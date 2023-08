Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

Selenskys Hoffnungen auf eine Umschuldung und Angriffe auf russische Regionen: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat die Hoffnung geäußert, dass der Westen die Auslandsschulden seines Landes umstrukturieren und Kiew weiterhin unterstützen wird. Gleichzeitig muss die Ukraine im nächsten Jahr mehr als 40 Milliarden Dollar an ausländischer Finanzierung aufbringen, um die nicht-militärischen Staatsausgaben zu decken.

Selensky erwartet auch neue militärische Hilfspakete von den Verbündeten und sagte, er sei bereit, lange zu kämpfen.

Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew bezeichnete die Geschehnisse in der Ukraine als ein Problem von planetarischem Ausmaß, von dem die USA stark profitiert hätten.

Außerdem wurden am Wochenende Drohnenangriffe auf mehrere Regionen der Russischen Föderation gemeldet. Ein Wohnhaus in Kursk wurde durch den Absturz einer Drohne beschädigt, es gab keine Verletzten.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse der letzten zwei Tage rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, berichtete am Samstag und Sonntag, dass sich die Verluste Kiews südlich von Donezk auf etwa 330 Personen, bei Saporoschje auf 315, bei Kupjansk auf etwa 170 und bei Krasnoliman auf 140 belaufen. Bei Donezk hat die Ukraine nach Angaben des Ministeriums etwa 465 Menschen verloren, bei Cherson 55.

Die russische Luftabwehr fing 22 HIMARS-Raketen ab und schoss in zwei Tagen zwei Su-25 und 67 ukrainische Drohnen ab.

Darüber hinaus haben die russischen Streitkräfte einen Flugplatz in der Nähe des Dorfes Pintschuky in der Region Kiew mit Hochpräzisionswaffen angegriffen; das Ziel wurde erreicht.

Angriffe auf russische Regionen

Die Regionen Belgorod, Brjansk, Kursk und Moskau wurden am Wochenende von ukrainischen Drohnen angegriffen; alle Drohnen wurden durch Luftabwehrsysteme zerstört. In der Hauptstadt wurde der Betrieb der Flughäfen Vnukovo, Domodedowo und Scheremetjewo eingestellt. In Kursk gingen nach Angaben von Gouverneur Roman Starowoit infolge eines Drohnenabsturzes in einigen Stockwerken eines Wohnblocks Fensterscheiben zu Bruch, verletzt wurde jedoch niemand.

Darüber hinaus feuerte das ukrainische Militär rund 140 Schuss Munition auf Siedlungen in der Region Belgorod ab, auch mehrere Sprengsätze wurden von einer Drohne abgeworfen. Infolgedessen wurde eine Person getötet, sechs wurden verletzt, etwa 50 Häuser, 2 soziale Einrichtungen, 3 Unternehmen und 8 Autos wurden beschädigt, sagte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow.

Mobilmachung in der Ukraine

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine Alexej Danilow erklärte, dass die Mobilmachung im Land nicht nur „die bestätigten Zahlen nicht übersteigt“, sondern sie nicht einmal erreicht.

Gleichzeitig wird Kiew nach Angaben von Rodion Miroschnik, dem ehemaligen Botschafter der Volksrepublik Lugansk in Moskau, versuchen, bis zum Frühjahr mehr als 300.000 Einwohner des Landes zu mobilisieren, um die Verluste zu kompensieren, die unter anderem bei der gescheiterten Gegenoffensive entstanden sind.

Im Gegenzug hofft Selensky, dass die westlichen Verbündeten Kiews im September neue Militärhilfepakete ankündigen werden. In einem vom Fernsehsender Rada ausgestrahlten Interview erklärte er, die Ukraine sei bereit, „lange zu kämpfen“ und sogar „nach dem Beispiel Israels“ unter Kriegsbedingungen zu leben, wenn es ihr gelinge, „die Verluste zu minimieren“.

Ein Problem von planetarischem Ausmaß

Medwedew ist der Ansicht, dass der Konflikt in der Ukraine ein Problem von planetarischem Ausmaß ist, und dass die Teilnehmer an der Militäroperation ihn als existenziell für Russland ansehen. In einem Interview mit der TASS und RT betonte er, dass die USA von diesem Konflikt profitierten, indem sie alle unter ein wirtschaftliches Diktat stellten; ein Krieg bis zum letzten Ukrainer schrecke sie nicht, da der militärisch-industrielle Komplex der USA mit Aufträgen überschwemmt werde.

Hoffnung auf Umschuldung

Selensky äußerte die Hoffnung, dass die westlichen Länder einen Großteil der Auslandsschulden des Landes umstrukturieren würden. Ihm zufolge sind die 50 Milliarden Euro an Hilfen aus den EU-Ländern „eine Menge Geld, aber es wird nicht reichen“. Der Staatschef wies darauf hin, dass ein erheblicher Teil der ukrainischen Schulden aus Krediten bestehe, die in 30 Jahren zurückgezahlt werden müssten.

Er räumte auch die Möglichkeit der Verstaatlichung mehrerer Energieanlagen ein.

Zuvor hatte die Vorsitzende des Haushaltsausschusses der Werchowna Rada, Roksolana Pidlasa, erklärt, dass Kiew im nächsten Jahr 42 Milliarden an ausländischen Mitteln aufbringen müsse, um die nicht-militärischen Staatsausgaben zu decken.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen