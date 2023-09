Ukraine

Selensky hat die USA um Raketen gebeten und sich bei der UNO selbst zugehört: Die Lage rund um die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyy absolviertet während seines Besuchs in Washington Treffen im US-Kongress, bei denen er um neue Hilfen bat, ohne die Kiew scheitern werde.

Gleichzeitig veröffentlichte der US-Publizist Seymour Hersh einen Artikel, in dem er einen dem US-Geheimdienst nahestehenden US-Beamten mit der Aussage zitierte, dass Russland den Konflikt in der Ukraine gewonnen habe, die Regierung von US-Präsident Joe Biden und die US-Medien das aber durch die Verbreitung von Falschinformationen verbergen würden.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Einheiten der Südgruppe der russischen Truppen haben in Zusammenarbeit mit der Luftwaffe und der Artillerie fünf Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Die russischen Streitkräfte schlugen drei ukrainische Angriffe bei Krasnoliman und zwei Angriffe bei Saporoschje zurück, so das Ministerium weiter. Die Gesamtverluste der ukrainischen Seite beliefen sich im Laufe des Tages auf etwa 600 Kämpfer.

Darüber hinaus vernichteten die russischen Streitkräfte eine ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppe auf der Perejaslawski-Insel im Gebiet Cherson, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die operativ-taktische und militärische Luftwaffe, die Raketentruppen und die Artillerie der Truppengruppen der russischen Streitkräfte beschossen ukrainische Soldaten und militärische Ausrüstung in 102 Gebieten.

In der vergangenen Nacht hätten die russischen Streitkräfte militärisch-industrielle Einrichtungen, funktechnische Aufklärungs- und Ausbildungszentren für Sabotagegruppen getroffen, teilte das Ministerium mit.

Selensky will die Fortsetzung

Die ukrainischen Truppen hätten während der Gegenoffensive schwere Verluste erlitten und seien gezwungen gewesen, sie abzubrechen, behauptete der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete US-Publizist Seymour Hersh unter Berufung auf einen US-Beamten, der dem US-Geheimdienst nahe steht. Die Quelle sagte, die ukrainischen Truppen würden meutern, wenn sie den Befehl zur Fortsetzung der Offensive erhalten würden.

Nach den Versuchen, die russischen Befestigungen zu durchbrechen, seien die ukrainischen Streitkräfte demoralisiert und hätten nun keine Chance mehr auf einen Sieg, so Hersh. Der Publizist zitierte einen Offiziellen mit den Worten: „Der Krieg geht weiter, weil Selensky darauf besteht, dass er notwendig ist“. Weder der ukrainische Generalstab noch das Weiße Haus „diskutieren über einen Waffenstillstand oder zeigen Interesse an Verhandlungen, die zu einem Ende des Gemetzels führen könnten.“

Der US-Kongress ist unentschlossen

US-Abgeordnete, von denen das Weiße Haus die Genehmigung des Antrags auf zusätzliche Mittel für die Ukraine erwartet, warten darauf, dass US-Präsident Joe Biden die Strategie Washingtons gegenüber Kiew und dem Konflikt selbst klarstellt, berichtete die Zeitung Politico, die mit einigen Kongressabgeordneten gesprochen hat. Abgeordnete beider Parteien sind der Meinung, dass die US-Regierung „ein überzeugenderes Argument“ für die beantragte zusätzliche Hilfe für die Ukraine vorbringen sollte. Insbesondere erwarten die Kongressabgeordneten vom Weißen Haus Antworten auf die Fragen, wie weit der Konflikt fortgeschritten ist, wie lange er noch andauern kann, wie die für Kiew bereitgestellten US-Gelder ausgegeben werden und warum die USA die Ukraine unterstützen sollten.

Gleichzeitig erklärte Michael McCaul (Republikaner aus Texas), Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses, am Donnerstag zum Abschluss seines Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten, dass Selensky die USA gebeten habe, Kiew mit taktischen ATACMS-Raketen und F-16-Kampfbombern zu beliefern. Der Kongressabgeordnete sprach sich dafür aus, dass Bestimmungen für die Übergabe aller von der derzeitigen ukrainische Regierung angeforderten Waffen an Kiew in die Ausgabengesetze des US-Bundeshaushalts für das am 1. Oktober beginnende Haushaltsjahr 2024 aufgenommen werden, um die US-Regierung zu verpflichten, diese Pläne umzusetzen. McCaul zufolge werden die Mitglieder des Kongresses sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat, die sowohl die regierende Demokratische Partei als auch die oppositionelle Republikanische Partei vertreten, dem zustimmen.

Später, bei einem Treffen mit US-Senatoren, sagte Selensky, dass Kiew eine Niederlage erleiden würde, wenn es keine neue Hilfe aus Washington erhalte.

Sich selbst zugehört

Ukrainische Medien haben auf eine kuriose Manipulation des Fernsehberichts über die Rede des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky vor der UN-Generalversammlung aufmerksam gemacht. Das Video wurde so geschnitten, als befände sich das Staatsoberhaupt sowohl im Saal als auch auf dem Podium. Möglicherweise sollte mit der Montage ein „schöneres“ Bild entstehen und ein „voller Saal“ während der Rede des ukrainischen Staatschefs gezeigt werden. In Wirklichkeit war der Saal kaum zu einem Viertel gefüllt. Die Rede von Selensky auf der Tribüne der UN-Generalversammlung fand am 19. September statt. (Anm. d. Übers.: Diese kuriose Szene ist hier zu sehen, in dem Video bei Sekunde 14)

Hochkarätige ukrainische Fälle

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walery Saluschny, wird möglicherweise wegen der Aufgabe der Südukraine in einem Strafverfahren angeklagt, berichtet der ukrainische Dienst der BBC. Ihr zufolge laufen die Ermittlungen bereits seit anderthalb Jahren und der Oberbefehlshaber hat bereits mit den Ermittlern gesprochen. Saluschny hat noch keinen verfahrensrechtlichen Status in dem Fall, aber es ist möglich, dass der Oberbefehlshaber einen erhält. Der ukrainische Geheimdienst und das Staatliche Ermittlungsbüro antworteten nicht auf eine Medienanfrage zur Beteiligung Saluschnys an den Ermittlungen.

Seit Februar 2022 haben die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden 863 Strafverfahren im Zusammenhang mit der illegalen Verwendung und dem Diebstahl von humanitärer Hilfe und Wohltätigkeitsspenden eingeleitet, berichteten ukrainische Medien. Die meisten Fälle dieser Art von Straftaten wurden in den Regionen Kiew, Lwow, Dnjeprpetrowsk und Poltawa eingeleitet. Humanitäre Hilfsgüter, die für das ukrainische Militär bestimmt sind, werden auf den Märkten aller ukrainischen Städte verkauft.

Getreidestreit

Vor dem Hintergrund des Skandals um die Einfuhrbeschränkungen für ukrainisches Getreide nach Polen werden der ukrainische Minister für Agrarpolitik Nikolai Solsky und der polnische Landwirtschaftsminister Robert Telus versuchen, eine Variante der Zusammenarbeit bei Exporten auszuarbeiten. Nach Angaben des ukrainischen Ministeriums für Agrarpolitik werden die Verhandlungen in den nächsten Tagen stattfinden. Das Ministerium teilte ferner mit, dass die polnische Seite den Kiewer Plan für den Export von Agrarerzeugnissen prüfen und eigene Vorschläge dazu ausarbeiten werde.

Die slowakische und die ukrainische Regierung einigten sich auch auf einen künftigen Mechanismus für die Einfuhr von ukrainischem Getreide. Nach Angaben slowakischer Medien wurden die strittigen Fragen im Zusammenhang mit der Einfuhr von Getreide aus der Ukraine während einer Videokonferenz zwischen den Landwirtschaftsministern der beiden Länder geklärt. Im Ergebnis, so Solsky, habe die Ukraine die Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) gegen die Slowakei zurückgezogen, die das Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide einseitig verlängert hatte, nachdem die EU-Kommission das zuvor geltende Embargo aufgehoben hatte. Darüber hinaus wird Kiew das Einfuhrverbot für slowakische Agrarerzeugnisse in die Ukraine aufheben, das als Reaktion auf das Vorgehen Bratislavas verhängt worden war. Die Slowakei wird ihrerseits das Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide aufheben, sobald der Mechanismus für dessen Einfuhr, der gemeinsam mit Kiew entwickelt wird, in Kraft getreten ist.

