Außer Spesen nichts gewesen

Letzte Woche war der ukrainische Präsident Selensky auf einer weltweiten Betteltour unterwegs, doch selbst in den USA war der Empfang mehr als kühl. Und aus der EU gab es auch kein Geld.

Das russische Fernsehen hat in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick die Weltreise kommentiert, die der ukrainische Präsident Selensky letzte Woche unternommen hat. Auch ich habe die Meldungen über diese Betteltour gesammelt, bin aber noch nicht dazu gekommen, darüber zu schreiben. Daher übersetze ich den Kommentar des russischen Fernsehens, weil darin die gleichen Fakten genannt werden, über die auch ich schreiben wollte.

Beginn der Übersetzung:

Die ukrainischen Streitkräfte erleiden in den Gefechten mit der russischen Armee große Verluste. Für die Ukraine ist die Lage katastrophal. Selensky sprang Ende letzter Woche in ein Flugzeug und ging mit vorweihnachtlichen Liedern auf eine einwöchige Welttournee, um um Geld und Waffen zu betteln. Nach dem Motto, sehr her, wie toll ich bin, ich gehöre Euch, bin bürgerlich und habe sogar das ukrainische Weihnachten per Erlass auf die westliche Art übertragen. Am 25. Dezember können wir gemeinsam feiern, ich warte auf Geschenke. Allerdings hat Washington von Kiew viel mehr als einen Sieg über den julianischen Kalender erwartet.

Selenskys erste Station war Kap Verde, ein kleiner Inselstaat im Westen Afrikas. Während das Präsidentenflugzeug aufgetankt wurde, traf Selensky auf dem Flughafen mit Premierminister Jose Ulises Correia y Silva zusammen. Warum sollte sich der Komiker-Präsident mit dem Premierminister eines armen afrikanischen Landes mit einer Armee von 1.000 Bajonetten treffen? Geld und Waffen wird er dort nicht bekommen. Wahrscheinlich sucht er ein geeignetes Offshore-Land, einen sicheren Hafen, in dem er seine mit Blut verdienten Milliarden aufbewahren kann.

Kaum hatte Selensky die Inseln verlassen – nicht einmal zwei Stunden später – brach dort ein politischer Skandal aus. Der kapverdische Premierminister wurde vom Präsidenten gerügt, weil er sich mit dem toxischen Ukrainer getroffen hatte, der von den Händen der Amerikaner lebt. Wozu braucht Kap Verde so etwas?

Letzten Sonntag flog Selensky nach Argentinien. Der Vorwand war die Amtseinführung von Präsident Javier Milay, einem rechtsradikalen Politiker, der das Land auf den amerikanischen Dollar umstellen will und sich mit seinen Hunden berät. Doch für den Bettler Selensky schien die Reise sinnlos. Von Argentinien kann er kein Geld erwarten, es hat eine Staatsverschuldung von 400 Milliarden Dollar und eine Inflation von 150 Prozent. Es gibt die Version, dass Selensky zu Mileys Amtseinführung gekommen ist, um den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu treffen und ihn zu überreden, die Bereitstellung der 50 Milliarden Euro von der EU für die Ukraine nicht zu blockieren.

Das Treffen hat stattgefunden. Es war kurz, nur 10 Minuten. Orban kommentierte es trocken: „Wir saßen zusammen auf dem Balkon, wenn man das ein Treffen nennen kann. Wenn man jemanden fragt und man gut erzogen ist, antwortet man. Ich habe geantwortet.“

Nach der Tatsache zu urteilen, dass sich die Staatschefs der EU sich nicht über die Zuweisung von Geldern an die Ukraine geeinigt haben, konnte er Orban nicht überzeugen.

Eine andere Version seiner Reise nach Argentinien lautet, dass Selensky wie die Führer des Naziregimes die Rattenroute nach Lateinamerika sondiert. Das ist es, was seine ideologischen Vorgänger aus Hitlerdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg getan haben. Zehntausende von Nazis – niemand weiß genau, wie viele – erlebten in Argentinien ganz friedlich ihren Lebensabend.

Der nächste Punkt auf Selenskys Reise war Amerika und auf dem Weg dorthin hab es eine Zwischenlandung in Brasilien. Das Büro des ukrainischen Präsidenten bat um ein Treffen mit dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva. Dieser lehnte jedoch ab, da die Anfrage „im allerletzten Moment“ gestellt wurde. Und ist es nicht schweinisch, den Präsidenten eines riesigen Landes mit 220 Millionen Einwohnern plötzlich und ohne Vorbereitung zum Flughafen zu rufen, um ein paar Worte mit einem Mann in einem grünen T-Shirt und einer Lagerarbeiter-Hose zu wechseln?

In den USA wurde der Bettler aus Kiew am Dienstag mehr als kühl begrüßt. Die Reden des toxischen Losers, des Chefs des korruptesten Regimes der Welt, wurden nicht mehr mit Beifall bedacht. Seine inbrünstig gespielten Reden für die Demokratie und die Freiheit der ganzen Welt haben niemanden angerührt. Sie alle haben Selensky mit seinem rüpelhaften Verhalten einfach satt.

Das ging so weit, dass er die Kongressabgeordneten, die gegen die Bereitstellung der 60 Milliarden Dollar für die Ukraine stimmten, direkt als Putins Marionetten bezeichnete. Es überrascht nicht, dass Selensky Amerika mit leeren Händen verließ.

Der Skandal wurde öffentlich. Der Vorsitzende der französischen Partei „Patrioten“ Florian Philippot erfuhr Details dieses privaten Treffens: „Die Katastrophe geht für Selensky, der die USA mit leeren Händen verlässt, weiter. Es fließt nichts mehr aus dem Hahn. Es ist alles vorbei. In seiner Verzweiflung beschimpfte er sogar amerikanische Abgeordnete, die sich weigern, ihm Geld zu geben, und nannte sie Putins Marionetten.“

Als Trostpreis bekam er mickrige 200 Millionen Dollar von Biden. Das ist ein 300-stel von dem, was Selensky erwartet hatte.

Und die Journalisten erinnerten nur an eine Episode der Pressekonferenz, in der Biden in dem Moment, in dem Selensky den USA für ihre Hilfe dankte, sich die Nase schnäuzte und damit völlige Verachtung und Gleichgültigkeit gegenüber dem Redner zeigte.

CNN hat noch auf ein anderes Detail aufmerksam gemacht. Bidens Rhetorik gegenüber der Ukraine hat sich grundlegend geändert. Biden hat oft versprochen, dass die USA die Ukraine unterstützen werden, „so lange es nötig ist“. Aber am Mittwoch skizzierte er Selensky plötzlich die offensichtlichen Grenzen der amerikanischen Hilfe: „Wir werden die Ukraine weiterhin mit wichtigen Waffen und Ausrüstungen versorgen, so lange wir können.“

„So lange wir können“ bedeutet laut John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation beim Nationalen Sicherheitsrat der USA, noch zwei Wochen. So lange reicht das Geld, das die Regierung Biden für die Ukraine zur Verfügung hat. „Wir brauchen diese zusätzlichen Mittel. Wir haben noch zwei Wochen Zeit. Aber das war’s dann auch schon. Der Topf ist leer“, erklärte Kirby.

Anstatt in seine kriegsgebeutelte und frierende Heimat zurückzukehren, kam Selensky zu einem unangekündigten Besuch nach Norwegen. Dort gelang es ihm, 273 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe zu erbetteln und die Zusage zu erhalten, dass Norwegen 90 Millionen Dollar für die Herstellung von Waffen für die Ukraine ausgeben würde. Das ist nicht viel. Aber auch danach flog Selensky nicht nach Hause, sondern reiste nach Deutschland, wo er laut Bild die Militärbasis in Wiesbaden besuchte und sich mit amerikanischen Generälen traf.

Eigentlich wollte Selensky zum EU-Gipfel nach Brüssel fahren, wo über das Schicksal der 50 Milliarden für die Ukraine und den Beginn der Beitrittsverhandlungen entschieden werden sollte. Aber die europäischen Staats- und Regierungschefs wollten die dreiste Visage nicht persönlich sehen. Sie luden ihn nicht ein. Sie erlaubten ihm nur, per Videoschaltung zu ihnen zu sprechen.

Es wirkte verzweifelt hysterisch: „Liebe Kollegen, heute ist der Tag, an dem entweder Brüssel oder Moskau Entschlossenheit zeigen wird. Und heute bitte ich Sie um eines: Verraten Sie das ukrainische Volk und sein Vertrauen in Europa nicht. Wenn niemand mehr an Europa glaubt, was hält dann die EU am Leben?“

Kurz gesagt, wenn das ukrainische Volk nicht an Europa glaubt, bleibt von der EU nichts übrig. Das hat er toll gesagt. Aber trotzdem haben sie ihm kein Geld gegeben. Die Ukraine feiert Weihnachten an einem neuen Datum – nach westlicher Manier, am 25. Dezember – ohne Geschenke aus dem Westen.

Die Ukraine hat ihren Präsidenten traurig empfangen. Er musste auf den Friedhof in Lwow gehen, wo die Soldaten begraben sind, die er selbst zur Schlachtbank geschickt hatte. All diese Opfer hätten im März 2022 bei den Verhandlungen in Istanbul vermieden werden können. Aber Selensky weigerte sich, zu verhandeln.

Ende der Übersetzung

