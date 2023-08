Sendung verpasst? Hier ist die sechste Folge von Anti-Spiegel-TV

Anti-Spiegel-TV

Am Sonntag ist die sechste Folge von Anti-Spiegel-TV erschienen. Nun können Sie sie auch hier anschauen.

Dieses Mal haben Dominik Reichert und ich uns über die Frage unterhalten, ob Covid-19 aus dem Labor kommt. Stammleser des Anti-Spiegel wissen, dass ich darüber das Buch „Inside Corona“ und ungezählte Artikel geschrieben habe. Ich halte das Thema für sehr wichtig, weshalb wir ihm eine ganze Sendung gewidmet haben. Auch wenn wir das Thema in der Kürze der Zeit nur anreißen konnten, ist es uns in meinen Augen jedoch gelungen, auf die wichtigsten Punkte und die offensichtlichsten Widersprüche beim Thema Covid-19 hinzuweisen. Aber entscheiden Sie selbst.

Anmerkung: Ich hatte diese Folge zur automatischen Veröffentlichung am Montagabend eingestellt, aber es ist irgendein technischer Fehler aufgetreten. Ich habe erst jetzt bemerkt, dass die Folge am Montag nicht veröffentlicht wurde. Sorry für die Panne.

