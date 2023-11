Sicherheitsgarantien für und Vergiftungen in Kiew: Die Ereignisse des 28. November

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 28. November, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 28. November.

Beginn der Übersetzung:

Sicherheitsgarantien für Kiew und Vergiftung im GUR: Die Lage rund um die Ukraine

Die Länder der G7 arbeiten an langfristigen Sicherheitsgarantien für die Ukraine, so die kanadische Außenministerin Melanie Joly. Bilaterale Gespräche mit der Ukraine zu diesem Thema wurden in Paris und Rom angekündigt.

Die Ukraine untersucht die Schwermetallvergiftung mehrerer Mitarbeiter des militärischen Nachrichtendienstes GUR und von Marianna Budanowa, der Ehefrau des Leiters der Behörde.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine gesammelt.

Verlauf der Operation

Das russische Militär hat im Laufe des Tages vier Angriffe von Angriffsgruppen der Streitkräfte der Ukraine bei Kupjansk, drei Angriffe bei Donezk und einen Angriff bei Saporoschje zurückgeschlagen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Der Gegner hat im Laufe des Tages insgesamt bis zu 385 Kämpfer verloren.

Darüber hinaus trafen die russischen Streitkräfte ein ukrainisches Zentrum für die Ausbildung und den Einsatz von Drohnen, ein Lager für Flugzeugtreibstoff sowie drei Radarstationen zur Erfassung und Verfolgung von Luftzielen, so das Ministerium. Operativ-taktische und militärische Flugzeuge, Drohnen, Raketentruppen und Artillerie der Truppengruppen der russischen Streitkräfte beschossen in 103 Gebieten Personal und militärische Ausrüstung des Gegners.

Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, dass die Ukraine zu gegebener Zeit in das nordatlantische Bündnis aufgenommen werde, gab aber nicht an, wann das geschehen könnte, und merkte an, dass Kiew eine Einladung zum Beitritt erhalten wird, „wenn alle Bedingungen erfüllt sind und die Verbündeten zustimmen.“

Stoltenberg forderte das Bündnis auf, sich auf eine Verschärfung der Kampfhandlungen auf ukrainischem Gebiet vorzubereiten und in diesem Zusammenhang die militärischen Lieferungen an Kiew zu intensivieren. Gleichzeitig lehnte es der Generalsekretär ab, die mögliche Entwicklung des Konflikts im Detail zu bewerten und betonte, dass „Krieg per Definition unvorhersehbar ist“.

Der Generalsekretär der Allianz begrüßte die früheren Ankündigungen Deutschlands und der Niederlande, der Ukraine bis 2024 bis zu 10 Milliarden Euro für militärische Hilfe zur Verfügung zu stellen, sowie die Entscheidung der NATO-Länder, in Rumänien ein Zentrum für die Ausbildung von Piloten für F-16-Flugzeuge einzurichten, und die Bildung einer Koalition zur Versorgung der Ukraine mit Luftabwehrgeräten, an der rund 20 NATO-Länder beteiligt sind.

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, kommentierte die Äußerungen Stoltenbergs und betonte, dass die NATO der Abschreckung Russlands diene und das ukrainische Volk im Kampf gegen Russland opfere. „Wir verstehen das sehr gut und richten unser weiteres Vorgehen genau nach diesen Realitäten aus. Die Militäroperation geht weiter“, sagte er.

Garantieversprechen

Die G7-Länder arbeiten an langfristigen Sicherheitsgarantien für die Ukraine, sagte die kanadische Außenministerin Melanie Joly. Sie gab nicht genau an, auf welche Garantien sie sich bezog, versprach aber, „in den kommenden Tagen“ mehr zu sagen. Joly zufolge sollten die NATO-Länder trotz der Eskalation im Nahen Osten weiterhin aufmerksam verfolgen, was in der Ukraine geschieht.

Gleichzeitig erklärte die französische Außenministerin Catherine Colonna, dass Paris davon ausgehe, die Verhandlungen über Sicherheitsgarantien für Kiew bis Anfang 2024 abzuschließen. Die Gespräche liefen bereits seit mehreren Wochen und seien weit fortgeschritten, so Colonna. Das Hauptziel in dieser Richtung sei die Gewährleistung einer langfristigen Unterstützung für die Ukraine in drei Bereichen: wirtschaftliche, humanitäre und militärische Hilfe. Letztere beinhaltet unter anderem die Ausbildung des Militärs und die Bereitstellung der notwendigen Ausrüstung.

Laut einer Erklärung auf der Website des ukrainischen Präsidialamtes haben Kiew und Rom Verhandlungen über den Abschluss eines bilateralen Abkommens über Sicherheitsgarantien aufgenommen. Laut dem Leiter der Verhandlungsgruppe, dem stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes, Igor Zhovkva, „wird die Bereitstellung von Sicherheitsgarantien durch Italien für die Ukraine ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Mitgliedschaft unseres Landes in der EU und der NATO“.

Die Staatsverschuldung der Ukraine

Die öffentlichen und staatlich garantierten Schulden der Ukraine wuchsen weiter und erreichten Ende Oktober mit 136,35 Milliarden Dollar einen neuen historischen Rekord, so das ukrainische Finanzministerium. Im Oktober 2023 stiegen die staatlichen und staatlich garantierten Schulden der Ukraine um 2,72 Milliarden Dollar. Der Haushalt des Landes für das laufende Jahr sieht ein Defizit von 38 Milliarden Dollar und eine Erhöhung der Staatsverschuldung auf 172,7 Milliarden Dollar vor, was 102,3 Prozent der prognostizierten Wirtschaftsleistung entspricht.

Vergiftungen im GUR des ukrainischen Verteidigungsministeriums

Der Sprecher des GUR des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Andrej Yusow, hat bestätigt, dass die Ehefrau des Leiters der Behörde, Kirill Budanows Frau Marianna, mit Schwermetallen vergiftet wurde. Eine ähnliche Vergiftung wurde auch bei mehreren Mitarbeitern des GUR festgestellt. Alle Vergifteten befinden sich in Behandlung. Die zuständigen Behörden führen derzeit eine Untersuchung durch.

Ende der Übersetzung

