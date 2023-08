Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 8. August, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 8. August.

Beginn der Übersetzung:

Verhandlungen über Garantien und Start- und Landebahnen anstelle von Straßen: Die Lage rund um die Ukraine

Kiew werde in den kommenden Wochen mit den Unterzeichnern der Erklärung in Vilnius Konsultationen über Sicherheitsgarantien aufnehmen, sagte der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes Andrej Jermak und merkte an, dass „die ersten Vereinbarungen bis Ende des Jahres zustande kommen“.

Die Ukraine hat Straßen in Start- und Landebahnen umgewandelt, um die Zahl der Luftwaffenstützpunkte zu erhöhen, berichtete die Bild-Zeitung.

Die TASS hat das Wichtigste über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Das russische Militär hat bei Donezk 18 Angriffe von Angriffsgruppen der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von Artjomowsk (ukrainischer Name: BaChmut), Kleshcheevka und Zaitsevo erfolgreich abgewehrt, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Außerdem wurden auch Konzentrationen ukrainischer Soldaten und Ausrüstung in den Gebieten der Siedlungen Kurdyumovka und Sewersk in der DNR getroffen. Zwei Angriffe der ukrainischen Streitkräfte wurden in der Nähe von Nikolskoje und Urozhaynoye in der DNR abgewehrt, fügte er hinzu.

Darüber hinaus schlugen russische Einheiten neun Angriffe und Gegenangriffe ukrainischer Brigaden bei Nowoselowskoje in der LPR und bei Sinkiwka in der Region Charkow erfolgreich zurück. Bei Kupjansk hätten die Angriffseinheiten der Westlichen Streitkräftegruppe während der Offensiven auf breiter Front günstigere Stellungen in der Nähe der Siedlung Olschana in der Region Charkow eingenommen, sagte Konaschenkow.

In der DNR wurde auch das vorgeschobene Kontrollzentrum der gemeinsamen Gruppierung der ukrainischen Truppen in Chortiza getroffen. Drei Munitionsdepots der ukrainischen 44. Artillerie-, 43. und 66. mechanisierten Brigaden wurden im Gebiet Charkow und in der Nähe der Stadt Saporoschschje zerstört. In allen Abschnitten habe der Feind im Laufe des Tages über 600 Kämpfer verloren, stellte Konaschenkow fest.

Sicherheitsgarantien für Kiew

Kiew wird in den kommenden Wochen mit den Unterzeichnern der Erklärung von Vilnius Konsultationen über Sicherheitsgarantien aufnehmen, sagte der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes Andrej Jermak. Er äußerte die Hoffnung, dass „die ersten Vereinbarungen bis zum Ende des Jahres zustande kommen“. Am 3. August kündigte Jermak den Beginn von Konsultationen mit den USA über Sicherheitsgarantien an. Ihm zufolge wird dieser Prozess es ermöglichen, ein Modell auch für andere Partner zu schaffen.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky teilte in seinem Telegramm-Kanal mit, dass er mit dem amtierenden niederländischen Premierminister Mark Rutte telefonisch über bilaterale Sicherheitsgarantien gesprochen habe. Die Grundlage dieser Garantien, so der ukrainische Staatschef, „sollte die Schlüsselrolle der Niederlande in der Kampfkoalition sein“.

Erklärung des Plans

Das ukrainische Präsidialamt hat auf seiner Website ein Dokument über den von Kiew geförderten Friedensplan veröffentlicht. Der Text mit dem Titel „Philosophie der ukrainischen Friedensformel“ enthält zu jedem der 10 Punkte eine erklärende These.

Das Dokument enthält insbesondere Bestimmungen wie die Notwendigkeit, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Das soll durch den ungehinderten Export ukrainischer Agrarprodukte über die Schwarzmeerhäfen und die Umsetzung der EU-Initiative „Solidarity Lanes“ zur Schaffung von Eisenbahn-, Straßen- und Flussrouten für den Getreideexport nach Europa erreicht werden. Der Plan sieht auch Maßnahmen zur Wiederherstellung der Energieinfrastruktur der Ukraine vor.

Besonderes Augenmerk wird auf die „Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine“ und Sicherheitsgarantien gelegt. Kiew erwartet, dass sie mit rechtsverbindlichen Dokumenten sowie mit „eigenen Verteidigungskapazitäten“ ausgestattet werden.

Überfällige Verträge

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat von Lieferanten Waffen im Wert von 27 Milliarden Griwna (ca. 730 Millionen Dollar) erhalten, wie auf der Website des ukrainischen Zentrums für Korruptionsbekämpfung zu lesen ist. Insgesamt belaufen sich die überfälligen Forderungen des Ministeriums auf 33 Milliarden Griwna (ca. 893 Millionen Dollar), von denen 5,86 Milliarden (ca. 158 Millionen Dollar) Rückstände bei Bekleidungslieferungen und eine Milliarde Griwna (ca. 27 Millionen Dollar) Rückstände bei anderen Programmen sind.

Start- und Landebahnen anstelle von Straßen

Die Ukraine hat Autobahnen in Start- und Landebahnen umgewandelt, um die Zahl der Luftwaffenstützpunkte zu erhöhen, berichtet die Bild-Zeitung. Nach ihren Informationen hat die Ukraine etwa 10 taktische sowjetische Su-24-Frontbomber so modernisiert, dass sie als Träger von Langstreckenraketen der Typen Storm Shadow und SCALP eingesetzt und gegen russische Ziele abgeschossen werden können. Gleichzeitig verlegt die ukrainische Luftwaffe alle 24 Stunden Su-24 mit westlichen Raketen von Stützpunkt zu Stützpunkt, wie die Zeitung ausführt. Westliche Patriot- und IRIS-T Luftabwehrsysteme werden zur Verteidigung der neuen Start- und Landebahnen und zur Neuausstattung alter sowjetischer Flugplätze eingesetzt, so Bild.

Britische Sanktionen

Großbritannien hat seine antirussische Sanktionsliste um 19 Punkte erweitert. Sie umfasst insbesondere iranische Einzelpersonen und juristische Personen, die Russland angeblich im Verteidigungssektor unterstützen. Ebenfalls unter die Sanktionen fallen das russische Elektronikentwicklungsunternehmen SMT-Ailogik, das in St. Petersburg eingetragene Unternehmen Stout, das nach Angaben Londons elektronische Bauteile importiert, und Testkomplekt, ein Lieferant von elektronischen Hightech-Komponenten.

Großbritannien verhängte außerdem Sanktionen gegen den in Dubai ansässigen Drohnenlieferanten Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading und die türkischen Unternehmen Azu International und Turkik Union Dijital Teknoloji Donusum Ofisi, die Computerbauteile und -technologie für den Verteidigungssektor liefern. Sanktionen wurden gegen den Brigadegeneral des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, Alireza Balali, den Schweizer Anselm Oscar Schmuki, Leiter des Moskauer Büros der Investmentgesellschaft DuLac Capital, und den slowakischen Staatsbürger Ashot Mkrtychev verhängt, der angeblich „an der Unterstützung der russischen Regierung“ im Verteidigungssektor beteiligt ist.

Die britische Regierung kündigte außerdem die Verhängung von Sanktionen gegen sechs weißrussische Firmen und Unternehmen an, die mit dem Verteidigungssektor in Verbindung stehen.

Buslinien

Das ukrainische Ministerium für kommunale Entwicklung, Territorien und Infrastruktur hat mehr als 250 Buslinien nach Polen und Russland geschlossen. Das Ministerium begründete das mit der Einleitung von Reformen im internationalen Personenverkehr, um die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern.

Im März berichtete die ukrainische Nachrichtenagentur TSN, dass trotz der geschlossenen Grenzen jede Woche Hunderte von ukrainischen Bürgern nach Russland reisten. Busse aus Kiew, Lwow, Dnipro (ehemals Dnjeprpetrowsk) und anderen regionalen Zentren des Landes fahren mehrmals pro Woche von und nach Moskau. Die Routen führen durch Polen und weiter durch Litauen und Lettland.

Ende der Übersetzung

