Hepatitis-Ausbruch, „smarte Mobilisierung“ und Versuche, die Krim anzugreifen: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Russische Luftabwehrsysteme haben einen Versuch der ukrainischen Streitkräfte, Einrichtungen auf der Krim mit Storm Shadow-Marschflugkörpern anzugreifen, erfolgreich abgewehrt, so das russische Verteidigungsministerium.

Die ukrainische Regierung plant die Einführung einer „smarten Mobilisierung“ im Land, bei der sich jeder selbst für eine militärische Spezialisierung entscheidet, in der er zu dienen bereit ist.

Die Zahl der an Hepatitis A Erkrankten in Winnyzja hat sich innerhalb einer Woche verdreifacht, der Ausbruch der Krankheit wurde zum regionalen Notfall erklärt.

Die Wohnung auf der Krim, die der Frau des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky gehörte, wurde für fast das Doppelte des ursprünglichen Preises versteigert.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den letzten 24 Stunden 12 ukrainische Angriffe bei Kupjansk, Krasnoliman und Saporoschje zurückgeschlagen und haben weiterhin feindliche Stellungen bei Donezk, südlich von Donezk und Cherson angegriffen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die Gesamtverluste der Ukraine beliefen sich auf über 830 Soldaten.

Vier Panzer, darunter ein in Deutschland hergestellter Leopard-Panzer, drei Schützenpanzer und andere gepanzerte Fahrzeuge sowie verschiedene Artilleriewaffen, unter anderem aus Polen und den USA, wurden zerstört.

Versuche, die Krim anzugreifen

Am Montagabend entdeckten technische Überwachungsmittel zwei unbemannte ukrainische Boote in den Gewässern des Schwarzen Meeres, die nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums unter Beschuss genommen wurden.

In der Mitte des Tages versuchte die Ukraine nach Angaben des Ministeriums, Einrichtungen auf der Krim mit acht Storm Shadow-Marschflugkörpern anzugreifen. Alle Raketen wurden von den Luftabwehrkräften abgeschossen.

Nach Angaben des Gouverneurs von Sewastopol, Michail Raswoshajew, wurden keine ernsthaften Schäden an Gebäuden und Kommunikationseinrichtungen durch herabfallende Trümmer der abgeschossenen Raketen festgestellt. Ein 57-jähriger Mann wurde mittelschwer verletzt, sein Leben ist nicht in Gefahr.

Schoigus Erklärungen

Russland ist weiterhin zu Gesprächen über die Beilegung der Ukraine-Krise und die weitere Koexistenz mit dem Westen bereit, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu auf dem 10. Xiangshan Security Forum in China. Er betonte, dass es dabei „wichtig ist, gleichberechtigte Beziehungen zwischen allen Atommächten – den ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates, die eine besondere Verantwortung für die Erhaltung des Friedens und der globalen Stabilität tragen – zu gewährleisten.“

Laut Schoigu hat die Ukraine bei der Gegenoffensive in diesem Sommer mehr als 90.000 getötete und verwundete Soldaten verloren. Die Verluste an Ausrüstung beliefen sich auf etwa 600 Panzer und fast 1.900 gepanzerte Fahrzeuge verschiedener Klassen, „während keine taktisch bedeutsamen Erfolge auf dem Schlachtfeld erzielt wurden.“

Chinas Position in der Ukraine-Frage

Die chinesische Regierung befürwortet eine friedliche Beilegung der Ukraine-Krise, wird aber auf ihre eigene Weise handeln, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin. „China wird weiterhin auf seine Weise handeln, den Friedensprozess und die Verhandlungen fördern und eine politische Lösung zur Beilegung der Krise [in der Ukraine] unterstützen“, sagte er auf die Frage eines ukrainischen Journalisten, ob die Abwesenheit eines chinesischen Vertreters bei dem jüngsten Treffen in Malta als „Pekings Weigerung, eine aktive Rolle bei der Suche nach Wegen“ zur Beilegung des Konflikts zu spielen, zu werten sei.

Der chinesische Diplomat stellte klar, dass China eine eindeutige und klar definierte Position zur ukrainischen Frage hat, die sich nicht geändert hat. „Wir spielen immer eine konstruktive Rolle und setzen uns für einen Waffenstillstand und einen Krieg sowie für eine politische Lösung ein“, erklärte Wang Wenbin.

Flugzeuge für Kiew

Die Ukraine rechnet damit, dass das Militär bereits im Frühjahr 2024 die ersten US-Kampfjets vom Typ F-16 erhalten wird, sagte der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe Jury Ignat. Er wies darauf hin, dass die USA und die EU-Länder unterschiedliche Termine für die Übergabe der F-16 nennen, betonte aber, dass das ukrainische Kommando „weiterhin auf das Frühjahr setzt“.

Einige Tage zuvor hatte Ignat berichtet, dass die ersten Piloten, die das F-16-Fliegen in Simulatoren lernen, bald in ein echtes Kampftrainingsflugzeug mit einem Ausbilder wechseln werden.

„Smarte Mobilisierung“

Die ukrainische Regierung plant, innerhalb von ein oder zwei Monaten eine „smarte Mobilisierung“ im Land einzuführen, was bedeutet, dass eine Person selbständig die militärische Spezialisierung wählt, in der sie bereit ist zu dienen, kündigte der stellvertretende Premierminister für Innovation, Entwicklung der Bildung, Wissenschaft, Technologie und digitale Transformation der Ukraine Michail Fjodorow in einem Interview mit der Nachrichtenagentur RBC-Ukraine an.

Ihm zufolge werden im Rahmen der „smarten Mobilisierung“ diejenigen, die dies wünschen, die Möglichkeit haben, sich für diese oder jene militärische Spezialität zu bewerben und darin ausgebildet zu werden. „Wir werden ein Pilotprojekt für Drohnenführer starten. <…> Es kann ein Pionier sein, ein Fahrer, alle Positionen werden möglich sein“, sagte Fjodorow.

Ausbruch von Hepatitis

Die Zahl der an Hepatitis A erkrankten Menschen in Winnyzja hat sich innerhalb einer Woche verdreifacht, berichtet der Fernsehsender 24 unter Berufung auf die stellvertretende Leiterin der Abteilung für Gesundheit und Rehabilitation der Regionalverwaltung Winnyzja, Tatjana Bondarenko. Nach ihren Angaben wurden inzwischen 174 Fälle dieser gefährlichen Krankheit registriert, darunter 32 bei Kindern. Weitere 36 Patienten befinden sich unter Beobachtung und warten auf die Bestätigung der Diagnose.

Die ersten Fälle wurden am 16. Oktober registriert, während am 24. Oktober über 60 Krankenhausaufenthalte mit bestätigter Diagnose berichtet wurde.

Laut Igor Kusin, dem leitenden Sanitätsarzt des Landes, breitet sich der Ausbruch auf die nächstgelegenen Siedlungen aus und hat sich bereits zu einem regionalen Notfall entwickelt.

Verkauf von Selenskys Wohnung

Eine Wohnung im Dorf Livadia in Jalta, die der First Lady der Ukraine Elena Selenskaja gehörte und verstaatlicht wurde, wurde bei einem ursprünglichen Preis von 24,6 Millionen Rubel für 44,3 Millionen Rubel verkauft, so die Daten des Systems „Bidding“.

Insgesamt wurden zwei Gebote für die Auktion zugelassen, der Gewinner war die Einzelunternehmerin aus Moskau Olga Lipovetskaja. Sie ist Immobilienmaklerin. Sie ist auch mit der Reparatur von Wohnungen beauftragt.

Die 119,5 Quadratmeter große Wohnung Selenskys wurde im März 2023 verstaatlicht und Anfang Oktober versteigert. Die Wohnung befindet sich im fünften Stock und verfügt über einen Balkon mit Blick auf das Schwarze Meer und den Livadia-Palast mit angrenzendem Garten.

