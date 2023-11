Spiegel: Der ukrainische Oberbefehlshaber Saluzhny war Auftraggeber der Sprengung der Nord Streams

Umsetzung des RAND-Papiers

Der Spiegel und die Washington Post wollen in einer "gemeinsamen Recherche" herausgefunden haben, dass ein ukrainischer Offizier die Sprengung der Nord Streams im Auftrag des ukrainischen Oberbefehlshabers Saluzhny organisiert haben soll.

Ich vermute schon seit Monaten, dass wir im Herbst erleben werden, dass der Westen die Ukraine beschuldigt, die Nord Streams gesprengt zu haben. Das würde zur Umsetzung des RAND-Papiers vom Januar passen, denn der Vorwurf an Kiew könnte als weiterer Vorwand genutzt werden, die Hilfen an die Ukraine zu reduzieren oder ganz einzustellen, weil sie eine so unfreundliche Tat begangen hat. Außerdem würde damit konsequent von der Täterschaft der USA abgelenkt werden, woran die westlichen Medien mit ihrer Abenteuergeschichte über sechs pro-ukrainische Aktivisten, die die Nord Streams von einem kleinen Segelboot aus gesprengt haben sollen, schon seit Monaten arbeiten.

Dabei spielt, wie üblich, der Spiegel eine wichtige Rolle. Dass der Spiegel auf das Engste mit den westlichen Geheimdiensten arbeitet und von denen auch mit Informationen versorgt wird, von denen die Geheimdienste wollen, dass sie öffentlich werden, habe ich schon oft thematisiert. Der Spiegel verkauft seinen Lesern diese Informationen dann immer als eigene „Recherche“, die er in der Regel mit anderen Medien oder Organisationen durchgeführt haben will. Details dazu finden Sie am Ende dieses Artikels.

Nun rühmt sich der Spiegel wieder einer „gemeinsamen Recherche“, dieses Mal zusammen mit der Washington Post, die in den USA als sehr CIA-nahe Zeitung bekannt ist und von Kritikern sogar als Sprachrohr der CIA bezeichnet wird. Es ist also nicht allzu schwer zu erraten, woher die angeblich geheimen Informationen, die die beiden Zeitungen nun wieder angeblich selbst recherchiert haben wollen, kommen.

Und es ist nicht schwer zu erraten, was sie herausgefunden haben wollen. Sie haben, wie von mir und vielen anderen erwartet, weitere Details berichtet, die die Version, die Nord Streams seien von den pro-ukrainischen Aktivisten im Segelboot gesprengt worden, stützen sollen. Demnach hat ein ukrainischer Offizier den Anschlag auf die Nord Streams im Auftrag des ukrainischen Oberbefehlshabers Saluzhny organisiert. Wenn das am Ende die offizielle Version des Westens wird, dürfte das mindestens das Ende der Karriere von Saluzhny bedeuten, wenn nicht sogar Anklage und Gefängnisstrafe.

Das ist deshalb interessant, weil Saluzhny mit Selensky im Streit liegt und schon lange als möglicher Nachfolger Selenskys gehandelt wird, wenn dem etwas zustoßen oder er gestürzt werden sollte. Anscheinend will man Saluzhny im Westen aus dem Weg räumen, indem man ihm die Sprengung der Nord Streams anhängt. Über die Gründe können wir nur spekulieren, aber da Saluzhny ein radikaler ukrainischer Nationalist ist, wäre er kein willkommener Nachfolger von Selensky, sollte Selensky sich trotz Drucks aus dem Westen weigern, mit Russland über Frieden zu verhandeln und Russland Zugeständnisse zu machen.

Der Spiegel und die Washington Post haben die Ergebnisse ihrer „gemeinsamen Recherche“ zeitgleich am Samstag um 19.00 deutscher Zeit veröffentlicht. Der Spiegel hat unter der Überschrift „Sabotage-Operation in der Ostsee – Ukrainischer Spezialkräfte-Kommandeur soll in Nord-Stream-Sprengung verwickelt sein“ berichtet, den Artikel der Washington Post habe ich übersetzt. Im Anschluss an die Übersetzung erläutere ich noch einmal meine Behauptung, der Spiegel bekomme Informationen von den westlichen Geheimdiensten zugespielt, um deren Propaganda als eigene Recherchen zu veröffentlichen.

Beim Lesen des Artikels der Washington Post musste ich übrigens einige Male herzlich lachen, weil die Zeitung sich so entrüstet über die Sprengung der Pipelines äußert, dabei war sie früher eine von den Zeitungen, die in den USA am lautesten ein Ende dieser Pipelines gefordert und die US-Sanktionen gegen den Bau von Nord Stream 2 erst gefordert und dann gefeiert haben.

Beginn der Übersetzung:

Offizier des ukrainischen Militärs koordinierte Anschlag auf Nord Stream-Pipeline

Roman Tschervinsky, ein Oberst der ukrainischen Spezialeinheiten, war nach Angaben von Personen, die mit der Planung vertraut sind, maßgeblich an der dreisten Sabotageaktion beteiligt

Ein hochrangiger Offizier des ukrainischen Militärs mit engen Verbindungen zu den Geheimdiensten des Landes spielte eine zentrale Rolle bei der Sprengung der Nord-Stream-Pipeline im vergangenen Jahr. Das behaupten Beamte in der Ukraine und anderswo in Europa sowie andere Personen, die mit den Details der verdeckten Operation vertraut sind. (Anm. d. Übers.: Die Formulierung „Personen, die mit den Details der verdeckten Operation vertraut sind“ deutet darauf hin, dass Spiegel und Washington Post möglicherweise demnächst noch mehr veröffentlichen, wenn sie Kontakte zu Personen haben, die von sich behaupten, „mit den Details der verdeckten Operation vertraut“ zu sein. Oder das war eine sehr unglückliche Formulierung der Washington Post, wir werden es bald erfahren.)

Die Rolle des Offiziers ist der bisher direkteste Beweis, der die militärische und sicherheitspolitische Führung der Ukraine mit dem umstrittenen Sabotageakt in Verbindung bringt, der mehrere strafrechtliche Ermittlungen ausgelöst hat und von den USA und dem Westen als gefährlicher Angriff auf die europäische Energieinfrastruktur bezeichnet wurde.

Roman Tschervinsky, ein hochdekorierter 48-jähriger Oberst, der in den ukrainischen Spezialeinheiten diente, war nach Angaben von Personen, die mit seiner Rolle vertraut sind, der „Koordinator“ der Nord-Stream-Operation. Er leitete die Logistik und die Unterstützung für das sechsköpfige Team, das unter falscher Identität ein Segelboot mietete und Tiefseetauchausrüstung benutzte, um Sprengladungen an den Gaspipelines anzubringen. Am 26. September 2022 verursachten drei Explosionen massive Lecks in den Pipelines Nord Stream 1 und 2, die von Russland durch die Ostsee nach Deutschland verlaufen. Der Angriff ließ nur eine der vier Leitungen des Netzes intakt, als der Winter nahte.

Tschervinsky handelte nicht allein und hat die Operation nicht geplant, so die mit seiner Rolle vertrauten Personen, was bisher nicht berichtet wurde. Der Offizier nahm Befehle von ranghöheren ukrainischen Beamten entgegen, die letztlich General Valery Saluzhny, dem ranghöchsten ukrainischen Militäroffizier, Bericht erstatteten, sagten Personen, die mit der Durchführung der Operation vertraut waren. Sie sprachen unter der Bedingung der Anonymität, um sensible Details über die Sprengung zu erörtern, der die diplomatischen Beziehungen zur Ukraine belastet und Vorwürfe von US-Beamten hervorgerufen hat.

Die Ukraine hat viele gewagte und geheime Operationen gegen die russischen Streitkräfte durchgeführt. Doch der Angriff auf Nord Stream zielte auf zivile Infrastruktur, die Millionen von Menschen in Europa mit Energie versorgen soll. Während der staatliche russische Gaskonzern Gazprom 51 Prozent der Anteile an Nord Stream hält, sind westliche Energieunternehmen, unter anderem aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden, Partner und haben Milliarden in das Projekt investiert. Die Ukraine hatte sich lange darüber beschwert, dass Nord Stream es Russland ermöglichen würde, die ukrainischen Pipelines zu umgehen, wodurch Kiew enorme Transiteinnahmen entgehen würden.

Über seinen Anwalt ließ Tschervinsky verlauten, dass er jegliche Beteiligung an der Sabotage der Pipelines abstreitet. „Alle Spekulationen über meine Verwicklung in den Angriff auf Nord Stream werden von der russischen Propaganda verbreitet und entbehren jeder Grundlage“, sagte Tschervinsky in einer schriftlichen Erklärung gegenüber der Washington Post und dem Spiegel, die eine gemeinsame Untersuchung seiner Rolle durchgeführt haben.

Sprecher der ukrainischen Regierung antworteten nicht auf eine Liste von Fragen zu Tschervinskys Beteiligung.

Tschervinskys Rolle veranschaulicht die komplexe Dynamik und die internen Rivalitäten der Kriegsregierung in Kiew, wo der ukrainische Geheimdienst und das Militär oft in Spannung zur politischen Führung stehen.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 diente Tschervinsky in einer Einheit der ukrainischen Sondereinsatztruppen und konzentrierte sich auf Widerstandsaktivitäten in den von Russland besetzten Gebieten des Landes, so Personen, die mit seinen Aufgaben vertraut sind. Er war Generalmajor Viktor Ganuschtschak unterstellt, einem erfahrenen und angesehenen Offizier, der direkt mit Saluzhny kommunizierte.

Tschervinsky war gut geeignet, um bei der Durchführung einer verdeckten Mission zu helfen, die die Verantwortung der Ukraine verschleiern sollte. Er war in leitenden Positionen im militärischen Nachrichtendienst des Landes sowie im ukrainischen Geheimdienst SBU tätig und steht wichtigen Führern im Berich Militär und Sicherheit beruflich und persönlich nahe.

Er hat auch an der Durchführung anderer Geheimoperationen mitgewirkt.

Im Jahr 2020 überwachte Tschervinsky einen komplexen Plan, um Kämpfer der russischen Söldnergruppe Wagner nach Weißrussland zu locken, mit dem Ziel, sie gefangen zu nehmen und in die Ukraine zu bringen, wo sie angeklagt werden sollten. In seiner Erklärung gegenüber der Washington Post und dem Spiegel sagte Tschervinsky, er habe auch Operationen „geplant und durchgeführt“, um prorussische Separatistenführer in der Ukraine zu töten und „einen Zeugen“ zu entführen, der den Abschuss des Malaysia-Airlines-Fluges 17 über der östlichen Donbass-Region im Jahr 2014 durch Russland bestätigen könnte, bei dem alle 298 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord ums Leben kamen. Letztes Jahr verurteilte ein niederländisches Gericht zwei Russen und einen Ukrainer wegen Mordes im Zusammenhang mit dem Abschuss, der durch eine russische Buk-Boden-Luft-Rakete verursacht worden war.

Tschervinsky wird in einem Kiewer Gefängnis festgehalten, weil er seine Macht missbraucht haben soll, um im Juli 2022 einen russischen Piloten in die Ukraine zu locken. Die Behörden werfen Tschervinsky, der im April verhaftet wurde, vor, unerlaubt gehandelt zu haben und bei der Operation die Koordinaten eines ukrainischen Flugplatzes verraten zu haben, was zu einem russischen Raketenangriff führte, bei dem ein Soldat getötet und 17 weitere verletzt wurden.

Ganuschtschak, der nicht mehr in den Spezialeinheiten dient, hat öffentlich erklärt, dass die Operation von den Streitkräften genehmigt wurde, und lehnte eine Stellungnahme für diesen Artikel ab.

Tschervinsky hat erklärt, er sei nicht für den russischen Angriff verantwortlich und habe den Piloten nur auf Befehl überredet, in die Ukraine zu fliegen und sein Flugzeug zu übergeben. Er bezeichnet seine Verhaftung und strafrechtliche Verfolgung als politische Vergeltung für seine Kritik am ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky und seiner Regierung. Tschervinsky hat öffentlich erklärt, dass er Andrej Jermak, einen von Selenskys engsten Beratern, der Spionage für Russland verdächtigt. Er warf der Selensky-Regierung auch vor, das Land nicht ausreichend auf die russische Invasion vorbereitet zu haben.

„An der Operation zur Rekrutierung des russischen Piloten waren Einheiten des SBU, der Luftwaffe und der Spezieleinheiten beteiligt“, sagte Tschervinsky in seiner schriftlichen Erklärung gegenüber der Washington Post und dem Spiegel. „Die Operation wurde vom Oberbefehlshaber Valery Saluzhny genehmigt.“

Tschervinskys Beteiligung an dem Anschlag auf die Nord-Streams steht im Widerspruch zu Selenskys öffentlichen Dementis, sein Land sei daran beteiligt. „Ich bin Präsident und gebe dementsprechend meine Befehle“, sagte Selensky in einem Interview im Juni und reagierte damit auf einen Bericht der Washington Post, wonach der US-Geheimdienst CIA vor dem Angriff von den Plänen der Ukraine erfahren hatte.

Ende der Übersetzung

Der Spiegel als Instrument der Geheimdienste

Der Spiegel brüstet sich immer wieder mit „Recherchen“, die er angeblich mit seinen Partnern durchgeführt hat. Bei diesen Partnern handelt es sich nachweislich um Organisationen, die von westlichen Geheimdiensten nicht nur finanziell unterstützt, sondern auch gesteuert werden. Daher können der Spiegel und seine „Recherchepartner“ immer wieder Informationen präsentieren, die sie nur von westlichen Geheimdiensten haben können. Dafür will ich nur einige Beispiele nennen, eine vollständige Liste würde den Rahmen sprengen.

2019 hat der Spiegel zum Beispiel das gewollte Narrativ der Legende um die angebliche Vergiftung der Skripals durch russische Agenten bestätigt. In seinem Artikel darüber schrieb der Spiegel unter anderem:

„Die Rechercheure haben vor allem Flugpassagierdaten, Passdaten und Wohnadressen ausgewertet, manche sind mehr oder weniger frei zugänglich, andere wurden ihnen zugespielt.“

Von diesen Daten ist auch in Russland kaum etwas „frei zugänglich“, weshalb sich die Frage stellt, wer den „Rechercheuren“ die Daten wohl „zugespielt“ haben könnte. Eventuell westliche Geheimdienste? Eventuell mit dem Ziel, die gewollte Version der Skripal-Geschichte zu untermauern?

Mitten in dem Spiegel-Artikel fand sich auch folgender Absatz zur Finanzierung von „The Insider“, dem „Recherchepartner“ des Spiegel, auf den wir noch einige Male treffen werden, dem die Daten damals angeblich „zugespielt“ wurden:

„Er brauche etwa zehntausend Dollar im Monat, um die Arbeit zu finanzieren, sagt Dobrochotow. Er setzt auf Spenden und ausländische Stipendien. Gern würde er die Webseite vollständig über Crowdfunding finanzieren, also durch Hunderte Kleinspenden.“

Was könnte er wohl mit den „ausländischen Stipendien“ meinen, mit denen er sich finanziert? Ob das eventuell Zuwendungen westlicher Geheimdienste sind, damit er deren (Des-)Informationen als seine eigenen „Recherchen“ bezeichnet?

Auch beim Tiergarten-Mord hat der Spiegel Informationen der Geheimdienste als „Recherchen“ von sich und seinen „Recherchepartnern“ (dieses Mal waren das Bellingcat, das Londoner Dossier Center von Chodorkowski und wieder The Insider) ausgegeben, denn damals hat sich der Spiegel auf Daten berufen, die angeblich bei der Auswertung des Mobiltelefons des mutmaßlichen Täters gesichert wurden. Auch auf eine „Auswertung von Funkzellendaten“ aus Moskau konnte der Spiegel angeblich vorweisen.

Woher hatte der Spiegel die Informationen darüber? Eventuell von westlichen Geheimdiensten? Eventuell mit dem Ziel, die gewollte Version der russischen Täterschaft zu untermauern?

Auch beim Fall einer Explosion in einem Munitionslager im Jahr 2014, die 2021 plötzlich wieder Thema in den Medien wurde, hat der Spiegel Geheimdienstinformationen zugespielt bekommen. Nachdem die tschechischen Behörden sieben Jahre lang nicht in der Lage waren, die Explosion aufzuklären, wurde sie 2021 als Baustein für die anti-russische Propaganda genutzt. Und wieder waren es die Super-Rechercheure von Spiegel, Bellingcat und The Insider, die plötzlich aus der Analyse von „Flugbuchungen, Passagierlisten und Telekommunikationsdaten“ melden konnten, dass Russland angeblich hinter der Explosion steckte.

Woher hatte der Spiegel die Informationen? Eventuell von westlichen Geheimdiensten? Eventuell mit dem Ziel, die gewollte Version der russischen Täterschaft zu untermauern?

Das waren wie gesagt nur einige willkürliche Beispiele, die belegen, dass der Spiegel Informationen, die ihm und seinen Partnern von westlichen Geheimdiensten zugespielt werden, als eigene „Recherchen“ verkauft.

Es sei daran erinnert, dass eine der Kernaufgaben von Geheimdiensten die Desinformation ist. Schon aus diesem Grund ist es journalistisch unseriös, seine „Berichterstattung“ oder seine „Recherchen“ auf Informationen von Geheimdiensten zu stützen, solange man sie nicht unabhängig überprüfen kann. Man kann natürlich darüber berichten, wenn man diese Informationen bekommen hat, muss seine Leser dabei aber darauf hinweisen, dass die Informationen mir Vorsicht zu genießen sind, weil es sich auch um vom Geheimdienst bewusst gestreute Desinformation zur Unterstützung bestimmter (politischer) Ziele handeln kann.

