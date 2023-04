Tacheles #108 ist online

Tacheles

Wieder sind zwei Wochen vorbei und Robert Stein und ich haben uns durch den ganz normalen Wahnsinn der internationalen Politik und Berichterstattung gearbeitet.

Diese Tacheles-Sendung hatte wieder die „normale“ Länge und dauerte nicht, wie vor zwei Wochen, fast drei Stunden. Wieder haben wir uns durch den Wahnsinn der internationalen Politik gearbeitet und gezeigt, was die Medien in Deutschland alles nicht berichten. Am Ende haben wir uns den Spaß gemacht und das Interview der BBC mit Elon Musk nachgespielt. Sollte YouTube die Sendung löschen, finden Sie sie auch hier bei NuoViso.

Tacheles # 108

Dieses Video auf YouTube ansehen

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



