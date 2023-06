Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 25. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 25. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Plan zur Übergabe russischer Vermögenswerte an Kiew und die „ukrainische Identität“ des Höhlenklosters: Die Situation rund um die Ukraine

Der ukrainische Kulturminister Aleksander Tkatschenko bestätigte am Dienstag, dass die Kiewer Behörden damit begonnen haben, dem Höhlenkloster seine „ukrainische Identität“ zurückzugeben, ohne auf eine Gerichtsentscheidung oder ein entsprechendes Gesetz zu warten.

Das estnische Außenministerium hat einen Plan ausgearbeitet, der es ermöglichen würde, in Europa eingefrorene russische Vermögenswerte in die Ukraine zu transferieren. Nach dem Plan des Ministeriums kann Kiew das Geld jetzt erhalten, während Russland für seine Verluste in der Zukunft entschädigt wird – wenn Moskau den Schaden, der der Ukraine entstanden ist, ausgleicht.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in der und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die Streitkräfte der Ukraine versuchen weiterhin, bei Krasnoliman, Donezk und südlich von Donezk anzugreifen, sagte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Allein bei Donezk haben Einheiten der Streitkräftegruppe Süd der Russischen Föderation sieben Angriffe der ukrainischen Streitkräfte erfolgreich abgewehrt.

Darüber hinaus traf das russische Militär den Kommandoposten der 10. ukrainischen Gebirgsjägerbrigade in der DNR und zerstörte das Kommunikationszentrum der 110. ukrainischen mechanisierten Brigade. Insgesamt, so Konaschenkow, haben die taktischen und militärischen Luftstreitkräfte, die Raketentruppen und die Artilleriegruppen der russischen Streitkräfte im Laufe des Tages in 112 Gebieten 89 ukrainische Artillerieeinheiten an Feuerstellungen, Soldaten und militärischer Ausrüstung getroffen.

Der Gegner habe bis zu 600 Kämpfer verloren, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Aktualisierung der Daten

Die ukrainischen Streitkräfte haben seit Beginn des Gegenangriffs 259 Panzer und 780 gepanzerte Fahrzeuge verloren, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Angehörigen des Verteidigungsministeriums. Der russische Staatschef richtete sein besonderes Augenmerk auf Orechovo. Putin wies darauf hin, dass der Gegner diesen Abschnitt als den wichtigsten ansieht und dass die Ukraine allein dort in den letzten sieben Tagen 280 Stück Ausrüstung verloren hat, darunter 41 Panzer und 102 gepanzerte Fahrzeuge.

Nach Putins Einschätzung ist das vor allem das Ergebnis der Arbeit der russischen Piloten und ihrer Kameraden. Ihm zufolge haben die bei dem Treffen anwesenden Piloten „viel getan“, um sicherzustellen, dass diese Arbeit im Kampf „auf dem nötigen Niveau“ geleistet wird. Er dankte den Soldaten für ihre Erfolge und versprach, dass die Verdienste „all derer, die auch an diesem Teil der Kampfhandlungen teilgenommen haben, vom Staat gewürdigt werden.“

UN stellt Verstöße fest

Die UN-Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine hat von Februar 2022 bis Mai 2023 75 Fälle von willkürlicher Inhaftierung von Zivilisten durch ukrainische Sicherheitskräfte dokumentiert. Mehr als die Hälfte der Inhaftierten sei gefoltert oder misshandelt worden, sagte die Leiterin der Mission, Mathilde Bogner. Hauptsächlich sei der ukrainische Geheimdienst SBU in diese Fälle verwickelt, sagte sie und fügte hinzu, dass keiner der an den Gesetzlosigkeiten Beteiligten bestraft worden sei.

Das Büro des UN-Sonderbeauftragten für Kinder und bewaffnete Konflikte hat in seinem Bericht aus dem Jahr 2022 „russische Streitkräfte und mit ihnen verbundene Gruppen“ als „Parteien, die in bewaffneten Konflikten schwerwiegende Verstöße gegen Kinder begehen“, aufgeführt, die ukrainischen Streitkräfte jedoch nicht genannt. In dem Dokument heißt es jedoch, dass die ukrainischen Streitkräfte an der Tötung und Verstümmelung von Kindern beteiligt waren, sie illegal festhielten, sie als menschliche Schutzschilde benutzten, Schulen und Krankenhäuser angriffen und sie als militärische Einrichtungen nutzten.

Die UN-Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte, Victoria Gamba, antwortete auf die Frage eines TASS-Reporters, dass die UN wegen der Opfer unter Kindern während des bewaffneten Konflikts eine ernste Warnung an die Ukraine ausgesprochen habe.

Ohne Gerichtsurteil

Der ukrainische Kulturminister hat zugegeben, dass die Behörden des Landes damit begonnen haben, dem Kiewer Höhlenkloster seine „ukrainische Identität“ zurückzugeben, ohne ein Gerichtsurteil oder ein Gesetz abzuwarten, das ein solches Vorgehen erlauben würde. Er sagte, dass die Übergabe der Einrichtungen der unteren Höhle, die von der kanonischen ukrainisch-orthodoxen Kirche (UOC) verwaltet wird, an den Staat weitergeht.

Tkatschenko erklärte auch, dass das „normale Leben“ im Kloster wieder aufgenommen wurde, womit er die Organisation von Ausflügen und kulturellen Veranstaltungen in ukrainischer Sprache meinte. Zuvor hatte die UOC die Befürchtung geäußert, dass die Behörden das Kloster in ein „totales Museum“ verwandeln würden.

Waffen für Kiew

Die US-Regierung hat angekündigt, dass sie der Ukraine ein weiteres Militärhilfepaket im Wert von 500 Millionen Dollar zur Verfügung stellen wird, wie das Pentagon in einer schriftlichen Erklärung mitteilte. Das neue Paket umfasst insbesondere Munition für Patriot-Flugabwehrsysteme, tragbare Stinger-Flugabwehrraketensysteme, Javelin-Panzerabwehrraketensysteme, Bradley-Schützenpanzer und Stryker-Panzerfahrzeuge.

Das deutsche Rüstungsunternehmen Rheinmetall wird im nächsten Jahr 14 Leopard-2-Panzer an die Ukraine liefern. Eine entsprechende Vereinbarung sei zwischen Vertretern der deutschen, niederländischen und dänischen Regierung getroffen worden, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit. Der erste Panzer soll im Jahr 2024 an die ukrainischen Streitkräfte ausgeliefert werden.

Vorschlag von Tallinn

Estland hat eine rechtliche Regelung für die Verwendung eingefrorener russischer Gelder zur Unterstützung der Ukraine ausgearbeitet, wie Premierministerin Kaja Kallas in einer Erklärung erklärte. Sie wies darauf hin, dass „einige Details noch geklärt werden müssen“, dass die eingefrorenen russischen Gelder dem Wiederaufbau der Ukraine zugute kommen und im Voraus realisiert werden würden. Nach dem vom estnischen Außenministerium ausgearbeiteten Plan kann Russland in Zukunft eine Entschädigung für die konfiszierten Vermögenswerte erhalten, sofern es für den der Ukraine entstandenen Schaden ersetzen wird.

Orban glaubt nicht an einen Sieg der Ukraine

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ist der Ansicht, dass die Ukraine kein souveräner Staat mehr ist und dass die Erreichung eines Friedens von den USA abhängt, nicht von der Ukraine. „Die Realität ist, dass die Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und dem Westen gescheitert ist. <…> Ich denke, dass die Art und Weise, wie die Ukrainer an der Frontlinie kämpfen und wir sie finanziell, mit Informationen und mit Instrumenten unterstützen, und sie einen Krieg gegen Russland gewinnen können, ein Missverständnis der Situation ist. Das ist unmöglich.“, sagte er.

Orban sprach sich auch gegen die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Änderungen am EU-Haushalt aus, die zusätzliche Hilfen für die Ukraine vorsehen. Er wies darauf hin, dass es an Informationen über die Verwendung der an Kiew überwiesenen EU-Mittel fehle.

Ende der Übersetzung

