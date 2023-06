Telefongespräche über Schmiergeldzahlungen an Biden wurden mitgeschnitten

USA

Es ist erstaunlich, wie schweigsam die deutschen Medien über den "neuen" Korruptionsskandal des Biden-Clans sind. Obwohl es sogar belastende Telefongespräche gibt, die mitgeschnitten wurden, erfährt man in deutschen Medien nichts darüber.

Stammleser des Anti-Spiegel kennen die Korruptionsvorwürfe, die derzeit gegen Joe Biden bekannt werden und über die zumindest einige US-Medien berichten, seit langem. Konsumenten der deutschen „Qualitätsmedien“ haben davon hingegen praktisch nie etwas gehört. Das Thema wird auf dem Anti-Spiegel demnächst intensiv behandelt werden, denn ich habe darüber ein Buch geschrieben, das demnächst vorbestellt werden kann.

Schon 2020 sind mitgeschnittene Telefongespräche öffentlich geworden, in denen der damalige US-Vizepräsident Biden mit dem damaligen ukrainischen Präsidenten Poroschenko offen über ihre korrupten Geschäfte gesprochen haben. Natürlich wurden diese Mitschnitte von YouTube und Facebook, wo sie veröffentlicht wurden, wieder gelöscht.

Ich habe damals ein langes Interview mit dem Mann geführt, auf dessen Veranlassung diese Telefonmitschnitte veröffentlicht wurden. Das Interview finden Sie hier und weil vieles darin ohne Kenntnis der Lage in der Ukraine nicht verständlich ist, habe ich darüber eine Artikelserie veröffentlicht, die Hintergrundinformationen liefert. Den ersten Teil der Serie finden Sie hier, die folgenden Teile sind jeweils am Ende der Artikel verlinkt.

In der Ukraine ist es offensichtlich üblich, dass Gespräche und Telefonate als „Lebensversicherung“ oder Druckmittel aufgenommen werden. Das gilt offenbar auch für die Telefongespräche, um die es aktuell in den USA geht, in denen der ukrainische Eigentümer des ukrainischen Gaskonzerns Burisma mit Joe und Hunter Biden über Schmiergeldzahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 30 Millionen Dollar verhandelt hat.

Diese Telefonmitschnitte liegen dem FBI unbestritten vor, aber das FBI gibt sie nicht heraus.

Von all dem berichten deutsche Medien nichts, aber die Medien in Russland berichten darüber. Hier habe ich den Bericht des USA-Korrespondenten übersetzt, der am Sonntagabend zu dem Thema im wöchentlichen russischen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens veröffentlicht wurde.

Beginn der Übersetzung:

Schlimmer als Watergate: Wie die Biden-Familie vergoldet wurde

In den USA gibt es einen spektakulären Korruptionsskandal, in den die Familie Biden verwickelt ist. Der Präsident wird verdächtigt, 30 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern aus dem Ausland angenommen zu haben. Es gibt Aufzeichnungen von Telefongesprächen. Außerdem gibt es eine ukrainische Spur. Wird Biden auch dieses Mal ungeschoren davonkommen? Ein Bericht unseres USA-Korrespondenten.

An diesem Abend begann Bidens Auftritt gesund. Er hat sich nicht verlaufen, er hat den Weg zum Rednerpult gefunden und schaffte es sogar, zu sprechen. Aber es endete merkwürdig: „Gott schütze die Queen!“, erklärte Biden. Er erinnert sich nicht daran, dass die Königin seit bald einem Jahr begraben ist. Er weiß nicht, wohin er danach gehen soll, um ´schneller von der Bühne zu verschwinden. (Anm. d. Übers.: Dazu werden im Beitrag Bilder des Auftritts gezeigt, bei dem Biden selbst nicht den Weg von der Bühne findet, sondern ein Mitarbeiter ihm den Weg zeigen muss)

Der Präsident läuft seit Tagen vor unbequemen Fragen davon. Die Fragen werden ihm nachgerufen: „Es gibt Aufzeichnungen, dass sie Bestechungsgelder genommen haben. Wie kommentieren Sie das?“

Aber er antwortet nicht und lacht ihnen ins Gesicht. Als es vor den Fragen über Bestechungsgelder kein Entrinnen mehr gibt, antwortet der amerikanische Präsident ein kleines Kind: Du bist selbst doof!

Die Frage lautete: „Warum werden sie in dem Ukraine- und FBI-Dokument als der „Big Guy“ erwähnt?“ (Anm. d. Übers.: Dass Biden bei den Korruptionsvorwürfen als der „Big Guy“ bezeichnet wird, der immer seinen Teil abbekommt, ist schon seit Oktober 2020 bekannt)

Bidens Antwort war: „Warum stellen Sie eine so dumme Frage?“

Der Kongress hat jedoch Fragen, denn er hat von zahlreichen Mitschnitten von Telefongesprächen von Vater und Sohn Biden mit einem Top-Manager des ukrainischen Unternehmens Burisma erfahren. Die Gespräche fanden im Jahr 2017 statt. Der Oligarch, wie er in Amerika genannt wird, hat die Bänder aufbewahrt. Der Oligarch hat Tonbänder von insgesamt 17 Gesprächen mit den Bidens, sowohl mit Joe als auch mit Hunter. Der ukrainische Milliardär habe die Gespräche mit den amerikanischen Gesprächspartnern aufgezeichnet, heißt es in den FBI-Dokumenten, als Versicherung oder zur Erpressung, spekulieren die Gegner des Präsidenten.

„Arbeitet Joe Biden immer noch die Bestechung ab? Wir wissen, wie er damals den Generalstaatsanwalt der Ukraine entlassen hat. Doch den FBI-Dokumenten zufolge war die Bestechung eher ein Vorschuss. Vizepräsident Biden wurden fünf Millionen Dollar gezahlt, und jetzt dient Präsident Biden der Ukraine weiterhin, indem er 75 Milliarden Dollar dorthin schickt. Ist das nicht eine lohnenswerte Investition? Die Ukraine hat Biden am Haken. Wer auch immer diese Bänder hat, hat die ganze Macht. Unsere Theorie: Das FBI erpresst Biden, darum wird Biden gedeckt, darum muss er wieder zur Wahl antreten, damit die Bänder nicht veröffentlicht werden und das Geld weiter fließt“, sagt Fox News-Moderator Jesse Watters.

Beim FBI hat man den Fall so weit wie möglich versteckt. Die oberste Leitung des FBI gibt nur wenige Details zu dem Fall bekannt. Alle Tonbänder wurden kürzlich als geheim eingestuft, obwohl sie ursprünglich nicht geheim waren. Der Kongress fordert die Freigabe der Bänder und Erklärungen.

In einer Befragung des stellvertretenden FBI-Chefs fragte ein Senator: „Geben Sie uns die Bänder?“

Die Antwort war: „Wir denken darüber nach und arbeiten weiter mit Ihnen zusammen.“

Der Senator darauf: „Sie beantworten auch das nicht. Haben Sie überhaupt Ermittlungen deswegen angestellt?“

Antwort des stellvertretenden FBI-Chefs: „Senator, ich werde nicht erzählen, was wir getan oder nicht getan haben. Wir haben unsere Arbeit gut gemacht.“

Der Kongress quetscht die Informationen aus dem FBI buchstäblich heraus. Das FBI wird das, was es über die Bidens hat, nicht freiwillig herausgeben. Die Politiker haben begonnen, selbst zu graben. Es stellte sich heraus, dass Biden, als er Vizepräsident war, Bestechungsgelder in Höhe von mehr als fünf oder zehn Millionen Dollar erhalten haben könnte. Die Summen erreichten wahrscheinlich bis zu 30 Millionen Dollar, und es waren nicht nur Ukrainer, die den zweiten Mann in den USA damals bestochen haben.

„Gegen Ende der Obama-Regierung flog Biden viel ins Ausland und verteilte Geld in Form von Hilfsgeldern an andere Länder. Wir haben festgestellt, dass weniger als zwei Wochen, nachdem das Flugzeug von Vizepräsident Biden Rumänien verlassen hatte, seine Familienmitglieder anfingen, Überweisungen von dort über graue Firmen zu erhalten“, bemerkt James Comer, Vorsitzender des Ausschusses für Aufsicht und Rechenschaftspflicht des US-Repräsentantenhauses.

Die gesamte Biden-Familie wurde vergoldet. Nach Angaben der Republikaner floss das Geld auf Konten des Bruders des Präsidenten, seines Sohnes und seiner Schwiegertöchter, auch früherer Schwiegertöchter. Fox News ist der einzige Sender, der über den Skandal berichtet, der schlimmer ist als über Watergate. Die Sprachrohre der Demokraten verlieren im wahrsten Sinne des Wortes kein Wort über Bidens Schmiergelder. CBC, ABC und NBC haben diesem Thema null Sekunden Sendezeit gewidmet, gegenüber 219 Minuten für Trumps Abenteuer.

Die Kameras von CNN sind in Miami an jeder Ecke und ihr Hubschrauber filmt Trumps Autokolonne aus der Luft. Der ehemalige Präsident war auf dem Weg zum Gericht, um 37 Anklagen von dem Bundesstaatsanwalt zu hören. Das wären Hunderte von Jahren hinter Gittern. Wegen des falschen Umgangs mit geheimen Dokumenten.

„Wenn sie Präsident Trump anklagen wollen, müssen sie erklären, warum keine Anklage gegen Hillary Clinton erhoben wurde. Sie hat die Beweise vernichtet, als sie die Vorladung erhielt. Das Justizministerium und das FBI sind politisiert und voreingenommen, und das ist eine Katastrophe höchsten Grades für unser großartiges Land“, sagt Senator Rick Scott.

Die Nachrichtensendungen freuen sich über die Kisten mit Papieren, die Trump in Mar-a-Lago aufbewahrt hat. Darunter befanden sich Karten von Nordkorea und Pläne des Pentagons für einen Angriff auf den Iran. Das Problem ist, dass nicht nur der 45. US-Präsident geheime Informationen aus dem Weißen Haus mitgenommen hat, sondern auch der 44. und 43. und 42. Präsident, aber das Justizministerium verfolgt nur Trump.

„Joe Biden versucht, Donald Trump ins Gefängnis zu bringen, nur um im Rennen um das Weiße Haus nicht gegen ihn antreten zu müssen. Das ist es, was er zu tun versucht. Biden hat erst im letzten Herbst gesagt, dass er alles tun wird, um Trump daran zu hindern, Präsident zu werden“, sagt der Moderator Larry Kudlow.

Biden kann Trump nur dann schlagen, wenn er ihm Knüppel zwischen die Beine wirft. Umfragen zufolge liegt der ehemalige Hausherr des Weißen Hauses sechs Prozent vor dem Amtsinhaber. Auch in seiner republikanischen Partei ist er der unangefochtene Spitzenreiter. Sein Vorsprung vor seinem ärgsten Konkurrenten Ron DeSantis beträgt 45 Prozent.

Trumps Freude ist groß. Der Politiker wurde ohne Kaution und ohne Einschränkungen aus dem Gericht entlassen. Die Unterstützer stießen auf seine Gesundheit an, und der CNN-Moderator erstickte fast an seiner Galle und bat den Regisseur, die Übertragung zu unterbrechen: „An die Regie, schaltet das ab, das haben wir alles schon gesehen, es reicht. Trump macht daraus PR, eine Wahlveranstaltung. Das wollen wir nicht sehen.“

Die Publicity hat gewirkt. Trump hat die Anschuldigungen gegen ihn selbst gut verwertet. Seine Unterstützer spendeten ihm innerhalb von 24 Stunden fast sieben Millionen Dollar.

„Die korrupte Biden-Regierung und das kranke Washingtoner Establishment machen Jagd auf mich, weil ich mich ihrer gescheiterten Außenpolitik widersetze. Ich weigere mich, vor ihrem nächsten endlosen Krieg, dem Krieg in der Ukraine, in die Knie zu gehen. Ich will Frieden. Sie wollen Geld, sie wollen Konflikte, auch wenn uns das an den Rand des Dritten Weltkriegs bringt“, sagte Trump.

Trump verspricht bei seiner Rückkehr ins Oval Office, sich zu aller erst Biden vorzuknöpfen und einen Sonderermittler zu ernennen, der gegen ihn ermittelt.

Es braucht auch eine Sittenpolizei. Zu einem Empfang von LGBT-Aktivisten im Weißen kamen Transgender-Leute, die sich Brüste entweder anoperiert oder abgeschnitten hatten. Es war eine „Leistungsschau“ progressiver Spitzenleute direkt auf dem Rasen des Weißen Hauses. An einem Ort, an dem früher nicht einmal der Präsident ohne Jackett auftrat, stehen nun Schwule und Lesben halb nackt herum und zeigen ihre falschen Brüste.

Biden rief ihnen zu: „Ich schwöre bei Gott, Ihr gehört zu den inspirierendsten und mutigsten Menschen, die ich je gekannt habe. Ihr seit ein Beispiel für die Nation und offen gesagt für die ganze Welt!“

Ob das ein Irrenhaus oder das Weiße Haus ist, ist schwer zu sagen. Regenbogenflaggen haben die Stars and Stripes an der Fassade des Weißen Hauses ersetzt. Washington ist gleichermaßen Vorbild für Städte und kleine Gemeinden: Nicht Kranke, wie man meinen könnte, sondern die Besten der Nation marschieren mit einer Kapelle durch die Hauptstraßen.

Der Regenbogenrausch in den USA gilt für den ganzen Juni, das ist offiziell. Die Regierung Biden empfiehlt, das ganze Jahr über Regenbogenflaggen zu schwenken.

Ende der Übersetzung

