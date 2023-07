Threads vs. Twitter

Kampf im Netz

Marc Zuckerberg hat mit Threads eine Konkurrenz zum “außer Kontrolle” geratenen Twitter gegründet. Was man über Threads wissen sollte.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat eine Analyse über Threads und den Kampf zwischen Zuckerberg und Musk veröffentlicht, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Der Kampf der Milliardäre und Beschränkungen in Russland: Was ist über das neue soziale Netzwerk Threads bekannt?

Das soziale Netzwerk Threads, das von Meta, dem Hauptkonkurrenten von Twitter, gestartet wurde, hat bereits an Popularität gewonnen und in weniger als einem Tag 30 Millionen Nutzer gewonnen. Twitter bereitet sich derweil darauf vor, das Konkurrenzunternehmen zu verklagen, und die Eigentümer der Unternehmen, Elon Musk und Mark Zuckerberg, planen ein Duell.

Was ist das für eine App?

Threads ist ein von Meta entwickeltes Twitter-Pendant. Die Plattform ist für den „Austausch von Ideen und Trends in Textform“ gedacht. Laut der Beschreibung der Anwendung wird sie „ein Ort sein, an dem Gemeinschaften zusammenkommen“, um alle Themen zu diskutieren, die sie bewegen. Potenzielle Nutzer werden ermutigt, Gleichgesinnten zu folgen und mit ihnen zu interagieren sowie ihre eigenen Ideen, Meinungen und ihre Kreativität zu teilen.

Laut der Beschreibung auf der Seite der neuen App im App Store steht sie seit dem 5. Juli um 19 Uhr US-Ostküstenzeit zum Download bereit.

Threads ist der dritte Service im Portfolio des Meta-Unternehmens Instagram Inc. Bislang gehören dazu das soziale Netzwerk Instagram und der Fotoeditor Layout.

Threads gewann schnell an Popularität: Bereits am Abend des 6. Juli schrieb Meta-Eigentümer Mark Zuckerberg in seinem Account des neuen sozialen Netzwerks, dass es in weniger als 24 Stunden seit dem Start 30 Millionen Abonnenten erreicht habe.

„Wow, 30 Millionen Follower <…>. Es scheint, als würde etwas Besonderes beginnen, aber es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns“, schrieb er.

Am selben Tag, nur wenige Stunden nach dem Start der Plattform, veröffentlichte Zuckerberg seine erste Nachricht auf Twitter seit 11 Jahren. Er postete ein beliebtes Internet-Memé mit zwei Spider-Man-Comicfiguren, die aufeinander zeigen. Es wird normalerweise verwendet, um die Identität von zwei Objekten oder Phänomenen anzuzeigen.

Besonderheiten von Threads

Laut den Datenschutzerklärungen des neuen sozialen Netzwerks können Nutzer ihr Threads-Profil nur löschen, wenn sie auch ihr Instagram-Account löschen.

Threads wird auch bald mit Services von Drittanbietern integriert werden. Das soll den Usern die Möglichkeit geben, Inhalte anzusehen, zu teilen und mit ihnen zu interagieren, Personen zu abonnieren und Subscriber von anderen Plattformen einzubinden.

Meta sammelt Threads-Profildaten, Informationen über Follower und andere User und Communities, mit denen der Accountinhaber kommuniziert und interagiert, auch in anderen Produkten des Unternehmens. Das Unternehmen verfolgt alle Aktivitäten in der App. Darüber hinaus sammelt das soziale Netzwerk Informationen über die verschiedenen verwendeten Geräte und deren Nutzung.

Das ist unter anderem notwendig, um den Usern Informationen zur Verfügung zu stellen und Threads und andere Produkte zu verbessern, die persönliche Sicherheit, Integrität und Sicherheit, die Kommunikation mit den Usern sowie Forschung und Innovation zum Nutzen der Gesellschaft zu gewährleisten, so das Unternehmen.

Threads in Russland

Russische User haben bereits Benachrichtigungen über die Möglichkeit erhalten, Threads aus dem iOS App Store herunterzuladen. Die App ist auf Google Play auch für Android verfügbar.

„Die App, die Sie vorbestellt haben, Threads, eine Instagram-App, ist bereits im App Store verfügbar. Um sie herunterzuladen, gehen Sie zu dem Gerät, auf dem Sie sie vorbestellt haben, und klicken Sie unten auf „App anzeigen“. Die App wird außerdem automatisch auf alle Geräte heruntergeladen, auf denen das automatische Herunterladen aktiviert ist“, heißt es in der Erklärung.

Wenn man jedoch versucht, eine auf ein iOS-Smartphone heruntergeladene App zu starten, erscheint eine Benachrichtigung: „Leider erfüllt Ihr Account nicht die Voraussetzungen für die Nutzung von Threads. Versuchen Sie, sich über ein anderes Account anzumelden.“

Nach Angaben von Roskomnadzor (Aufsichtsbehörde für Informationstechnologie und Massenkommunikation) kann Threads in Russland betrieben werden, sofern es die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Roskomnadzor erinnerte daran, dass das Gericht auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation die Aktivitäten von Meta zum Vertrieb der sozialen Netzwerke Facebook und Instagram auf dem Territorium Russlands verboten hat, weil diese extremistische Aktivitäten durchführen.

„Laut Gesetz müssen Internetplattformen, die von russischen Usern besucht werden, sozial gefährliche Inhalte umgehend entfernen und der Verbreitung von destruktivem Material entgegenwirken“, so Roskomnadzor.

Social-Networking-Sites müssen über ein Feedback-Formular verfügen, über das Nutzer Beschwerden über illegale Inhalte einreichen können, so der RCN. Um die Verbreitung solchen Materials zu verhindern, arbeitet die Agentur mit den Verwaltungen der Plattformen zusammen.

Der Konflikt mit Twitter

Kurz nach dem Start von Threads berichtete das Portal Semafor, dass Twitter Meta wegen der Einführung eines neuen sozialen Netzwerks verklagen könnte, das als Konkurrent des Unternehmens angesehen wird.

Nach Angaben des Portals hat der Anwalt Alex Spiro von Quinn Emanuel, der Twitter vertritt, einen Brief an Mark Zuckerberg geschickt, in dem er Meta vorwirft, das intellektuelle Eigentum von Twitter in einem von ihm entwickelten Produkt zu verwenden.

Spiro wies insbesondere darauf hin, dass Meta während der Entlassungen im Unternehmen nach der Übernahme durch Elon Musk im vergangenen Jahr Dutzende ehemaliger Twitter-Mitarbeiter eingestellt hat, die Zugang zu Geschäftsgeheimnissen hatten.

„Twitter beabsichtigt, seine Rechte an seinem intellektuellen Eigentum strikt durchzusetzen und fordert Meta auf, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um die Verwendung von Geschäftsgeheimnissen oder anderen vertraulichen Informationen von Twitter einzustellen“, zitiert das Portal einen Auszug aus dem Brief.

Twitter behalte sich das Recht vor, zivilrechtliche Schritte einzuleiten und eine einstweilige Verfügung zu erwirken, um Meta daran zu hindern, sein geistiges Eigentum zu speichern, offenzulegen oder zu nutzen, so der Anwalt.

Die Absicht von Twitter, zu klagen, wurde von Elon Musk selbst bestätigt. „Wettbewerb ist gut, Betrug nicht“, schrieb er auf seinem Account.

Es ist die Absicht von Meta, eine Plattform – einen Konkurrenten zu Twitter – zu starten, die der Grund dafür ist, dass Musk und Zuckerberg sich nun auf einen Kampf miteinander vorbereiten. Der Twitter-Besitzer kommentierte die Berichte über die Pläne zum Start von Threads und sagte, das würde die Erde „allein unter Zuckerbergs Kontrolle“ stellen. Ein Nutzer warnte ihn daraufhin, dass der Meta-Chef jetzt Jiu-Jitsu praktiziere. „Ich bin bereit für einen Käfigkampf“, schrieb Musk. Zuckerberg nahm die Herausforderung an.

Der Milliardär ist bereits in Gesprächen mit dem Präsidenten der Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, um einen MMA-Kampf zu arrangieren, berichtet die New York Times. White sagte der Zeitung, er rufe beide Geschäftsleute jeden Abend an und „beide wollen kämpfen“. Die beiden Seiten haben sich darauf geeinigt, dass die Einnahmen für wohltätige Zwecke verwendet werden, aber die Details werden noch ausgehandelt.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen