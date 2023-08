Trump hat die Debatte der republikanischen Kandidaten gewonnen, ohne teilgenommen zu haben

US-Wahl

Gerade fand die erste Debatte der Kandidaten im Vorwahlkampf der US-Republikaner statt. Trump hat daran nicht teilgenommen, gilt aber als Sieger der Debatte. Wie kommt das?

Andrej Schitow ist in meinen Augen einer der besten USA-Kenner, die es in Russland gibt. Er war vier Jahrzehnte als Korrespondent in den USA und ist dort entsprechend gut vernetzt und kennt den Washingtoner Apparat von innen. Daher habe ich schon viele seiner Analysen übersetzt, die er für die russische Nachrichtenagentur TASS schreibt. Nun hat er eine Analyse über die erste Debatte der republikanischen Kandidaten geschrieben, die ich Ihnen nicht vorenthalten will.

Beginn der Übersetzung:

Die erste Debatte bei den Republikanern: Wer hat das Debüt in der Partei des Elefanten gegeben?

Andrei Schitov darüber, warum Trump als Sieger einer Debatte gilt, an der er nicht einmal teilgenommen hat, und was als Nächstes zu erwarten ist

Donald Trump hat die erste Runde der Präsidentschaftswahldebatten in der Republikanischen Partei der USA, die letzte Woche in Milwaukee, Wisconsin, stattfand, gewonnen, obwohl er gar nicht daran teilgenommen hat. Anstatt mit den anderen Präsidentschaftskandidaten auf die Bühne zu gehen, zog es der Vorgänger und potenzielle Nachfolger des derzeitigen US-Präsidenten, des Demokraten Joe Biden, vor, dem Starjournalisten und Gleichgesinnten Tucker Carlson ein exklusives Interview zu geben.

Und das war ein Volltreffer: Experten und Medien, die die Entwicklung des Wahlkampfs verfolgen, sind sich einig, dass es nach wie vor keine echte Alternative zum ehemaligen Präsidenten und derzeitigen Favoriten in der Partei des Elefanten (dem grafischen Symbol der Republikaner) gibt; im Gegenteil, seine Position wurde gestärkt. Trumps Pressesprecher Stephen Cheung hat der britischen Tageszeitung The Daily Telegraph bereits erklärt, dass sein Chef nicht die Absicht hat, persönlich mit seinen Parteikollegen zu debattieren, sondern dass er bereit ist, gegen „jeden“ demokratischen Kandidaten zu debattieren und zu „gewinnen“ – sei es Biden, seine Vizepräsidentin Kamala Harris oder „jemand anderes“.

Was die Umfragewerte diktieren

So ein demonstratives Selbstbewusstsein ist in der amerikanischen Politik ebenso üblich wie im Profiboxen, und in Trumps Fall wird es durch die persönlichen Qualitäten eines geborenen Showmans noch verstärkt. Doch in diesem Fall gibt es echte Gründe dafür.

Trump behauptet, dass sein Gespräch mit Carlson in den ersten 24 Stunden von mehr als 230 Millionen Menschen gesehen wurde und dass das ein neuer Rekord für ein Social-Media-Video ist, „mehr als doppelt so viel“ wie das letzte American-Football-Spiel (in den USA ist das ein bekannter Prüfstein für solche Vergleiche; 2023 hatte der Super Bowl mehr als 115 Millionen Zuschauer). Beobachter erklären, dass es sich bei den 236 Millionen Aufrufen, die der Zähler des sozialen Netzwerks X („X“, früher Twitter) auf Carlsons Seite verzeichnet, um Aufrufe des Links zum Video handelt, nicht um das Video selbst. Diesen Daten zufolge wurde das Interview zu diesem Zeitpunkt von etwa 14,8 Millionen Menschen gesehen. Das ist immer noch mehr als bei den Debatten, die nach Angaben von Nielsen 12,8 Millionen Zuschauer erreichten.

Trumps persönlicher Beliebtheitsgrad im Rennen um die Präsidentschaftsnominierung liegt laut der von der politikwissenschaftlichen Quelle RCP ermittelten Gesamtzahl der Umfragen derzeit bei 55,1 Prozent. Sein nächster Verfolger, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, kommt auf 14,5 Prozent, während der drittplatzierte indischstämmige Geschäftsmann Vivek Ramaswamy auf sieben Prozent kommt. Vier weitere Kandidaten – der ehemalige US-Vizepräsident in der Trump-Regierung Michael Pence, die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley, der amtierende Senator von South Carolina Tim Scott und der ehemalige Gouverneur von New Jersey Chris Christie – liegen zwischen drei und vier Prozent, während der Gouverneur von North Dakota Doug Burgum und der ehemalige Gouverneur von Arkansas Asa Hutchison nicht über ein Prozent hinauskommen. In den Tagen nach der Debatte haben sich die Werte von Pence und Haley etwas verbessert, während sich die Werte von Christie etwas verschlechtert haben, aber im Großen und Ganzen sind sie im gleichen Bereich geblieben.

Wie man so schön sagt: Spüren Sie den Unterschied. Ja, all diese Personen haben die von den Veranstaltern organisierte Qualifikationsauswahl für die Teilnahme an den Debatten bestanden, aber sie sind Trump politisch nicht ebenbürtig. In der Politikwissenschaft in den USA gilt es allgemein als axiomatisch, dass es für den klaren Favoriten unvorteilhaft ist, mit Außenseitern an einem Tisch zu sitzen: Es verspricht keinen Gewinn, aber im Falle eines unbeabsichtigten Fehlers kann man viel verlieren.

Trump hat es also nicht getan, zumal sein Abstand zu DeSantis, der ursprünglich als sein ernsthaftester potenzieller Rivale galt, eher größer als kleiner wurde. Und bei der Mittelbeschaffung lag der ehemalige Präsident deutlich vor seinen Konkurrenten, obwohl seine Ausgaben in letzter Zeit rapide gestiegen sind – nicht nur für seine Kampagne, sondern auch für seine Anwälte. Ich möchte daran erinnern, dass er letzte Woche gezwungen war, sich einem förmlichen Haftprüfungsverfahren zu unterziehen, und dass er daraufhin innerhalb weniger Tage über sieben Millionen Dollar an Spenden gesammelt hat.

„It’s Trump’s party“

Das Verständnis für die allgemeinen Machtverhältnisse spiegelt sich auch in den Medienkommentaren wider. Ein landesweiter Bericht von USA Today über die Debatte trägt den Titel „It’s Trump’s party“. Das Wortspiel zielt darauf ab, dass das erste öffentliche Kräftemessen dem ehemaligen Präsidenten gehörte – ebenso wie die Führung der Partei als Ganzes. Bislang sei keiner seiner Parteikollegen in der Lage, ihn im Rennen um die Nominierung zu überwältigen, argumentiert die Zeitung, und er selbst könne sie nur „durch eine medizinische, rechtliche oder andere Katastrophe“ verlieren.

„Kein wahrscheinlicher republikanischer Kandidat hat in der Debatte einen Vorsprung, um Trump herauszufordern“, stellt der konservative Fox News Channel fest, dessen Journalisten die Debatte moderierten. Der Sender lobt alle Teilnehmer, aber der ehemalige Präsident „scheint immer noch die Oberhand zu haben“.

Das liberale Portal Vox bezeichnet Trump eindeutig als „Gewinner“ der verbalen Gefechte und bezeichnet „jede Alternative“ zu ihm, einschließlich DeSantis, als „Verlierer“. „Die Gegner sahen nicht einmal einen Sinn darin, ihn anzugreifen, und das zeigt, dass sie ihn vielleicht nicht mehr als echte Gefahr sehen“, schreibt das Blatt über den Floridianer. „Und seine eigenen monotonen Antworten kamen bei den Zuhörern nicht wirklich gut an“.

Wie man’s nimmt. Was die Reaktion im Auditorium des Sport- und Unterhaltungskomplexes Fiserv Forum angeht, in dem alles stattfand, so stimme ich zu. Aber hier ist eine druckfrische Umfrage unter republikanischen Wählern, die von der Washington Post in Zusammenarbeit mit Partnern durchgeführt wurde und in der sich eine relative Mehrheit von 29 Prozent für DeSantis aussprach.

„Der Einzige, der nicht gekauft ist“

Der 38-jährige Ramaswamy, der zu einer neuen amerikanischen „Revolution“, auch einer Generationenrevolution, aufgerufen hat und den die anderen Debattanten, die deutlich älter sind, einfach kurz Vivek nannten, erhielt in dieser Umfrage allerdings auch fast genauso viele Stimmen (26 Prozent). Er hat in Wisconsin auf jeden Fall geglänzt. Ein Kommentar des politikwissenschaftlichen Portals Axios trägt den Titel „In Abwesenheit von Trump bestimmt Ramaswami die Debatte der Republikaner“. Fox News und The Washington Post stellen übereinstimmend fest, dass dieser Mann, der versucht, aus der Wirtschaft in die große Politik einzusteigen, während und nach der Debatte „die Google-Trends dominierte“, was bedeutet, dass er das Thema der meisten Online-Suchanfragen war.

Verständlicherweise versuchte man dem „frühreifen“ Konkurrenten auf die Finger zu klopfen. Der 64-jährige Pence, der im Allgemeinen seine „Erfahrung“ hervorhob, nannte ihn einen „rookie“ und betonte, dass das nicht die Zeit sei, in der man sich ein „on-the-job training“ leisten könne. Die endgültige Zeitmessung ergab übrigens, dass Pence und Ramaswamy die meiste Zeit am Mikrofon hatten (12:37 bzw. 11:47 Minuten; präzise gemessen wie bei einer Sportveranstaltung).

Der 60-jährige Christie verglich Ramaswamy mit einem „GPT-Chatbot“ (das war vielleicht sein markantester Satz in der zweistündigen Debatte), während die 51-jährige Haley witzelte, dass es ihm „an außenpolitischer Erfahrung fehlt, und das merkt man“. Gleichzeitig erinnerte Christie daran, dass sein Gegner sich als „skinny guy with the funny name“ vorstellte – so wie Barack Obama sich zu Beginn seiner politischen Karriere nannte.

Für das republikanisches Publikum war das sicherlich eine Stichelei, aber ich denke, es war dennoch schmeichelhaft. Meiner Meinung nach sind sich Obama und Ramaswamy tatsächlich in mancher Hinsicht ähnlich: nicht alt, offensichtlich intelligent, lächelnd, gesprächig, aber nicht geschwätzig. Nur dass der Demokrat stets zurückhaltend auftritt, während der Republikaner auf mich eher leidenschaftlich und impulsiv wirkte. Er parierte Christies Ausbruch, indem er ihm vorschlug, auf ihn zuzugehen und ihn zu umarmen – „so wie er es bei Obama getan hat“.

Insgesamt war er ein Mann mit einem losen Mundwerk und manchmal machte er einige recht gewagte Bemerkungen. So bemerkte er zum Beispiel beiläufig, dass er es sich als „die einzige Person auf der Bühne, die nicht komplett gekauft und bezahlt ist, leisten kann, zu sagen, dass die Klimawandel-Agenda reiner „hoax“ ist“. Das löste natürlich nicht nur im Publikum, sondern auch auf der Bühne ein empörtes Stimmengewirr aus und zwang die Moderatoren, sich eilig (wenn auch natürlich erfolglos) mit dem pauschalen Vorwurf auseinanderzusetzen, US-Politiker seien „bezahlt“.

„Der beste Präsident des Jahrhunderts“

Fox News wies im Nachhinein darauf hin, dass Ramaswamy wahrscheinlich immer noch viel zu weit jenseits die Linie seiner Partei ist, „insbesondere in der Außenpolitik“, um bei den republikanischen Wählern wirklich beliebt zu sein. Und in der bereits erwähnten Umfrage der Washington Post erhielt er neben positiven auch einige negative Bewertungen. Dennoch glaube ich, dass er weiß, was er tut; und ich vermute sogar, wer persönlich zu seiner Zielgruppe gehört.

„Seien wir ehrlich“, sagte er in einem seiner Wortgefechte mit Christie. „Präsident Trump ist meiner Meinung nach der beste [US-]Präsident des 21. Jahrhunderts. Und Ihre Behauptungen, Chris, dass Donald Trump von Rachsucht und Ressentiments getrieben wird, würden viel überzeugender klingen, wenn Ihre gesamte Kampagne nicht auf Rachsucht und Ressentiments gegenüber einem Mann beruhen würde“ – nämlich gegenüber Trump.

Dieser eine Mann war nicht in Wisconsin, aber seine Mitarbeiter waren dort. Und der bereits erwähnte Chung sagte gegenüber Axios, Vivek sei gut gewesen, auch wenn die ganze Debatte überhaupt nicht wichtig sei, sondern nur das, was sein Chef sage. Und Trump postete später einen Ausschnitt von Ramaswamys Worten auf seinen eigenen sozialen Medien mit der Bildunterschrift: „Diese Antwort brachte Vivek Ramaswamy einen großen GEWINN in der Debatte, weil man es WAHRHEIT nennt. Danke, Vivek!“

Das war’s. Und der pensionierte demokratische Kongressabgeordnete Steve Israel schrieb in The Hill, dass „Ramaswamy versucht, Trumps selbstgewählter Vizepräsidentschaftskandidat zu werden“. Das klingt für mich recht plausibel, zumal der aufstrebende republikanische Politiker aus dem wichtigen US-Wahlstaat Ohio stammt. Insgesamt ist es üblich, dass Teilnehmer an Wahlkämpfen unterschiedliche Ziele und Motive haben können, einschließlich Hintergedanken; danke an Israel für die nützliche Erinnerung. Und die Tatsache, dass all das nicht gut zu den Slogans von Integrität, Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit passt, ist in der Tat unangenehm, wenn man sie im politischen Kontext in den USA erwähnt.

Zur Abstimmung stellen

Nach den Regeln des Organisationskomitees mussten sich die Teilnehmer der Debatten im Voraus verpflichten, den Präsidentschaftskandidaten der künftigen Partei zu unterstützen, wer auch immer es sein würde. Aber die Moderatoren spitzten die Frage zu: Wenn Trump verurteilt wird, aber trotzdem nominiert wird, werden Sie ihn dann unterstützen? Die Antwort wurde zunächst ohne Worte gegeben: durch die Stimmabgabe durch Handheben. Ramaswamy hob sofort die Hand, während die anderen, insbesondere Christie, ein wenig zögerten. Aber alle bestätigten ihre Unterstützung mit Ausnahme von Hutchison, der moralische und rechtliche Erwägungen anführte.

Es gab noch eine weitere bemerkenswerte Abstimmung: darüber, wer bereit war, der Ukraine weitere materielle Unterstützung zu verweigern. Ramaswamy, der sofort die Hand gehoben hatte, war ganz allein; er erläuterte seinen Standpunkt später mit den Worten, dass man die eigenen Grenzen schützen sollte, nicht die anderer, und dass Russland nicht in eine „immer engere Umarmung“ mit China gedrängt werden dürfe, wodurch die „ernsthafteste Bedrohung“ für die USA verschärft würde.

DeSantis meldete sich nicht zu Wort, gab aber Anlass, seinen Ansatz in Frage zu stellen, indem er unmittelbar nach der Fragestellung das Wort ergriff. Seine Äußerungen liefen im Wesentlichen darauf hinaus, dass es notwendig sei, Europa den Schwarzen Peter zuzuschieben, damit es sich „entsprechend seinem Gewicht“ an der gemeinsamen Sache beteilige. Und die amerikanische Unterstützung für Kiew sollte seiner Meinung nach „davon abhängen“.

Ein vorübergehendes Thema

Christie und Haley nutzten erwartungsgemäß das Thema Ukraine, um Ramaswamy anzugreifen. Der Ton war recht harsch, aber insgesamt wurde das Thema innerhalb von 10 Minuten abgehandelt, abgesehen von einigen Anklängen in der Diskussion über China, die unmittelbar danach begann. Peking wurde von allen eindeutig als die Quelle der Hauptbedrohung für die USA anerkannt und regelmäßig und viel ausführlicher erwähnt. Als Christie beispielsweise über illegale Einwanderung und die Sicherheit an den US-Grenzen sprach, ging er so weit zu sagen, dass China einen „Krieg“ gegen die USA führe und „US-Bürger töte“, indem es „Drogenkartelle mit Chemikalien für die Herstellung von Fentanyl beliefert“. Aber niemand sprach spontan und ohne Suggestivfragen über die Ukraine.

Einerseits sind fast alle republikanischen Kandidaten dafür, die Unterstützung für Kiew aufrechtzuerhalten. Andererseits war das Leitmotiv des ganzen Abends die einstimmige Verurteilung der „Bidenomics“ und ihrer schädlichen Folgen für das Land und die Menschen. Alle forderten einstimmig Fiskaldisziplin, die Verringerung der Haushaltsdefizite und eine Umverteilung der Zuständigkeiten zugunsten der Bundesstaaten (interessant ist übrigens, dass sich in diesem Zusammenhang die Hälfte der Versammelten, darunter DeSantis, Ramaswamy und Pence, für die Abschaffung des föderalen US-Bildungsministeriums aussprachen). Aber gewöhnliche Amerikaner, die sich um ihr eigenes Portemonnaie sorgen, interessieren sich nicht wirklich für die Ukraine….

Wie kann man die Menschen trösten und was kann man tun, um ihnen Hoffnung zu machen?

Die haben im Moment genug eigene Sorgen. Welche? Hören Sie sich Oliver Anthonys “Lied Rich Men North of Richmond” an, das zur Ouvertüre der Debatte wurde. Die Ehre ist wohlverdient: Es ist der erste Song in der Geschichte der USA, der sofort nach seiner Veröffentlichung auf Platz eins der Billboard-Musikcharts steht. Er ist noch ganz frisch: Der Autor hat ihn am 8. August dieses Jahres unabhängig auf dem Musik-Streaming-Dienst Spotify veröffentlicht.

Oliver Anthony (das ist ein Pseudonym, sein richtiger Name ist Christopher Anthony Lunsford) ist ein Junge vom Land, der nach eigenen Angaben an einer Depression leidet, diese „in Alkohol ertränkt“ und sich selbst für einen „Idioten mit einer Gitarre“ hält. Jetzt lehnt er bisher Angebote für millionenschwere Verträge und große Konzertreisen ab und beginnt seine Heimkonzerte mit einer Bibellesung.

Richmond ist das administrative Zentrum seines Heimatstaates Virginia, und „nördlich von Richmond“ liegt Washington DC. Die „reichen Männer“ dort, so heißt es in dem Lied, „wollen einfach die totale Kontrolle: wissen, was du denkst, wissen, was du tust; sie haben das Gefühl, dass [das Wesentliche von dem, was vor sich geht] dir nicht klar ist, aber ich weiß, dass es nicht so ist“. Der Autor singt im Namen derer, die „von morgens bis abends für ein paar Cent und exorbitante Steuern arbeiten“. Nach der Definition von NBC ist das nun die schrille und laute Stimme von „40 bis 50 Millionen arbeitenden Menschen“ in den USA.

Das war die Botschaft, auf die die Präsidentschaftskandidaten – diese „reichen Männer“ (Anthony sagte später, sein Lied sei „über sie geschrieben“) – antworten sollten. Sie versprachen natürlich, alles zu verbessern, was die derzeitige, von Biden geführte Regierung der Demokraten versaut hat und was die USA zum „Verfall“ gebracht hatte. Und am Ende wurden sie wie üblich aufgefordert, sich mit Schlussworten an die Wähler zu wenden, und sie versprachen im Chor, „nicht zu enttäuschen“. Meiner Meinung nach war der Rahmen der Diskussion symbolisch: von „wie man trösten kann“ zu „was kann man tun, um Hoffnung zu machen“. Die Teilnehmer hatten den Slogan „Democracy 24“ im Hinterkopf, aber, wie die Washington Post im Nachhinein feststellte, war das Konzept „an der Wand, aber nicht im Gespräch“.

„Das Niveau des Hasses“

Zum Schluss sollten wir vielleicht noch ein paar Worte über Trumps Interview mit Carlson sagen. Alles in dem Interview kam mir vertraut vor, einschließlich der Versicherungen, dass, wenn er Präsident geblieben wäre, es jetzt keinen Konflikt in der Ukraine gäbe, und auch jetzt kann er gestoppt werden, es ist nur so, dass der „korrupte und inkompetente“ Biden nicht in der Lage ist, das zu tun.

In Bezug auf seine republikanischen Konkurrenten äußerte Trump die Meinung, dass Leute wie Hutchison oder Christie sich gar nicht erst um das Präsidentenamt hätten bewerben dürften. Ich möchte Sie daran erinnern, dass das Gespräch vor der Debatte aufgezeichnet wurde, so dass es keine direkte Antwort darauf gibt; die Teilnehmer könnten aber vom Inhalt der Aufzeichnung gewusst haben, bevor sie auf die Bühne gingen.

Den interessantesten Teil des 46-minütigen Gesprächs fand ich in der hartnäckigen Frage, ob Trump Angst davor hat, ins Gefängnis zu kommen oder gar getötet zu werden, wie es nach Carlsons Ansicht vor vier Jahren mit dem New Yorker Finanzier Jeffrey Epstein geschah (der sich offiziell im Gefängnis erhängt hat, aber es gibt Gerüchte, dass er eliminiert wurde, weil er zu viel über die sexuellen Vorlieben seiner reichen und berühmten Kunden und Bekannten mit den Minderjährigen, die er ihnen verschafft hatte, wusste).

Trump nannte seine Gegner daraufhin „wilde Tiere“ und „wirklich kranke Menschen“, fügte aber sofort hinzu, dass es „viele großartige Menschen unter den Demokraten gibt“ und dass er als politischer Chef „alle“ Amerikaner vertrete.

Auf die Frage, ob es in den USA zu einem „Bürgerkrieg“ und „offenen Konflikt“ kommen könnte, sagte der ehemalige Präsident zunächst, er wisse es nicht, fügte dann aber hinzu: „Die Leidenschaften haben ein Niveau erreicht, das ich noch nie gesehen habe, und ich habe auch noch nie ein solches Maß an Hass gesehen, und das ist offensichtlich eine schlechte Kombination.“ Carlson stimmte ihm zu.

Die nächste Runde der Wahlkampfdebatten der Republikaner ist für den 27. September in der Ronald Reagan Presidential Library in Kalifornien angesetzt. Und der Nominierungskongress der „Elefantenpartei“ ist für den kommenden Juli in Wisconsin geplant. Der Name des Gewinners der Qualifikationsphase des Rennens und des Präsidentschaftskandidaten soll von der Bühne aus verkündet werden, auf der sich alle Kandidaten außer Trump versammelt haben. Der damalige Moderator bezeichnete ihn noch scherzhaft als „den Elefanten, der nicht im Raum” war. Es ist noch zu früh, um das zu beurteilen, aber die Chancen stehen gut, dass er trotzdem dabei sein wird, und zwar in einer Hauptrolle.

Ende der Übersetzung

