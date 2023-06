Trump vs. Biden: Schmiergeld und geheime Dokumente

Während deutsche Medien nur einseitig über die Vorwürfe gegen Donald Trump berichten und sich offen auf seine Verurteilung freuen, verschweigen sie die Vorwürfe gegen Joe Biden. In Russland wird über beides gleichermaßen berichtet.

Stammleser des Anti-Spiegel kennen die Korruptionsvorwürfe, die derzeit gegen Joe Biden bekannt werden und über die zumindest einige US-Medien berichten, seit langem. Konsumenten der deutschen „Qualitätsmedien“ haben davon hingegen praktisch nie etwas gehört. Das Thema wird auf dem Anti-Spiegel demnächst intensiv behandelt werden, denn ich habe darüber ein Buch geschrieben, das demnächst vorbestellt werden kann.

Hier will ich zeigen, wie anders russische Medien über das Thema berichten und habe dazu einer Zusammenfassung der russischen Nachrichtenagentur TASS über die Vorwürfe gegen den amtierenden und den Ex-Präsidenten der USA übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Bestechungsgelder und geheime Dokumente: Trump und Biden wetteifern bei Vorwürfen

Das Präsidentschaftsrennen in den USA wird wieder einmal von einer Reihe politischer Skandale überschattet. Dem ehemaligen Staatschef Donald Trump drohen Hunderte von Jahren Gefängnis, während der amtierende US-Präsident Joe Biden verdächtigt wird, Bestechungsgelder aus dem Ausland angenommen zu haben. Die TASS beschreibt, was mit den Hauptanwärtern auf die Präsidentschaft passieren wird und wie sich diese Situation auf das Image der amerikanischen Demokratie auswirkt

400 Jahre im Gefängnis – was Trump vorgeworfen wird

Am 9. Juni haben die amerikanischen Behörden den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und seinen Berater Walt Nauta in 38 Fällen angeklagt. Ihnen wird die unzulässige Aufbewahrung von Geheimdokumenten vorgeworfen. Die Angeklagten werden unter anderem wegen Meineids und krimineller Verschwörung angeklagt.

FBI-Beamte durchsuchten Trumps Anwesen in Mar-a-Lago bereits am 8. August 2022. Sie beschlagnahmten 102 Dokumente: 27 befanden sich im Büro des ehemaligen Präsidenten und weitere 75 in einem Lagerraum. 17 davon waren als „streng geheim“ gekennzeichnet.

Ein Teil der Vorwürfe fällt unter das so genannte Spionagegesetz und bezieht sich auf die vorsätzliche Zurückhaltung von als geheim eingestuften Dokumenten und für die nationale Sicherheit wichtige Informationen. Nach Angaben des US-Justizministeriums hat Trump sie zweimal unbefugten Personen gezeigt. Dem ehemaligen Präsidenten wird außerdem vorgeworfen, mit Hilfe von Nauta versucht zu haben, einige der Dokumente vor seinem Vertreter zu verstecken, damit dieser sie nicht an die US-Behörden zurückgeben kann.

Trump bezeichnete die Vorwürfe gegen ihn als Machtmissbrauch und Wahleinmischung. Er argumentierte, er habe sich nichts zuschulden kommen lassen, da er als Staatschef die Befugnis habe, alle in seinem Besitz befindlichen Dokumente freizugeben. Diese Befugnis erstreckte sich jedoch nicht auf nuklearbezogenes Material, und aus der Anklageschrift geht hervor, dass Trump unter anderem Informationen über US-Atomprogramme und die „nuklearen Fähigkeiten eines fremden Landes“ aufbewahrte.

Trump drohen in jedem der 31 Anklagepunkte bis zu zehn Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Dollar, in vier weiteren Anklagepunkten bis zu 20 Jahre Gefängnis und dieselbe Geldstrafe und in zwei weiteren Anklagepunkten bis zu fünf Jahre Gefängnis und wiederum eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Dollar. Die endgültige Strafe könnte sich aus der Addition aller Strafen ergeben, was bedeutet, dass die Anklagepunkte zusammengenommen eine Gefängnisstrafe von bis zu 400 Jahren und Geldstrafen in Höhe von mehreren Millionen Dollar nach sich ziehen können. Für keinen der Anklagepunkte ist eine Mindestfreiheitsstrafe oder eine Mindestgeldstrafe vorgesehen.

Dies sind die schwerwiegendsten, aber bei weitem nicht die einzigen Vorwürfe gegen den ehemaligen Chef des Weißen Hauses. Das Verfahren wird parallel zu einer Klage der Schriftstellerin Elizabeth Jean Carroll gegen ihn wegen Vergewaltigung und Verleumdung geführt. Nach Angaben von NBC wird der ehemalige US-Präsident in diesem Zusammenhang im Januar 2024 vor Gericht stehen.

Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Trump für den Sturm auf das Kapitols durch seine Anhänger am 6. Januar 2021 zur Verantwortung gezogen wird. Ende letzten Jahres empfahl der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses, der diese Ereignisse untersuchte, dem Justizministerium, vier Strafanzeigen gegen den Politiker einzureichen: Aufwiegelung, Behinderung offizieller Verfahren, Verschwörung zum Betrug der Regierung und Verschwörung zur Abgabe einer falschen Erklärung. Diese Empfehlungen sind jedoch nicht bindend.

Ein Präsident im Gefängnis: ist das möglich?

Die US-Verfassung sieht keinerlei Einschränkungen der Wahl eines Präsidenten aufgrund einer Strafverfolgung vor. Jeder gebürtige US-Bürger, der mindestens 35 Jahre alt ist und seit mindestens 14 Jahren seinen Wohnsitz in den USA hat, kann für das Präsidentenamt kandidieren.

Eine verurteilte Person kann sogar im Gefängnis kandidieren. 1920 kandidierte Eugene Debs von der Socialist Party of America, der 1919 zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden war, weil er sich gegen die Wehrpflicht während des Ersten Weltkriegs eingesetzt hatte. Er war zum Zeitpunkt der Wahl inhaftiert und erhielt sogar 3,4 Prozent der Stimmen im Land.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich 2004, als Leonard Peltier, ein Aktivist für die Rechte der amerikanischen Ureinwohner, auf die Liste der US-Präsidentschaftskandidaten in Kalifornien gesetzt wurde, während er zwei lebenslange Haftstrafen für die Ermordung von zwei FBI-Agenten verbüßte.

In der Geschichte der USA kennt keine Fälle, in denen Gefangene oder Verurteilte zum Staatsoberhaupt gewählt wurden, aber theoretisch hat Trump die Möglichkeit, das Amt zu übernehmen, wenn er die Wahl gewinnt.

Es ist jedoch wichtig, eine Reihe problematischer Aspekte zu berücksichtigen, die Trump im Wege stehen könnten, wenn er hinter Gittern als Präsident kandidiert.

„Man braucht Sponsoren, Investoren, Leute, die einen finanziell unterstützen. Sie investieren in Kandidaten, damit sie, wenn er Präsident wird, dieses Geld zurückerhalten können. Die Investoren fragen sich also: Macht es Sinn, in Trump zu investieren? Das glaube ich nicht. Selbst wenn er im Moment vor den anderen republikanischen Kandidaten liegt“, sagte der amerikanische Anwalt Alexander Domrin, ein Doktor der Rechtswissenschaften, gegenüber der TASS.

Außerdem braucht ein Präsidentschaftskandidat Zugang zu den Medien, und wenn Trump im Gefängnis sitzt, ist es unwahrscheinlich, dass dieser Zugang der gleiche ist wie der seiner Gegner, so der Experte.

Trump selbst hat jedoch gesagt, dass er sich nicht aus dem Rennen um die Präsidentschaft zurückziehen wird, selbst wenn er für schuldig befunden wird.

Die Frage, was passiert, wenn er verurteilt wird, aber trotzdem 2024 Staatsoberhaupt wird, wurde von dem Moderator in einem Gespräch mit dem ehemaligen Justizminister Eric Holder in der MSNBC-Sendung „Inside with Jan Psaki“ aufgeworfen. Er vertrat die Ansicht, dass der Präsident dann des Amtes enthoben werden sollte.

„Die Vorstellung, dass Sie vor Gericht stehen, verurteilt werden und irgendwie eine Wahl gewinnen und als Präsident vereidigt werden kann, scheint mit unserer Vorstellung von Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit unvereinbar. In diesem Fall würde ich auf ein Amtsenthebungsverfahren hoffen. Es nicht nur erwägen, sondern es in Gang setzen. Und ihn schließlich aus dem Amt entfernen“, sagte er.

Trotz der zahlreichen Anschuldigungen sind Trumps Zustimmungswerte in letzter Zeit nur noch gestiegen. Darüber sprach er selbst im Mai im Zusammenhang mit dem Vergewaltigungsfall.

Es ist auch bezeichnend, dass seine Wahlkampfzentrale nach der Anklage wegen des Besitzes geheimer Dokumente laut Reuters sieben Millionen Dollar erhielt.

„Die amerikanische Presse weist darauf hin, dass die Öffentlichkeit die Schikanierung Trumps satt hat, weil die politische Voreingenommenheit offensichtlich ist. Bis jetzt ist es nur ein Skandal, der wieder für Trump arbeitet. Je mehr Dreck über ihn ausgekippt wird, desto stärker wird sein Ansehen“, sagte Wladimir Wassiljew, leitender Forscher am Institut für die USA und Kanada der Russischen Akademie der Wissenschaften, gegenüber der TASS.

Dem Experten zufolge könnte Trump in der gegenwärtigen Situation eine Karte ausspielen, derer sich nur wenige bewusst sind.

„Unter den Anhängern der republikanischen Partei herrscht die Ansicht, dass Trump alles vorhergesehen hat und dass er daran interessiert ist, das Prozess so lange wie möglich dauert. In dem Fall wird er das Begnadigungsdekret aus dem Ärmel schütteln, das Präsident Trump angeblich in Bezug auf den Bürger Trump verfasst hat. Gerüchte, dass es ein solches Dokument gibt, kursieren derzeit unter Republikanern. In Anbetracht der Tatsache, dass Trump damals wusste, dass ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden war, und dass er die Haltung des offiziellen Washington ihm gegenüber kannte, schließe ich nicht aus, dass er ein solches Papier geschrieben hat“, so Wladimir Wassiljew.

Vom Kampf um die Präsidentschaft zum Kampf um die Freiheit

In der Zwischenzeit hat ein weiterer großer politischer Skandal das Land erschüttert: Der amtierende Präsident Joe Biden könnte des Rechtsbruchs für schuldig befunden werden. Anfang Juni verlangten die Republikaner im Ausschuss für Aufsicht und Rechenschaftspflicht des US-Repräsentantenhauses vom FBI unter Androhung rechtlicher Schritte die Herausgabe von Dokumenten, die angeblich Bidens Beteiligung an Bestechungen belegen.

Der US-Regierungschef bezeichnete die Forderung damals als Unsinn, doch nun gewinnt der Fall an Brisanz. Biden wurde auch von Trump selbst der Korruption beschuldigt. Ihm zufolge hat der Chef des Weißen Hauses Bestechungsgelder von dem ukrainischen Energieunternehmen Burisma Holdings erhalten, als er noch Vizepräsident war. Der Republikaner wies darauf hin, dass der US-Senator Chuck Grassley zuvor berichtet hatte, das FBI habe Beweise für Bidens Beteiligung an der Annahme von Bestechungsgeldern. „Erinnern Sie sich, sie haben mich wegen einer einfachen Frage über Bidens korrupte Verbindungen in der Ukraine angeklagt, und jetzt ist es offensichtlich, dass ich Recht hatte. Joe Biden und die radikale Linke können Bestechungsgelder aus dem Ausland annehmen und bleiben dabei vollkommen geschützt“, sagte Trump.

Nach Angaben des Vorsitzenden des Ausschusses für Aufsicht und Rechenschaftspflicht, James Comer, könnte Biden bis zu 30 Millionen Dollar an Bestechungsgeldern erhalten haben.

Außerdem erinnerte Trump vor seinem Erscheinen vor Gericht an die Entdeckung von Geheimdokumenten in Räumlichkeiten, die mit Biden in Verbindung stehen.

„In diesem Fall haben wir es mit einer selektiven Anwendung des Gesetzes zu tun, bei der jemand strafrechtlich verfolgt werden kann, weil er politisch nicht gewollt ist, und jemand anders wird nicht verfolgt. Trump hat in der Tat amerikanisches Recht gebrochen. Aber warum wird dasselbe amerikanische Gesetz nicht auf Biden angewandt, der ebenfalls versäumt hat, geheime Dokumente auszuhändigen? Weil Biden im Weißen Haus ist und die Strafverfolgungsbehörden, das Justizministerium und das FBI für die Demokraten arbeiten. Das ist bereits ein Verstoß gegen den Geist des Gesetzes“, sagte Alexander Domrin.

Die Legitimität der Institution der Präsidentschaft steht auf dem Spiel

„Heute haben wir den schrecklichsten und bösartigsten Machtmissbrauch in der Geschichte unseres Landes erlebt“, sagte Trump am Abend des 13. Juni vor seinen Anhängern in New Jersey.

Der ehemalige Präsident behauptet, Biden habe „seinen wichtigsten politischen Gegner auf der Grundlage erfundener Anschuldigungen verhaftet“. „Dieser Tag wird als ein Tag der Schande in die Geschichte eingehen, und Präsident Joe Biden wird für immer nicht nur als der korrupteste Präsident in der Geschichte unseres Landes in Erinnerung bleiben, sondern – was noch wichtiger ist – als der Präsident, der zusammen mit seiner Bande von Gesetzlosen, Losern und Marxisten versucht hat, die amerikanische Demokratie zu zerstören. Aber sie werden scheitern, und wir werden einen noch überzeugenderen Sieg erringen“, ist Trump sicher.

Die derzeitige Situation zerstört bereits eine gewisse Heiligkeit der Institution der präsidialen Macht in den USA, meint Wladimir Wassiljew.

„Auf dem Spiel steht die Legitimität dieser Institution. Präsidenten sind ein spezifisch amerikanisches Know-how. Als die USA ihr Modell einführten, behaupteten sie, Präsidenten seien genau das, was jetzt gebraucht werde. Und jetzt stellt sich heraus, dass ein bestimmtes Paradigma geschaffen wird: Du warst im Weißen Haus, und dann gehst du ins Gefängnis, anstatt deine Memoiren zu schreiben. Das ist eine neue Entwicklung im amerikanischen demokratischen System. Das ist ein Trend, bei dem man sich fragt, wohin die USA insgesamt gehen“, so der Experte.

Die derzeitige Situation in den USA spiegelt sich seiner Meinung nach bereits in der Wahrnehmung der amerikanischen Demokratie in der ganzen Welt wider. Nach Angaben der Economist Intelligence Unit ist die „Qualität der Demokratie“ (auf einer Zehn-Punkte-Skala) zwischen 2006 und 2022 kontinuierlich von 5,52 auf 5,29 gesunken. Der durchschnittliche nordamerikanische Demokratieindex sank im gleichen Zeitraum von 8,64 auf 8,37. Das schwedische Varieties of Democracy Institute schätzt sogar, dass das durchschnittliche Demokratieniveau in der Welt im Jahr 2022 auf den Stand von 1986 gesunken ist. „In den letzten zehn Jahren wurden weltweit mehr als 35 Jahre an demokratischen Errungenschaften zunichte gemacht“, heißt es in dem Bericht.

„Man hat das Gefühl, dass die Institutionen der Demokratien in der ganzen Welt bereits heute ihre entscheidenden Funktionen nicht mehr erfüllen. Das ist in der Tat ein schwerer Schlag für das Image der amerikanischen Demokratie und die Idee der liberalen Demokratie selbst“, erklärte Wladimir Wassiljew.

Ende der Übersetzung

