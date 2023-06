Tschechischer Präsident spricht von Lagerhaft für Russen in Europa

Danach schnell relativiert

Der tschechische Präsident Petr Pavel hat sich in einem Interview für strengere "Sicherheitsmaßnahmen gegen russische Bürger" ausgesprochen und den Vergleich zu den USA gezogen, die im 2. Weltkrieg 150.000 japanisch-stämmige Menschen in Lagern interniert haben.

Westliche Medien verschweigen das Thema weitgehend, wenn man danach sucht, dann findet man praktisch nur Berichte auf Russisch über das Skandal-Interview mit dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel. In dem Interview hatte er sich letzte Woche für strengere „Sicherheitsmaßnahmen gegen russische Bürger“, die im Westen leben, ausgesprochen und als historisches Beispiel für so ein Vorgehen den Umgang der USA mit japanisch-stämmigen Menschen im Zweiten Weltkrieg genannt. Die USA haben damals 150.000 dieser Menschen – auch US-Bürger – pauschal in Lagern interniert, die aufgrund der Bedingungen später auch in den USA als KZs bezeichnet wurden.

Das verschwiegene Skandal-Interview

Es ist verständlich, dass Pavels Äußerungen in der russischsprachigen Welt für Empörung gesorgt haben. Und weil die Idee mit nichts von dem vereinbar ist, wofür der Westen angeblich steht, verschweigen die westlichen Medien das Interview betreten.

Bei der Meldung handelt es sich nicht um russische Propaganda, wie man annehmen könnte, sondern sie kommt aus westlichen Medien. Die russische Ausgabe des von der US-Regierung finanzierten US-Staatssenders Radio Liberty hat ein Interview mit Patr Pavel geführt, in dem er diese Aussage gemacht hat.

Das bedeutet auch, dass die westlichen Medien, die ihrem heimischen Publikum das Interview verschweigen, sich nicht darauf berufen können, davon nichts zu wissen, denn die russischen Redaktionen der meisten westlichen Medien haben darüber berichtet. Aber nur auf Russisch, nicht in den europäischen Sprachen.

Das Interview mit Petr Pavel wurde von dem russischen Ableger von Radio Liberty am Donnerstag, dem 16. Juni, auf Russisch veröffentlicht, ohne dass das westliche Publikum damit behelligt worden wäre. Hier übersetze ich, wie bei mir üblich, die Fragen und die Antworten komplett, weil ich – im Gegensatz zu vielen anderen Medien – nichts aus dem Zusammenhang reißen möchte.

„Frage: Was halten Sie von russischen Bürgern, die in Europa leben und behaupten, dass sie die Position des Kremls nicht unterstützen? Sollte es ihnen erlaubt sein, ihre Visa und Aufenthaltsgenehmigungen zu verlängern? Sollte Studenten aus Russland die Möglichkeit gegeben werden, in der EU eine Ausbildung zu absolvieren und eine berufliche oder geschäftliche Laufbahn einzuschlagen?

Pavel: Ich bin der Meinung, dass die Sicherheitsmaßnahmen gegenüber russischen Bürgern in Zeiten des Krieges strenger sein sollten als in Friedenszeiten, so wie es in der Vergangenheit bei vielen Konflikten in der Welt der Fall war. Daher müssen alle russischen Bürger, die in westlichen Ländern leben, viel stärker als bisher überwacht werden. Denn sie sind Bürger einer Nation, die einen aggressiven Krieg führt. Diese Menschen mögen mir leid tun, aber wenn wir uns an den Beginn des Zweiten Weltkriegs zurückerinnern, dann stand die gesamte japanische Bevölkerung, die in den USA lebte, ebenfalls unter strenger Überwachung. Das ist einfach der Preis des Krieges (Anm. Radio Svoboda: Während des Zweiten Weltkriegs internierte die US-Regierugn mindestens 125.000 Personen japanischer Herkunft, darunter Zehntausende von amerikanischen Staatsbürgern, in „militärischen Umsiedlungszentren“, die viele heute als Konzentrationslager bezeichnen. Ab 1948 zahlten die USA Entschädigungen an die Überlebenden der Lager und entschuldigten sich in den späten 1980er Jahren offiziell.)

Frage: Wenn Sie sagen „unter Beobachtung“, was genau meinen Sie dann?

Pavel:Ich meine, unter dem wachsamen Auge der Geheimdienste.“

Die Relativierung

Da die westlichen Medien, die auf Russisch berichten, das Ziel haben, den Russen die westliche Propaganda näherzubringen, war das Interview natürlich ein medialer Supergau, denn letztlich bestätigte es die Thesen der russischen Regierung, dass es dem Westen nicht um die Ukraine, um Putin oder um die russische Politik geht, sondern dass der Westen einen Krieg gegen alles Russische und gegen alle Russen führt.

Westliche Politiker sagen offen, dass „die Russen“ unter den Sanktionen leiden sollen, verbieten den Russen de facto Reisen nach Europa und in andere Länder, indem sie Visa und Überflüge russischer Flugzeuge verbieten und so weiter. Von der Diskriminierung russischer Sportler, Musiker, anderer Künstler oder russischer Malerei und Kultur im Westen gar nicht zu reden. Die Maßnahmen des Westens haben den Russen deutlich gezeigt, dass der Westen gegen „die Russen“ kämpft, und nicht gegen Putin oder die russische Regierung. Das hat die russische Bevölkerung effektiver hinter der russischen Regierung vereint, als es alle russische Propaganda hätte erreichen können.

Um den Supergau im russischsprachigen Medienbereich irgendwie unter Kontrolle zu bekommen, hat Pavel seine Formulierungen dann einige Tage später revidiert. Um zu zeigen, dass die westlichen Medien tatsächlich von all dem Wissen, es ihrem heimischen Publikum aber lieber verschweigen, zitiere ich die Meldung der russischen Redaktion der BBC dazu:

„Am Sonntag hat Pavel seine Worte erklärt. Im Sender CNN Prima News stellte der Präsident klar, dass er nicht vorschlage, dass die Geheimdienste jeden Russen verfolgen sollten. Die Behörden, so der tschechische Präsident, sollten jedoch die Ereignisse in der russischen Gemeinschaft beobachten, um auf potenzielle Risiken reagieren zu können.

Pavel bekräftigte, dass Russland einen aggressiven Krieg führe und „offen die Gültigkeit internationaler Regeln und Gesetze leugnet“. Er erinnerte an den Bombenanschlag auf ein tschechisches Waffendepot im Jahr 2014, eine verdeckte Operation, die laut Prag von russischen GRU-Agenten durchgeführt wurde.

„Dieses Land nennt uns seinen Feind. Durch seine höchsten Vertreter droht es anderen Ländern mit militärischen Schlägen, einschließlich Atomwaffen. Dieses Land hat in unserem Staat einen Terrorakt begangen. Aus all diesen Gründen müssen wir gegenüber russischen Bürgern, die auf unserem Territorium leben, vorsichtig sein“, so Pavel.“

Wehret den Anfängen!

Russen, egal ob Freunde der russischen Regierung oder ihre Gegner, reagieren auf alles, was Anklänge von Nazismus hat, sehr empfindlich, denn die Schrecken des Zweiten Weltkriegs sind in Russland bis heute unvergessen. Der Tag des Sieges über den Hitler-Nazismus ist einer der wichtigsten Feiertage für alle Russen.

Dass Russen in Europa nach Pavels Meinung pauschal verfolgt werden sollen, hat er bestätigt. Er hat zwar mitgeteilt, dass er keineswegs an Lager denkt, aber auch die pauschale Überwachung von Russen durch Geheimdienste ist etwas, das sich mit den angeblich freiheitlichen Werten des Westens kaum vereinbaren lässt.

Und legal dürfte es erst recht sein, denn die Gesetze in der EU verbieten jede Diskriminierung aufgrund ethnischer, religiöser und anderer Merkmale. Sollten die Maßnahmen, die Pavel vorschlägt, tatsächlich umgesetzt werden, dann wäre das entweder illegal, oder es müssten extra Gesetze erlassen werden, die es erlauben, Russen wegen ihrer ethnischen Herkunft zu verfolgen. Warum muss ich dabei sofort an (Nürnberger) Rassegesetze denken?

Sei es wie es sei, die Äußerung des tschechischen Präsidenten Pavel zeigt – da sie weder von den Medien noch von europäischen Politikern kritisiert wurde – welches Gedankengut in den herrschenden Kreisen der EU (wieder) zu Hause ist.

Willkommen im Europa von heute!

