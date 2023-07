Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

Das Scheitern der ukrainischen „Gegenoffensive“, Angriff auf Odessa und F-16 für Kiew: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Ukraine wird Kampfflugzeuge des Typs F-16 erhalten, aber die Lieferung wird Monate dauern. Das erklärte US-Außenminister Anthony Blinken in einem Interview mit CNN.

Der russische Präsident Wladimir Putin teilte seinem weißrussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko bei einem Treffen in St. Petersburg mit, dass die ukrainischen Gegenoffensive gescheitert ist, während das russische Verteidigungsministerium von einem weiteren Angriff auf Einrichtungen in Odessa sprach und Kiew für die Zerstörung der Verklärungskathedrale in der Stadt verantwortlich machte.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse der letzten zwei Tage rund um die Ukraine zusammengefasst.

Angriff auf Odessa

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, haben die russischen Streitkräfte in der Nacht zum Sonntag mit Langstreckenraketen von See und aus der Luft „Orte, an denen terroristische Handlungen gegen die Russische Föderation mit Hilfe von unbemannten Booten vorbereitet wurden, sowie Orte ihrer Herstellung“ in der Nähe von Odessa angegriffen. Das Ministerium erklärte, dass sich an diesen Orten ausländische Söldner aufhielten und betonte, dass „alle für den Angriff vorgesehenen Ziele zerstört wurden“.

Das Ministerium wies Behauptungen der ukrainischen Regierung zurück, die Verklärungskathedrale sei bei dem Angriff zerstört worden. Als wahrscheinlichste Ursache für die Zerstörung der Kirche nannte das Ministerium den „Absturz einer ukrainischen Flugabwehrlenkwaffe als Ergebnis unbedachter Handlungen“ der Luftabwehrkräfte.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, machte Kiew ebenfalls für die Beschädigung der Kathedrale in Odessa verantwortlich.

Erklärungen von Putin und Lukaschenko

Die so genannte Gegenoffensive Kiews „gibt es, sie ist nur gescheitert“, sagte Putin und kommentierte Lukaschenkos Aussage, dass es „keine Gegenoffensive“ gebe. Der russische Staatschef wies auch darauf hin, dass die ausländischen Söldner in der Ukraine „aufgrund ihrer Dummheit erhebliche Verluste“ erleiden würden.

Der weißrussische Präsident sagte, dass nach seinen Informationen in einem Gefecht an einem Tag mehr als 15 Leopard-Panzer und mehr als 20 Bradley-Schützenpanzer zerstört wurden (das Verteidigungsministerium meldete die Zerstörung von 7 bzw. 10 solcher Fahrzeuge). Putin zufolge wurden „an einem Tag wahrscheinlich noch nie so viele ausländische [Panzer und gepanzerte Fahrzeuge] zerstört“.

Bei dem Treffen wurde auch das Thema der Westukraine angesprochen, deren Territorium Polen nach Angaben der russischen Seite zu besetzen beabsichtigt. Lukaschenko bezeichnete derartige Pläne als inakzeptabel und forderte Putin auf, über die Möglichkeit der Bereitstellung von „Hilfe und Unterstützung“ für die Bevölkerung der westukrainischen Regionen „zu diskutieren und nachzudenken“.

F-16-Kampfjets für die Ukraine

Die Ukraine wird F-16-Kampfjets erhalten, deren Auslieferung jedoch mehrere Monate dauern wird, wie Blinken gegenüber CNN erklärte. Ihm zufolge „schreitet der Prozess bezüglich der F-16 voran“.

Zuvor hatte das Weiße Haus erklärt, es plane, die Flugzeuge bis Ende des Jahres an Kiew zu übergeben, obwohl die USA noch im Frühjahr keine Pläne hatten, dem ukrainische Militär F-16 zu liefern. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warnte, dass Russland die Übergabe der Kampfjets, von denen eine Modifikation Atomwaffen tragen kann, an die Ukraine als „eine Bedrohung durch den Westen im nuklearen Bereich“ ansehen würde.

Beschuss von russischen Journalisten

Eine Gruppe russischer Journalisten geriet am Samstag in der Region Saporoschschje unter ukrainischen Beschuss. Der RIA Novosti-Korrespondent Rostislaw Zhuravlew wurde getötet, während die Isvestija-Mitarbeiter Roman Polscholkoe und Dmitru Schikow sowie ein weiterer Korrespondent der Agentur, Konstantin Michaltschevsky, verletzt wurden. Das Leben der Verletzten ist Berichten zufolge nicht in Gefahr.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat das ukrainische Militär einen Artillerieangriff mit Streumunition durchgeführt.

Verlauf der Operation

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben die ukrainischen Streitkräfte weiterhin erfolglos versucht, in bei Krasnoliman, Donezk, südlich von Donezk und Saporoschschje vorzurücken.

Bei Saporoschschje und südlich von Donezk hat Kiew nach Schätzungen des Ministeriums in den letzten zwei Tagen etwa 350 Menschen und über 40 Ausrüstungsgegenstände verloren. Am Sonntag erklärte das Ministerium, es habe insbesondere sieben Leopard-Panzer und 10 Bradley-Schützenpanzer zerstört.

Die ukrainischen Verluste bei Donezk beliefen sich nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums auf etwa 650 Personen und 45 Ausrüstungseinheiten, bei Krasnoliman auf etwa 300 bzw. über 30. Bei Kupjansk verlor Kiew bis zu 140 Personen und mehr als 10 Fahrzeuge und Geschütze, bei Cherson etwa 90 Personen und fast 20 Ausrüstungseinheiten, heißt es in den Berichten des russischen Militärministeriums.

Darüber hinaus schoss die russische Luftwaffe ein ukrainisches Kampfflugzeug vom Typ Su-25 über der Volksrepublik Donezk ab, so das Ministerium.

Das Verteidigungsministerium meldete auch Angriffe auf militärische Einrichtungen: In der Region Tschernigow sei ein Aufmarschplatz ausländischer Söldner getroffen worden, auf dem Luftwaffenstützpunkt Kanatowo in der Region Kirowograd ein Depot für Flugzeugtreibstoff.

Westliche Einschätzungen der ukrainischen Gegenoffensive

Die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte gestaltet sich schwierig und befindet sich noch „in einem relativ frühen Stadium“, räumte Blinken in einem Interview mit CNN ein. Er stellte fest, dass das russische Militär eine „sichere Verteidigung“ organisiert hat.

Zum zeitlichen Ablauf der „Gegenoffensive“ äußerte Blinken die Ansicht, dass sie „nicht in ein oder zwei Wochen abgeschlossen sein wird“, sondern „mehrere Monate“ dauern wird.

Das Wall Street Journal veröffentlichte am Sonntag einen Artikel, in dem betont wurde, dass der Westen fälschlicherweise auf den Einfallsreichtum und die hohe Moral des ukrainischen Militärs gehofft habe. Nach Einschätzung des Blattes vergeuden die ukrainischen Streitkräfte ihr Offensivpotenzial ohne nennenswerte Fortschritte.

Reparatur ukrainischer Panzer in Polen

Wie der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak mitteilte, hat in Polen ein Zentrum für die Reparatur und Wartung der an die Ukraine gelieferten Leopard-Panzer seine Arbeit aufgenommen. Ihm zufolge sind die ersten beiden Panzer bereits in der Anlage Bumar in Gliwice eingetroffen.

Ende der Übersetzung

