Saluzhny’s Wut und Bericht über für Kiew ausgegebenes Geld: Die Lage rund um die Ukraine

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Saluzhny, hat erklärt, bei Gerede darüber, die Gegenoffensive der ukrainischen Armee sei langsamer als erwartet, fahre er „aus der Haut“. Er sagte, ohne Granaten und moderne westliche Flugzeuge sei es schwierig, einen Erfolg bei Kampfhandlungen zu erwarten.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban will genau wissen, wofür die 70 Milliarden Euro, die für die Hilfe an Kiew bereitgestellt wurden, ausgegeben wurden.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in der und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die Streitkräfte der Ukraine versuchen, Offensiven in vier Abschnitten durchzuführen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Einheiten der südlichen Gruppierung der russischen Truppen haben in der Nacht fünf feindliche Angriffe bei Donezk erfolgreich abgewehrt, sagte er. Zwei Angriffe wurden auch bei Kupjansk abgewehrt, ein Angriff südlich von Donezk, und ein Aufklärungsversuch bei Saporoschschje wurde vereitelt. Insgesamt seien im Laufe des Tages bis zu 425 gegnerische Kämpfer vernichtet worden, fügte Konaschenkow hinzu.

In den vergangenen 24 Stunden haben die russischen Luftabwehrkräfte sieben HIMARS-Raketen abgefangen und zehn ukrainische Drohnen abgeschossen.

Saluzhny’s Wut

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee hat erklärt, bei Gerede darüber, die Gegenoffensive der ukrainischen Armee sei langsamer als erwartet, fahre er „aus der Haut“. Diese Meinung habe er „vor westlichen Beamten und Militäranalysten sowie vor Präsident Wladimir Selensky öffentlich geäußert“, so Saluzhny in einem Interview mit der US-Zeitung The Washington Post.

In Bezug auf die strategischen Ziele der Gegenoffensive wies Saluzhny darauf hin, dass „diese Pläne ohne umfassende Unterstützung überhaupt nicht durchführbar sind“, wozu auch die Luftunterstützung und die rechtzeitige Lieferung von Munition gehören. Er erklärte, dass er den Vorsitzenden des Ausschusses der Stabschefs der US-Streitkräfte, General Mark Milley, regelmäßig anruft und um Munition bittet, da die ukrainische Armee nur über ein Zehntel der Munition verfügt, die sie für Parität benötigt.

Der Chef der ukrainischen Streitkräfte wies auch darauf hin, dass die Su-35-Flugzeuge der russischen Luftwaffe ukrainische Stellungen am Boden leicht treffen, während die ukrainischen Flugzeuge nicht mit ihnen mithalten können. Darüber hinaus räumte Saluzhny ein, dass die ukrainische Seite während der Kampfhandlungen Leopard-Panzer aus deutscher Produktion verloren habe, die ein häufiges Ziel auf dem Schlachtfeld seien. Er sagte jedoch nicht, wie viele Panzer genau verloren wurden.

Bemühungen der EU

Die EU hat im Rahmen des „Munitionspakets“ vom März 2023 bereits 220.000 Artilleriegranaten und über 2.000 Raketen an die Ukraine geliefert, sagte die Chefin der EU-Kommission Ursula von der Leyen. Brüssel verpflichtet sich, innerhalb eines Jahres insgesamt eine Million Granaten und Raketen nach Kiew zu liefern. Die EU hat in den letzten drei Monaten zwei Milliarden Euro aus der Europäischen Friedensfazilität für die Produktion und beschleunigte Lieferung von Munition an die Ukraine bereitgestellt.

Ursula von der Leyen kündigte außerdem an, dass die EU-Kommission eine Steuer auf ungeplante Gewinne aus der Reinvestition eingefrorener russischer Vermögenswerte vorschlagen werde, damit diese Mittel zur Unterstützung der Ukraine verwendet werden könnten. Sie sagte, die EU werde einen „sehr vorsichtigen Ansatz“ verfolgen und die Meinung der Europäischen Zentralbank sowie ihrer Partner in der G7 berücksichtigen.

Ungarn ist dagegen

Die EU-Kommission hat keine Chance, die EU-Länder dazu zu bringen, einer Änderung des Haushalts zuzustimmen, um 50 Milliarden Euro für die Ukraine und Mittel für die Aufnahme von Migranten in Europa bereitzustellen, so der ungarische Ministerpräsident. Ihm zufolge bittet die EU-Kommission alle 27 Länder der Union, „den Siebenjahreshaushalt aufzustocken, da das Geld in der Mitte dieses Zeitraums aufgebraucht sein wird.“ Orban wies darauf hin, dass Kiew in den letzten anderthalb Jahren bereits 70 Milliarden Euro erhalten habe und nicht bekannt sei, wohin diese geflossen seien.

Ihm zufolge werden weitere EU-Finanzhilfen für die Ukraine den Konflikt in dem Land nicht beenden und dem Land nicht helfen, Russland zu besiegen. Der ungarische Ministerpräsident betonte, dass in der gegenwärtigen Situation Verhandlungen und nicht die Fortsetzung militärischer Aktionen erforderlich seien. In den vergangenen anderthalb Jahren sei trotz der Bemühungen der EU und anderer Akteure „das Ergebnis gleich Null, ja sogar negativ: Russland ist nicht besiegt, die russische politische Führung ist im Amt, der russischen Wirtschaft geht es gut“, während die EU „unter hoher Inflation“ leide. Orban wies darauf hin, dass die ukrainische Gegenoffensive „schwer verläuft“, und äußerte Zweifel daran, dass die EU „überhaupt auf etwas hoffen kann“.

Verstärkung der Grenze

Der ukrainische Präsident traf sich mit Vertretern des Militärkommandos und der Führung der ukrainischen Sicherheitsbehörden und wies sie an, die Grenze zu Weißrussland zu verstärken. Kiew betrachtet die Präsenz der privaten Militärfirma Wagner auf dem Territorium Weißrusslands als Bedrohung und beobachtet die Situation in der Republik genau, so der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine Alexej Danilow.

Gleichzeitig gab der Chef der ukrainischen Streitkräfte in dem Interview mit der Washington Post zu, dass Wagner eine seiner Ängste ist.

Die Frage der Kinder

Russland werde der Wahrheit in der Frage der Kinderrechte in der Ukraine auf der Grundlage eigener Untersuchungen nachgehen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow auf eine Frage zum Bericht des UN-Generalsekretärs, in dem Russland als Schuldiger für die Verletzung von Kinderrechten in der Ukraine genannt wird. Lawrow betonte, dass seit Februar 2022 mehr als 700.000 Kinder von ukrainischem Territorium nach Russland eingereist seien, die meisten von ihnen mit ihren Eltern oder anderen Verwandten. Nur 2.000 davon sind Kinder aus Waisenhäusern in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk.

Der Minister fügte hinzu, dass etwa 300 Kinder in Familien untergebracht wurden, wobei es sich nicht um eine Adoption, sondern um eine vorübergehende Vormundschaft handelte, eine Form, die in Anbetracht der Tatsache gewählt wurde, dass „Eltern auftauchen können und diese Eltern natürlich jede Möglichkeit haben werden, ihre Kinder mitzunehmen, wenn sie daran interessiert sind.“

