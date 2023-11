Ukrainischer Oberbefehlshaber Saluzhny: Die Ukraine wird keinen Durchbruch schaffen

Das Ende?

Die Meldungen darüber, dass die Ukraine militärisch am Ende ist, häufen sich. Nun hat der ukrainische Oberfehlshaber Saluzhny in The Economist eingestanden, dass die ukrainische Gegenoffensive gescheitert ist.

Offensichtlich ist man sich in der Ukraine darüber im Klaren, dass man militärisch verloren hat. Und auch im Westen wird das nicht mehr verschwiegen, wie aktuelle Artikel zeigen. Gerade erst hat Time einen vernichtenden Artikel über die Lage aus Sicht des Umfeldes von Selensky veröffentlicht, in dem durchklang, dass Selensky die Realitäten ignoriert. Nun hat auch der ukrainische Oberbefehlshaber Saluzhny in The Economist erklärt, dass kein militärischer Durchbruch zu erwarten ist.

Da der Artikel in The Economist in Russland und Kiew sehr viel Aufsehen erregt hat, habe ich ihn komplett übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der Oberbefehlshaber der Ukraine über den Durchbruch, den er braucht, um Russland zu schlagen

General Valery Saluzhny gibt zu, dass sich der Krieg in einer Sackgasse befindet

Fünf Monate nach Beginn ihrer Gegenoffensive ist die Ukraine nur 17 Kilometer vorgerückt. Russland kämpfte zehn Monate lang um Bachmut im Osten, „um eine Stadt von sechs mal sechs Kilometern einzunehmen“. Der ukrainische Oberbefehlshaber, General Valery Saluzhny, gab diese Woche in einem Interview mit The Economist seine erste umfassende Einschätzung der Kampagne ab und sagte, das Schlachtfeld erinnere ihn an den großen Konflikt vor einem Jahrhundert. „Genau wie im Ersten Weltkrieg haben wir ein technologisches Niveau erreicht, das uns in eine Patt-Situation bringt“, sagt er. Der General kommt zu dem Schluss, dass es eines massiven Technologiesprungs bedarf, um aus der Sackgasse zu kommen. „Es wird höchstwahrscheinlich keinen tiefgreifenden und schönen Durchbruch geben.“

Der Verlauf der Gegenoffensive hat die Hoffnungen des Westens zunichte gemacht, die Ukraine könne damit zeigen, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist, und den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Verhandlungen zwingen. Auch die Annahme von General Saluzhny, er könne Russland durch das Ausbluten seiner Truppen aufhalten, wurde untergraben. „Das war mein Fehler. Russland hat mindestens 150.000 Tote. In jedem anderen Land hätten solche Verluste den Krieg gestoppt.“ Aber nicht in Russland, wo das Leben billig ist und wo Putins Bezugspunkte der Erste und Zweite Weltkrieg sind, in denen Russland Dutzende von Millionen verloren hat.

Eine Armee vom Format der ukrainischem hätte in der Lage sein müssen, sich mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometer pro Tag zu bewegen, wenn sie die russischen Linien durchbricht. „Wenn man sich die Lehrbücher der Nato und die Berechnungen, die wir angestellt haben, ansieht, hätten vier Monate ausreichen müssen, um die Krim zu erreichen, auf der Krim zu kämpfen, von der Krim zurückzukehren und wieder hinein und hinaus zu gehen“, sagt General Saluzhny sardonisch. Stattdessen musste er mit ansehen, wie seine Truppen an den Zufahrten nach Bachmut im Osten in Minenfeldern stecken blieben und seine vom Westen gelieferte Ausrüstung von russischer Artillerie und Drohnen unter Beschuss genommen wurde. Die gleiche Geschichte spielte sich auf der Hauptstoßrichtung der Offensive im Süden ab, wo die unerfahrenen Brigaden sofort in Schwierigkeiten gerieten.

„Zuerst dachte ich, dass mit unseren Kommandeuren etwas nicht stimmt, also habe ich einige von ihnen ausgewechselt. Dann dachte ich, dass unsere Soldaten vielleicht nicht geeignet sind, also habe ich Soldaten in einigen Brigaden versetzt“, sagt General Saluzhny. Als diese Änderungen nichts bewirkten, wies der General seinen Stab an, ein Buch auszugraben, das er als Student gelesen hatte. Es trug den Titel „Durchbrechen befestigter Verteidigungslinien“. Es wurde 1941 von dem sowjetischen Generalmajor Smirnow veröffentlicht, der die Schlachten des Ersten Weltkriegs analysierte. „Und bevor ich auch nur die Hälfte gelesen hatte, wurde mir klar, dass wir uns genau an diesem Punkt befinden, denn genau wie damals hat der Stand unserer technologischen Entwicklung heute sowohl uns als auch unsere Feinde in eine Starre versetzt.“

Diese These, so sagt er, bestätigte sich, als er sich an die Frontlinie in Awdejewka, ebenfalls im Osten, begab, wo Russland in den letzten Wochen durch den Einsatz von zwei seiner Armeen um einige hundert Meter vorgerückt ist. „An dem Tag, an dem ich dort war, sahen wir auf unseren Bildschirmen 140 russische Maschinen in Flammen aufgehen, die innerhalb von vier Stunden zerstört wurden, nachdem sie in Schussweite unserer Artillerie gekommen waren. Die Fliehenden wurden von ferngesteuerten Drohnen, die Sprengladungen trugen, die ihre Bediener einfach auf den Feind warfen, aus der Ich-Perspektive verfolgt. Das gleiche Bild bietet sich, wenn ukrainische Truppen versuchen, vorzurücken. General Saluzhny beschreibt ein Schlachtfeld, auf dem moderne Sensoren jede Truppenkonzentration erkennen und moderne Präzisionswaffen sie zerstören können. „Die einfache Tatsache ist, dass wir alles sehen, was der Feind tut, und sie sehen alles, was wir tun. Damit wir aus dieser Sackgasse herauskommen, brauchen wir etwas Neues, wie das Schießpulver, das die Chinesen erfunden haben und das wir immer noch benutzen, um uns gegenseitig umbringen“, sagt er.

Diesmal wird der entscheidende Faktor jedoch nicht eine einzelne neue Erfindung sein, sondern die Kombination aller bereits vorhandenen technischen Lösungen, meint er. In einem Artikel, den General Saluzhny für The Economist geschrieben hat, sowie in einem Essay, den er der Zeitung zur Verfügung gestellt hat, drängt er auf Innovationen in den Bereichen Drohnen, elektronische Kriegsführung, Artillerieabwehr und Minenräumung sowie auf den Einsatz von Robotik.

Die westlichen Verbündeten waren bei der Versorgung der Ukraine mit modernster Technologie und leistungsfähigeren Waffen übermäßig zurückhaltend. Joe Biden, der amerikanische Präsident, hat zu Beginn der russischen Invasion Ziele gesetzt: Er wollte sicherstellen, dass die Ukraine nicht besiegt wird und dass Amerika nicht in eine Konfrontation mit Russland hineingezogen wird. Das bedeutet, dass die vom Westen gelieferten Waffen ausgereicht haben, um die Ukraine im Krieg zu unterstützen, aber nicht genug waren, um ihr den Sieg zu ermöglichen. General Saluzhny beklagt sich nicht: „Sie sind nicht verpflichtet, uns irgendetwas zu geben, und wir sind dankbar für das, was wir bekommen haben, aber ich stelle einfach die Tatsachen fest.“

Indem der Westen die Lieferung von Langstreckenraketensystemen und Panzern zurückhielt, ermöglichte er es Russland, sich neu zu formieren und seine Verteidigung nach einem plötzlichen Durchbruch in der Region Charkow im Norden und in Cherson im Süden Ende 2022 aufzubauen. „Diese Systeme waren für uns im letzten Jahr am wichtigsten, aber sie kamen erst in diesem Jahr“, sagt er. Auch die für nächstes Jahr erwarteten F-16-Kampfjets seien jetzt weniger hilfreich, meint der General, zum Teil weil Russland seine Luftabwehr verbessert habe: Eine experimentelle Version des Raketensystems S-400 könne über die Stadt Dnjeproetrowsk hinausreichen, warnt er.

Die Verzögerung der Waffenlieferungen sei zwar frustrierend, aber nicht die Hauptursache für das Dilemma der Ukraine, so General Saluzhny. „Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Krieg nicht mit den Waffen der vergangenen Generation und veralteten Methoden gewonnen werden kann“, betont er. „Sie werden unweigerlich zu Verzögerungen und in der Folge zu Niederlagen führen.“ Entscheidend werde vielmehr die Technologie sein, argumentiert er. Der General ist begeistert von den jüngsten Gesprächen mit Eric Schmidt, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Google, und betont die entscheidende Rolle von Drohnen und der elektronischen Kriegsführung, mit der sie am Fliegen gehindert werden können.

Die Einschätzung von General Saluzhny ist ernüchternd: Es gibt keine Anzeichen dafür, dass ein technologischer Durchbruch, sei es bei Drohnen oder in der elektronischen Kriegsführung, unmittelbar bevorsteht. Und die Technik hat ihre Grenzen. Selbst im Ersten Weltkrieg reichte die Einführung von Panzern im Jahr 1917 nicht aus, um die festgefahrene Situation auf dem Schlachtfeld zu überwinden. Es bedurfte einer Reihe von Technologien und mehr als eines Jahrzehnts taktischer Innovationen, um den deutschen Blitzkrieg im Mai 1940 zu führen. Das bedeutet, dass die Ukraine in einem langen Krieg feststeckt – einem Krieg, in dem Russland zugegebenermaßen im Vorteil ist. Dennoch beharrt er darauf, dass die Ukraine keine andere Wahl hat, als die Initiative zu ergreifen und in der Offensive zu bleiben, auch wenn sie sich täglich nur um wenige Meter bewegt.

Die Krim ist nach Ansicht des Generals die größte Schwachstelle Putins. Seine Legitimität beruht darauf, dass er sie 2014 nach Russland zurückgebracht hat. In den letzten Monaten hat die Ukraine den Krieg auf die Halbinsel getragen, die für die Logistik des Konflikts entscheidend ist. „Sie muss wissen, dass sie Teil der Ukraine ist und dass dieser Krieg dort stattfindet.“ Am 30. Oktober beschoss die Ukraine die Krim zum ersten Mal mit von den USA gelieferten Langstreckenraketen vom Typ ATACMS.

General Saluzhny versucht verzweifelt zu verhindern, dass sich der Krieg in den Schützengräben festsetzt. „Das größte Risiko eines zermürbenden Grabenkriegs ist, dass er sich über Jahre hinziehen und den ukrainischen Staat zermürben kann“, sagt er. Im Ersten Weltkrieg griff die Politik ein, bevor die Technik einen Unterschied machen konnte. Vier Imperien brachen zusammen und in Russland brach eine Revolution aus.

Putin rechnet mit einem Zusammenbruch der ukrainischen Moral und der westlichen Unterstützung. Für General Saluzhny steht außer Frage, dass ein langer Krieg Russland begünstigt, dessen Bevölkerung dreimal und dessen Wirtschaft zehnmal so groß ist wie die der Ukraine. „Seien wir ehrlich, es ist ein Feudalstaat, in dem die billigste Ressource ein Menschenleben ist. Und für uns ist das Teuerste, was wir haben, unser Volk“, sagt er. Im Moment hat er noch genug Soldaten. Aber je länger der Krieg andauert, desto schwieriger wird es, ihn aufrechtzuerhalten. „Wir müssen nach dieser Lösung suchen, wir müssen dieses Schießpulver finden, es schnell beherrschen und es für einen schnellen Sieg einsetzen. Denn früher oder später werden wir feststellen, dass wir einfach nicht genug Leute zum Kämpfen haben.“

Lesen Sie einen ausführlicheren neuen Aufsatz von General Zaluzhny zu diesem Thema.

Ende der Übersetzung

Wenn man aus dem Artikel Saluzhnys Propaganda, in Russland würden Menschenleben nichts zählen, herausfiltert, dann zeigt der Artikel deutlich, wie verzweifelt die ukrainische Armee ist.

Was Saluzhny über Menschenleben gesagt hat, ist orwellianisch, denn es ist umgekehrt: Es ist die Ukraine, die ihre Soldaten seit einem halben Jahr sinnlos für eine Offensive opfert, die keine Ergebnisse gebracht hat. Inzwischen wird bereits über vereinzelte Auflösungserscheinungen bei der ukrainischen Armee berichtet. Und in dem oben erwähnten Artikel aus Time konnte man erfahren, dass ukrainische Kommandanten aufgrund der sinnlosen Angriffsbefehle bereits den Gehorsam und den Angriff verweigern, weil die Ukraine ihre (oft gewaltsam an die Front rekrutierten) Soldaten so sinnlos opfert.

