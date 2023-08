Ukraine

Getreideabkommen, Rotation im AKW-Saporoschje und Geldprobleme für Kiew: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

UN-Generalsekretär António Guterres hat erklärt, dass die Vorschläge, die er dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zur Wiederherstellung des Getreideabkommens übermittelt hat, unter anderem die Sicherstellung des Exports von russischen Lebensmitteln und Düngemitteln betreffen. Diese Vorschläge enthielten keine Garantien, sondern nur Versprechen, antwortete der russische Minister.

Im Kernkraftwerk Saporoschje fand eine weitere Rotation von Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) statt, obwohl die ukrainische Seite versucht hatte, die Inspektoren an der Reise zu hindern.

Die EU hat es bei einem Treffen der EU-Außenminister in Toledo nicht geschafft, die nächste Tranche der Militärhilfe für Kiew freizugeben, so der Chef der EU-Diplomatie Josep Borrell.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den vergangenen 24 Stunden sechs Angriffe von Angriffsgruppen der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk und fünf weitere Angriffe im Gebiet Verbovoje in der Region Saporoschje zurückgeschlagen und ihre Position an der Frontlinie bei Kupjansk verbessert, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Unter Berücksichtigung der Kämpfe bei Krasnoliman, Cherson und südlich von Donezk betrugen die ukrainischen Verluste mehr als 670 Soldaten.

Etwa ein Dutzend gepanzerte Fahrzeuge, darunter drei Bradley-Schützenpanzer aus US-amerikanischer Produktion, sowie verschiedene feindliche Artilleriewaffen, darunter Systeme und Selbstfahrlafetten aus Polen, den USA und der Tschechischen Republik, wurden zerstört. Die russischen Luftabwehrkräfte zerstörten 32 ukrainische Drohnen, darunter eine Tu-141 Strizh, und fingen zwei HIMARS-Raketen, zwei JDAM-Lenkbomben und zwei HARM-Radarabwehrraketen aus US-Produktion ab.

Drohnenangriffe

Ukrainische Drohnen haben am Donnerstagmorgen versucht, Objekte auf russischem Territorium anzugreifen, wurden aber von Luftabwehrsystemen in den Regionen Moskau und Brjansk abgefangen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Nach Angaben der örtlichen Behörden gab es keine Verletzten oder Schäden.

Die New York Times berichtete, dass die Ukraine etwa sechs Modelle von Langstrecken-Drohnen entwickelt. Einige von ihnen sollen nach Angaben der Zeitung mehr als 1.000 Kilometer weit fliegen können.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky sagte in einer Telefonkonferenz, die Ukraine habe mit einer vom Ministerium für strategische Industrie entwickelten „Langstreckenwaffe“ erfolgreich ein Ziel in 700 Kilometern Entfernung getroffen. Er gab nicht an, um welche Art von Waffe es sich handelt und welches Ziel sie getroffen hat.

AKW Saporoschje und IAEO

Im AKW Saporoschje fand eine weitere Rotation von IAEO-Inspektoren statt. Nach Angaben des Telegram-Kanals des Kernkraftwerks umfasst die Mission fünf Inspektoren, deren Aufgabe es ist, die Sicherheit des Kernkraftwerks zu überwachen und zu bewerten.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die ukrainische Seite in einem Versuch, Russland zu diskreditieren, Mittel eingesetzt, um die Explosionen von Munition auf dem Weg der Inspektoren imitieren. Trotzdem sorgten russische Soldaten dafür, dass die IAEO-Mission sicher zur Anlage gelangte.

Getreideabkommen

Der UN-Generalsekretär erklärte, die Vorschläge, die er dem russischen Außenminister zur Wiederaufnahme des Getreideabkommens übermittelt hat, enthielten „eine Reihe konkreter Lösungen für die bestehenden Bedenken“ Russlands und „ermöglichen einen effektiveren Zugang russischer Lebensmittel und Düngemittel zu den Weltmärkten zu angemessenen Preisen“.

Die russische Seite schätzt Guterres‘ Bemühungen um eine Wiederaufnahme des Getreideabkommens, aber seine neuen Initiativen enthalten „immer noch keine einzige Garantie“ für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber Russland, „es gibt nur Versprechen, es schneller und aktiver zu versuchen“, so Lawrow. „Sobald es keine Versprechungen, sondern Garantien mit einem konkreten Ergebnis gibt, das gleich morgen in die Praxis umgesetzt werden kann, werden wir die Umsetzung dieses Pakets in vollem Umfang wieder aufnehmen“, betonte der russische Minister.

Bei einem informellen Treffen der EU-Außenminister in Toledo bat der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba die EU um Luftabwehrsysteme, um die Sicherheit von Schiffen zu gewährleisten, die auf der von Kiew geförderten sogenannten alternativen Getreideroute fahren, die durch rumänische Hoheitsgewässer führt.

Selenskys „Friedensplan“

Die EU erwägt keine anderen Vorschläge zur Lösung des Konflikts in der Ukraine als den so genannten Selensky-Friedensplan, sagte EU-Chefdiplomat Josep Borrell auf einer Pressekonferenz nach einem Ministertreffen in Toledo. „Der Plan von Selensky ist der einzige, der auf der internationalen Bühne diskutiert wird. Es gibt andere Pläne – von China, Brasilien, afrikanischen Ländern – aber sie wurden alle zurückgestellt. Keiner von ihnen hat die Bühne betreten, außer Selenskys Plan“, sagte er.

Der russische Außenminister bezeichnete Selenskys sogenannte Friedensformel als „inakzeptabel, ultimativ und absichtlich inakzeptabel“. Lawrow sagte, er habe bei Gesprächen mit seinem türkischen Amtskollegen erklärt, dass die Bemühungen um diese Formel „versuchen, jedes ernsthafte Gespräch darüber zu ersetzen, wie gleiche und unteilbare Sicherheit gewährleistet werden kann, die Konflikte in Europa verhindern wird“.

Militärhilfe für Kiew

Auf dem EU-Treffen in Toledo ist es nicht gelungen, die nächste Tranche aus dem Europäischen Friedensfonds für Militärhilfe an die Ukraine freizugeben, sagte Borrell auf der abschließenden Pressekonferenz. Er äußerte die Hoffnung, dass die Tranche in der nächsten Woche freigegeben werden kann.

Laut Borrell schlägt Brüssel vor, die Obergrenze für die EU-Militärhilfe an die Ukraine in den nächsten vier Jahren auf 20 Milliarden Euro zu begrenzen, und zwar auf 5 Milliarden Euro pro Jahr.

Der ungarische Minister für auswärtige Angelegenheiten und Außenwirtschaftsbeziehungen, Péter Szijjártó, sagte dem ungarischen Fernsehsender M1, dass er während des Treffens in Toledo „der Einzige war, der sich gegen die von Borrell vorgestellten Pläne und die Zuteilung einer weiteren Tranche an die Ukraine ausgesprochen hat“, während die überwiegende Mehrheit von ihnen „um jeden Preis und mit allen Mitteln“ weiterhin Waffen an die ukrainische Armee liefern will. Szijjártó sagte, es sei „großer Druck auf Ungarn ausgeübt worden, um es zu zwingen, für die Aufstockung der Militärhilfe für Kiew zu stimmen“.

Der Minister teilte mit, Ungarn weigere sich, diese Fragen zu besprechen, solange seine Forderungen an die EU und die Ukraine nicht erfüllt seien. Er bestätigte, dass eine dieser Forderungen darin bestehe, die größte ungarische Bank OTP von der ukrainischen Liste der „internationalen Kriegssponsoren“ zu streichen. Darüber hinaus, so Szijjártó, verlange Budapest von Brüssel und Kiew einen detaillierten Bericht darüber, wofür die von der EU zur Unterstützung der Ukraine bereitgestellten 50 bis 70 Milliarden Euro ausgegeben wurden.

Szijjártó zufolge hatte er gehofft, diese Forderungen bei einem Treffen mit dem ukrainischen Chefdiplomaten Dmitri Kuleba erörtern zu können, doch dieser lehnte Gespräche ab.

Wehrdienstverweigerer in der Ukraine

Die Zahl der Strafverfahren gegen Wehrdienstverweigerer ist in der Ukraine im vergangenen Monat stark angestiegen, berichtet die ukrainische Nachrichten- und Analyse-Website Vesti unter Berufung auf Quellen in der Nationalpolizei. Nach Angaben der Zeitung wurden seit Beginn der russischen Militäroperation und der Verkündung der allgemeinen Mobilmachung in der Ukraine 6.916 Strafverfahren wegen Wehrdienstverweigerung eingeleitet, wobei allein im letzten Monat rund 1.000 Fälle eröffnet wurden.

Laut Vesti wurden seit Februar 2022 die meisten Fälle in den Regionen Transkarpatien (881), Dnjepropetrovsk (604), Lwow (489), Chernivtsi (412), Volyn (406), Vinnytsya (398), Charkow (353), Rivne (331) und Ternopil (323) sowie in den von Kiew kontrollierten Gebieten der DNR (264) eröffnet.

