Unterstützt China Russland militärisch?

Die USA haben China stets mit harten Sanktionen gedroht, sollte China Russland im Ukraine-Konflikt militärisch unterstützen. Nun lässt eine Erklärung aus den USA vermuten, dass China Russland tatsächlich unterstützt, dass die USA aber vor Aktionen gegen China zurückschrecken.

Bisher waren die Erklärungen aus Washington (und auch aus Brüssel) immer eindeutig: Sollte China Russland im Ukraine-Konflikt militärisch unterstützen, würde der Westen China mit harten Sanktionen bestrafen. Das waren anscheinend leere Worte, wie eine Erklärung aus den USA vermuten lässt, über die ich jedoch keine analytischen Berichte gefunden habe.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat am 15. Juni über eine Erklärung des stellvertretenden US-Finanzministers Adewale O. „Wally“ Adeyemo berichtet. Ich werde die komplette TASS-Meldung am Ende dieses Artikels übersetzen, zunächst zitiere ich die Aussage, bei der ich hellhörig geworden bin:

„Ich denke, die Daten der [US-Regierung] zeigen mir, dass China die russischen Streitkräfte bisher noch nicht in großem Umfang materiell unterstützt hat.“

Der Mann mag sich ungeschickt ausgedrückt haben, denn er hat damit indirekt zugegeben, dass die US-Regierung Informationen darüber hat, dass China Russland unterstützt. Ansonsten hätte er gesagt, dass die US-Regierung keine Hinweise auf chinesische Unterstützung sieht, wie US-Vertreter es bisher immer verkündet haben.

Ich halte es für unwahrscheinlich, dass er sich einfach nur ungeschickt ausgedrückt hat. Wahrscheinlicher ist in meinen Augen, dass China die russischen Streitkräfte durchaus unterstützt, dass die US-Regierung darüber jedoch großzügig hinwegschaut, weil sie weiß, dass sie der Verlierer wäre, wenn sie deswegen die massiven Wirtschaftssanktionen gegen China verhängen würde, die sie seit fast einem Jahr für diesen Fall androht.

Der Vollständigkeit halber übersetze ich nun die TASS-Meldung komplett.

Beginn der Übersetzung:

Die USA sehen keine groß angelegte Unterstützung der russischen Streitkräfte durch China

Adewale Adeyemo, stellvertretender US-Finanzminister, betonte, dass Peking die derzeitige wirtschaftliche Lage ausnutzt

Die USA sehen keine groß angelegte materielle Unterstützung für die russischen Streitkräfte seitens Chinas. Das sagte der Erste Stellvertretende US-Finanzminister Adewale Adeyemo am Donnerstag.

„Ich denke, die Daten der [US-Regierung] zeigen mir, dass China die russischen Streitkräfte bisher noch nicht in großem Umfang materiell unterstützt hat“, sagte der Beamte im Washingtoner Center for a New American Security.

„Wir haben jedoch gesehen, dass China Maßnahmen ergriffen hat, die es auch unter vielen anderen Umständen ergriffen hat, indem es die [derzeitige] wirtschaftliche Situation ausnutzt. Was wir bisher gesehen haben, ist, dass China in vielerlei Hinsicht Waren aus Russland relativ billig eingekauft hat, um sicherzustellen, dass es Zugang zu billigem Öl hat. Denn wie jeder Importeur [von Energie] hat auch China mit hohen Preisen zu kämpfen und braucht Energieressourcen, um den Bedarf der Bevölkerung zu decken. Und letztendlich sieht China, wie jedes andere Land, das die [zuvor vom Westen eingeführte] Preisobergrenze [für russisches Öl und raffinierte Produkte] genutzt hat, diese als potenzielles Druckmittel bei den Verhandlungen [mit Russland], wie jedes andere Land auch“, argumentierte Adeyemo.

Am 5. Dezember 2022 trat ein EU-Embargo für Öllieferungen aus Russland auf dem Seeweg in Kraft. Die G7-Länder, die EU und Australien verhängten eine Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel für russisches Öl, das auf dem Seeweg geliefert wird, für die ihnen unterstellten Schiffe und Territorien. Am 5. Februar 2023 wurden ähnliche Obergrenzen für die Lieferung von Erdölprodukten aus Russland eingeführt. Die Obergrenze wurde je nach Kategorie der Erdölerzeugnisse auf 100 und 45 Dollar pro Barrel festgelegt. Für eine Änderung dieser Grenzwerte ist die Zustimmung aller EU- und G7-Mitgliedstaaten erforderlich.

Der stellvertretende russische Ministerpräsident Aleksander Novak erklärte am 13. Oktober 2022, dass Moskau kein Öl an Länder liefern wird, die versuchen, die Kosten für diesen Rohstoff durch den Mechanismus der Preisobergrenze künstlich zu begrenzen. In seiner Rede auf dem Forum der Russischen Energiewoche wies er darauf hin, dass sich der Preis auf der Grundlage des Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage auf dem Markt bilden sollte.

Der russische Präsident Wladimir Putin betonte am 12. Oktober, dass Moskau nicht auf eigene Kosten für das Wohlergehen anderer zahlen und Energieressourcen an Länder liefern werde, die ihre Preise deckeln würden. Er bezeichnete die Auferlegung einer Obergrenze für die Preise für russische Kraftstoffpreise als Betrug und dreiste Erpressung. Darüber hinaus warnte Putin, dass die Einführung einer Obergrenze für die Ölpreise das Risiko mit sich bringen könnte, die gleiche Obergrenze auch in anderen Sektoren einzuführen, was die globale Marktwirtschaft zerstöre und das Wohlergehen von Milliarden von Menschen bedrohe.

Ende der Übersetzung

Mir drängt sich der Eindruck auf, dass Adeyemo sich „verplappert“ hat, da er eigentlich über ein ganz anderes Thema gesprochen hat und ihm die Aussage über die militärische Unterstützung Russlands durch China quasi in einem Nebensatz „rausgerutscht“ ist.

Vielleicht erfahren wir demnächst, ob das wirklich so ist.

