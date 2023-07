Ukraine

Vergeltungsschlag, Getreideabkommen und Waffen für Kiew: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Nach dem Terrorangriff Kiews auf die Krim-Brücke haben die russischen Streitkräfte in der vergangenen Nacht einen Vergeltungsschlag auf Militäreinrichtungen in der Nähe von Odessa und Nykolajew geführt, bei dem alle vorgesehenen Ziele getroffen wurden. Das gab Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, am Dienstag bekannt.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky sagte, er habe telefonisch mit UN-Generalsekretär António Guterres die Frage der Wiederaufnahme des Getreideabkommens erörtert. Versuche, das Abkommen ohne Russlands Beteiligung fortzusetzen, würden zu Risiken führen, warnte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen zu den Ereignissen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den letzten 24 Stunden 12 Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk, sechs Angriffe südloch von Donezk und bei Saporoschschje und zwei Angriffe bei Krasnolimansk erfolgreich abgewehrt, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

„Bei Kupjansk setzen die Einheiten der westlichen Truppengruppe ihre erfolgreichen Offensivaktionen in ihrem Verantwortungsbereich fort“, fügte Konaschenkow hinzu.

Die Gesamtverluste der Ukraine beliefen sich auf über 810 Personen. Vier Munitionsdepots, ein Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge wurden zerstört, ebenso wie verschiedene feindliche Artilleriewaffen, darunter das US-amerikanische Artilleriesystem M777 und vier polnische Panzerabwehrkanonen vom Typ Krab. Die russischen Luftabwehrkräfte zerstörten 43 ukrainische Drohnen und fingen drei HIMARS-Raketen ab.

Das Eingeständnis des Generals

Alexander Syrsky, Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, hat zugegeben, dass die ukrainische Armee nicht in der Lage ist, bei der Gegenoffensive schnelle Ergebnisse zu erzielen. „Wir würden gerne sehr schnell Ergebnisse erzielen. Aber in Wirklichkeit ist das fast unmöglich“, sagte er in einem Interview mit dem BBC-Sender.

Syrsky zufolge geht der Vormarsch der Ukraine „wirklich nicht so schnell, wie wir es uns wünschen“. Der General sagte auch, dass die bereits in der Ukraine eingetroffene US-Streumunition „innerhalb weniger Tage einsatzbereit sein wird“.

Die Krimbrücke

Die russischen Streitkräfte führten „einen Gruppenvergeltungsschlag mit seegestützten Präzisionswaffen gegen Orte durch, an denen die terroristischen Handlungen gegen die Russische Föderation mit Hilfe von unbemannten Booten vorbereitet wurden, sowie gegen den Ort ihrer Herstellung in einem Schiffsreparaturwerk nahe der Stadt Odessa“, teilte Konaschenkow mit. In der Gegend von Nikolajev und Odessa wurden auch militärische Treibstofflager mit einem Gesamtvolumen von etwa 70.000 Tonnen zerstört. „Alle Ziele, die für den Angriff vorgesehen waren, wurden getroffen. Es wurden Brände und Detonationen in den zerstörten Anlagen registriert“, betonte Konaschenkow.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die Ukraine in der Nacht versucht, „einen Terrorangriff mit 28 unbemannten Luftfahrzeugen auf Objekte auf dem Gebiet der Halbinsel Krim durchzuführen“. Die russische Luftabwehr zerstörte 17 Drohnen, während die restlichen 11 durch elektronische Kampfführung ausgeschaltet wurden. Es gab keine Verletzten oder Schäden.

Die Konfliktparteien in der Ukraine „sollten Angriffe auf zivile Objekte und Infrastrukturen unterlassen, die Sicherheit der Zivilbevölkerung gewährleisten und das humanitäre Völkerrecht respektieren“, kommentierte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, den Angriff auf die Krimbrücke.

Terrorismus und Spionage

Der Föderale Sicherheitsdienst der Russischen Föderation hat über die Verhinderung der Vorbereitung eines Terroraktes in der Region Jaroslawl berichtet. In Uglitsch wurde eine Russin festgenommen, die im Auftrag ukrainischer Geheimdienste Daten über eine kritische Infrastruktureinrichtung sammelte. Nach Angaben des FSB wurden bei der Festgenommenen Kommunikationsgeräte beschlagnahmt, die Korrespondenz mit dem ukrainischen Koordinator enthielten, in der die geplante Straftat besprochen wurde. Es wurde ein Strafverfahren gemäß Artikel 30 Teil 1 und Artikel 205 Teil 2 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Vorbereitung einer terroristischen Handlung) eingeleitet.

Mitarbeiter der russischen Abteilung des Föderalen Sicherheitsdienstes in der Region Saporoschschje unterdrückten in Energodar die Aktivitäten eines Anwohners, der die Koordinaten von Positionen russischer Soldaten übermittelte, die das Kernkraftwerk Saporoschschje bewachen. Nach Angaben des Pressedienstes der Behörde übermittelte der Verhaftete die Informationen an seinen Verwandten, der in einer ukrainischen Artillerieeinheit dient, die bei Saporoschschje operiert. Es wurde ein Strafverfahren nach Artikel 276 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Spionage) eingeleitet.

Getreideabkommen

Es gibt keine Schiffsbewegungen von oder zu den ukrainischen Schwarzmeerhäfen im Rahmen des Getreideabkommens, sagte Ismini Palla, Leiterin der Kommunikationsabteilung im Büro des UN-Koordinators für das Getreideabkommen im Schwarzen Meer, gegenüber der TASS.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten wurde während seines Telefongesprächs mit dem UN-Generalsekretär vereinbart, „gemeinsam und mit den verantwortlichen Staaten an der Wiederherstellung der Lebensmittelsicherheit und der Lebensmittelversorgung über die Routen im Schwarzen Meer zu arbeiten“.

US-Außenminister Anthony Blinken forderte die russische Regierung im Namen der US-Regierung auf, „die Entscheidung [sich aus dem Getreideabkommen zurückzuziehen] unverzüglich zu überdenken, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, die Bestimmungen der Vereinbarungen zu erweitern, auszuweiten und vollständig umzusetzen“. Er versprach außerdem, „zu prüfen, ob es noch andere Handlungsmöglichkeiten gibt“.

Die US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) kündigte an, der Ukraine weitere 250 Millionen Dollar zur Unterstützung des Agrarsektors zur Verfügung zu stellen. Nach Angaben der Organisation sollen die Mittel für Bewässerungssysteme, Getreidesilos, Umschlagplätze sowie Hafen- und Grenzinfrastruktur verwendet werden.

Versuche, das Abkommen ohne die Beteiligung Russlands fortzusetzen, würden zu Risiken führen, da der Getreidekorridor an das Kriegsgebiet grenze und sogar von Kiew selbst zu Kampfzwecken genutzt werde, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten.

Russland habe nicht mehr die Absicht, den Versprechungen der westlichen Länder und der UNO in Bezug auf das Getreideabkommen zu vertrauen; man könne erst wieder darauf zurückkommen, wenn konkrete Ergebnisse erzielt worden seien, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa.

Waffen für Kiew

Die US-Regierung wird in den kommenden Tagen die Zuteilung eines weiteren Militärhilfepakets in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar für die Ukraine bekannt geben, meldet Reuters. Demnach plant Washington, Kiew Vampire-Systeme zur Bekämpfung von Drohnen, Switchblade-Sperrmunition und Phoenix Ghost-Kamikaze-Drohnen zu liefern. Auch andere Munition und Systeme zur Drohnen-Bekämpfung sollen an die ukrainische Seite geliefert werden.

Die spanische Regierung wird nächste Woche vier Leopard-2A4-Panzer sowie 10 gepanzerte Mannschaftstransportwagen und andere militärische Ausrüstung in die Ukraine schicken, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Die Niederlande werden demnächst überholte gepanzerte Mannschaftstransportwagen des Typs M113 an die Ukraine liefern, sagte Verteidigungsministerin Kajsa Ollengren.

