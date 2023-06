Verlangsamung der Offensive und Drohnen auf Moskau: Die Ereignisse des 21. Juni

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 21. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 21. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Verlangsamung der Gegenoffensive und Geld für Kiew sammeln: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Die ukrainischen Streitkräfte haben das Tempo ihrer Offensive verlangsamt, weil sie erkennen, dass sie gegen russische Truppen keine Chance haben, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch bei einem Treffen mit Absolventen von Militärakademien. Das Offensivpotenzial der ukrainischen Streitkräfte sei jedoch „noch nicht ausgeschöpft“, so Putin.

Die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte sei „langsamer, als uns lieb ist“, räumte der ukrainische Präsident Wladimir Selensky in einem Interview mit dem britischen Sender BBC ein.

Vertreter der USA, Deutschlands, Frankreichs und mehrerer anderer Länder versprachen auf einer Geberkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine, Kiew zusätzliche Mittel für die Infrastruktur und humanitäre Bedürfnisse zur Verfügung zu stellen.

Kiew stand 2022 kurz vor einem Friedensabkommen, doch der Westen brachte die Gespräche zum Scheitern, sagte Wladimir Medinsky, ein Berater des russischen Präsidenten und Vorsitzender der Russischen Militärhistorischen Gesellschaft.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

In den vergangenen 24 Stunden haben die russischen Truppen weiterhin erfolgreich Versuche der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt, Offensiven südlich von Donezk, bei Saporoschschje und Donezk zu starten, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Die Gesamtverluste der ukrainischen Streitkräfte in den letzten 24 Stunden beliefen sich auf über 830 Personen. Elf Panzer, neun Schützenpanzer und andere gepanzerte Fahrzeuge sowie verschiedene feindliche Artilleriewaffen wurden zerstört. Die Luftabwehrkräfte fingen sieben HIMARS- und Uragan-Raketen ab und schossen 12 Drohnen ab.

Meinungen zur ukrainischen Offensive

Die ukrainischen Streitkräfte haben das Tempo der aktiven Offensivaktionen reduziert, weil sie verstehen, dass sie gegen die mutigen und heldenhaften Kämpfer der russischen Streitkräfte keine Chance haben, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Absolventen von Militärakademien. Gleichzeitig sagte er, dass „bestimmte Elemente von Kampfhandlungen stattfinden“. „Heute können wir sehen, dass das Offensivpotenzial noch nicht erschöpft ist, es gibt Reserven und der Gegner überlegt, wie und wohin er sie ziehen kann“, sagte Putin.

Ihm zufolge wurden bisher 245 Panzer und 678 gepanzerte Fahrzeuge verschiedener Typen, darunter auch deutsche Leoparden, zerstört.

Der Gegenangriff der ukrainischen Streitkräfte verlaufe „langsamer, als wir wollten“, räumte Wladimir Selensky in einem Interview mit der BBC ein. Der ukrainische Präsident betonte, dass Kiew nicht mit Russland verhandeln werde, solange sich russische Truppen auf ukrainischem Gebiet aufhalten.

Vereitelte Verhandlungen

Kiew stand im vergangenen Jahr kurz vor einer friedlichen Lösung und dem Abschluss des Vertrags über ständige Neutralität und Sicherheitsgarantien für die Ukraine, doch das passte den Strippenziehern der Ukraine im Westen nicht, so der russische Präsidentenberater und Vorsitzende der Russischen Militärhistorischen Gesellschaft Wladimir Medinsky gegenüber der TASS.

„Russland war zu einer friedlichen Lösung bereit, nicht in Worten, sondern in Taten. Mehr noch, auch Kiew war einer solchen Lösung insgesamt sehr nahe. Aber diese Lösung passte den Strippenziehern der Ukraine im Westen nicht, <…> sie haben den Verhandlungsprozess absichtlich vereitelt“, sagte er auf die Frage, ob er es für notwendig halte, irgendwelche Vereinbarungen im Rahmen des Vertrags über ständige Neutralität und Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die von der ukrainischen Delegation nach den Verhandlungen in Istanbul paraphiert wurden, zu veröffentlichen.

Medinsky zufolge hat die ukrainische Delegation keinen Hehl daraus gemacht, dass sie jeden Schritt mit dem Westen vereinbart hat.

Drohnen in der Region Moskau

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, wurden am Mittwoch drei ukrainische flugzeugähnliche Drohnen beim Anflug auf Ziele in der Region Moskau durch elektronische Kampfführung abgefangen. Die Drohnen hätten die Kontrolle verloren und seien abgestürzt, hieß es. Bei dem gescheiterten Terroranschlag gab es weder Opfer noch Schäden.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden stürzten die Drohnen in der Nähe des Dorfes Lukino in Neu-Moskau sowie im Bereich des Stationierungsortes der Taman-Division im Moskauer Umland ab.

Die Drohnenabwehr habe „ihre Arbeit gut gemacht“, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow.

Neue Sanktionen

Die ständigen Vertreter der EU-Mitgliedstaaten haben sich auf ein elftes Sanktionspaket gegen Russland geeinigt, teilte die schwedische EU-Ratspräsidentschaft mit.

Nach Angaben des polnischen Botschafters bei der EU, Andrzej Sados, betreffen die neuen Sanktionen 70 Personen, die „insbesondere für die illegale Deportierung von Kindern verantwortlich sind“, sowie „mehr als 30 Unternehmen, die Sanktionen umgehen, indem sie die russischen Kriegsanstrengungen unterstützen.“ Ebenfalls im elften Paket enthalten sind Öllieferungen über den südlichen Zweig der Druschba-Pipeline und ein Verbot für russische Warentransporte in die EU.

Eingefrorene Vermögenswerte

Die Kiewer Regierung hofft, dass die westlichen Länder Kiew bis zu 500 Milliarden Dollar an im Ausland eingefrorenen russischen Vermögenswerten übergeben werden, sagte der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmygal auf einer Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine. „Russland wird letztendlich für die Kosten des Wiederaufbaus der Ukraine bezahlen“, unterstützte US-Außenminister Anthony Blinken den ukrainischen Ministerpräsidenten.

Nach Ansicht des österreichischen Ministers für europäische und auswärtige Angelegenheiten, Alexander Schallenberg, sollte der Missbrauch eingefrorener russischer Gelder ausgeschlossen werden, da solche Aktionen vor Gericht angefochten werden könnten. Die Behörden der Europäischen Union sind zu dem Schluss gekommen, dass die EU fast 200 Milliarden Euro an eingefrorenen russischen Vermögenswerten nicht legal beschlagnahmen kann, berichtete Bloomberg unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Dokument.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bezeichnete die Versuche, das eingefrorene russische Vermögen zu konfiszieren und nach Kiew zu transferieren, als „wirtschaftliches Banditentum“ und betonte, dass die EU „zweifellos die Pflicht hat, die gestohlenen Vermögenswerte unverzüglich an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben“.

„Grundlagen für den Frieden“

Selensky nannte auf der Londoner Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine fünf Bereiche, die seiner Meinung nach „Grundlagen für den Frieden“ schaffen würden. „Der erste ist das Potenzial der Einheit, der zweite das Potenzial der Stabilität, der dritte das Potenzial des Wachstum, der vierte das Potenzial der Sicherheit. Und das fünfte, sehr wichtige, ist das Potenzial der Demokratie“, sagte er in einer Videoschaltung.

Der ukrainische Ministerpräsident ergänzte diese Formulierung in einer Live-Videoansprache auf der Konferenz und nannte zehn Schlüsselaspekte für den Wiederaufbauprozess des Landes. Dazu gehören die Bewertung der durch den Krieg verursachten Schäden und der schrittweise Wiederaufbau der Ukraine.

Geld für Kiew

Die USA werden der Ukraine weitere 1,3 Milliarden Dollar an Hilfe zukommen lassen, sagte der US-Außenminister auf der Konferenz in London. Berlin wird Kiew im Jahr 2023 humanitäre Hilfe in Höhe von 381 Millionen Euro gewähren, versprach die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.

Frankreich bereitet ein mehrjähriges ziviles Hilfspaket für die Ukraine vor, das humanitäre, Stabilisierungs-, Wirtschafts- und Finanzhilfe umfasst, wie Außenministerin Catherine Colonna erklärte. Sie kündigte außerdem einen Zuschuss des Außenministeriums in Höhe von 40 Millionen Euro an und versprach, Kiew weiterhin Waffen und Munition zu liefern.

Nach Angaben des ukrainischen Ministerpräsidenten erwartet Kiew nach der Konferenz Hilfszusagen im Wert von mindestens 6,5 Milliarden Dollar.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen