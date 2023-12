Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 1. Dezember, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die Ukraine erleidet Verluste, die Ukrainer sind entmutigt, Kiew ist nicht zu Verhandlungen bereit: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Verluste der ukrainischen Streitkräfte haben in dem halben Jahr der sogenannten Gegenoffensive 125.000 Soldaten überschritten, so der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Moskau sieht keine Anzeichen dafür, dass Kiew und der Westen zu Verhandlungen über eine Beilegung des Konflikts bereit sind, so der russische Außenminister Sergej Lawrow. Um den politischen Prozess in Gang zu bringen, so Lawrow, brauche man „wie beim Tango zwei Leute“, aber „auf der anderen Seite“ ziehe man es vor, allein „Break-Dance“ zu tanzen.

Die Ukrainer sind verzweifelt über die gescheiterte Gegenoffensive und die Erkenntnis, dass der Konflikt noch lange andauern wird, berichtete Bloomberg.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine gesammelt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den letzten 24 Stunden sieben Angriffe von ukrainischen Angriffsgruppen und nationalistischen Einheiten bei Saporoschje und Krasnoliman zurückgeschlagen und gegnerische Stellungen bei Donezk, Kupjansk, Cherson und südlich von Donezk getroffen, so das russische Verteidigungsministerium. Die Gesamtverluste der Ukraine beliefen sich auf etwa 630 Soldaten.

Drei Panzer und verschiedene feindliche Artilleriewaffen, darunter auch solche aus den USA, wurden zerstört. Die russische Luftabwehr schoss ein ukrainisches MiG-29-Flugzeug in der Region Nikolajew und einen ukrainischen Mi-8-Hubschrauber in der Region Cherson ab. Ein Drohnenausbildungs- und -anwendungszentrum der Ukraine wurde in der Region Saporoschje getroffen.

Die Statistiken von Schoigu

In den sechs Monaten der so genannten Gegenoffensive habe die Ukraine mehr als 125.000 Mann und 16.000 Waffen verloren, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu während einer Telefonkonferenz mit dem Führungsstab der russischen Streitkräfte.

Laut Schoigu haben „die totale Mobilmachung in der Ukraine, die Lieferungen westlicher Waffen und die Einführung strategischer Reserven durch die ukrainische Führung die Situation auf dem Schlachtfeld nicht verändert“, sondern „nur die Zahl der Verluste“ in den ukrainischen Einheiten erhöht.

Der Verteidigungsminister stellte fest, dass die russischen Streitkräfte im Zuge der Militäroperation „kompetent und entschlossen handeln, eine vorteilhaftere Position einnehmen und die Kontrollzonen in allen Abschnitten ausweiten“.

Politische Lösung

Moskau „sieht keine Signale – weder von Kiew noch von seinen Herren -, dass sie zu einer politischen Lösung bereit sind“, sagte der russische Außenminister nach seiner Teilnahme am OSZE-Außenministerrat auf einer Pressekonferenz.

„Um einen politischen Prozess in Gang zu setzen, braucht man zwei Leute, wie beim Tango, aber die Jungs auf der anderen Seite tanzen nicht Tango, sondern Breakdance“, umriss Lawrow die Situation. Er erinnerte daran, dass der ukrainische Präsident Wladimir Selensky ein Dekret unterzeichnet hat, das Verhandlungen mit Russland verbietet. „Und wenn man sich anhört, was alle möglichen NATO- und EU-Generalsekretäre sagen, dann sagen sie nur eines: Wir sind verpflichtet, die Ukraine zu unterstützen, denn wenn die Ukraine eine Niederlage erleidet, dann ist das eine Niederlage für den gesamten Westen“, fügte der Minister hinzu.

In die Defensive gedrängt

Der ukrainische Präsident hat zugegeben, dass die ukrainische Gegenoffensive nicht die von Kiew erhofften Ergebnisse gebracht hat. „Wir wollten schnellere Ergebnisse. Unter diesem Gesichtspunkt haben wir leider nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt. Und das ist eine Tatsache“, sagte er in einem Interview mit Associated Press.

Selensky erklärte die Wirkungslosigkeit der Gegenoffensive mit der Tatsache, dass die Ukraine vom Westen nicht die gewünschten Waffen erhalten habe: „Wir befinden uns in einer neuen Phase des Krieges, und das ist eine Tatsache. <…> Der Winter ist insgesamt eine neue Phase des Krieges.“

Vorher hatte er auf einer Sitzung erklärt, es sei notwendig, den Bau von Befestigungen an den Grenzen zu Russland und Weißrussland sowie entlang der Kampflinie zu „beschleunigen“. „Das bedeutet, dass wir in die Defensive gehen“, kommentierte der Abgeordnete der Werchowna Rada Alexej Gontscharenko.

Der ehemalige Chef des ukrainischen Generalstabs, Viktor Muzhenko, sagte ebenfalls, dass die „dringende Aufgabe“ für die Ukraine darin bestehe, „die Front neu zu formatieren“ und auf „strategische aktive Verteidigung“ umzustellen.

Der Winter naht

Der Ukraine stehe ein „wirklich schwieriger“ Winter bevor, sagte Ivanna Klympush-Tsintsadze, Leiterin des Ausschusses der Werchowna Rada für EU-Integration. „Wir befinden uns in einer schwächeren Position als vor einem Jahr. Unsere Möglichkeiten reichen leider nicht aus, um alle unsere Städte, Kraftwerke und Brücken zu schützen“, sagte sie in einem Interview mit der spanischen Zeitung La Razón.

Der Pressedienst des ukrainischen Energieministeriums teilte mit, dass am 1. Dezember 492 Ortschaften im Land „aufgrund von schlechtem Wetter und Feindseligkeiten“ ohne Strom waren. „Die Meteorologen sagen eine Verschlechterung der Wetterbedingungen voraus, geplante Stromausfälle sind nicht vorgesehen“, so das Ministerium weiter.

Die Ukrainer sind verzweifelt

In der Ukraine herrsche aufgrund der ergebnislosen Gegenoffensive und des wachsenden Gefühls, dass „der Konflikt in nächster Zeit nicht enden wird“, ein Gefühl der Verzweiflung, berichtete Bloomberg.

Aus diesem Grund, so die Agentur, wächst der Widerstand gegen die Wehrpflicht. Die Mobilmachung hat nur 10 Prozent der geplanten Zahl von Wehrpflichtigen in die Armee gebracht, das Durchschnittsalter ukrainischer Soldaten liegt bei über 40 Jahren. All diese Faktoren verstärken den Wunsch, „Frieden um jeden Preis zu erreichen“, so die Agentur.

Orbans Standpunkt

Budapest lehnt eine Aufstockung der Militärhilfe der EU für Kiew ab, da die Ukraine Russland damit auf dem Schlachtfeld auch nicht besiegen könne, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. „Ich bin überzeugt, dass wir anstelle eines Krieges einen Waffenstillstand brauchen, also sollten wir keinen Krieg finanzieren, sondern einen Waffenstillstand und danach den Abschluss eines Friedens“, sagte er im Radiosender Kossuth.

Orban sagte auch, dass Ungarn gegen die Aufnahme von Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Ukraine sei, weil es der Meinung sei, dass die Ukraine nicht bereit dafür sei und die Folgen eines solchen Schrittes nicht analysiert worden seien. Er präzisierte, dass Ungarn kein Veto gegen die Aufnahme der Gespräche einlegen werde, da es in der EU ohnehin keinen Konsens zu diesem Thema gebe.

Politico zufolge steuert die EU aufgrund von Orbans Position auf eine „ernste Krise“ zu, die „auf dem Gipfel Mitte Dezember ausbrechen könnte, wenn die Staats- und Regierungschefs der EU die historische Entscheidung über den Beitritt der Ukraine zur Union treffen und eine wichtige Vereinbarungen über den Haushalt beschließen sollen, um Kiew eine Rettungsleine von 50 Milliarden Euro zu geben“.

Ende der Übersetzung

