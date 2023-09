Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 26. September, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 26. September.

Beginn der Übersetzung:

Große ukrainische Verluste, wachsende Staatsverschuldung und Probleme mit der Hilfe der USA: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Russische Truppen haben seit Anfang September mehr als 17.000 Soldaten der Streitkräfte der Ukraine getötet, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu auf einer Sitzung des Militärrates.

Den USA könnten in den kommenden Wochen die Mittel zur Unterstützung der Ukraine ausgehen, wenn der Kongress die Bereitstellung zusätzlicher Mittel nicht genehmigt, sagte der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, John Kirby.

Die Staatsverschuldung der Ukraine hat einen neuen Rekordwert von fast 134 Milliarden Dollar erreicht, sagte der Leiter des Finanzausschusses der Werchowna Rada, Daniil Getmantsev.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den letzten 24 Stunden etwa zehn ukrainische Angriffe bei Donezk, Saporoschje und Krasnoliman abgewehrt und weiterhin feindliche Stellungen bei Kupjansk, Cherson und südlich von Donezk angegriffen.

Dies teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die Gesamtverluste der Ukraine überstiegen 650 Soldaten.

Fünf Panzer, sieben Schützenpanzer und andere gepanzerte Fahrzeuge sowie verschiedene feindliche Artilleriewaffen, darunter auch solche aus US-amerikanischer Produktion, wurden zerstört. Ein ukrainisches MiG-29-Kampfflugzeug wurde auf dem Flugplatz Kulbakino (Region Nikolajew) zerstört.

Drohnenangriffe

Die Luftverteidigungskräfte zerstörten fünf ukrainische Drohnen in der Region Kursk, eine weitere Drohne warf einen Sprengsatz auf ein elektrisches Umspannwerk im Bezirk Korenevsky ab, wodurch sieben Siedlungen ohne Strom waren. Es gab keine Verletzten.

Zwei ukrainische Drohnen wurden über der Region Belgorod abgeschossen, wobei keine Opfer oder Schäden gemeldet wurden.

Dem russischen Militär gelingt es, die meisten ukrainischen Drohnen, die zivile Infrastrukturen angreifen wollten, zu neutralisieren, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten. „Es werden Maßnahmen ergriffen, um diese Angriffe zu minimieren“, fügte er hinzu.

Statistiken von Schoigu

Wie der russische Verteidigungsminister Schoigu mitteilte, haben die russischen Truppen im September im Rahmen der Militäroperation mehr als 17.000 ukrainische Soldaten und mehr als 2.700 Einheiten an Waffen und militärischer Ausrüstung vernichtet.

Laut Schoigu verlor der Gegner unter anderem drei Panzer westlicher Bauart, zwei deutsche Leopard und einen britischen Challenger. Außerdem wurden sieben amerikanische Bradley Schützenpanzer, 77 amerikanische M777 Artilleriesysteme und 51 selbstfahrende Artilleriesysteme aus Deutschland, Frankreich, Polen und den USA zerstört.

Trotz des Ausbleibens von Ergebnissen der Gegenoffensive rüsten die USA und ihre Verbündeten die Ukraine weiter auf, während die ukrainische Regierung „unausgebildete Soldaten in sinnlose Angriffe, in ein Gemetzel“ werfen, so Schoigu.

Viktor Sokolow, der Kommandeur der Schwarzmeerflotte, nahm laut kursierenden Videoaufnahmen an dem Treffen teil. Zuvor hatten ukrainische Medien behauptet, er sei bei dem ukrainischem Raketenangriff auf das Flottenhauptquartier in Sewastopol getötet worden.

Panzer für Kiew

Kiew räumt ein, dass die Lieferungen von US-Panzern des Typs Abrams, von denen die erste Charge bereits in der Ukraine eingetroffen ist, die Situation auf dem Schlachtfeld wahrscheinlich nicht wesentlich verändern“ werden, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf ukrainische Beamte. Den Gesprächspartnern der Zeitung zufolge dauert die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte bereits seit vier Monaten an und Kiew bezweifelt, dass die Ankunft der neuen Ausrüstung eine Wende der Situation herbeiführen wird.

Ein Pentagon-Sprecher erklärte gegenüber The War Zone, dass „allein die Anwesenheit der Abrams-Panzer eine starke Abschreckung darstellt“ und es der Ukraine ermöglichen sollte, den Aktionen der russischen Armee „effektiver zu begegnen“.

Der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses erklärte gegenüber Bloomberg, die USA würden der Ukraine weiterhin militärische Hilfspakete auf der Grundlage der spezifischen Bedürfnisse Kiews zur Verfügung stellen. Gleichzeitig vermied er eine Antwort auf die Frage nach möglichen Lieferungen von taktischen ATACMS-Raketen an die Ukraine.

Sprengung der Gaspipelines

Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat Deutschland, Dänemark, Schweden und die Schweiz aufgefordert, ihre Weigerung zu überdenken, russischen Rechtshilfeersuchen im Rahmen der Ermittlungen über die Schäden an den Gaspipelines Nord Stream-1 und Nord Stream-2 nachzukommen. Der Pressedienst der Behörde teilte der TASS mit, dass diese Länder zuvor 13 von 15 russischen Ersuchen abgelehnt hätten. Nach Ansicht der Generalstaatsanwaltschaft widersprechen die Verweigerungen der Rechtshilfe den Anforderungen des Internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge vom 15. Dezember 1997 und des Internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus vom 9. Dezember 1999.

Tino Chrupalla, Co-Vorsitzender der Partei Alternative für Deutschland (AfD), machte „Gegner der deutschen Energiesouveränität“ für die Nord-Stream-Bombenanschläge verantwortlich und forderte, dass die Pipelines „repariert, geöffnet und gesichert“ werden.

Die Regierung von Präsident Joe Biden habe die Nord-Stream-Pipeline ins Visier genommen, weil sie sie für leicht angreifbar hielt und weil sie glaubte, eine Beteiligung an dem Vorfall leicht abstreiten zu können, schrieb der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete amerikanische Publizist Seymour Hersh unter Berufung auf einen ungenannten US-Beamten. Laut Hersh wurde die Sabotage der Pipeline vom amerikanischen Präsidenten genehmigt und von der CIA organisiert, die anschließend alle Spuren und Beweise vernichtete.

US-Hilfe

Wie der republikanische Senator James David Vance mitteilte, hat eine Gruppe von US-Abgeordneten den Nationalen Sicherheitsberater des US-Präsidenten, Jake Sullivan, um Informationen über die Höhe der von der US-Regierung für die Ukraine ausgegebenen Mittel gebeten. Die Verfasser des Antrags wiesen darauf hin, dass die Regierung Biden unterschiedliche Schätzungen über die Höhe der für die Ukraine ausgegebenen Mittel vorgelegt habe. Nach Angaben des Abgeordneten handelt es sich nach Sullivans Angaben um 79,9 Milliarden Dollar, während das Büro für Verwaltung und Haushalt des Weißen Hauses Daten veröffentlichte, nach denen 111 Milliarden Dollar für die Ukraine und eine Reihe anderer Staaten ausgegeben wurden.

Unterdessen erklärte der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, dass die USA die Mittel für die Unterstützung der Ukraine in den kommenden Wochen ausgeschöpft sein könnten, falls der Kongress die Bereitstellung zusätzlicher Mittel nicht genehmigt. Kirby sagte, dass die US-Regierung im Moment „noch einige Mittel übrig hat“, die „für die nächsten Wochen ausreichen werden.“

Steigende Staatsverschuldung

Die Staatsverschuldung der Ukraine ist im August um 37 Milliarden Griwna (1 Milliarden Dollar) gestiegen und hat mit 4.897 Milliarden Griwna (133,9 Milliarden Dollar) einen neuen Rekordwert erreicht, sagte der Vorsitzende des Finanzausschusses der Werchowna Rada.

Den von ihm zitierten Daten zufolge waren 93 Prozent des Anstiegs der Staatsverschuldung im August auf die Aufnahme von Auslandskrediten zurückzuführen, also auf die Inanspruchnahme der nächsten Tranche der EU-Finanzhilfe. Seit Februar 2022 ist die Staatsverschuldung um 79,4 Prozent in Griwna (plus 2.167,5 Milliarden Dollar ) und um 43,5 Prozent in Fremdwährung (plus 40,6 Milliarden Dollar) gestiegen. Getmantsev zufolge ist dies auf ein „erhebliches nicht marktfähiges Defizit im Staatshaushalt“ zurückzuführen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen