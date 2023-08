Warum ich so viel über die Umsetzung des RAND-Papiers berichte

In eigener Sache

Ich sehe an Zuschriften, dass viele Leser sich fragen, warum ich so oft und detailliert über das berichte, was ich als die "Umsetzung des RAND-Papiers" bezeichne. Daher will ich das hier erklären.

Ich habe im Zuge meiner Arbeit festgestellt, wie umfassend die Macht der Thinktanks, also der Stiftungen der US-Milliardäre, sind. Sie werden als NGOs bezeichnet und sind Instrumente der US-Oligarchen, mit denen sie die Politik des Westens bestimmen. Zu diesem Schluss bin ich schon vor längerer Zeit gekommen und darauf immer wieder hinzuweisen, ist einer der zentralen Punkte meiner Arbeit geworden. Ich habe das Thema in vielen meiner Bücher (zum Beispiel „Abhängig beschäftigt“, „Inside Corona“ und „Putins Plan“) behandelt und aufgezeigt, wie das funktioniert und in der Praxis umgesetzt wird.

Die RAND-Corporation ist ein in den USA sehr mächtiger Thinktank, der die Politik der US-Regierung auf mehreren Feldern, darunter die Außenpolitik, maßgeblich bestimmt. Das habe ich habe ich schon früher belegt.

2019 hat die RAND-Corporation beispielsweise eine Studie mit dem Titel „Russland überdehnen – aus vorteilhafter Position konkurrieren“ (Extending Russia – competing from advantageous ground) veröffentlicht, in der auf insgesamt 354 Seiten detailliert aufgelistet wurde, wie die USA Russland in den Bereichen Wirtschaft, Geopolitik, Propaganda und Militär überdehnen oder das zumindest versuchen können. Das war eine Anleitung zu einem Krieg der USA gegen Russland auf allen denkbaren Feldern, außer einem wirklichen „heißen“ Krieg.

Über diese Studie habe ich daraufhin eine 20-teilige Serie geschrieben und die von der RAND-Corporation vorgeschlagenen Maßnahmen im Details aufgezeigt. 2021 habe ich in einem Artikel abgeglichen, was von dem, was RAND zwei Jahre zuvor vorgeschlagen hatte, von der US-Regierung alles umgesetzt wurde. Das Ergebnis finden Sie hier. Dass fast alle von RAND 2019 „vorgeschlagenen“ Maßnahmen gegen Russland im Jahr 2021 auf die eine oder andere Weise umgesetzt waren oder wurden, zeigt, wie mächtig die RAND-Corporation ist, denn wenn sie etwas „vorschlägt“, setzt die US-Regierung es mit ziemlicher Sicherheit zeitnah um.

Das RAND-Papier vom Januar

Ich berichte seit Februar über die Umsetzung des RAND-Papiers vom Januar und ich sehe an den Reaktionen einiger Leser, dass sie aufgrund meiner häufigen Berichte darüber der Meinung sind, ich hätte mich da in etwas „verrannt“. Das ist nicht so, daher will ich hier erklären, warum ich darüber so detailliert und häufig berichte.

Bei den vielen Veröffentlichungen von RAND und anderen US-NGOs ist die erste „Kunst“, diejenigen zu erkennen, die wichtig sind. Dabei kann man sich natürlich auch mal irren. Aber eines ist dabei hilfreich: Die vielen Artikel und Kommentare, die sie veröffentlichen, braucht man in der Regel nicht zu lesen. Interessant sind die Analysen, in denen sie ganz nüchterne Kosten-Nutzen-Rechnungen aufstellen.

Die USA handeln nämlich ausgesprochen rational. Das bedeutet, sie analysieren, was ihren Interessen nutzt, stellen dem die (wirtschaftlichen, militärischen, diplomatischen, etc.) Kosten gegenüber und wenn sie der Meinung sind, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis günstig ist, dann handeln sie. Es geht den USA nie um idealistische Ziele oder gar um Demokratie und Menschenrechte, den USA geht es immer um Macht und Geld. Daher sind die Analysen der NGOs mit den Kosten-Nutzen-Rechnungen interessant, denn ihre Empfehlungen werden danach meistens von der US-Regierung umgesetzt.

Das RAND-Papier vom Januar war genau so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Die Frage, die das Papier behandelt hat, war, ob die hohen Kosten, die die Unterstützung Kiews für die USA bedeuten, auch einen entsprechenden realen Vorteil für die USA bringen. Und das Ergebnis war eindeutig: Nachdem es nicht gelungen war, Russlands Wirtschaft mit den Sanktionen zu zerschlagen, Russland auf der internationalen Bühne zu isolieren, oder Russland eine militärische Niederlage zuzufügen, standen die Kosten der USA für die Unterstützung Kiews laut RAN in keinem Verhältnis mehr zum Nutzen, den die Unterstützung Kiews ihnen bringen könnte. Daher hat RAND in dem Papier einen Ausstieg aus dem Ukraine-Abenteuer gefordert.

Wie solche Papiere umgesetzt werden

Man muss verstehen, dass ein solches Papier nicht sofort umgesetzt wird. Es wird in der US-Regierung gelesen und diskutiert und wenn die US-Regierung von den Vorschlägen überzeugt wird (was meistens der Fall ist), dann geht die US-Regierung an die Umsetzung. Das allerdings dauert in der Regel Monate, weshalb ich im Februar geschrieben habe, dass wir einige Zeit abwarten und genau auf Erklärungen aus Washington schauen müssen.

Inzwischen kann man sehen, dass das RAND-Papier umgesetzt wird, denn seine Kernforderungen sind Realität geworden: Der NATO-Beitritt der Ukraine ist vom Tisch, stattdessen geht es nun um abstrakte Sicherheitsgarantien für Kiew, und inzwischen wird im Westen offen über Verhandlungen mit Russland gesprochen. Beides war im Januar, als RAND sein Papier veröffentlicht hat, noch undenkbar.

Es dauert immer einige Monate, manchmal sogar ein oder zwei Jahre, bis solche Empfehlungen der NGOs Realität werden.

Warum ich so intensiv darüber berichte

Als ich das RAND-Papier entdeckt habe, habe ich lange überlegt, ob ich über seine schrittweise Umsetzung schreiben soll. Stammleser wissen, dass ich nur ungerne Prognosen abgebe und mit einer solchen Artikelserie, die sich mit Prognosen über die Umsetzung eines solchen Papiers beschäftigt, kann man sich auch kräftig blamieren, wenn man voll daneben liegt. Darüber ab Februar zu schreiben, bedeutete also durchaus ein gewisses Risiko für mich.

Aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden, weil ich recht sicher war, dass dieses Papier mehr oder weniger exakt umgesetzt wird. Dass neue Entwicklungen dabei das Eine oder Andere verändern können, ist normal, aber ich war sicher, dass „die Richtung stimmt“ und dass wir zumindest den Beginn der Umsetzung der Kernforderungen des Papiers in 2023 erleben würden.

Ich habe mich nicht dafür entschieden, darüber zu berichten, um zu zeigen, wie schlau ich bin, weil ich das im Vorwege erkannt habe. Der Grund für die Berichterstattung darüber war keine Eitelkeit oder etwas ähnliches.

Der Grund war und ist, dass ich damit aufzeigen wollte, wie die Umsetzung solcher „Empfehlungen“ abläuft, denn das konnten wir in den letzten Monaten live beobachten. Das ist zum Verständnis dessen, wie die „westliche Demokratie“ funktioniert, sehr wichtig: Es sind nicht die gewählten Regierungen, die die Politik planen, es sind die von den US-Oligarchen finanzierten Thinktanks, die den Regierungen sagen, welche Politik sie umzusetzen haben.

Egal, ob das RAND-Papier am Ende mehr oder weniger buchstabengetreu umgesetzt wird, oder ob es aufgrund neuer Entwicklungen „justiert“ werden muss oder sogar seine Aktualität verliert, wir haben in den letzten Monaten beobachten können, wie all das umgesetzt wurde, was RAND im Januar „vorgeschlagen“ hat.

Diese Prozesse „in Echtzeit“ aufzuzeigen, ist der Grund, warum ich so detailliert darüber berichte. Es wäre für mich einfacher und auch risikoloser gewesen, all das heimlich zu beobachten und erst darüber zu schreiben, nachdem es passiert ist. Aber im Nachhinein sind wir alle ganz schlau und können alles erklären, daher bin ich das Risiko eingegangen, „in Echtzeit“ über die Umsetzung des Papiers zu berichten, um zu zeigen, dass diese Dinge im Westen tatsächlich so funktionieren, wie ich in meinen Artikeln und Büchern immer behaupte.

Fortsetzung folgt

Ich werde daher auch weiterhin so detailliert und häufig darüber berichten, denn ich bin selbst neugierig, ob und wie exakt das Papier umgesetzt wird. Oder, ob die Realitäten sich so entwickeln, dass die Umsetzung unmöglich wird, weil zum Beispiel Russland höhere Forderungen stellt, als die US-Regierung bereit ist zuzugestehen. Dass diese Möglichkeit inzwischen besteht, habe ich vor etwa einer Woche ausführlich aufgezeigt.

Da ich an Leserzuschriften und Kommentaren gesehen habe, dass viele sich die Frage stellen, warum ich mich so sehr auf dieses Thema konzentriere, wollte ich diesen Artikel als Erklärung schreiben.

Warten wir also ab, wie es weitergeht. Ich verfolge inzwischen regelmäßig, ob der Autor des Papiers neue Papiere veröffentlicht, in denen er seine Vorschläge an die veränderten Realitäten anpasst. Bisher kam nichts dergleichen.

Ich finde das Thema spannend und werde daher auch weiterhin über die Umsetzung des RAND-Papiers berichten. In den nächsten Monaten dürfte sich zeigen, ob das Papier ganz oder teilweise umgesetzt wird, oder ob die Realitäten etwas anderes diktieren.

