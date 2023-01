Warum meldet das Pentagon immer mehr UFO-Sichtungen?

USA

Das Pentagon meldet seit einiger Zeit wieder UFO-Sichtungen und veröffentlicht Berichte darüber. Was könnte der Grund sein?

In der russischen Nachrichtenagentur TASS hat sich ein Wissenschaftsjournalist mit der Frage beschäftigt, was hinter den vielen UFO-Sichtungen stecken könnte, die das Pentagon meldet. Ich habe die Analyse übersetzt, um aufzuzeigen, wie in Russland über das Thema gedacht und berichtet wird.

Beginn der Übersetzung:

Das Pentagon auf der Suche nach UFOs: Wozu das US-Militär die Jagd nach „grünen Männchen“ wieder aufgenommen hat

Der Wissenschaftsjournalist Michail Kotov erörtert, warum das Thema der unidentifizierten Flugobjekte auf der anderen Seite des Ozeans wieder populär geworden ist.

Das Büro des Direktors der Nationalen Geheimdienste stellte der Öffentlichkeit bei einer Anhörung im Kongress einen nicht klassifizierten Teil des Berichts über unidentifizierte Phänomene in der Luft im Jahr 2022 vor, in dem von mehr als 500 Kontakten mit UFOs die Rede war. Außerdem wurde festgestellt, dass die Zahl der registrierten „Begegnungen mit dem Unbekannten“ im vergangenen Jahr erheblich zugenommen hat. Können wir davon ausgehen, dass das Zeitalter des Interesses an Außerirdischen eine Wiedergeburt erfährt?

UFOs sind wieder in Mode

Als seinen Beginn kann man den berühmten Roswell-Zwischenfall im Juli 1947 ansehen. Die Entdeckung eines unbekannten Objekts aus Metall und Gummi durch den Farmer William Brazell und Offiziere der US-Luftwaffe, die vom Luftwaffenstützpunkt Roswell zu einer Ranch in der Nähe des Dorfes Corona, New Mexico, kamen, machte allerdings nicht viel Aufsehen. Offenbar war das kulturelle Phänomen der UFOs und alles, was damit zusammenhing, noch nicht ausgeprägt. Mehr als 20 Jahre später – in den späten 1970er Jahren – wurde jedoch eine beispiellose Welle von Berichten über mögliche Kontakte mit fliegenden Untertassen ausgelöst, als der pensionierte Major Jesse Marcel in einem Interview mit dem Ufologen Stanton Friedman erklärte, er glaube, dass die in den 1940er Jahren entdeckten Fragmente außerirdisch seien. Danach führte der Wunsch nach Ruhm und Fernsehpräsenz, multipliziert mit dem „heißen“ Thema, zu einer Vielzahl von Versionen und neuen Zeugen.

„Übrigens werden in der Ufologie alle Interaktionen mit UFOs – von der einfachen Beobachtung bis hin zur angeblichen persönlichen Kommunikation mit Außerirdischen – traditionell als Kontakte bezeichnet.“

Der Geist war aus der Flasche und die Welle der Meldungen über Kontakte begann im ganzen Land exponentiell zu wachsen. Wenn man sich die Karte von ESRI ansieht, die Berichte über fliegende Untertassen und ihre Insassen von 1906 bis 2014 zeigt, kann man nicht umhin, die beiden hellsten Flecken zu bemerken – die USA und Großbritannien.

Meiner Meinung nach ist das in erster Linie auf kulturelle Merkmale zurückzuführen, insbesondere auf die „Bereitschaft und den Wunsch“, ein UFO zu sehen. Und zum Beispiel der Wunsch nach flüchtigem Ruhm, den „Kontaktpersonen“ schnell erlangen können, indem sie eine spannende Geschichte über fliegende Untertassen und Wesen mit ungewöhnlichen Kopfformen oder Hautfarben für nicht allzu verantwortungsbewusste Medien formulieren. Man hätte noch annehmen können, dass es sich um eine Frage der Beobachtungsgabe der Menschen, der geografischen Lage oder der Arbeit von Geheimdiensten handelt. Aber wer kann sich zum Beispiel mit den Fähigkeiten russischer Babuschkas messen, die auf den Bänken vor ihren Häusern sitzen, wenn es darum geht, ungewöhnliche Dinge zu bemerken? Und Mexiko, das neben den USA liegt, leuchtet auf der Landkarte auch nicht wie ein Weihnachtsbaum. Was bestimmte Abteilungen aus „Men in Black“ oder „X-Files“ betrifft, so haben Mulder und Scully, die in der Handlung FBI-Abzeichen getragen haben, (natürlich ungewollt) viel dazu beigetragen, das FBI (das in der Realität nichts damit zu tun hat) unter einer Welle von Anrufen nach dem Motto „Kommen Sie vorbei, meine Nachbarn sind Außerirdische“ zu begraben. Laut dem Schriftsteller und Raumfahrthistoriker Anton Pervushin rufen Amerikaner genauso oft das Büro der US-Luftwaffe an, das angeblich traditionell für alles zuständig ist, was in der Luft passiert.

Anton Pervushin stimmt zu, dass sich seit den 1940er Jahren in den USA eine Art „UFO-Kultur“ herauszubilden begann – durch Fernsehsendungen, Zeitungen und Filme. „Die amerikanische Gesellschaft scheint von dem Gefühl durchdrungen zu sein, dass Außerirdische ständig und unsichtbar in ihrer Nähe sind“, stellt er fest. Für die russischen Zuschauer waren die X-Files „ein erster Blick auf das Unbekannte, während sie für die meisten Amerikaner perfekt in ihr bereits bestehendes Weltbild passten. So begann die Flut von Berichten in den USA über die Sichtung von Untertassen und die kurzzeitige Gefangennahme von Menschen zu Forschungszwecken in den frühen 2000er Jahren abzuflauen.

Es schien, dass die „Kontakter“ der Vergangenheit angehören und auch die praktizierenden Ufologen immer weniger Interesse an UFOs haben. Doch das Pentagon schaltete sich ein.

UFOs als Bedrohung für den Frieden

Im Jahr 2020 genehmigte und veröffentlichte das US-Verteidigungsministerium drei „historische Videos der Navy“, die „unidentifizierte Phänomene in der Luft“ zeigen. Seitdem gehen Behauptungen des Militärs und anderer Beamter, wonach es seit geraumer Zeit UFO-Sichtungen gibt und Hunderte von Vorfällen registriert wurden, durch die US-Medien. Es wurde auch berichtet, dass mehrere Einheiten gebildet wurden, die jährlich Berichte zum Thema fliegende Untertassen erstellen sollen.

Der Unidentified Airborne Phenomenon Report 2022 ist eine Fortsetzung dieser Arbeit zur Erfassung von Phänomenen, die einer weiteren Erklärung bedürfen. Daran beteiligt waren nicht nur das Militär, sondern auch Meteorologen der National Oceanic and Atmospheric Administration, des Energieministeriums, der Federal Aviation Administration, der NASA und der im letzten Sommer gegründeten Comprehensive Anomaly Research Agency. Und die Bezeichnung „unidentifizierte Flugobjekte“ (UFO) wurde in „unidentifizierte Luftphänomene“ (unidentified aerial phenomena, UAP) geändert, offenbar um sie wissenschaftlicher und solider klingen zu lassen.

Im offenen Teil des Dokuments gibt es allerdings keine Enthüllungen. Insgesamt 510 UFOs (ich werde sie auf die altmodische Art bezeichnen) stehen derzeit auf der Liste der Sichtungen in den USA. Davon wurden 26 als Drohnen und Quadrocopter und 163 als Wetterballons oder aufblasbare Luftballons identifiziert. Bei der Überprüfung entpuppten sich einige weitere Objekte als Vögel und Plastiktüten. Allerdings konnte die Herkunft von 171 Objekten noch nicht geklärt werden. Es wird festgestellt, dass Zeugen eine uncharakteristische Art der Bewegung der Phänomene festgestellt haben, wenn sie sie mit menschlichen Maschinen vergleichen.

Im Bericht „Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomenon“ (Vorläufige Bewertung: Unidentifizierte Luftphänomene) für den Zeitraum von November 2004 bis März 2021 wird berichtet, dass nur 144 Meldungen über unidentifizierte Luftphänomene (UAP) eingegangen sind.

Warten auf Kontakt

Tatsächlich gibt es in der modernen Wissenschaft immer noch keine allgemein bestätigte und dokumentierte Begegnung mit jemandem oder etwas Außerirdischem (die sich nicht nur durch UFO-Theorien erklären ließe). Das Phänomen ist also immer noch eher ein reines Medienphänomen.

Doch was ist der Grund für das verstärkte Interesse des US-Militärs an diesem Thema? Der erste Grund ist meines Erachtens einfach Geld, denn wenn es einen Ausschuss gibt, werden ihm staatliche Mittel zugewiesen. Und die Leute kennen sich aus (zumal dort meist wirklich Interessierte sitzen), einmal im Jahr geben sie einen Bericht heraus und verlesen ihn vor dem Kongress.

Der zweite Grund ist noch prosaischer: Derartige Strukturen sind eine Gelegenheit, das Auftauchen neuer Ausrüstungen und Aufklärungsflugzeuge von angenommenen Gegnern nicht zu verpassen. Um „mögliche Bedrohungen besser zu verstehen, die von UFOs ausgehen können, sei es für die Flugsicherheit oder weil sie Datenerfassungsplattform sind, stuft man sie als potenziellen Gegner ein“, heißt es in dem Bericht aus dem Jahr 2022.

Man muss klarstellten, dass es in Russland und China beispielsweise keine mit den USA vergleichbaren Regierungsstellen gibt, die UFOs beobachten und Jahresberichte herausgeben. Zumindest offiziell gibt es sie nicht. Auch das ist für mich ein Hinweis darauf, dass die im eigenen Land geschaffene „UFO-Kultur“ im Vordergrund steht und dass Versuche, von einem Podium aus ohne klare Argumentation über das „Unbekannte“ zu sprechen, in den meisten Ländern keine öffentliche Unterstützung finden dürften.

Im vergangenen Jahr stellte der ehemalige Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin fest, dass Wissenschaftler der Russischen Akademie der Wissenschaften die Fakten über so genannte UFOs in der Geschichte der Menschheit untersuchen. Er wies jedoch darauf hin, dass es sich bei 99,9 Prozent davon um atmosphärische oder andere physikalische Phänomene handelt, die nichts mit der tatsächlichen Hypothese des Auftretens von UFOs zu tun haben.

Darüber hinaus könnte die Zunahme der Berichte über UFO-Begegnungen in den letzten Jahren auch auf die Verbreitung aller Arten von Drohnen zurückzuführen sein, denn viele von ihnen sind ziemlich futuristisch und dem normalen Menschen unbekannt. Aber es ist unwahrscheinlich, dass solche einfachen Erklärungen dem US-Militär gefallen, denn die Möglichkeit, über UFOs zu sprechen, ist ein hervorragender Vorwand, um eine Budgeterhöhung zu fordern.

Und die Außerirdischen? Wenn sie kommen, sollen sie sich melden.

Ende der Übersetzung

