Warum und mit welchen Klagen die US-Regierung die Firmen von Elon Musk angreift

Musk vs. Biden und Soros

Elon Musk ist eine wahrhaft streitbare Person. Nachdem Musk Twitter übernommen hat, ist er aus dem medialen Mainstream ausgeschert und hat Journalisten die „Twitter-Files“ untersuchen und veröffentlichen lassen, wobei bekannt wurde, dass US-Behörden – inklusive FBI, CIA und Pentagon – bei Twitter Zensur ausgeübt und sogar die US-Wahl 2020 gegen Präsident Trump und zugunsten seines Herausforderers Joe Biden beeinflusst haben.

Natürlich hat Musk sich damit keine Freunde gemacht und inzwischen sehen sich seine wichtigsten Firmen Anschuldigen der US-Behörden ausgesetzt. Eine Analystin der russischen Nachrichtenagentur TASS hat sich mit dem Thema beschäftigt und ich habe ihre Zusammenfassung der Situation übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

„Hunderte von Beschwerden“: Elon Musks Unternehmen sind unter Beschuss geraten

Erneut ist ein Unternehmen von Elon Musk unter Beschuss geraten. Das Justizministerium reichte eine Klage gegen SpaceX ein, einen der führenden Auftragnehmer der NASA und des Pentagons. Zuvor waren bereits andere Unternehmen des Milliardärs mit Anschuldigungen konfrontiert. Ihre Zahl wächst angesichts der angespannten Beziehungen zwischen Musk und dem Weißen Haus. Welche Vorwürfe gegen die Unternehmen von Elon Musk erhoben werden und von welchen Konflikten sie umgeben sind, berichtet die TASS.

Die Klage gegen SpaceX

Das US-Justizministerium hat eine Klage gegen das Unternehmen von Elon Musk SpaceX eingereicht. Nach Angaben des Ministeriums hat das Unternehmen in den Jahren 2018 bis 2022 Flüchtlinge und Asylbewerber bei der Einstellung diskriminiert: Sie hatten so gut wie keine Chance, für eine bestimmte Stelle in Betracht gezogen oder von SpaceX eingestellt zu werden. Nach Angaben des Ministeriums behaupteten Musk und andere Unternehmensvertreter in Online-Beiträgen und Erklärungen, dass sie nur US-Bürger oder Greencard-Inhaber einstellen könnten, also Menschen, die für einen dauerhaften Aufenthalt im Land berechtigt sind.

„Die diskriminierenden Einstellungspraktiken von SpaceX waren routinemäßig, weit verbreitet und langjährig und schadeten Asylsuchenden und Flüchtlingen“, heißt es in der Klage.

Die Behörde weist darauf hin, dass das Unternehmen gegen das Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1965 verstoßen hat, wonach Arbeitgeber diese Personen nicht diskriminieren dürfen, es sei denn, es ist durch eine spezielle Verordnung, eine Regierungsanordnung oder einen Regierungsvertrag vorgeschrieben. Im Fall von SpaceX, so das Justizministerium, habe „kein Gesetz, keine Anordnung und kein Vertrag das Unternehmen verpflichtet, Asylbewerber und Flüchtlinge zu diskriminieren“.

Die Klage verlangt, dass SpaceX qualifizierte Bewerber einstellt, von denen es fälschlicherweise annimmt, dass sie die Kriterien nicht erfüllen, und dass es für jede diskriminierte Person eine von einem Richter festgelegte Geldstrafe zahlt.

SpaceX selbst hat im Laufe der Jahre erklärt, dass die Einstellungspraktiken des Unternehmens durch die Anforderungen des Bundesgesetzes, der International Traffic in Arms Regulation (ITAR), bestimmt werden. Die Washington Post weist darauf hin, dass SpaceX, wie die meisten Unternehmen in der Raketenbranche, den Zugang zu seinen Produktionsstätten streng bewacht und die Möglichkeit für Dritte einschränkt, diese zu fotografieren und zu filmen. Der Grund dafür ist die Sorge, dass geheime Entwicklungen an die Öffentlichkeit gelangen könnten.

Die heikle Arbeit von SpaceX und anderen Raumfahrtunternehmen wird auch von den Behörden selbst anerkannt. Das National Counterintelligence and Security Centre, das FBI und das Air Force Office of Special Investigations haben kürzlich ein gemeinsames Bulletin über die Bedrohung der US-Raumfahrtindustrie durch ausländische Geheimdienste veröffentlicht. Darin wird jedoch nichts über die Einstellung von Personen durch solche Unternehmen und die damit verbundenen Gefahren gesagt.

Gleichzeitig kann die Bedeutung von SpaceX für amerikanische Institutionen kaum überschätzt werden. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Auftragnehmer für die NASA und das Pentagon sowie zu einem zuverlässigen Partner für den Start amerikanischer Astronauten zur Internationalen Raumstation entwickelt.

Musk selbst reagierte auf die Vorwürfe gegen ihn und sein Unternehmen, indem er sagte, das Justizministerium solle wegen seiner zweideutigen Politik Klage gegen sich selbst einreichen.

Klagen gegen Tesla

Für Musk und seine Unternehmen sind solche Anschuldigungen nicht neu. Sein auf die Produktion von Elektroautos spezialisiertes Unternehmen Tesla befand sich in einer ähnlichen Situation. Im Februar letzten Jahres reichte das kalifornische Department of Fair Employment and Housing (DFEH) wegen angeblicher rassistischer Diskriminierung und Belästigung am Produktionsstandort in Fremont eine Klage gegen das Unternehmen ein. Der Klage zufolge hat das Unternehmen vor jahrelangen Beschwerden von schwarzen Fabrikarbeitern die Augen verschlossen, schrieb das Wall Street Journal.

„Nachdem die DFEH Hunderte von Beschwerden von Arbeitnehmern erhalten hatte, fand sie Beweise dafür, dass das Tesla-Werk in Fremont ein nach Rassen getrennter Arbeitsplatz ist, an dem schwarze Arbeitnehmer rassistischen Beleidigungen und Diskriminierung bei der Einstellung, der Einhaltung der Disziplin, der Bezahlung und Beförderung ausgesetzt sind“, so DFEH-Direktor Kevin Kish.

In der Klage heißt es, dass einer der Beschäftigten 50 bis 100 Mal am Tag aufgrund seiner Rasse beleidigt wurde.

Die Behörde forderte von Tesla eine nicht genau festgelegte finanzielle Entschädigung sowie Schadenersatz, einschließlich Wiedereinstellung und Auszahlung entgangener Löhne und Sozialleistungen.

Kurz zuvor hatte Tesla versichert, dass das Unternehmen jegliche Form von Diskriminierung und Belästigung strikt ablehnt. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein spezielles Team für Mitarbeiterbeziehungen, das auf alle Beschwerden reagiert und diese untersucht.

Außerdem erinnerte Tesla an seine Bedeutung für den lokalen Markt, da es der letzte verbliebene Automobilhersteller in Kalifornien ist. Das Werk in Fremont beschäftigt Minderheiten und Tesla bietet mehr als 30.000 Kaliforniern die gutbezahlten Arbeitsplätze in der Autoindustrie. Das Unternehmen bezeichnete die Klagen als „unfair und kontraproduktiv“.

Ein Jahr zuvor, im Oktober 2021, wurde Tesla zur Zahlung von 137 Millionen Dollar an den ehemaligen Mitarbeiter Owen Diaz verurteilt, einen Schwarzen, der das Unternehmen des Rassismus am Arbeitsplatz beschuldigte. Er behauptete, dass er während seiner Arbeit als Gabelstaplerführer zwischen 2015 und 2016 täglich von Kollegen gedemütigt und mit „rassistischen Epitheta“ beschimpft wurde.

„Das fortschrittliche Image von Tesla diente nur als Deckmantel, während afroamerikanische Mitarbeiter dem genauen Gegenteil, nämlich einer erniedrigenden Behandlung, ausgesetzt waren“, heißt es in der Klageschrift.

„Wir geben zu, dass die Jahre 2015 und 2016 nicht perfekt waren“, schrieb Valerie Capers Workman, Vizepräsidentin der Personalabteilung von Tesla, in einer Mitteilung auf der offiziellen Website des Unternehmens und stellte fest, dass sich das Unternehmen seit diesen Jahren verändert hat.

Unstimmigkeiten mit dem Weißen Haus

Die Anschuldigungen gegen Musks Unternehmen kommen inmitten der angespannten Beziehung des Unternehmers zum Weißen Haus, wie CNBC berichtet.

Im Januar 2022 hat Musk auf Mobbing aufmerksam genmacht, als Biden im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) ein Video postete, das ihn neben der General Motors-Chefin Mary Barra zeigt. „Genau das habe ich gemeint, als ich sagte, dass die Zukunft hier in Amerika gebaut werden wird. Unternehmen wie GM und Ford stellen hierzulande mehr Elektroautos her als jemals zuvor“, schrieb der Präsident.

„Beginnt mit einem T, endet mit einem A, mit ESL in der Mitte“, kommentierte Musk das Posting des Staatschefs und bezog sich dabei auf die Tatsache, dass sein Unternehmen nicht unter den Top-Elektroautoherstellern genannt wurde.

„Es ging so weit, dass merkwürdigerweise niemand in der Regierung das Wort Tesla auch nur aussprechen durfte! Die öffentliche Empörung und der Druck der Medien über diese Aussage zwangen ihn (Biden) zuzugeben, dass Tesla tatsächlich führend in der Elektroautoindustrie ist. Ich würde das nicht als Lob bezeichnen“, zitierte CNBC Musk.

Nach der Bemerkung des Unternehmers in X versuchte das Weiße Haus, sich mit ihm zu versöhnen. Während einer Rede im Februar erwähnte Biden tatsächlich Tesla: „Von ikonischen Unternehmen wie GM und Ford, die die Produktion von neuen Elektrofahrzeugen aufbauen, bis hin zu Tesla, dem größten Elektrofahrzeughersteller unseres Landes. Wir sehen den Beginn der Rückkehr der amerikanischen Produktion“, so der amerikanische Präsident.

Doch die Regierung Biden hat es nicht geschafft, die Unterstützung des Milliardärs zu gewinnen. Ihre Beziehung hat sich mehrmals aufgeheizt. Das war seit Beginn von Bidens Wahlkampf für das Präsidentenamt so. Während des Rennens im Jahr 2012 unterstützte Musk Barack Obama und spendete mehr als 30.000 Dollar an das Nationalkomitee der Demokratischen Partei, aber er half Bidens Kampagne nicht.

Wie CNBC jetzt unter Berufung auf mehrere mit der Situation vertraute Quellen berichtet, sind der Präsident und sein Team hinter den Kulissen verärgert über Musk und seine kritischen Äußerungen. Der Geschäftsmann äußert sich recht harsch zum Ukraine-Konflikt und zum Präsidentschaftsrennen in den USA, kritisiert die strafrechtliche Verfolgung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, das heißt, er arbeitet nicht in der Agenda, die den Demokraten nahe stehen würde, betont der amerikanistische Politikwissenschaftler Malek Dudakow.

Außerdem gelten die politischen Sympathien des Milliardärs vor allem den Republikanern. Insbesondere nach der ersten Debatte der Republikanischen Partei lobte Musk den jüngsten Kandidaten Vivek Ramaswamy und nannte ihn „beeindruckend“ und „überzeugend“, schreibt The Sun.

„Daher ist es logisch, dass die Demokraten ihm einige Probleme bereiten. Da ist die Untersuchung von Musks Kauf von Twitter, die immer noch von der US-Börsenaufsichtsbehörde untersucht wird, da ist die Untersuchung von Neuralink wegen Tierversuchen und Tierrechtsverletzungen, die Untersuchung von Tesla, weil Autos einfach so explodieren. Die Situation mit SpaceX ist ein weiterer Versuch, Musk nicht in den Bankrott zu treiben, sondern ihm rechtliche Probleme zu bereiten, um ihn für die aktuelle Regierung gefügiger zu machen“, erklärte Malek Dudakow gegenüber der TASS.

Konflikt mit Soros

Darüber hinaus wird die Situation durch Musks anhaltenden Konflikt mit dem Finanzier George Soros angeheizt. Musk, dem das soziale Netzwerk X gehört, kündigte seine Absicht an, Soros‘ Open Society Foundation wegen Versuchen, die Freiheit einzuschränken, indem sie falsche Informationen über die angebliche Zunahme von Hassreden in sozialen Netzwerken verbreitet, zu verklagen.

Das sagte Musk als Reaktion auf den Kommentar eines anderen Nutzers zu einem Artikel des Journalisten Ben Scallan über die Lobbyarbeit von Soros-finanzierten Organisationen für eine strengere Internetzensur in Irland und Schottland. Dem Artikel zufolge wollen Nichtregierungsorganisationen, darunter auch Open Society, erreichen, dass die Polizei Hausdurchsuchungen bei Personen durchzuführen darf, die „Hassreden“ verwenden, und ihre Gadgets, einschließlich persönlicher Telefone und Computer, zu überprüfen.

Zuvor, im Mai, hatte Musk behauptet, Soros „hasse die Menschheit“. Er verglich den Philanthropen mit dem Bösewicht aus den Marvel Comics, einem Juden namens Magneto, der wie der Investor den Holocaust überlebte, aber sein Leben einer nicht edlen Sache widmete. Der Bösewicht half Mutanten, die Vorherrschaft in der Welt zu übernehmen und die Menschen als dominante Rasse zu verdrängen.

„Ihr glaubt, dass er gute Absichten hat. Die hat er nicht. Er will die Grundlagen der Zivilisation untergraben. Soros hasst die Menschheit“, schrieb Musk.

Die Washington Post wies darauf hin, dass Musk, seit er Twitter übernommen hat, den Anstieg antisemitischer und anderer Hassreden auf der Plattform beobachtet hat, aber Soros nie besonders hervorgehoben hat. Das war so, bis bekannt wurde, dass der Finanzier seine Anteile an Tesla verkauft hatte. Drei Tage später erschien Musks Kommentar über dessen „Hass“ auf die Menschheit.

Ende der Übersetzung

