Was der Spiegel über Polens Reaktion auf Medienberichte verschweigt

Die Nord-Stream-Show

Der Spiegel suggeriert in einem Artikel, dass Polen die Geschichte über die "pro-ukrainische Gruppe" bestätigt. Das stimmt allerdings so nicht, denn der Spiegel hat das Wichtigste weggelassen.

Der Spiegel hat am 22. Juni einen Artikel mit der Überschrift „Anschlag auf Nord-Stream-Pipelines – Polnische Ermittler bestätigen Halt der »Andromeda« in Polen“ veröffentlicht, der die vom Westen propagierte Version der Nord-Stream-Sprengung durch die ominöse „pro-ukrainische Gruppe“ bestätigen soll, obwohl sie vollkommen unrealistisch ist und ganz offensichtlich nur dazu geschaffen wurde, von der Täterschaft der USA abzulenken. Das kann man in dem Spiegel-Artikel deutlich erfahren:

„Inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass für den Anschlag ein ukrainisches Kommando verantwortlich zu machen sein könnte. (…) Inzwischen zeigt sich, dass der Anschlag nach fast exakt demselben Modus Operandi durchgeführt wurde, vor dem die Niederländer damals gewarnt hatten: Ein ukrainisches Kommando, das mit gefälschten Papieren ein Boot anmietete. Nur Details wie das Datum und der Hafen, von dem die Operation startete, wichen ab.“

Alles weglassen, was nicht ins Bild passt

Die Täterschaft der „pro-ukrainischen Gruppe“ wird von westlichen Medien bereits als regelrechte Tatsache hingestellt, es seien nur noch einige Details strittig. Und natürlich ist die die Frage, ob Selensky die Sprenung befohlen hat, oder ob der Generalstab der Ukraine hinter Selenskys Rücken gehandelt hat, auch noch offen. Da alle westlichen Medien weitgehend identisch berichten, glaubt der Großteil der westlichen Öffentlichkeit dieses Märchen, weil die westlichen Medien alle abweichenden Informationen verschweigen.

Das zeigt ein Blick in das Archiv des Spiegel sehr deutlich. Wer im Archiv des Spiegel nach dem Suchbegriff „Hersh“ sucht, der findet für Juni nur einen Treffer. Dabei handelt es sich um eine Zusammenfassung der Ereignisse des 7. Juni, in der Hersh als der „Verlierer des Tages“ bezeichnet wird, weil er – nach Meinung des Spiegel – die US-Regierung vollkommen zu Unrecht beschuldigt, die Nord Streams gesprengt zu haben, und damit seinen früher tadellosen Ruf als Journalist endgültig zerstört habe.

Wer im Spiegel-Archiv hingegen nach „Nord Stream“ sucht, der findet für Juni aktuell 43 Treffer. Das zeigt eindrücklich, wie bemüht die westliche Propaganda – in diesem Falle die Spiegel-Redaktion – ist, von den USA abzulenken und das Märchen über die „pro-ukrainische Gruppe“ zu propagieren: In 42 von 43 Artikeln über Nord Stream wird Seymour Hersh nicht erwähnt.

Was der Spiegel über Polens Reaktion berichtet

In seinem Artikel berichtet der Spiegel über die Reaktionen aus Polen über die Meldungen, dass die Basis der „pro-ukrainischen Gruppe“ möglicherweise in Polen lag:

„Laut Ermittlungen polnischer Behörden machte die Jacht »Andromeda« auch Halt in Polen. (…) Den polnischen Ermittlungen zufolge wurden während der Zeit in Polen keine Gegenstände an Bord gebracht; zudem sei die sechsköpfige Besatzung der Jacht von polnischen Grenzschutzmitarbeitern kontrolliert worden. (…) Die polnische Staatsanwaltschaft teilte dem SPIEGEL mit, es gebe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass polnische Staatsbürger an der Sprengung beteiligt gewesen seien. Vor zwei Wochen hatte das »Wall Street Journal« berichtet, deutsche Ermittler prüften Beweise, wonach das Sabotageteam Polen als operative Basis genutzt haben könnte. Dem Bericht zufolge fuhr die »Andromeda« in polnische Hoheitsgewässer. Es gebe auch Hinweise, dass Polen bei dem Anschlag als logistisches und finanzielles Zentrum gedient habe. Von der Staatsanwaltschaft hieß es dazu, es gebe »keine direkten Beweise für eine Beteiligung der Personen auf der ›Andromeda‹-Jacht an der Beschädigung der Nord-Stream-Pipeline«. Die Behauptung, Polen sei eine logistische Drehscheibe für die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines gewesen, werde durch die Beweise der Ermittlungen nicht gestützt.“

Bekanntlich interpretiere ich die Meldungen über die „pro-ukrainische Gruppe“ als Zeichen dafür, dass die USA nach einen Notausgang aus dem Ukraine-Abenteuer suchen und dass man deshalb Kiew die Schuld zuschieben möchte. Über die Meldungen des Wall Street Journal, die Basis der „pro-ukrainischen Gruppe“ könne sich in Polen befunden haben, habe ich am 14. Juni berichtet und diese Meldungen wie folgt interpretiert:

„Auch den Polen wurde eine Brücke gebaut, indem gemeldet wurde, dass Kiew das polnische Staatsgebiet als Basis für den Angriff auf die für Deutschland so wichtige Pipeline genutzt hat, was Polen das „Argument“ in die Hand gibt, Kiew habe Warschaus Vertrauen missbraucht.“

Was der Spiegel über Polens Reaktion nicht berichtet

Vielleicht liege ich mit meiner Interpretation falsch. Vielleicht hat man in Polen auch noch nicht verstanden, dass die USA nach einem Vorwand suchen, um die Unterstützung für die Ukraine zurückzufahren. Vielleicht versteht man das in Polen aber auch, ist jedoch dagegen.

Fakt ist, dass die Reaktion in Polen lange nicht so freundlich war, wie der Spiegel es darstellt. Seine Informationen bezieht der Spiegel aus einem Artikel der polnischen Zeitung Rzeczpospolita von letzter Woche, über den auch die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet hat. Dass beide sich dabei auf den gleichen Artikel beziehen, kann man sehr leicht daran erkennen, dass die Zitate der TASS und des Spiegel identisch sind, wenn man von leichten Ungenauigkeiten absieht, die sich bei Übersetzungen aus dem Polnischen ins Russische oder Deutsche nun mal ergeben.

Allerdings hat der Spiegel seinen Lesern ein sehr wichtiges Detail aus dem polnischen Artikel verschwiegen. Die TASS zitiert daraus:

„Der Zeitung zufolge schließen die polnischen Ermittler nicht aus, dass „die Andromeda wahrscheinlich einen anderen Zweck als Anschlag verfolgte – die Ermittlungen sollte in eine Sackgasse gelenkt werden“.“

Die polnischen Ermittler meinen demnach, dass die Andromeda-Geschichte „wahrscheinlich“ nur den Zweck hatte, die Ermittlungen „in eine Sackgasse“ zu lenken. Im Klartext halten die polnischen Ermittler die Geschichte um die Andromeda und die „pro-ukrainische Gruppe“ für ein Ablenkungsmanöver. Allerdings schweigt man in Polen offenbar dazu, wovon denn abgelenkt werden soll. Die Täterschaft der USA zu nennen, ist natürlich auch in Polen tabu.

Mal sehen, wie der Westen das Märchen um die „pro-ukrainische Gruppe“ weiterspinnt und wann Polen sich dem Unvermeidlichen fügt. Aber vielleicht liege ich mit meinen Vermutungen ja auch falsch, obwohl sich bisher fast alles so entwickelt, wie ich es seit März vermute, als die westlichen Medien die Geschichte über die „pro-ukrainische Gruppe“ aus dem Hut gezaubert haben.

Wir werden es in den nächsten Monaten erfahren.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen