Was deutsche Medien über Ereignisse in den USA verschweigen

Tal der Ahnungslosen

Wer letzte Woche deutsche Medien verfolgt hat, der hatte das Gefühl, das wichtigste Problem und Ereignis der Woche in den USA war Trumps Verurteilung durch ein New Yorker Gericht. Was sonst noch Wichtiges in den USA passiert ist, wird von deutschen Medien verheimlicht.

Die Korrespondentenberichte aus den USA, die das russische Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick zeigt, sind manchmal die interessantesten Beiträge der Sendung, denn in ihnen erfährt man, was deutsche Medien über die Entwicklungen und Probleme in den USA verheimlichen wollen. An diesem Sonntag war das – besonders im zweiten Teil des Beitrages – deutlich zu sehen, weshalb ich den Bericht aus den USA übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Wenn man sich mitten in einem perfekten Sturm befindet, sollte man keine hektischen Bewegungen machen, beschloss Joe Biden und erstarrte buchstäblich vor den fragenden Reportern. Die Büste von Robert Kennedy hinter ihm steht dort seit dem ersten Tag von Biden im Oval Office, aber seine Zustimmungsrate, muss man schon irgendwo unter dem Teppich suchen. Sie liegt bei 36 Prozent. Ein Paar Prozent sind letzte Woche wegen der Migranten aus Lateinamerika durch die von ihm geschaffenen Lücken an der Südgrenze gesickert. Zwischen 700.000 und einer Million Flüchtlinge aus Lateinamerika haben sich in Mexiko aufgestaut und warten auf die Aufhebung des sogenannten Abschnitts 42. Die von Donald Trump eingeführten Einwanderungsregeln während der Covid-Pandemie haben dazu beigetragen, den Zustrom illegaler Einwanderer einzudämmen.

Eine Minute vor Mitternacht am Freitag, bewegten sich die Menschen, die sich an Lagerfeuern wärmten, in Richtung ihres „amerikanischen Traums“. Sie standen hüfthoch im Wasser. Unter dem Flutlicht gingen sie zum Stacheldraht. Einige schwimmend, einige in Rollstühlen. Die Aufhebung eben dieses Abschnitts 42 hat sie angetrieben. Die Maßnahmen, die Biden als Ersatz vorschlägt, werden von Fachleuten als ungenügend bezeichnet.

„Es werden jede Woche etwa 100.000 Illegale über die Grenze kommen. Und mit ihnen wird die Kriminalität steigen. Aber auch gesetzestreue Menschen werden uns Probleme bereiten. Sie werden Nahrung, Unterkunft und medizinische Versorgung brauchen. Die Belastung für uns ist unvorstellbar“, sagt John Ratcliffe, ehemaliger Direktor des Nationalen Geheimdienstes der USA.

Und die Bewohner der Grenzstaaten – Arizona, Kalifornien, Texas – bekamen all dies als Erste zu spüren. El Paso ist jetzt ein einziges riesiges Flüchtlingslager. Dort musste der Notstand ausgerufen werden, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Und auch die texanische Gastfreundschaft ist nicht grenzenlos.

Unter Trump strömten die Karawanen an die südlichen Grenzen der USA. Im Jahr 2018 kamen zum Beispiel Zehntausende Flüchtlinge aus Honduras über den Kontinent nach Mexiko. Anna Puestos war eine von ihnen. „Ich habe keine Möglichkeit, nach Hondras zurückzukehren, weil die Kriminalität dort sehr hoch ist und ich mich nicht sicher fühle“, sagt sie.

Wir haben dieses Interview auf der mexikanischen Seite gemacht. Seitdem hat sich dort nicht viel geändert. Allerdings fahren die Busse von der mexikanischen Grenze jetzt bis tief in die USA. Sie fahren sogar bis zum Naval Observatory in Washington. Der Gouverneur von Texas hat der Demokratischen Partei einen Schlag versetzt und einen Bus, in den 50 Migranten gesetzt wurden, buchstäblich zur Residenz der Vizepräsidentin Kamala Harris geschickt. So zahlt der republikanische Gouverneur es seinen demokratischen Kollegen heim. Busse mit Migranten fahren bis nach Chicago. Dort werden Polizeistationen zu Nachtunterkünften umgewandelt.

Der Bürgermeister von New York City schiebt die ungebetenen Gäste zu den Nachbarn in den unmittelbaren Vororten ab. Das ist ein Protest im patriarchalischen Newburgh. Illegale werden hier in Hotels untergebracht.

„Wer ist für sie zuständig? Vielleicht ein Vertreter der Stadt New York? Wir müssen wissen, woher all diese Menschen kommen, ob sie geimpft sind, ob sie Vorstrafen haben. Wir haben keine Informationen“, empörte sich Stefan Michael Neuhaus, der Leiter von Orange County.

Die Menschen kommen aus der ganzen Welt. Es ist, als ob sich der gesamte globale Süden an der Südgrenze der USA versammelt hat: Asien, der Nahe Osten, viele Menschen aus afrikanischen Ländern.

Eine Afrikanerin sagte: „Ich bin aus Kamerun. Ich bin über die Grenze gekommen, ohne irgendein Hindernis zu sehen“

Der Reporter fragte: „Es gab keinerlei Widerstand?“

„Gar keinen.“

„Sind Sie Präsident Biden dankbar dafür, dass er die Grenze für Migranten geöffnet hat?“

„Sehr.“

Es wird der Tag kommen, an dem Biden sie um ihre Gegenleistung bitten wird. Heute sind sie Illegale, aber übermorgen sind sie Wähler. Es wird behauptet, dass diese Menschen Wähler der Demokraten werden. Das scheint das Ziel zu sein. Bis 2050 werden die spanischen Einwanderer in den USA voraussichtlich 60 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Die Republikaner sind sich dessen bewusst und haben deshalb ein neues Gesetz gegen illegale Einwanderung eingebracht. Und sie wollen auch, dass Trumps Mauer fertiggebaut wird.

Der Gesetzentwurf hat jedoch den Senat mit seiner demokratischen Mehrheit vor sich. Und dann Biden mit seinem Veto. Der nächste Clinch, wie auch die Anhebung der Staatsschuldenobergrenze. Sie liegt bei 31,5 Billionen Dollar. Das Weiße Haus will sie weiter anheben. Die Republikaner fordern die Regierung auf, mit dem Sparen zu beginnen: „Seit 21 Jahren geben wir mehr aus, als wir erwirtschaften. Die Demokraten fügten sechs Billionen Dollar hinzu, was sofort eine Inflation ausgelöst und uns noch abhängiger von China gemacht hat. Das wird den Haushalt in keiner Weise ausgleichen, es wird den Menschen in keiner Weise helfen. Wir versuchen herauszufinden, wo die größten Ausgabenposten liegen. Es geht um 131 Milliarden Dollar, aber die Demokraten sagen uns, dass sie nirgendwo Kürzungen vornehmen können. Unser Präsident will keine Einigung, er will den Staatsbankrott.“

Die Inflation hat auch eine Bankenkrise ausgelöst. Und in mancher Hinsicht ist sie schlimmer als 2008. Die drei US-Banken, die in diesem Jahr zusammengebrochen sind, „wiegen“ mehr als die 25, die während der Großen Rezession zusammengebrochen sind. Es wird nicht einfach sein, wenn der Staatsbankrott am 1. Juni eintritt.

„Es wäre das erste Mal seit 1789. Und es ist zwingend erforderlich, dass der Kongress die Schuldenobergrenze anhebt, da wir sonst in einen Staatsbankrott geraten, der ein finanzielles Chaos auslösen und die Ausgaben stark einschränken wird. Soziale Dienste, Veteranen, alle, die auf Geld von der Regierung zählen, werden das Geld nicht bekommen. Wir werden einfach nicht genug haben. Das wird ein schwerer Schlag für die Wirtschaft. Es wird eine wirtschaftliche Katastrophe“, sagte die amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Janet Yellen.

Aber besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, ist Donald Trump überzeugt: „Wir müssen anfangen, die Schulden zu bezahlen. Ich sage den Republikanern – Kongressabgeordneten, Senatoren: Wenn sie euch keine massiven Haushaltskürzungen geben, werdet ihr einen Staatsbankrott erleiden müssen, und ich glaube nicht, dass sie einen Staatsbankrott zulassen werden, denn ich denke, die Demokraten werden nachgeben. Lasst es geschehen, aber es ist besser als das, was wir im Moment tun, weil wir Geld ausgeben wie betrunkene Matrosen.“

Trump zur besten Sendezeit, unzensiert und das auch noch auf CNN. Nüchtern hätte man sich das vor nicht allzu langer Zeit schwer vorstellen können. Aber man kann nicht nur auf Tucker Carlson zählen.

„Viele von Ihnen sind der Meinung, dass CNN ihm niemals eine Plattform hätte geben dürfen, und ich verstehe den Ärger darüber. Da ich ihm die Bühne gegeben habe, verstehe ich das. Aber der Mann, über den Sie sich gestern Abend so aufgeregt haben, ist der führende Präsidentschaftskandidat der Republikaner“, sagte Anderson Cooper, ein amerikanischer CNN-Journalist.

Der Mann mit den hohen Beliebtheitswerten war auch noch großzügig. Seine Beliebtheitswerte hat er geteilt. Die 70-minütige Sendung auf CNN wurde von mehr als drei Millionen Zuschauern verfolgt. Das ist wesentlich mehr als bei einer typischen Nachrichtensendung des Senders um 20.00 Uhr. Eine Stunde lang schien der 45. US-Präsident ein Fenster von einer parallelen zur objektiven Realität geöffnet zu haben: „Ich möchte, dass Europa mehr Geld investiert. Denn im Moment lachen sie über uns. Sie halten uns für einen Haufen Idioten, die 170 Milliarden Dollar für ein weit entferntes Land ausgeben, während die Europäer die Nachbarn dieses Landes… Wir verschenken so viel Ausrüstung, dass wir nicht einmal genug Munition für uns selbst haben.“

Das weit entfernte Land heißt Ukraine. Trump hält die Idee, das Regime in Kiew mit Waffen zu versorgen, für unmoralisch.

„Wollen Sie, dass die Ukraine siegt?“, fragte Kaitlin Collins.

„Ich denke ich nicht Kategorien wie Sieg und Niederlage. Ich will, dass das aufhört“, antwortete Trump.

„Sie haben immer noch nicht gesagt, dass Sie wollen, dass die Ukraine siegt.“

Trump wollte Kaitlin Collins schon loswerden, als er noch im Weißen Haus arbeitete. Er träumte davon, sie aus dem Presse-Pool des Präsidenten zu werfen. Aber auf dieser Bühne hatte Collins eigentlich das Sagen. Vor allem in Sachen Doppelmoral.

„Das FBI hat plötzlich mein Haus durchsucht, während es solche Durchsuchungen bei Biden oder Obama nicht gab“, sagte Trump.

„Die Ermittler haben eine Frage. Warum haben Sie die Dokumente zu Hause aufbewahrt?“, fragte Collins.

„Sind Sie fertig? Darf ich antworten?“

„Darum frage ich.“

„Sie sind eine wirklich unangenehme Person, muss ich sagen“, begann Trump seine Antwort unter dem johlenden Applaus des Publikums.

Bis vor kurzem war die Ermittlung wie eine Einbahnstraße gegen Trump. Aber die Republikaner haben sie für den Gegenverkehr geöffnet. Sie haben eine neue Anti-Korruptionsuntersuchung eröffnet. „Das Komitee ist besorgt wegen der komplizierten Schemata aus über 20 Firmen, die die Bidens, wie wir herausgefunden haben, benutzt haben, um sich zu bereichern. Biden und seine Familie haben über zehn Millionen Dollar von ausländischen Firmen bekommen.“

Das komplizierte Schema passte nicht auf ein Blatt Papier. Sie mussten mehrere zeichnen. Scheinfirmen, undurchsichtige Transaktionen, Geld von ukrainischen Oligarchen und korrupten rumänischen Beamten. Die Empfänger sind Mitglieder der Familie Biden. Von seinem Bruder bis zu seiner Schwägerin. Es ist ein Familiengeschäft, bei dem mit Einfluss gehandelt wird.

„Das könnte das korrupteste System in der amerikanischen Politik sein. Wenn sich auch nur einer dieser Vorwürfe bestätigt, sollte jemand mit dem Namen Biden angeklagt, vor Gericht gestellt und wahrscheinlich ins Gefängnis gesteckt werden“, sagt Nancy Mays, Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses für die Republikanische Partei.

Aber Biden wird ständig so bewacht, als ob er nicht nach New York, sondern nach Bagdad geflogen wäre. Der US-Präsident reist mit einer so langen Autokolonne, dass ihre Spitze zwar schon in der Upper West Side ist, ihr Ende aber noch in Harlem herumhängt. Zwei Krankenwagen auf einmal sind dabei. Bush Junior, Obama und Trump kamen irgendwie noch mit einem aus. Allerdings haben sie alle selbst den Weg von der Bühne gefunden, auf der sie gesprochen haben. Ohne jede Hilfe. (Anm. d. Übers.: Letzte Woche gab es wieder einen Vorfall, bei dem ein Mitarbeiter Biden nach einer Rede helfen musste, den Weg von der Bühne zu finden, weil Biden in die falsche Richtung gegangen war)

Das Ergebnis sah genauso aus, wie bei der jüngsten Biden-Parodie seines Vorgängers. (Anm. d. Übers.: Trump imitiert Biden bei Auftritten so, wie in diesem Video)

Das kann man sich nicht ausdenken. Biden braucht eine medizinische Untersuchung. Die Republikaner wollen, dass der Herr des Weißen Hauses einen kognitiven Test absolviert: 61 republikanische Kongressabgeordnete haben das Ultimatum unterzeichnet.

„Joe Biden ist ein Mann, der von verschiedenen Kräften hinter seinem Rücken gesteuert wird. Er ist ein absoluter Marionettenpräsident, dem ständig gesagt wird, was er zu sagen hat, wie er der Parteilinie zu folgen hat“, so ein Politiker.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen