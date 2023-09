Operation Schadensbegrenzung

Bei Selenskys Kanada-Reise wurde einem ukrainischen Nazi, der im Zweiten Weltkrieg für die Waffen-SS gekämpft hat, stehend applaudiert. Der Skandal schlägt international Wellen, wird von den deutschen Medien aber weitgehend ignoriert.

Über den Skandal, dass ein Soldat der SS-Division Galizien bei Selenskys Auftritt im kanadischen Parlament stehenden Applaus bekommen hat, habe ich schon berichtet. International schlägt der Skandal immer noch Wellen, auch wenn die westlichen Länder ihn zu ignorieren versuchen.

Besonders peinlich benehmen sich dabei deutsche Medien und Politiker, die sich sonst immer wegen der besonderen Verantwortung Deutschlands für die Nazi-Zeit extrem empfindlich zeigen und aus jeder Äußerung gerne einen „Nazi-Vorwurf“ basteln, wenn es gegen politische Gegner wie die AfD geht. Dass das geheuchelt ist, zeigt die deutsche Reaktion auf den Vorfall in Kanada.

In den deutschen Medien spielte der Vorfall fast keine Rolle, beim Spiegel zum Beispiel erschienen nur zwei kurze Artikel darüber, im ersten Artikel ging es um die Entschuldigung des kanadischen Parlamentspräsidenten, der den ehemaligen SS-Mann eingeladen hatte, und im zweiten Artikel wurde von dessen Rücktritt berichtet. Der Spiegel hat dabei nicht thematisiert, dass die heutige Ukraine ihre nationale Identität auf Nazi-Kollaborateuren und Kriegsverbrechern aufbaut, die in der „Ukrainischen Aufständischen Armee“ (UPA) organisiert waren und dann größtenteils als überzeugte Nazis zur Waffen-SS gegangen sind, und dass diese Kriegsverbrecher in der Ukraine heute gefeierte Nationalhelden sind.

Stattdessen hat der Spiegel in seinem ersten Artikel davon abgelenkt, indem er geschrieben hat:

„Der Zwischenfall ist besonders heikel, weil Wladimir Putin seinen Angriffskrieg auch rechtfertigt, indem er die Regierung der Ukraine als »Neonazis« bezeichnet, obwohl Selenskyj jüdisch ist und Verwandte im Holocaust verloren hat“

Darauf, dass man aufgrund der Nazi-Verehrung in der Ukraine, die darin gipfelt, dass dort alle ständig den Schlachtruf der UPA-Nazis „Slava Ukraini“ brüllen, der korrekt übersetzt „Heil Ukraine“ bedeutet, die Frage stellen müsste, was Selensky für ein Mensch ist, wenn er trotz der eigenen Familiengeschichte die Mörder seiner Vorfahren verehrt, kommt der Spiegel hingegen nicht.

Auch die Bundesregierung sieht keinen Grund für Protest. Auf den Skandal angesprochen sagte ein Sprecher des deutschen Außenministeriums:

„Dieser Vorfall im kanadischen Parlament ist inakzeptabel, wie auch die kanadische Regierung deutlich gemacht hat. Unsere Botschafterin hat gemeinsam mit ihren Kollegen aus den G7-Staaten tatsächlich an der Veranstaltung im kanadischen Parlament teilgenommen. Weder sie noch andere Teilnehmer der Veranstaltung waren im Vorfeld über die Anwesenheit der von Ihnen genannten Person informiert. Ich kann sagen, dass die wahre Identität von Hunka, nämlich dass er ein Mitglied der SS war, den Anwesenden nicht bekannt war.“

Ich habe eine Zusammenfassung der russischen Nachrichtenagentur TASS über den Stand der Dinge bei diesem Skandal und die Reaktion der Sprecherin des russischen Außenministeriums übersetzt.

Beginn der Übersetzung der TASS-Zusammenfassung:

Beifall für einen Nationalisten im kanadischen Parlament: Was über den Skandal bekannt ist

Nach dem Skandal im kanadischen Parlament, wo der Nazi Jaroslav Hunka (Gunko), der in der SS-Division „Galizien“ diente, mit Applaus geehrt wurde, trat der Sprecher des Unterhauses Anthony Rota zurück.

Die westlichen Länder hielten sich weitgehend mit Kommentaren zu dem Vorfall zurück. Nur Polen, wo die Ermittler nun nach Beweisen für Hunkas Verbrechen suchen, reagierte scharf, um möglicherweise seine Auslieferung zu betreiben.

Moskau verurteilte die kanadische Regierung. Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, sagte, die kanadische Regierung hätte sich „der Komplizenschaft mit dem Nazismus schuldig gemacht“.

Die TASS hat das Wichtigste, was über die Folgen des Vorfalls im kanadischen Parlament bekannt ist, zusammengetragen.

Die Ursache des Skandals

Letzte Woche veröffentlichte die Agentur Associated Press Fotos, die zeigen, dass während der Rede des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky im kanadischen Parlament am 22. September die Zuhörer dem 98-jährigen ukrainischen Nationalisten zujubelten, der während des Zweiten Weltkriegs in der 1. ukrainischen Division, auch bekannt als SS-Division Galizien, diente. Die Bildunterschrift unter einem der Fotos lautet: „Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky und der kanadische Premierminister Justin Trudeau begrüßen Jaroslaw Hunka, der im Zweiten Weltkrieg in der 1. ukrainischen Division diente und dann nach Kanada auswanderte“.

Die SS-Division Galizien wurde 1943 aus Bewohnern der Westukraine gebildet. Im Juli 1944 wurde sie in der Schlacht von Brody fast vollständig vernichtet, anschließend neu formiert und in Österreich, der Slowakei und Jugoslawien eingesetzt. Im April 1945 wurde sie aus den SS-Streitkräften abgezogen, in 1. ukrainische Division umbenannt und in die ukrainische Nationalarmee eingegliedert. Im Mai kapitulierten ihre Soldaten vor den britischen und amerikanischen Streitkräften.

Rücktritt des Sprechers des Unterhauses des kanadischen Parlaments

Im Zuge des Skandals um den Auftritt des Nazis im Parlament haben mehrere kanadische Abgeordnete den Rücktritt des Sprechers des Unterhauses, Anthony Rota, gefordert, der Hunka eingeladen hatte. Der Fraktionsvorsitzende der Neuen Demokratischen Partei im Unterhaus des kanadischen Parlaments, Peter Julian, nannte den Vorfall einen „unentschuldbaren Fehler“, der die gesamte Kammer in die Kritik gebracht habe, berichtete CBC News. Der Vorsitzende der Konservativen Partei und Oppositionsführer Pierre Poilievre machte auch den kanadischen Premierminister Justin Trudeau für den Vorfall verantwortlich, da sein Büro die Liste der Eingeladenen hätte überprüfen müssen.

Auch die kanadische Außenministerin Melanie Joly schloss sich den Forderungen nach dem Rücktritt von Rota an. Sie nannte den Vorfall „eine Peinlichkeit für die Kanadier“.

Anthony Rota selbst übernahm die volle Verantwortung für den Vorfall, entschuldigte sich und sagte, dass weder seine Kollegen noch die ukrainische Delegation etwas über die Identität von Hunka wussten. Rota wird sein Amt offiziell am Mittwoch, den 27. September, niederlegen.

Reaktionen in Kanada

Yves-François Blanchet, Vorsitzender der Oppositionspartei Bloc Québécois, schlug vor, dass das kanadische Parlament den Nationalsozialismus in all seinen Formen verurteilt und seine Solidarität mit allen Opfern der Vergangenheit und Gegenwart zum Ausdruck bringt. Die Initiative wurde von Vertretern aller im Parlament vertretenen Parteien unterstützt. Sie verurteilten auch die Einladung von Hunka ins Parlament, berichtete CTV.

Die stellvertretende kanadische Premierministerin Chrystia Freeland versicherte, dass weder die kanadische noch die ukrainische Regierung über Hunkas Vergangenheit informiert gewesen seien. Sie machte Rota für alles verantwortlich und nannte sein Vorgehen einen „schrecklichen Fehler“.

Unterdessen äußerte die parlamentarische Opposition Kanadas, die den Ruf des Landes durch den Hunka-Vorfall erschüttert sah, ihre Unzufriedenheit über das Verhalten von Premierminister Trudeau, der sich seit zwei Tagen nicht mehr geäußert hat. Poilievre fragte, ob Trudeau sich für „den Schlamassel, den er selbst mit verursacht hat“, entschuldigen würde, wie CBC News berichtete. Als Vertreter der Regierung und der parlamentarischen Opposition am Dienstag in Ottawa mit dem Sprecher des Unterhauses, Anthony Rota, zusammentrafen, um den Vorfall zu besprechen, erschien Trudeau nicht im Parlament, so der Sender. Trudeau hatte zuvor eine Erklärung abgegeben, in der er ein „hartes Durchgreifen gegen russische Propaganda und Desinformation“ forderte. Der Politiker betonte, dass Moskau angeblich von dem Hunka-Skandal profitieren könnte.

Internationale Reaktionen

Elon Musk reagierte am Dienstag im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) auf Trudeaus Worte mit den Worten: „Ich möchte niemanden schockieren, aber es gibt eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass nicht alles russische Desinformation ist.“

Zuvor hatte der polnische Bildungsminister Przemyslaw Czarnek erklärt, er habe „Maßnahmen ergriffen, um die mögliche Auslieferung“ von Hunka aus Kanada zu organisieren. Er sagte, er habe den Leiter des polnischen Nationalen Gedächtnisinstituts gebeten, „dringend in den Dokumenten zu prüfen“, ob Hunka wegen Verbrechen gegen das polnische Volk und gegen Polen jüdischer Herkunft gesucht werde. Kanada hat noch kein offizielles Ersuchen für Hunkas Auslieferung erhalten, berichtete der Fernsehsender CBC unter Berufung auf den kanadischen Generalstaatsanwalt und Justizminister Arif Virani.

Gleichzeitig bestätigte der Sprecher des polnischen Instituts für Nationales Gedenken, Rafal Leszkiewicz, am Mittwoch gegenüber der Polnischen Presseagentur, dass die Kommission für die Untersuchung von Verbrechen gegen das Volk Hunderte von Bänden mit Materialien prüft, die im Rahmen der Untersuchung der Verbrechen der SS-Division Galizien gesammelt wurden. Insbesondere wird in den Archiven nach Beweisen für die Beteiligung Hunkas an der Ermordung von etwa 800 Polen im Jahr 1944 in der Stadt Guta gesucht. Die polnischen Ermittler beabsichtigen, Daten über Hunka auch in den Archiven anderer Länder zu überprüfen.

Reaktionen in der Russischen Föderation

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, bezeichnete die ausbleibende Reaktion der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats auf den eklatanten Akt der Unterstützung des Nationalsozialismus als „beschämend und anklagend“. Ihrer Meinung nach ist eine Reaktion Londons, Paris‘ und Washingtons in Zukunft nicht zu erwarten.

Sacharowa betonte, dass Kanada „die Henker und Bestrafer der SS-Division „Galizien“ wärmt und geschützt“ habe. Die Ehrung von Hunka sei die Apotheose der Unmoral. Der Sprecherin des russischen Außenministeriums zufolge werden solche Vorfälle in Kanada weitergehen, ebenso wie die Unterstützung von Neonazis in Kiew. Aber diese Aktionen „werden nicht ohne Folgen bleiben“ und die russisch-kanadischen Beziehungen beeinträchtigen, fügte Sacharowa hinzu.

Der russische Botschafter in Ottawa, Oleg Stepanow, erklärte seinerseits, die kanadische Regierung müsse sich „formell und eindeutig bei allen Russen und der russischen Gemeinschaft in Kanada entschuldigen“, weil sie Hunka im Parlament geehrt hat. Stepanow erinnerte daran, dass die Mitglieder der Division, der Hunka angehörte, „Kriegsverbrecher waren, die sich des Massenmordes an Russen schuldig gemacht haben“, und dies sei eine erwiesene Tatsache.

Dmitrij Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, kommentierte den Vorfall im kanadischen Parlament mit den Worten, dass die Tatsache, dass der ukrainische Präsident Wladimir Selensky „einen Faschisten mit stehenden Ovationen bedachte“, einmal mehr die Vorliebe des Kiewer Regimes für die Nazi-Ideologie bestätige.

Ende der Übersetzung

Da die Reaktion von Maria Sacharowa erwähnt wurde, habe ich auch den entsprechenden Post von Sacharowa auf Telegram übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Ehrung des 98-jährigen Bandera-Anhängers Jaroslaw Hunka, der als Freiwilliger in der SS-Division „Galizien“ gedient hat, im kanadischen Parlament am 22. September, die vom Beifall des Premierministers Justin Trudeau, des Parlamentspräsidenten, der Mitglieder des Unterhauses und des eingeladenen westlichen diplomatischen Korps begleitet wurde, sorgt selbst bei Kanadas engsten Verbündeten weiterhin für Empörung und Verurteilung. Trudeau selbst entschuldigt sich damit, dass er nichts von der Initiative des Parlamentspräsidenten wusste, der das sofort bereut hat und nun nicht mehr Parlamentspräsident ist.

Trudeau und sein Gefolge versuchen, den Spieß umzudrehen, indem sie behaupten, dass das, was passiert ist, das Ergebnis „russischer Propaganda und Desinformation“ sei. Wie jetzt? Haben die Russen Jaroslaw Hunka eingeladen? Waren es russische Zeitungen, die Selensky jahrelang in Kanada verherrlicht und begeistert über die kanadische Position zum Kiewer Regime geschrieben haben?

Die Russophobie und der liberale Faschismus, die Hand in Hand gehen, sind in Kanada in den Rang einer Staatsideologie erhoben worden.

Es ist sehr symptomatisch, dass die Russophobie in der kanadischen Führungselite vererbt wird. Die stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland beschwört die Erinnerung an ihre heroischen Wurzeln. Ihr Großvater gab während der Besetzung Polens durch Hitler in Krakau und dann in Wien die Zeitung Krakowskie Vesti heraus. Sie stand unter der Aufsicht des Nazi-Geheimdienstes und wurde als Propagandasprachrohr für das Reich genutzt.

Und für all das war der Großvater von Chrystia Freeland zuständig, die heute Kanadas stellvertretende Premierministerin ist. Glauben Sie immer noch, dass sie nicht wussten, wen sie da ins kanadische Parlament eingeladen haben? Das ist die bewusste, langjährige Politik des kanadischen Establishments.

Das Fantastischste an dieser Geschichte ist die Reaktion der USA, Großbritanniens und Frankreichs, also der Länder, die ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates sind. Von der Downing Street, dem Weißen Haus oder dem Elysee-Palast werden wir nie etwas darüber hören.

Wir betrachten Kanada als einen sehr unfreundlichen Staat, dessen Regierung sich durch den Verrat an ihrer eigenen Geschichte der Komplizenschaft mit dem Nazismus schuldig gemacht haben, und wir werden unsere Politik entsprechend ausrichten.

Ende der Übersetzung

