Was über die Entwicklungen in und um Niger bekannt ist

Nach dem Putsch

Über die Lage rund um die Lage in Niger gibt es derzeit so viele Meldungen, das ich sie hier kurz zusammenfasse.

Über die Lage im Niger und die politischen Reaktionen gibt es derzeit so viele Meldungen, dass ich nicht alle in den Newsticker stellen kann. Daher übersetze ich hier eine Zusammenfassung der russischen Nachrichtenagentur TASS über die Entwicklungen in und um Niger.

Beginn der Übersetzung:

Ablehnung von Gewaltanwendung: Was ist über die Lage in Niger nach dem Putsch bekannt?

Die militärische Führung der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) hat Gewaltanwendung gegen Niger abgelehnt, wo Ende Juli ein Staatsstreich stattgefunden hat. Eine ECOWAS-Delegation, die nach Niger gereist war, verließ das Land, ohne sich mit der Rebellenführung zu treffen.

Nigers abgesetzter Präsident Mohamed Bazoum rief die internationale Gemeinschaft auf, bei der Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung zu helfen, und warnte, dass die Folgen des Putsches verheerende Auswirkungen außerhalb des Landes haben könnten.

Die TASS hat die wichtigsten Meldungen über die Geschehnisse in Niger seit dem Putsch zusammengestellt.

Der Standpunkt der ECOWAS

Eine Delegation von ECOWAS-Vermittlern unter Leitung des ehemaligen nigerianischen Präsidenten General Abdulsalami Abubakar flog mit einem Tag Verspätung von der nigerianischen Hauptstadt Abuja nach Niger. Zu der Delegation gehörten neben Abubakar auch der ECOWAS-Vorsitzende Omar Aliu Touray und der einflussreiche religiöse Führer Sultan Muhammad Abubakar III von Sokoto. Sie sollten der Rebellenführung die Forderungen der ECOWAS vorlegen.

Auf einem Dringlichkeitsgipfel am 30. Juli forderten die Staats- und Regierungschefs der ECOWAS, dass die Rebellen, die die Macht in Niger übernommen hatten, Präsident Mohamed Bazoum unverzüglich freilassen und wieder einsetzen und die verfassungsmäßige Ordnung im Land wiederherstellen. Die ECOWAS-Staaten gaben dem nigrischen Militär eine Woche Zeit, diese Forderungen zu erfüllen. Die Gemeinschaft drohte, gegen die Rebellen vorzugehen, und schloss den „Einsatz von Gewalt“ nicht aus.

Wenige Stunden nach ihrer Ankunft verließen die ECOWAS-Vertreter Niger jedoch, ohne den Anführer der Rebellen, General Abdurahmane Tchiani, zu getroffen zu haben.

Die militärische Führung der ECOWAS erklärte später, sie habe das Szenario der Gewaltanwendung gegen Niger aufgegeben. Die Gemeinschaft wird den Sanktionsdruck erhöhen, um die Rebellen zur Freilassung des Präsidenten der Republik, Mohamed Bazoum, zu zwingen. Die Entscheidung, Wirtschafts- und Handelssanktionen gegen Niger zu verhängen, wurde auf dem Gipfeltreffen der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Länder am 30. Juli in der nigerianischen Hauptstadt Abuja getroffen. Unter anderem hat Nigeria die Stromzufuhr unterbrochen.

Die Rebellen hatten zuvor erklärt, sie seien bereit, auf eine „Aggression oder versuchte Aggression“ der ECOWAS zu reagieren.

Die Appelle der internationalen Gemeinschaft

Nigers abgesetzter Präsident Mohamed Bazoum, der seit dem 26. Juli nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, hat an die USA und die internationale Gemeinschaft appelliert, bei der Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung im Lande zu helfen. Sein Artikel wurde in der Washington Post veröffentlicht. Der abgesetzte Präsident warnte davor, dass die Folgen des Staatsstreichs in dem Land weit über seine Grenzen hinaus verheerende Auswirkungen haben könnten.

Washington äußerte sich zur Lage in Niger und erklärte, es ziehe eine diplomatische Lösung der Situation dem Einsatz von Gewalt gegen die Rebellen vor. Diesen Standpunkt vertrat John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, bei einer regelmäßigen Online-Pressekonferenz.

Etwa tausend Angehörige des US-Militärs, die die nigrische Armee ausgebildet haben, verbleiben in Niger. Sie sind auf mehreren Stützpunkten stationiert.

Das Pentagon hat die Kampfbereitschaft seiner Streitkräfte in dem afrikanischen Land nicht verändert. Gleichzeitig arbeitet das US-Militär weiterhin mit den nigrischen Streitkräften zusammen, die nicht in den Sturz des nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum verwickelt sind, sagte Pentagon-Sprecher Brigadegeneral Patrick Ryder.

Die Entscheidungen der Putschisten

Niger hat die Ausgangssperre, die nach dem Putsch über die Republik verhängt wurde, aufgehoben.

Die Rebellen, die die Macht in Niger übernommen haben, kündigten die militärischen Vereinbarungen mit Frankreich über die Entsendung französischer Militäreinheiten und den Status der Truppen, die im Rahmen des Kampfes gegen Dschihadisten präsent sind. Das zentrale Organ der Rebellen, der Nationale Rat für die Rettung des Vaterlandes, verkündete am Donnerstag die Abberufung der Botschafter der Republik aus Frankreich, den USA, Nigeria und Togo.

Paris wies die Erklärung der Rebellen zurück. Das französische Außenministerium betonte, dass nur die legitime Regierung Nigers das Recht habe, über die Abberufung zu entscheiden.

Außerdem kündigte das zentrale Gremium der Rebellen, der Nationale Rat für die Rettung des Vaterlandes, an, die Botschafter der Republik in Frankreich, den USA, Nigeria und Togo zu entlassen.

Die Ausstrahlung der Programme von RFI und France 24 wurde auf dem Gebiet von Niger unterbrochen. Die Medien selbst gaben den Teilnehmern des Staatsstreichs die Schuld und bezeichneten das als Zensur. Laut einer Erklärung der Gruppe, der der Fernseh- und Radiosender gehört, hatte RFI im Jahr 2022 in Niger 1,9 Millionen Zuschauer (18 Prozent der Bevölkerung), während France 24 von bis zu „einem Viertel der Bevölkerung“ des Landes gesehen wurde. Die außenpolitische Sprecherin der EU, Nabila Massrali, nannte es einen Angriff auf die Meinungsfreiheit, RFI und France 24 die Ausstrahlung in Niger zu untersagen. Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, reagierte auf diese Erklärung mit dem Hinweis, dass die EU vor dem Hintergrund der systematischen Verletzung der Rechte russischer Medien in Europa nicht über die Meinungsfreiheit in Niger urteilen könne.

Internationale Reaktionen

Russland ist für eine rasche Rückkehr der Situation in Niger zur verfassungsmäßigen Ordnung, sagte Präsidentensprecher Dmitri Peskow. Gleichzeitig glaubt der Kreml nicht, dass das Eingreifen von Kräften, die nicht aus der Region stammen, zu einer Lösung beitragen wird.

Die niederländische Regierung hat beschlossen, die direkte Zusammenarbeit mit der Regierung von Niger auszusetzen. Das betrifft insbesondere den Beitrag zu einem Gesundheitsprojekt in Höhe von rund sechs Millionen Euro und zu einem Programm für die Entwicklung des Strafvollzugs in Höhe von rund vier Millionen Euro.

Dänemark hat außerdem angekündigt, seine wirtschaftliche Unterstützung für Niger einzustellen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reagierte auf die Entscheidung der Rebellen in Niger, Uran- und Goldexporte nach Frankreich zu verbieten. Er sagte, das sei eine Reaktion auf die langjährige Unterdrückung des Landes durch Paris.

Ende der Übersetzung

