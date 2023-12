Farbrevolution?

In Belgrad ist es zu Unruhen gekommen. Laut dem serbischen Präsidenten wusste die Regierung von Vorbereitungen ausländischer Geheimdienste, die Unruhen anzufachen.

In Serbien hat die Regierungspartei sehr zum Ärger von Brüssel und Washington die Wahlen gewonnen. Nun ist es in Belgrad zu Unruhen gekommen. Steht eine neue Farbrevolution bevor? Die russische Nachrichtenagentur TASS hat zusammengefasst, was in der Nacht auf Montag über die Unruhen in Belgrad bekannt war und ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Was über die Proteste in Belgrad bekannt ist

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic sagte, dass die Proteste der Opposition in Belgrad kein Ergebnis haben werden, da in dem Land „die Regierung nur bei Wahlen gewechselt wird“. Anschließend versammelten sich Anhänger des Oppositionsblocks „Serbien gegen Gewalt“ zu einer Demonstration vor der Wahlkommission.

Sie brachten Flaggen Serbiens und der EU mit, riefen regierungsfeindliche Parolen, warfen Steine auf das Verwaltungsgebäude und versuchten, es zu stürmen.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Vorfälle gesammelt.

Am Abend des 24. Dezember blockierten Demonstranten die Kralja Milana, die zentrale Straße der Stadt. Eine Bühne wurde zwischen dem Gebäude der Wahlkommission und der Residenz des serbischen Präsidenten aufgebaut. Die Anhänger der Opposition zogen vom Gebäude der Wahlkommission zum Haupteingang der Stadtverwaltung. Die Versammelten besetzten die Stufen des Haupteingangs und riefen den Wachleuten zu, die Türen zu öffnen.

Vucic kündigte eine Ansprache an die Nation an.

Die Demonstranten versuchten, das Verwaltungsgebäude zu stürmen.

In der Ansprache an die Nation erklärte der serbische Staatschef, der Versuch, die Belgrader Verwaltung zu stürmen, sei keine Revolution, die Strafverfolgungsbehörden hätten die Situation voll unter Kontrolle.

Er betonte auch, dass Serbien im Voraus von der Vorbereitung der Unruhen durch ausländische Geheimdienste erfahren habe, und bezeichnete den Versuch, die Verwaltung zu besetzen, als Angriff auf die Souveränität des Landes.

Die Demonstranten begannen, auf die Schilde und Helme der Polizeibeamten zu schlagen, die das Gebäude schützen. Die Polizei setzte Rauchbomben gegen die Anhänger der Opposition ein.

Kurz vor Mitternacht berichtete ein TASS-Korrespondent, dass die Polizei die Demonstranten auseinander trieb. Zwei Krankenwagen trafen ein. Der serbische Innenminister Bratislav Gasic traf am Tatort ein.

Vucic hat eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrates einberufen.

Der serbische Präsident wird sich wegen der Unruhen in Belgrad auch mit dem russischen Botschafter Alexander Botsan-Chartschenko treffen.

Ende der Übersetzung

