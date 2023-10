Wenn die USA sich doch an das Völkerrecht halten würden…

Krieg in Israel

In Deutschland ist die Vorgeschichte des Krieges in Israel nur wenigen bekannt. Kurz gesagt, könnte es in der Region seit 60 Jahren Frieden geben, wenn die USA und Israel sich an das Völkerrecht halten würden.

Resolutionen des UN-Sicherheitsrates sind Teil des Völkerrechts und müssen eigentlich von allen Staaten umgesetzt werden. Vor 60 Jahren hat der UN-Sicherheitsrat die Zweit-Staaten-Lösung für Israel und Palästina beschlossen, aber Israel ignoriert die Entscheidung mit Unterstützung der USA bis heute. Das ist der Hauptgrund, warum es in der Region bis heute keinen Frieden gibt.

In seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick hat das russische Fernsehen die historische Vorgeschichte des Konfliktes behandelt und ich habe den russischen Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Israel setzt die Resolution des UN-Sicherheitsrats seit 56 Jahren nicht um

Der neue Krieg im Nahen Osten ist nicht aus heiterem Himmel ausgebrochen. Er begann am vergangenen Samstag mit einem brutalen Terrorangriff auf israelisches Gebiet. Aber wir müssen die Hintergründe dieser Tragödie verstehen. Sie kam ja nicht zufällig. Das Ziel der Hamas ist nichts Geringeres als die Zerstörung des Staates Israel selbst. Das ist die Idee. Und Unversöhnlichkeit steht dabei ganz oben.

Aus der Hamas-Charta, ihrem Programmdokument: „Israel wird nur so lange existieren, bis es vom Islam zerstört wird, so wie der Islam andere vor ihm zerstört hat. Es gibt keine Lösung für die palästinensische Frage außer durch den Dschihad. Initiativen, Vorschläge und internationale Konferenzen sind Zeitverschwendung und ein vergebliche Anstrengungen.“

Aber woher kommt das? Und warum hat es einen so hohen Siedepunkt erreicht? Kurz gesagt, was passiert ist, ist das Versagen der amerikanischen Politik in der Region. Aber was ist überhaupt die historische Logik der Ereignisse?

Unsere Reportage zeigt die Vorgeschichte.

Die Wochenschau in Schwarz-Weiß scheint biblische Zeiten darzustellen, aber diese Bilder wurden vor weniger als hundert Jahren aufgenommen. Auf dem Tempelberg steht die Al-Aqsa-Moschee, der heiligste Ort für Muslime außerhalb von Mekka und Medina. Dem Koran zufolge hat Allah Mohammed hier gelehrt, wie man den Namaz verrichtet. Unter dem Berg befindet sich die Klagemauer, sie ist alles, was von dem von den Römern zerstörten jüdischen Tempel übrig geblieben ist. Juden und Araber sind sich hier damals kaum begegnet. Die einen lebten in den Städten, die anderen arbeiteten auf den Feldern.

Doch sechs Wellen jüdischer Einwanderung aus Europa nach Palästina veränderten das gesamte ethnische Bild der Region dramatisch. Zunächst lebten die Einwanderer in Zelten, doch schon bald gründeten sie ihre eigenen Gemeinden, die Kibbuzim. Sie bewirtschaften das Land. Und natürlich kam es bald zu Reibereien zwischen den beiden Völkern. Palästina war zu dieser Zeit unter britischem Mandat. 1917 erschien die berühmte Erklärung von Balfour, dem Außenminister des Königreichs: „Die Regierung seiner Majestät schaut wohlwollend auf die Gründung eines Staates des jüdischen Volkes in Palästina und setzt ihre Kräfte zur Erreichung dieses Zieles ein.“

Von einem Staat für die Araber war von Anfang an nie die Rede. Es kam zu Zusammenstößen in der Region. Jüdische und arabische Selbstverteidigungsgruppen griffen sich gegenseitig und die Briten an. 1948 erkannte London, dass das Problem nicht gelöst werden kann und übergab alles der UNO.

„Es gab zwei Vorschläge: die Schaffung eines binationalen arabisch-jüdischen Staates oder die Teilung Palästinas. Die UdSSR bevorzugte zunächst die Schaffung eines demokratischen binationalen Staates“, erinnert Gennadi Tarasow, ehemaliger außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der Russischen Föderation in Israel.

Doch es setzte sich der zweite Ansatz durch. Die UNO entschied, dass auf dem alten Land zwei Staaten entstehen sollten, ein jüdischer und ein arabischer. Jeder Nation wurden drei Gebiete zugewiesen, die durch schmale Durchgänge miteinander verbunden waren. Jerusalem wurde zur offenen Stadt erklärt. Die jüdische Minderheit erhielt mehr Land als die Araber. Am Tag nach der Ausrufung des Staates Israel, dem 15. Mai 1948, schickte die Arabische Liga Truppen. Der erste arabisch-israelische Krieg dauerte zwei Jahre und endete mit einer Niederlage für die muslimischen Staaten. Infolgedessen eroberte Israel den größten Teil der arabischen Gebiete sowie Jerusalem. Das Königreich Jordanien behielt die Kontrolle über das Gebiet, das heute Westjordanland heißt, Ägypten übernahm die Kontrolle über den heutigen Gaza-Streifen.

Hunderttausende von Flüchtlingen strömten von beiden Seiten. Die Israelis begannen sofort, die Stadt der drei Religionen für sich neu zu gestalten. Nachdem sie 20 Jahre ihre Kräfte gesammelt hatten, begannen die arabischen Staaten mit Rache zu drohen. Israel beschloss, präventiv zu handeln, und zerstörte fast die gesamte ägyptische Luftwaffe am Boden. So begann und endete der Sechstagekrieg schnell. Der Sieg der israelischen Armee war beeindruckend. Israel hat nicht nur das Westjordanland und der Gaza-Streifen von den arabischen Staaten zurückerobert, auch die Sinai-Halbinsel bis hin zum Suez-Kanal hat Israel von Ägypten erobert, von Syrien hat es die Golanhöhen genommen.

Der UN-Sicherheitsrat nahm eine Resolution zur Gründung eines palästinensischen Staates im Ostjordanland und im Gazastreifen an. Das moderne Russland hält sich an diese Resolution. Auch die Sowjetunion stimmte für diese Resolution.

Aber Israel hat die Resolution des Sicherheitsrates 56 Jahre lang nicht umgesetzt. In den 1970er Jahren brach der dritte arabisch-israelische Krieg, der Jom-Kippur-Krieg, aus. Auch er begann vor genau 50 Jahren an einem Oktobersamstag. Die Ägypter beeilten sich, den Suezkanal mit allem, was schwimmen konnte, zu stürmen.

Mit dem raschen Angriff gewannen Ägypten und Syrien fast alles zurück, was sie im vorangegangenen Krieg verloren hatten. Israel war nur noch wenige Tage von der Niederlage entfernt. Zu diesem Zeitpunkt kam General Moshe Dayan auf die Idee, Atomwaffen einzusetzen, die Israel seit Ende der 60er Jahre inoffiziell besaß. Doch der israelischen Armee gelang es, die Lage zunächst zu stabilisieren und dann in die Offensive zu gehen. Die Front hielt hundert Kilometer vor Kairo und vierzig Kilometer vor Damaskus.

Nach den Erinnerungen der Referenten war Generalsekretär Breschnew wütend: „Wir haben ihnen so viele Jahre einen vernünftigen Weg vorgeschlagen. Nein, sie wollten kämpfen. Bitte schön. Wir haben ihnen Technik gegeben, die neueste, die es in Vietnam nicht gab. Sie hatten doppelt so viele Flugzeuge und Panzer, dreimal so viel Artillerie und bei der Luftabwehr die totale Überlegenheit. Und? Sie wurden wieder zerkloppt.“

Dann wurde der Begriff „Pendeldiplomatie“ geprägt. US-Außenminister Henry Kissinger flog zwischen den Hauptstädten Israels, Syriens und Ägyptens hin und her und überzeugte die Führer der Länder, sich zu versöhnen.

Israel verlor zwar, was es von anderen Ländern erobert hatte, ließ aber das Westjordanland, den Gazastreifen und Jerusalem unter seiner Besatzung. Und Kissinger musste bei seinen Reden mehr als einmal „Free Palestine!“ hören.

Die Großmächte haben die Region zu einem weiteren Kampfgebiet des Kalten Krieges gemacht.

„Die kommunistischen Parteien in Syrien und Ägypten wurden immer stärker, die Ideen des Sozialismus begannen, die arabischen Massen zu erobern. Und die Amerikaner sahen die Gefahr für ihre Interessen im Nahen Osten“, sagte Sergej Medwedko, ehemaliger TASS-Nahostkorrespondent.

Seitdem ist Israel der wichtigste Verbündete der USA in der Region. Jetzt hat Amerika bereits seine Flugzeugträger vor die Küste des Landes geschickt. Und einmal, während des israelisch-libanesischen Krieges, landeten sogar Soldaten aus Amerika in dem alten Land. Damals gab es eine Explosion in einer Beiruter Kaserne, der 241 Marinesoldaten zum Opfer fielen. Das ist bis heute der größte Einzelverlust von US-Truppen außerhalb des Landes seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Praktisch jede US-Regierung hat versucht, die beiden Nationen miteinander zu versöhnen. Aber fast immer waren die Bedingungen für die Araber inakzeptabel. Das Ergebnis ist, dass Israel sich in den sechs Jahrzehnten fast ganz Palästina genommen hat. Und selbst das Westjordanland – ehemals arabisches Gebiet – ist heute mit jüdischen Siedlungen durchsetzt.

Der türkische Präsident Erdogan hat so eine Landkarte sogar einmal in der UNO gezeigt, aber die internationale Organisation kann nichts dagegen tun. Die Menschen in den arabischen Gebieten werden immer ärmer und wütender – nicht umsonst ist die Hamas-Gruppe an die Macht gekommen. Als Reaktion darauf wurde der Gazastreifen mit einem großen Betonzaun umgeben und es wurde versucht, seine Bewohner mit Subventionen und humanitärer Hilfe zu kaufen. Doch der Konflikt um das Land Palästina ist ein Feuer, das mit Geld nicht zu löschen ist. Das Land der Vorfahren ist unverkäuflich. Und im Nahen Osten sind beide Völker immer noch bereit, dafür zu sterben.

Ende der Übersetzung

