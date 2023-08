Wer ist eine „Truppe von Landesverrätern“?

Grüne vs. AfD

Dass bei den deutschen Grünen sehr fragwürdige Personen an der Spitze stehen, ist bekannt. Nun hat ausgerechnet Anton Hofreiter einer anderen Partei vorgeworfen, eine "Truppe von Landesverrätern" zu sein.

Im Spiegel ist ein Artikel mit der Überschrift „Verhältnis zu Russland und China – Hofreiter nennt AfD eine »Truppe von Landesverrätern«“ erschienen, an dem Orwell seine wahre Freude gehabt hätte. Alleine schon die Tatsache, dass ein Grüner über „Landesverräter“ fabuliert, ist absurd, wenn man bedenkt, welches Verhältnis die Grünen zu Deutschland haben. Schauen wir uns das zunächst an, bevor wir auf den Spiegel-Artikel und die darin enthaltenen Zitate eingehen.

Die anti-deutschen Grünen

Robert Habeck, gelernter Kinderbuchschreiber und aus irgendeinem Grund heute deutscher Wirtschaftsminister, hat in seinem Buch „Patriotismus – Ein linkes Plädoyer“ geschrieben:

„Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht.“

Dass ein Mann, der offen sagt, dass er mit seinem Heimatland „noch nie etwas anzufangen wusste“, in dem Land Wirtschaftsminister werden kann, ist wahrscheinlich nur in Deutschland möglich. Dass ein Mann, der so etwas sagt, danach als Wirtschaftsminister die deutsche Wirtschaft zerstört, kann niemanden überraschen.

Dazu passt, was Habeck Anfang März 2022 bei seinem Antrittsbesuch in den Washington gesagt hat, worüber zum Beispiel der Focus seinerzeit berichtet hat:

„Je stärker Deutschland dient, umso größer ist seine Rolle.“ Diese Worte sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck bei seinem zweitägigen Besuch in Amerika. In den USA sei man erfreut, dass Deutschland bereit sei, „eine dienende Führungsrolle auszuüben“

Wenn man nun noch weiß, dass es im geopolitischen Interesse der USA, die EU (und vor allem Deutschland) wirtschaftlich zu schwächen, um zu verhindern, dass sie sich auch nur theoretisch aus der US-Dominanz befreien kann, wird Habecks Wirtschaftspolitik noch verständlicher, denn er hat den Amerikanern in Washington ganz offen gesagt, dass er ihnen dienen will, um in Europa in ihrem Sinne zu führen, also in Europa die US-Interessen durchzusetzen. Und das tut er ausgezeichnet.

Claudia Roth ist eine weitere prominente Grüne, die jahrelang Chefin der deutschen Grünen und acht Jahre lange Vizepräsidentin des Bundestages war. Auch sie ist durch ihr ganz spezielles Verhältnis zu Deutschland aufgefallen, wie zwei Beispiele zeigen. In Zuge der deutschen Wiedervereinigung demonstrierte die damalige Europaabgeordnete Claudia Roth 1990 unter dem Motto „Nie wieder Deutschland!“ in Frankfurt gegen die deutsche Wiedervereinigung. Claudia Roth trug die Parole als großes Transparent an der Spitze der Demo zusammen mit anderen Grünen vor sich her, wovon es im Netz viele Fotos gibt.

2015 marschierte Claudia Roth, damals Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, bei einer Demonstration in Hannover hinter einem Block vermummter Linksradikaler, die Parolen wie „Deutschland, du mieses Stück Scheiße“ und „Deutschland verrecke“ skandierten.

Das waren nur zwei von sehr viele Beispielen, die zeigen, wie die deutschen Grünen über ihr eigenes Land denken.

Dass nun ausgerechnet Mitglieder der Grünen, wie zum Beispiel Anto Hofreiter, anderen Parteien vorwerfen, sie seien „Landesverräter“, ist daher ziemlich absurd. Aber schauen wir uns anhand des oben genannten Spiegel-Artikels einmal an, worum es dabei geht.

Wer agiert „im Interesse gegnerischer Mächte“?

Der Spiegel-Artikel beginnt wie folgt:

„Die AfD, eine »Truppe von Landesverrätern«: Mit diesen Worten hat Anton Hofreiter (Grüne) die rechtspopulistische Partei erneut angegriffen. Die Partei agiere »nicht im Interesse unseres Landes, sondern im Interesse gegnerischer Mächte«, sage Hofreiter (…) Ein Verbot der rechtspopulistischen Partei dürfe man »auf gar keinen Fall ausschließen« sagte Hofreiter. Bereits bei »Markus Lanz« am Mittwoch hatte Hofreiter von den »Landesverrätern von der AfD« gesprochen.“

Ich bin bekanntlich kein Anhänger der AfD und es geht mir nicht darum, die Partei in Schutz zu nehmen. Ich will hier nur darauf hinweisen, wie sehr die heutige deutsche Politik an Orwell erinnert, wenn ausgerechnet Grüne sich erdreisten, irgendwen als „Landesverräter“ zu bezeichnen.

Man muss auch daran erinnern, dass die deutsche Ostpolitik, die von Kanzler Brandt begonnen und dann von seinen Nachfolgern fortgesetzt wurde, einen wahrscheinlich entscheidenden Anteil daran hatte, dass der Kalte Krieg friedlich überwunden werden konnte. Es war die deutsche Politik, die seit den 1970er Jahren darauf gesetzt hat, dass Dialog gerade dann besonders wichtig ist, wenn man sich mit anderen Staaten in einem heftigen Konflikt befindet. Auf diese Politik war man in Deutschland parteiübergreifend jahrzehntelang stolz, nur um sie bei der aktuellen Krise auf US-amerikanischen Druck über Bord zu werfen und stattdessen auf totale Konfrontation mit Russland und auch China zu setzen.

Dass die AfD sich dieser Politik der deutschen Regierung entgegenstellt und Kontakte in die zu Feinden erklärten Länder unterhält, wird ihr nun vorgeworfen. Unter anderem aus diesem Grund wird die AfD als „rechtsextrem“ oder „rechtspopulistisch“ bezeichnet. Das wäre so, als hätte man Bundeskanzler Willy Brandt Anfang der 1970er Jahre vorgeworfen, ein Linksextremist zu sein, weil er Kontakte zur Sowjetunion aufgebaut hat.

Das klingt merkwürdig? Ist es aber nicht, denn genau das haben ihm seine politischen Gegner seinerzeit vorgeworfen und wie wir wissen, war das kompletter Unsinn und die Geschichte hat gezeigt, dass Brandt recht hatte, während seine Gegner seine Politik später übernommen und unter Bundeskanzler Kohl fortgesetzt haben.

Man sollte sich daher die Frage stellen, ob es nicht die Grünen (und mit ihnen die gesamte Bundesregierung) sind, die „im Interesse gegnerischer Mächte agieren“, wenn sie die deutsche Wirtschaft mit Hilfe der Russland-Sanktionen bewusst an die Wand fahren. Diese anti-russische Politik ist zuallererst im Interesse der USA, nicht der Europäer. Hätte die US-geführte NATO auf Betreiben der USA nicht den NATO-Beitritt der Ukraine forciert, hätte Russland seine Militäroperation zur Gewährleistung seiner Sicherheitsinteressen kaum begonnen.

Die daraufhin beschlossenen Russland-Sanktionen, bei denen die Grünen eine der treibenden Kräfte sind, schaden Deutschland und der deutschen Wirtschaft weit mehr als Russland. Wenn wir uns daran erinnern, dass Wirtschaftsminister Habeck mit Deutschland „noch nie etwas anzufangen wusste“ und den USA „führend dienen“ will, dann muss man sich zwangsläufig die Frage stellen, wer in Deutschland „nicht im Interesse unseres Landes, sondern im Interesse gegnerischer Mächte“ handelt.

Wer verhindert, „dass Deutschland ein modernes Industrieland bleibt“?

Der Spiegel-Artikel endet mit folgendem Absatz:

„Vor Hofreiter hatte schon Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Partei angegriffen. »Die Partei stellt mit ihrer feindlichen Haltung gegenüber der Europäischen Union sogar die Grundlage unseres Wohlstands insgesamt infrage und will alles verhindern, was nötig ist, dass Deutschland ein modernes Industrieland bleibt«, sagte Scholz“

Wer für die Demokratie ist, der muss gegen die Europäischen Union sein, denn sie ist komplett undemokratisch. Ihre Regierung, die EU-Kommission, wird nicht von den Menschen in Europa gewählt und das EU-Parlament hat weniger Befugnisse als der Deutsche Reichstag unter Kaiser Wilhelm.

Würden die deutschen Medien den Menschen erklären, dass die AfD mehr Demokratie in Brüssel will und daher gegen die EU in ihrer heutigen Form, aber keineswegs gegen eine europäische Einigung ist, könnten die Menschen in Deutschland beginnen, darüber nachzudenken, ob die AfD nicht eventuell recht hat mit ihrer Kritik. Um das zu verhindern, suggerieren die deutschen Medien und Politiker einfach, die AfD sei generell gegen die europäische Einigung, indem sie die Begriffe „Europäischen Union“ und „Europa“ gleichsetzen.

Die Krönung der Dreistigkeit ist jedoch, dass Bundeskanzler Scholz, dessen Regierung die Rolle des Totengräbers der deutschen Wirtschaft übernommen hat, der AfD vorwirft, sie stelle mit ihrer pragmatischen Russland-Politik „die Grundlage unseres Wohlstands insgesamt infrage“ und sie wolle „alles verhindern, was nötig ist, dass Deutschland ein modernes Industrieland bleibt“.

Man muss ja die AfD nicht mögen, aber die Grundlage des deutschen Wohlstands stellt die Scholz-Regierung mit ihrer Wirtschsftspolitik, die vom anti-deutschen Kinderbuchautor Habeck geführt wird, selbst infrage. Es sei daran erinnert, dass führende deutsche Politiker schon vor einiger Zeit darauf hingewiesen haben, dass die aktuelle Politik den Wohlstand in Deutschland mindert. Oppositionsführer Friedrich Merz, ein ausgewiesener Unterstützer der anti-russischen Politik, sagte schon im April 2022:

„Wir haben wahrscheinlich – jedenfalls für eine gewisse Zeit – den Höhepunkt unseres Wohlstandes hinter uns. Es wird schwieriger. Wir werden auch das ein oder andere uns nicht mehr leisten können. Das wird für eine bestimmte Zeit so sein.“

Merz hat dabei keineswegs die (Wirtschafts-)Politik der Bundesregierung kritisiert, die unterstützt er, er hat nur kritisiert, dass die Bundesregierung den Menschen in Deutschland diese Wahrheit nicht offen ins Gesicht sagt, denn er fügte hinzu:

„Das sollte auch der Bundeskanzler sagen, der es weiß“

Aber die Bundesregierung sagt den Menschen in Deutschland das nicht, stattdessen hat Scholz gerade im ZDF-Sommerinterview fabuliert, dass es der deutschen Wirtschaft gut ginge, während er danach der AfD vorgeworfen hat, sie verhindere alles, „was nötig ist, dass Deutschland ein modernes Industrieland bleibt“.

Zur Erinnerung: Deutschland ist kein „modernes Industrieland“ mehr, denn selbst beim Spiegel konnte man inzwischen lesen, dass Deutschland die Deindustrialisierung droht. Und lieber Herr Scholz: Das liegt nicht an der AfD, denn die regiert Deutschland nicht, das tun Sie!

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden" enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



