Wer profitiert von dem Krieg und wer hat welche Interessen?

Krieg im Nahen Osten

Hier wage ich eine erste Analyse darüber, wer von dem Krieg in Israel profitiert und welche Länder welche Interessen haben. Aber vieles ist noch sehr unübersichtlich.

Die Meldungen über die Ereignisse in Gaza und Israel überschlagen sich in den Nachrichtenagenturen so sehr, dass man kaum alle lesen, geschweige denn, über alle berichten kann. Ich will hier daher nicht auf die aktuellen Ereignisse eingehen, sondern einen Blick auf die grundsätzlichen Fragen werfen. Es geht um die Frage, wer von dem Krieg profitieren könnte und welche Länder welche Interessen verfolgen.

Ich schicke es gleich vorweg: Was ich hier schreibe, ist spekulativ. Ich zähle lediglich Interessen auf, lege mich aber auf keine der Möglichkeiten, die ich nennen werde, fest. In diesem Artikel teile ich meine Gedanken mit Ihnen, aber wie Sie sehen werden, bin ich mir zum jetzigen Zeitpunkt selbst noch über vieles sehr unsicher.

Warum jetzt?

Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, warum die Hamas den Angriff auf Israel genau jetzt gestartet hat. Auf den ersten Blick ist der Zeitpunkt aus Sicht der Hamas schlecht gewählt, denn er spielt dem israelischen Premierminister Netanjahu in die Hände. Der Grund ist, dass es in Israel massive Proteste gegen die von ihm initiierte Justizreform gegeben hat, denn gegen Netanjahu laufen Strafverfahren wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit, und Netanjahu könnte von seiner eigenen Justizreform persönlich profitieren. Sogar die deutsche Regierung, für die Kritik an Israel eigentlich ein Tabu ist, hat die geplante „Reform“ kritisiert. Gegen die „Reform“ gab es in Israel seit März 2023 heftige Proteste, bei denen jeden Samstag teilweise über 100.000 Menschen demonstriert haben, und auch ein Generalstreik war im Gespräch.

Der Angriff der Hamas hat all das vergessen gemacht, Israel steht nun geeint hinter Netanjahu, der sich als Kriegsherr und Verteidiger Israels präsentiert. Man muss daher ganz objektiv feststellen, dass Netanjahu von den aktuellen Ereignissen profitiert hat, so zynisch das klingen mag.

Ob die Hamas darauf gesetzt hat, dass Israel aufgrund des inneren Konfliktes geschwächt ist, ist reine Spekulation. Aber es könnte noch einen anderen Grund geben, warum der Angriff gerade jetzt erfolgt ist. Bei der UN-Generalversammlung ist vor etwa zwei Wochen ein Friedensvertrag zwischen Saudi-Arabien und Israel ins Gespräch gekommen, über den beide Seiten offenbar schon länger verhandeln.

Das wäre eine Sensation, denn bisher hat Saudi-Arabien sich immer als Führungsmacht der islamischen Staaten und damit auch als Schutzmacht der Palästinenser präsentiert. Ob und welche Konzessionen die Saudis bei den Israelis für die Palästinenser erreichen wollten, weiß ich nicht, aber eines ist sicher: Dass arabische Medien jetzt darüber berichten, wie die israelische Luftwaffe brutal und gnadenlos Wohngebiete in Gaza bombardiert, dürfte es den Saudis fast unmöglich machen, an dem Plan für einen Friedensvertrag mit Israel festzuhalten.

Da sich der Iran, der sich mit Israel in erklärter Feindschaft gegenübersteht und als Verbündeter der Hamas gilt, und Saudi-Arabien ebenfalls angenähert haben, dürfte dem Iran eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel nicht gefallen. Der Iran könnte die Hamas daher dazu gedrängt haben, jetzt zuzuschlagen, um die Friedensgespräche zwischen Israel und Saudi-Arabien unmöglich zu machen und um zu versuchen, die islamische Welt gegen Israel zu vereinen.

Aber ich wiederhole es, all das sind nur meine ersten Gedanken, es sind Spekulationen.

Wer steht auf wessen Seite?

Es ist faszinierend, wie sehr sich beispielsweise die russischen und chinesischen Erklärungen von den Erklärungen der westlichen Länder unterscheiden. Die westlichen Länder ergreifen eindeutig und unmissverständlich Partei für Israel, während Russland, China und andere sich weitaus neutraler äußern, indem sie beide Seiten zu einem Ende der Kampfhandlungen auffordern.

Das ist nicht überraschend, denn das Leid und die Unterdrückung der Palästinenser ist außerhalb der westlichen Medienblase durchaus ein Thema. Außerdem ist es Russland und China, die sich für das geltende Völkerrecht aussprechen, ein Dorn im Auge, dass Israel mit freundlicher Unterstützung des Westens so viele UNO-Resolutionen ignoriert, die den Schutz der Rechte der Palästinenser fordern.

Der Standpunkt von Russland, China und vielen anderen Ländern ist, dass man, wenn man den Konflikt zwischen Israel und den Palästinenser lösen will, an der Zweitstaatenlösung nicht vorbei kommt. Es kann nur Frieden geben, wenn den Palästinensern ein Staat zugebilligt wird, in dem sie eine Perspektive haben. Derzeit werden sie von Israel unterdrückt, Israel nimmt ihnen mit seiner Siedlungspolitik ihr Land und macht die Palästinenser damit nicht nur rechtlos, sondern raubt ihnen auch jede Zukunftsperspektive.

Das sieht man im Rest der Welt sehr deutlich, weshalb die Palästinenser international durchaus Sympathien genießen, was keinesfalls ihr Vorgehen rechtfertigen soll, denn bewusste Angriffe auf Zivilisten sind durch nichts zu entschuldigen. Auch die Tatsache, dass Israel bei seinen Angriffen immer wieder ganz bewusst auch den Tod von Zivilisten zumindest billigend in Kauf nimmt, gibt den Palästinensern nicht das Recht, israelische Zivilisten anzugreifen.

Im Westen sind die Terrorangriffe Israels auf Palästinensergebiete und die Unterdrückung der Palästinenser durch Israel hingegen praktisch kein Thema für Politik und Medien, was man an der bedingungslosen Unterstützung des Westens für Israel sieht.

Natürlich stehen der Iran und Syrien und auch andere arabische oder muslimische Länder auf der Seite der Palästinenser, aber nicht alle. Einige Länder versuchen bisher, sich neutral zu verhalten, so gibt es zum Beispiel aus Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten bisher nur allgemein gehaltene Aufrufe an beide Seiten, die Eskalation zu stoppen, während beispielsweise Kuweit Israel als Reaktion auf die Entwicklungen vorwirft, die Rechte der Palästinenser fortgesetzt zu ignorieren, und Katar und der Irak offen Israel die Schuld an der Eskalation geben.

Man hat den Eindruck, dass viele arabische Länder die Entwicklungen abwarten wollen, denn sich gegen Israel zu positionieren, könnte die Beziehungen zu Westen beschädigen, andererseits wird bei ihnen der innenpolitische Druck wachsen, wenn Israel mit der angekündigten Brutalität gegen die Menschen im Gazastreifen vorgeht.

Die Türkei wiederum hat sich ebenfalls auf die Seite der Palästinenser gestellt, weil auch Erdogan sich als Schutzherr der Moslems präsentieren möchte. Erdogan hat ausdrücklich von Israel ein Ende des Konfliktes gefordert.

Vieles ist noch unklar

Es ist, zumindest für mich, zum jetzigen Zeitpunkt noch unmöglich, zu sagen, wie sich viele Länder positionieren werden. Vieles dürfte davon abhängen, wie lange der Krieg dauern und auch, wie brutal Israel in Gaza vorgehen wird. Daher dürften viele Regierungen dieser Länder selbst noch nicht entschieden haben, wie sie sich positionieren werden, wenn die Entwicklungen sie dazu zwingen sollten, sich zu positionieren. Sie hoffen sicherlich inbrünstig, dass der Krieg schnell endet, damit ihnen diese Entscheidung erspart bleibt.

Der israelische Premierminister Netanjahu hat die interessante Erklärung abgegeben, er wolle im Zuge dieses Konfliktes den Nahen Osten verändern. Was er damit gemeint hat, hat er jedoch nicht gesagt. Wenn das ernst gemeint war, dürfte auch das großen Einfluss darauf haben, wie sich die Länder der Region positionieren.

Die USA haben schon mal eine Flugzeugträgergruppe Richtung Israel entsandt. Ob es sich dabei nur um eine Drohgebärde handelt, oder ob die USA der Meinung sind, dass die militärische Lage für Israel so ernst werden könnte, dass die USA eingreifen müssen, ist auch noch unklar.

Es sind also sehr viele Unbekannte im Spiel und offenbar werden wir noch einige Tage Geduld haben müssen, bis die Lage übersichtlicher wird.

