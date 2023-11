Westliche Medien schreiben die Ukraine de facto ab

Umsetzung des RAND-Papiers

Die Medienberichte darüber, dass die Ukraine faktisch am Ende ist, häufen sich im Westen. Inzwischen gibt es täglich Meldungen darüber und sogar deutsche Medien berichten nun.

Ich berichte schon lange darüber, wie das RAND-Papier vom Januar, über das ich seit Februar schreibe, Schritt für Schritt umgesetzt wird. In dem Papier hat die RAND-Corporation der US-Regierung empfohlen, einen Ausweg aus dem Ukraine-Abenteuer zu suchen, denn die Ziele, die die USA in der Ukraine verfolgt haben (Russland wirtschaftlich zerschlagen, international isolieren und die russische Armee entscheidend schwächen) wurden nicht erreicht. Stattdessen mussten die USA die Ukraine mit inzwischen über 100 Milliarden Dollar unterstützen und ein Ende ist nicht abzusehen, während die USA in dem Konflikt nichts zu gewinnen haben, denn – so RAND – wo die Grenzen der Ukraine verlaufen, ist für die USA unwichtig und die ungeheuren Kosten nicht wert.

In dem Papier wurde vor allem die Frage gestellt, wie die USA die westlichen Verbündeten, die zunächst für die Unterstützung der Ukraine radikalisiert wurden, und auch die westliche Öffentlichkeit davon überzeugen könnten, sich aus dem Ukraine-Abenteuer zurückzuziehen. Das wurde in den letzten Monaten vorbereitet und der erste konkrete Schritt war die faktische Absage an den NATO-Beitritt der Ukraine. Das hatte RAND im Januar gefordert und es wurde auf dem letzten NATO-Gipfel beschlossen.

Nun scheint das Finale zu beginnen, denn bis vor kurzem haben die westlichen – und vor allem die deutschen – Medien noch Siegeszuversicht verbreitet und davon gesprochen, die Ukraine könne mit ihrer Offensive das Blatt wenden und die russischen Truppen zurückschlagen. Noch vor wenigen Wochen hat der Spiegel fantasiert, die Ukraine stünde vor dem Durchbruch zur Krim.

Dass Russland seit Monaten davon spricht, die ukrainische Offensive sei gescheitert, wurde im Westen verschwiegen oder als „russische Propaganda“ abgetan. Aber wie so oft erweist sich die „russische Propaganda“ als wahr, wie die aktuellen Eingeständnisse der westlichen Medien zeigen.

Ich werde hier Beispiele der letzten Tage bringen, die das aufzeigen. Die Liste erhebt keinesfalls einen Anspruch auf Vollständigkeit.

Der „zusammenfantasierte“ Sieg

In Deutschland begannen die Meldungen darüber, dass die Ukraine am Ende ist, meiner Meinung nach mit einem Stern-Artikel vom 1. November, der die Überschrift „RUSSLANDS ANGRIFF – Krieg längst gewonnen? Wie Experten den Sieg zusammenfantasieren – und damit der Ukraine schaden“ trug und auf den ich bereits eingegangen bin.

Am 4. November habe ich bereits aufgezeigt, wie sehr sich die Meldungen über die verzweifelte Lage der Ukraine in westlichen Medien häufen. Der Anlass war eine NBC-Meldung darüber, dass die USA und die EU die Ukraine hinter den Kulissen zu Verhandlungen mit Russland drängen, wobei es ausdrücklich um Zugeständnisse ging, die Kiew Moskau machen solle, um ein Ende der Kampfhandlungen zu erreichen. Kiew hat das danach natürlich entschieden dementiert.

Es geht Schlag auf Schlag

Am 4. November hat der britische Telegraph eine Experteneinschätzung zur Ukraine veröffentlicht, die die Überschrift „Die Ukraine hat die besten Chancen auf einen Sieg verspielt“ trug und mit folgenden Worten eingeleitet wurde:

„In einer Situation, in der sie keine Waffen mehr hat, die sie für einen Sieg benötigt, und die Aufmerksamkeit der Welt sich auf Israel richtet, sehen die Aussichten schrecklich aus“

Der Autor schrieb, dass es den ukrainischen Streitkräften vor dem Einsetzen des schlammigen Herbstwetters und der Kälte nicht gelungen ist, die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen oder der russischen Armee katastrophale Verluste zuzufügen, was nötig gewesen wäre, um weitere westliche Unterstützung zu bekommen. An militärische Erfolge der Ukraine glaubt er nicht:

„Die Lösung des Konflikts in der Ukraine ist eine der verbleibenden Optionen. Was, wenn er (Biden) beschließt, einen Waffenstillstand in der Ukraine zu erzwingen, indem er damit droht, die US-Hilfe zu kürzen oder die Hilfe einzustellen? Nur wenige europäische Staats- und Regierungschefs würden sich dieser Entscheidung widersetzen.“

Am gleichen Tag berichtete die New York Times über Streit zwischen Selensky und Oberbefehlshaber Saluzhny und schrieb, dass die ukrainische Führung zunehmend gespalten sei. Auch darüber berichten russische Medien seit Monaten, aber nun lässt sich das auch im Westen nicht mehr verheimlichen, weil Selensky und Saluzhny sich in Interviews öffentlich gegenseitig Vorwürfe machen. Plötzlich erfährt auch das westliche Publikum in dem Artikel der New York Times, dass es in der Ukraine bereits seit über einem Jahr „Gerüchte“ über Spannungen zwischen Selensky und Saluzhny gibt, womit die „russische Propaganda“ ein weiteres Mal bestätigt wird. Übrigens werden Saluzhny auch Ambitionen auf das Präsidentenamt nachgesagt.

Dass es diesen Streit gibt, bestätigte am 6. November der ehemalige ukrainische General Kriwonos, während Selenskys Büro diese Meldungen dementieren lässt. Am 8. November äußerte sich beispielsweise der Chef der ukrainischen Präsidialverwaltung dazu und sagte, er sehe „keinerlei Anzeichen für unterschiedliche Positionen in der militärischen und politischen Führung“ der Ukraine.

De Washington Post ist in Sachen Ukraine offen pessimistisch und schrieb am 5. November, USA sollten nicht auf einen Sieg der Ukraine in dem Konflikt hoffen. Dem Autoren zufolge war der Westen bei den Waffenlieferungen zu zögerlich:

„Ob das nun auf bürokratische Trägheit oder auf die Versuche von Präsident Biden zurückzuführen ist, das Risiko einer Eskalation einzudämmen, das Ergebnis ist dasselbe: Die Ukraine ist heute in einer schlechteren Lage als im vergangenen November. Ihre Truppen sind erschöpft und dezimiert, ihre Waffenvorräte gehen aus, und die westliche Öffentlichkeit ist sich uneinig, ob sie weitere Hilfe leisten soll“

Ohne militärische Erfolge dürfte es jedoch schwer werden, den Westen zu weiteren Waffenlieferungen zu bewegen, wenn diese keinen militärischen Erfolg bringen. Den gab es trotz der Offensive aber nicht, wie der Autor feststellte:

„Die ukrainische Gegenoffensive sollte die politische Unterstützung Kiews aufrechterhalten, indem sie bewies, dass das Land verlorene Gebiete zurückerobern kann. Jetzt müssen die Unterstützer der Ukraine möglicherweise das Gegenargument vorbringen, dass die Ukraine kein nennenswertes Territorium zurückerobert und unbegrenzte Hilfe benötigt, um eine vernichtende Niederlage zu verhindern“

Die Ukraine hat inzwischen massive Probleme bei der Rekrutierung neuer Soldaten, sodass auch „unbegrenzte“ Waffenlieferungen kaum einen Effekt haben dürften, wenn es nicht genug ukrainische Soldaten gibt, die die Waffen einsetzen können. Daher titelte der Spectator am 6. November „Verliert der Westen das Interesse an der Ukraine?„. Der Artikel war von dem einflussreichen britischen Historiker Mark Galeotti, der darauf hinwies, dass Selensky nun wesentlich gereizter klingt, als früher.

In diesen Tagen sei aus Kiew ein ganz anderer Ton zu hören, schrieb er und wies darauf hin, dass Selensky, der noch vor einigen Monaten in den westlichen Hauptstädten willkommen geheißen wurde, bei seinem jüngsten Besuch in Washington keine öffentliche Rede vor dem US-Repräsentantenhaus halten durfte und nicht einmal mehr in die Talkshow von Oprah Winfrey eingeladen wurde. Er erwähnte auch, dass Selenskys Stimmung in einem Artikel von Time, der in Kiew für viel Wirbel gesorgt hat, als „wütend“ auf den Westen bezeichnet wurde.

Am 6. November berichtete die Washington Post darüber, dass es mittlerweile offenen Streit zwischen den USA und der Ukraine darüber gibt, wer für das Scheitern der ukrainischen Offensive verantwortlich ist:

„Warum hat die Ukraine keine großen Fortschritte gemacht? Hinter den Kulissen gibt es gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen ukrainischen und amerikanischen Beamten. Die Amerikaner beschweren sich insgeheim darüber, dass es den Ukrainern nicht gelungen ist, eine Allwaffenoffensive im Stile der NATO durchzuführen, und dass sie zu den für die sowjetische Militärstrategie typischen Zermürbungskämpfen zurückgekehrt sind, während sie dringend benötigtes Personal für sekundäre Aktionen rund um Bachmut abgestellt haben. Die Ukrainer wiederum beschweren sich, dass der Westen ihnen nicht genügend Waffen zur Verfügung gestellt hat, um die russischen Befestigungsanlagen zu durchbrechen, und dass viele der Waffen, die sie erhalten haben, nicht funktionsfähig sind“

Am 8. November hat der Berater des Chefs des ukrainischen Präsidialamtes Sergej Leschtschenko dem Westen vorgeworfen, die versprochenen Waffen nicht vollständig geliefert zu haben, die Ukraine brauche aber ein Vielfaches an Waffen, um weiter kämpfen zu können. Der Streit und die gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen dem Westen und der Ukraine werden immer offener ausgetragen.

Dass inzwischen offen gesagt wird, dass die ukrainische Offensive ein Fiasko war, dürfte es US-Präsident Biden nicht leichter machen, im US-Parlament weitere Finanz- und Waffenhilfe für Kiew zu bekommen, denn die Kritiker der Unterstützung Kiews fühlen sich dadurch nur bestätigt und dürften aufgrund der Medienberichte weiteren Zulauf bekommen. Aber ohne weitere massive Hilfe ist Kiew finanziell und militärisch am Ende.

Das ist offensichtlich nicht mehr zu verheimlichen und daher häufen sich nun die Medienberichte, die das thematisieren und die westliche Öffentlichkeit anscheinend auf ein Ende (oder eine massive Reduzierung) der Ukraine-Hilfen vorbereiten sollen.

So langsam ist der Spiegel

Der Spiegel ist eines der Medien, die den ukrainischen Sieg besonders eifrig und hartnäckig „zusammenfantasieren“, wie der Stern es ausdrückte. Daher erfahren Spiegel-Leser die Wahrheit, wenn überhaupt, nur sehr zeitverzögert. Den Artikel aus Time, in dem zu lesen war, dass im Umfeld von Selensky kaum noch jemand an einen Sieg glaubt und dass Selensky „wütend“ sei, erwähnte der Spiegel erst eine Woche später und nur mit einem Satz. Und den Artikel von Oberbefehlshaber Saluzhny im Economist vom 1. November, in dem der davon spricht, die Ukraine sei in einer Sackgasse und Durchbrüche an der Front seien nicht zu erwarten, erwähnte der Spiegel erst am 7. November. Spiegel-Leser erfahren solche Dinge mit einer Woche Verspätung, aber der Reihe nach.

Am 5. November gestand der Spiegel in einem Artikel mit der Überschrift „Selenskyjs Kampf für mehr Unterstützung – »Wir sind nicht bereit, dem verdammten Terroristen Putin unsere Freiheit zu geben«“ ein, dass die ukrainische Offensive „nicht den erhofften großen Durchbruch gebracht“ habe und dass „die Partner im Westen müde wirken“. In dem Artikel gestand der Spiegel auch ein, dass Russland die totale Luftüberlegenheit hat, was der Spiegel und andere westliche Medien lange bestritten haben, obwohl es offensichtlich war.

Das hatte Selenky auf einer Pressekonferenz selbst eingestanden und der Spiegel zitiert daraus:

„Sobald am Himmel eine Art Gleichgewicht hergestellt sei, könnten die ukrainischen Bodenstreitkräfte vorrücken. »Wir können nicht einfach angreifen wie die russischen Streitkräfte«, sagte der ukrainische Präsident und verwies auf die russische Taktik, Soldaten ohne Rücksicht auf eigene Verluste in den Kampf zu werfen. »Wir brauchen unsere Soldaten.«“

Dass Russland seine „Soldaten ohne Rücksicht auf eigene Verluste in den Kampf“ werfe, ist eine bemerkenswerte Aussage, die man in letzter Zeit öfter im Westen gehört hat. Um davon abzulenken, dass die Ukraine ihre Soldaten in der Offensive erfolglos geopfert hat, was dazu führt, dass ukrainische Einheiten inzwischen teilweise die sinnlosen und selbstmörderischen Angriffsbefehle auf die russischen Linien verweigern, wird im Westen seit kurzem betont, dass Russland das täte und seine Soldaten sinnlos verheize. Das ist definitiv nicht so, denn es gibt immer mehr Meldungen, dass sich die zwangsrekrutierten und schlecht ausgebildeten ukrainischen Soldaten bei erster Gelegenheit ergeben, um nicht sinnlos verheizt zu werden.

Auch dass Selensky inzwischen aufgrund der ukrainische Misserfolge gereizt und wütend ist, kann man im Spiegel anhand von Selenskys Wortwahl, die noch radikaler geworden ist als früher, erfahren:

„Selenskyj bekräftigte seine Position, dass es mit Russland aktuell keine Verhandlungen geben könne. »Es gibt keinen Dialog mit Terroristen«, unterstrich er. »Ihr Wort ist nichts wert, sie wollen nur zerstören und töten.« Die Ukraine werde ihren Kampf gegen die Truppen von Kremlchef Wladimir Putin fortsetzen. »Wir sind nicht bereit, dem verdammten Terroristen Putin unsere Freiheit zu geben.«“

Über den erwähnten Time-Artikel, der in Kiew für viel Wirbel gesorgt hat, weil er aus Selenskys Umfeld berichtet hat, dass dort praktisch niemand mehr an einen militärischen Erfolg glaubt, erfährt der Spiegel-Leser mit einer Woche Verspätung nur in einem Satz:

„Der Text beschreibt Präsident Wolodimyr Selenskyj etwa während einer USA-Reise als hartnäckigen, einsamen, immer häufiger aber auch enttäuschten und genervten Kämpfer für die ukrainische Sache.“

„Die Front steckt fest“

Wie verzweifelt die Nachschub-Situation für die Ukraine ist, hat der Spiegel auch erst mit einigen Tagen Verspätung berichtet. Unter der Überschrift „Kampf gegen Russlands Luftwaffe – Frankensteins Flugabwehr“ erfuhr der Spiegel-Leser ebenfalls am 5. November, dass die USA und die Ukraine inzwischen versuchen, veraltete westliche Luftabwehrraketen mit alten sowjetischen Abschusssystemen kompatibel zu machen, weil die Ukraine nicht genug Luftabwehr gegen die russische Lufthoheit hat.

Am 7. November veröffentlichte der Spiegel einen Artikel mit Überschrift „Ukrainische Gegenoffensive – Die Front steckt fest„, in dessen Einleitung der Leser erfuhr:

„Trotz monatelanger Kämpfe kommt die ukrainische Gegenoffensive nicht voran. Es droht ein jahrelanger Stellungskrieg, Kiew fordert deshalb mehr Hilfe aus dem Westen.“

Ich wiederhole noch einmal, dass ich seit Monaten berichte und dass Russland seit Monaten meldet, dass die ukrainische Gegenoffensive gescheitert ist. Das sagt der Spiegel zwar immer noch nicht so offen, aber zumindest erfahren Spiegel-Leser so langsam, dass die bisherigen Erfolgs- und Durchhalteparolen, die der Spiegel in den letzten Monaten veröffentlicht hat, sich als Unsinn herausgestellt haben. Das war reine Kriegspropaganda wider besseres Wissen, um die deutschen Leser bei der Stange zu halten, denn wenn die deutsche Öffentlichkeit wüsste, wie verzweifelt die Ukraine seit Monaten ist und dass alle westlichen Waffenlieferungen sinn- und ergebnislos verheizt werden, dann wäre die Stimmung in Deutschland wahrscheinlich vor Monaten gekippt.

In dem Artikel berichtete der Spiegel mit einer Woche Verspätung über Saluzhnys Artikel beim Economist, in dem der geschrieben hat, dass die Ukraine – je nach Übersetzung – in einer „Sackgasse“ oder einer „Pattsituation“ steckt. Saluzhny wollte mit dem Artikel wahrscheinlich erreichen, dass der Westen akzeptiert, dass die Offensive gescheitert ist, dass er aber trotzdem weiterhin Waffen liefert, um die Ukraine in einem „jahrelangen Stellungskrieg“ zu unterstützen. Im Spiegel-Artikel hieß es:

„Weder Kiew, noch Moskau verzeichneten zuletzt nennenswerte Gebietsgewinne. Die ukrainische Sommeroffensive blieb ebenso in Minenfeldern stecken, wie aktuelle russische Versuche, die Stadt Awdijiwka im Donbass einzunehmen. Am aussichtsreichsten ist aktuell noch ein ukrainischer Angriff über den Dnjepr im Süden, wo die Russen kaum Defensivstellungen aufgebaut haben. Weil es kompliziert ist, den breiten Fluss mit schwerem Gerät zu überqueren, kam es jedoch bisher nicht zu einem entscheidenden Durchbruch.“

Das ist Unsinn für Laien, denn dass die ukrainische Offensive gescheitert ist, ist offensichtlich. Russland hat bisher verteidigt, um seine Soldaten zu schonen und ist noch gar nicht zu einer Offensive übergegangen, weshalb Russland auch noch wenige Geländegewinne zu verzeichnen hat. Die russischen Geländegewinne sind Ergebnisse einer „aktiven Verteidigung“, wie es in Russland genannt wird, bei der Druck auf die ukrainischen Linien gemacht wird, um Schwachpunkte zu finden und dort, wenn möglich, ein wenig vorzurücken.

Dass der Spiegel Hoffnung auf einen ukrainischen Durchbruch am Dnjepr macht, ist Augenwischerei. Russland hat die Stadt Cherson vor einem Jahr kampflos aufgegeben, weil die Versorgung der Truppen über den Dnjepr ohne Brücken unmöglich ist. Das gilt auch umgekehrt, zumal die Ukraine keine Luftüberlegenheit hat. Die derzeitigen ukrainischen Versuche, über den Dnjepr überzusetzen sind reine Selbstmordkommandos, die Selensky – siehe oben – den Russen zuschreibt.

Wie geht es weiter?

Inzwischen hat sogar EU-Chefdiplomat Borrell, bisher einer der lautesten Scharfmacher in Sachen Ukraine, eingestanden, dass der Krieg im Nahen Osten hat bereits Auswirkungen auf die Unterstützung der EU für die Ukraine hat und dass der globale Süden an dem Ukraine-Konflikt nicht interessiert ist, sondern ihn als einen regionalen Konflikt ansieht, der ein Problem des Westens ist. Das sagte Borrell bei einer Rede vor EU-Botschaftern aus aller Welt und forderte sie auf, in ihren Gastländern wirkungsvoller „Gegenpropaganda“ zu betreiben, um den globalen Süden doch noch für die Ukraine zu interessieren, was ein ziemlich sinnloses Unterfangen sein dürfte.

Man sieht inzwischen deutlich, wie die westlichen Medien die Ukraine abschreiben. Wo vor einigen Wochen noch Erfolge und Durchhalteparolen gemeldet wurden, liest man nun, dass die Lage der Ukraine verzweifelt ist.

Das RAND-Papier forderte von der US-Regierung, aus dem Konflikt auszusteigen, weil er zu teuer ist. Auch in der EU macht sich diese Stimmung immer breiter und die immer häufigeren Medienberichte über die verzweifelte Lage Kiews tragen ihren Teil dazu bei.

Die Frage ist, wann Kiew – offiziell aus eigenem Antrieb, in Wahrheit aber wegen Drohungen aus dem Westen, die Unterstützung herunterzufahren – mit Moskau zu reden beginnt. Und die Frage ist auch, ob Selensky dazu bereit ist und ob Moskau ihn, nach allem, was passiert ist, überhaupt als Gesprächspartner akzeptiert. Vielleicht, auch darüber gab es in der Vergangenheit bereits Spekulationen in westlichen Medien, muss Selensky erst aus dem Amt entfernt werden, damit ein Nachfolger mit Russland verhandeln kann.

Eine andere Möglichkeit ist, dass die Ukraine nach dem deutschen Vorbild von 1945 bis zum Ende kämpfen wird, weil die Führung des Landes so sehr radikalisiert ist, dass sie ihr Land lieber in den Untergang reißt, als mit Russland über Frieden zu sprechen.

Es kann auch passieren, dass Russland mit Kiew nicht verhandeln will, sondern Forderungen an die USA über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa stellt.

Wie auch immer, mir scheint, wir sind an dem Punkt angekommen, an dem sich in den nächsten Wochen das Schicksal der Ukraine – und auch von Selensky persönlich – entscheiden wird.

