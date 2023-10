Wie anders in Russland über den Krieg in Israel berichtet wird

Naher Osten

In Russland haben Politik und Medien eine andere Einstellung zu dem Krieg in Israel, als in Deutschland. Russische Medien berichten neutral über beide Seiten.

Russland ist im israelisch-palästinensischen Konflikt neutral. Dass Zivilisten sterben, wird scharf verurteilt, aber in Russland hat man aufgrund der Vorgeschichte Verständnis für beide Seiten. Das zeigt sich sowohl an den offiziellen russischen Erklärungen als auch an den Medienberichten. Daher habe ich die Berichte aus der Region übersetzt, die das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick ausgestrahlt hat. Die Ereignisse in Israel und Palästina haben dort viel Raum eingenommen, weshalb dies wieder ein recht langer Artikel geworden ist.

Die Beiträge begannen mit der Anmoderation im Studio und einem Bericht aus Israel, auf den ein Bericht von der palästinensischen Seite folgte.

Beginn der Übersetzung:

Ein riesiges Militärkontingent zieht in Richtung der palästinensischen Enklave

Eine Woche ist seit dem bestialischen Terrorangriff von Hamas-Kämpfern aus dem Gazastreifen auf Israel vergangen, bei dem unschuldige Menschen, darunter auch Russen, getötet wurden. Die Angaben zu den Verlusten auf israelischer Seite: mehr als 1.300 Tote, mehr als 3.000 Verletzte. Unter den Toten befinden sich 16 Russen, 8 weitere werden vermisst. Etwa 150 Menschen befinden sich in der Gefangenschaft der Hamas. Im Gaza-Streifen wurden mehr als 2.000 Menschen getötet und 9.000 verwundet, über 700 Kinder sind ums Leben gekommen. In den letzten Tagen haben wir ausführlich über das alptraumhafte Drama berichtet, das sich seit letztem Samstag abspielt, und über seine Folgen, deren Ausmaß noch nicht absehbar ist.

Präsident Putin nannte den Vorfall eine „Tragödie großen Ausmaßes“, wobei er sein Mitgefühl für die Toten und Verletzten bekundete, und am Freitag setzte er noch eins drauf und betonte die beispiellose Brutalität des Angriffs auf Israel: „Israel ist natürlich mit einem beispiellosen Angriff konfrontiert, wie es ihn in der Geschichte noch nie gegeben hat, nicht nur in Bezug auf das Ausmaß, sondern auch in Bezug auf die Art der Ausführung, in Bezug auf die Brutalität – nun, was soll ich sagen, wir müssen die Dinge beim Namen nennen. Israel antwortet in großem Umfang und auch mit ziemlich brutalen Methoden. Natürlich verstehen wir die Logik der Ereignisse, aber trotz aller Brutalität auf beiden Seiten glaube ich, dass wir natürlich auch an die Zivilbevölkerung denken müssen.“

Putin spricht davon, dass das Prinzip der kollektiven Verantwortung der Menschen auf beiden Seiten nicht geben darf, aber natürlich hat Israel das Recht, sich zu verteidigen, wie Putin fortfuhr: „Israel hat natürlich das Recht auf seine Sicherheit und Garantien für diese Sicherheit. Aber man muss die Instrumente finden, um einen Ausweg aus der Situation zu finden. Meiner Ansicht nach kann das natürlich auch durch eine Art von Vermittlungsbemühungen erreicht werden.“

Natürlich gibt es noch keinen Vermittlungsmechanismus, aber es gibt Chancen, einen zu schaffen, denn wir haben gute Beziehungen zu beiden Seiten, woran Putin erinnerte: „Aber auf der anderen Seite haben wir sehr gute Beziehungen zur arabischen Welt – seit vielen Jahren, Jahrzehnten – und vor allem natürlich zu Palästina, dem einst versprochen wurde, dass ein palästinensischer Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt gegründet wird. Das wurde ihnen versprochen, die Entscheidungen wurden in der UNO getroffen. Sie haben das Recht, auf die Erfüllung dieser Versprechen zu rechnen. All das sollte zusammengeführt werden und natürlich sollten wir zuallererst an die Menschen denken, die keine Schuld an der derzeitigen Eskalation tragen. Es ist unmöglich, so zu tun, als ob niemand dies sieht, nicht versteht und ausklammert.“

Für Putin ist das typisch, dass er in der großen Politik immer auch an die Menschen denkt.

Wir zeigen nun Berichte von beiden Seiten der Front und beginnen in Israel.

In den ersten Sekunden des Angriffs, als die Sirene ertönte und die Luft von den Spuren der abgefeuerten Qassams durchschnitten wurde, tanzten die jungen Menschen noch. Augenblicke später tauchten bewaffnete Männer in Tarnkleidung auf und eröffneten das Feuer. Die bewaffneten Männer griffen Kibbuzim an der Grenze zum Gazastreifen an und überraschten die Festbesucher. Einige wurden an Ort und Stelle getötet, andere wurden nach Gaza gebracht. Es gab aber auch die, denen es gelang, zu entkommen und sich zu verstecken.

Entlang der gesamten Grenze zum Gazastreifen wurden Betonunterstände errichtet, die mit Bildern von im Land lebenden Vögeln bemalt wurden. Normalerweise werden diese Bunker genutzt, um sich vor Qassam-Angriffen zu verstecken, aber an diesem Tag, dem 7. Oktober, wurden sie von jungen Männern und Frauen genutzt, die zu dem Musikfestival gekommen waren. Wo man sich vor Raketen verstecken kann, konnte man sich aber nicht vor den Militanten verstecken, die Granaten in die mit Menschen gefüllten Unterstände geworfen haben.

Fotos und Videos von israelischen Gefangenen und Geiseln, die von Hamas-Kämpfern entführt wurden, füllten die Online-Communities. So viele junge Menschen: Mädchen im Teenageralter, kleine Kinder. Im Süden des Landes sollte das traditionelle Teva-Festival für elektronische Musik stattfinden. Es zieht normalerweise mehrere tausende Menschen an. Später wurden mehr als 260 Leichen dort gefunden, wo sich junge Menschen am Samstag zum Festival für elektronische Musik versammelt hatten.

Als am vergangenen Samstagmorgen um sieben Uhr Schüsse fielen und der Luftalarm ausgelöst wurde, konnten die Festivalbesucher nirgendwo mehr hin. Smartphone-Videos, die am Ort der Tragödie gefunden wurden, zeigen die verängstigten und verwirrten Gesichter von sehr jungen Männern und Frauen, die versuchen, sich im Gras, hinter Büschen oder hinter einem nahegelegenen Panzers zu verstecken, während sie weiterhin von Terroristen beschossen werden, die aus dem Gazastreifen ausgebrochen sind. Hunderte von Menschen werden noch immer vermisst. Unter ihnen ist die russischsprachige Israelin Karina Davidowa. Noch zwei Stunden nach Beginn des Angriffs rief das Mädchen seine Mutter an und versuchte zu fliehen und ihr Auto zu finden. Dann brach die Verbindung ab.

Fast sechs Stunden lang schossen die Militanten auf die Menschen, die zu dem Festival gekommen waren, sowie auf Bewohner der umliegenden Städte und Dörfer und nahmen sie als Geiseln. Nur die wenigen Polizeibeamten und Sicherheitskräfte, die vor Ort im Einsatz waren, leisteten Widerstand. Spezialeinheiten der Armee trafen erst viel später am Ort der Tragödie ein. Sehr junge Soldaten eines benachbarten Militärstützpunktes waren selbst auf der Suche nach Rettung und Hilfe, als sie von dem Beschuss eingeschlossen worden waren.

Brigadegeneral a. D. Noam Tibon erfuhr über das Telefon von dem Unglück und kam in das Dorf Nahal Oz, um seine Kinder und Enkelkinder zu retten, die als Geiseln genommen worden waren. Er griff nach vielen Jahren wieder zu den Waffen und schaffte es, nachdem er zusammen mit Soldaten mehrere Terroristen getötet hatte, seine Angehörigen zu retten.

„Dieser Feind tötet Kinder und Mütter in ihren Betten und entführt alte Menschen. Die israelische Armee wird ihre ganze Kraft einsetzen, um den Feind zu vernichten und diesen schwarzen Tag für Israel und seine Bürger zu rächen. Wir werden alle Gebiete, in denen sich die Hamas versteckt, in Schutt und Asche legen!“, erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu.

In den von den Terroristen berfreiten Städten, Dörfern und Kibbuzim fand das Militär Spuren von abscheulichen Verbrechen. In Re’im, wo sich Tausende von jungen Menschen zu dem Festival für elektronische Musik versammelt hatten, wurden 260 Leichen gefunden. Im Kibbutz Beeri waren es 200. In dem Dorf Kfar Aza wurden weitere 260 Leichen gefunden, darunter 40 von der Hamas ermordete Kinder. Insgesamt wurden in diesen Tagen mehr als 1.300 Israelis getötet. Es waren nicht nur Menschen, die getötet wurden. Hier ist ein Video, das von einem Bewaffneten in einer israelischen Siedlung aufgenommen wurde. Ein mit einem automatischen Gewehr bewaffneter Hamas-Schütze erschießt einen Hund aus nächster Nähe und begutachtet dann ein Haus, dessen Besitzer wahrscheinlich schon tot sind.

Die Kämpfer der Izz al-Din al-Qassam-Brigaden, die in Israel einmarschiert sind, schießen auf Zivilisten und legen Hinterhalte auf Autobahnen. Ein israelischer Mann, der in einem Auto versuchte, den Killern zu entkommen, hatte seine Blackbox-Kamera eingeschaltet. Sie zeichnete den Moment auf, in dem die Bewaffneten den Fahrer und die Insassen methodisch erschossen.

Doron Almog, ein General und ehemaliger Befehlshaber des südlichen Militärdistrikts, der jetzt der Jewish Agency vorsteht und der vor zwanzig Jahren fünf Verwandte bei einem Terroranschlag verloren hat, sagte, dass Terroristen am vergangenen Samstag sechs weitere seiner Verwandten, Erwachsene und Kinder, die im Süden Israels leben, getötet haben. Unter den von den Terroristen Getöteten befand sich auch der 47-jährige Polizist Denis Belenky, der aus Baltiysk bei Kaliningrad stammte. Er war als Jugendlicher nach Israel ausgewandert. Der Polizist wurde, wie es sich gehört, im Kampf getötet als er die Menschen schützte.

Über die Tatsache, dass Zivilisten, darunter Alte, Kinder und Frauen, auf Befehl des Hamas-Kommandos getötet wurden, berichtete der israelische Geheimdienst, der ein von den Terroristen erbeutetes Schreiben mit genauen Plänen von Siedlungen im Süden und Anweisungen zur Tötung der örtlichen Bevölkerung zeigte. Tatsächlich bezeugen das die Aufnahmen der Straßenmassaker. Hier sind leidenschaftslose Aufnahmen einer Straßenüberwachungskamera. Hier sieht man, wie sich die Einwohner in Autos und im Gras am Straßenrand verstecken und wie sie kaltblütig mit Maschinengewehrfeuer aus nächster Nähe und mit Kolbenhieben auf den Kopf getötet werden.

In der israelischen Grenzstadt Ofakim haben Bewaffnete ein älteres Ehepaar getötet. Der 81-jährige Physiker Sergej Gredeskul, der noch in den 1990er Jahren aus der UdSSR nach Israel ausgewandert war, und seine Frau Victoria wurden am Morgen des 7. Oktober von Hamas-Kämpfern erschossen. Der Tod des Wissenschaftlers, der mehr als hundert wissenschaftliche Artikel verfasst hat, wurde von seinem guten Freund, dem Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften Alexej Chochlow, in seinem Telegramm-Kanal gemeldet. In derselben Siedlung, in der Militante mehr als 260 Zivilisten erschossen, starb ein weiterer gebürtiger Russe, der 34-jährige David Lystsow, der aus der Nähe von Tscheljabinsk nach Israel gegangen war. David arbeitete als Wachmann und wurde getötet, als er Besucher des Musikfestivals beschützte, die die ersten Opfer der eindringenden Islamisten waren.

Alon Elaikh aus dem Dorf Nir Am nahe der Grenze zum Gazastreifen wurde gerettet, als der Leiter des örtlichen Kibbuz-Rates den Strom zum Dorf abschaltete und so die Tore blockierte. Die sich nähernden Kämpfer wollten keine Zeit auf die Stürmung der Siedlung aufwenden.

Es gibt Überlebende, die von ihren Entführern in den Gazastreifen gebracht wurden. Die Regierung hat bereits 128 israelische Familien benachrichtigt, deren Angehörige in der palästinensischen Enklave als Geiseln gehalten werden. Unter ihnen sind auch Kinder. Israelische Netzwerke veröffentlichen Fotos von Jungen und Mädchen, von denen das älteste 15 Jahre und das jüngste 5 Jahre alt ist.

Avihai Brodetz ist der Vater von drei Kindern. Ihm wurde mitgeteilt, dass alle drei Kinder und seine Frau als Geiseln genommen wurden. Am Samstagmorgen stellte Avihai in Tel Aviv, direkt vor den Toren des Generalstabs, einen Stuhl und ein Plakat auf, auf dem stand: „Hier sitzt ein Mann, dessen Familie in Gaza ist.“ Menschen versammelten sich. Als sie von der Mahnwache hörten, kamen auch andere Väter, Mütter, Brüder und Schwestern, deren Angehörige vor einer Woche an diesem schrecklichen Ort waren, dorthin.

Menschen aus 32 Ländern denken und beten für die Rettung der Geiseln. Unter den Toten und Vermissten sind auch unsere Landsleute. Solche, die dauerhaft zum Leben nach Israel gegangen sind, aber ihre russische Staatsbürgerschaft behalten haben. Die Liste der Vermissten schrumpft nicht mehr auf Kosten der Überlebenden, die gerettet wurden und nach Hause zurückgekehrt sind. Das Militär öffnet die Türen von Kühltransportern und holt Säcke mit den Überresten der menschlichen Körper heraus. Sie sind nicht identifizierbar. DNA-Tests sind im Gange, Proben wurden von Angehörigen der Toten entnommen. Und nun warten Hunderte von israelischen Familien besorgt auf eine Nachricht über das Schicksal ihrer Angehörigen. In einer Militärbasis im Herzen des Landes riecht es stark nach Chloroform. Fachleute arbeiten mit Masken und Schutzkleidung. Sie sind rund um die Uhr im Einsatz. Erschwert wird die Arbeit durch die Tatsache, dass viele Leichen von den Terroristen verstümmelt, zerstückelt und verbrannt wurden.

Die Militanten haben Israel angegriffen, indem sie den Sicherheitszaun durchbrachen, überflogen und auf dem Seeweg umgingen. Um sieben Uhr morgens waren bereits mehr als hundert Terroristen dabei, Menschen in Sderot kaltblütig und gnadenlos zu töten.

„Etwa hundert Terroristen drangen in die Stadt ein. Sie hatten Scharfschützen, Granaten und Panzerfäuste. Als es vorbei war, zählte man im Park etwa dreißig Tote“, sagte Ilja Shapiro, ein Notfallhelfer in Sderot.

All dies geschah unter unerbittlichem Raketenbeschuss. Die Luftschutzsirenen heulten unaufhörlich. Am Samstag, dem 7. Oktober, wurde Israel von einem in der Geschichte beispiellosen Raketenangriff heimgesucht. Militante Kämpfer aus dem Gazastreifen feuerten 3.000 Boden-Boden-Raketen auf die Städte des Landes ab.

Wenn etwas in der Frontstadt Sderot rund um die arbeitet, dann ist es der Rettungsdienst. Täglich gibt es mehrere Raketenangriffe auf diese israelische Stadt mit 30.000 Einwohnern. Soeben wurde gemeldet, dass vier Qassam-Raketen in Sderot explodiert sind. Dies ist wahrscheinlich die einzige Stadt der Welt, in der Autos und Krankenwagen mit durch Explosionen zerstörte Scheiben auf Abruf bereitstehen.

Dieses Video zeigt eine heftige Seeschlacht in der Nähe des Dorfes Zikim, ganz in der Nähe des Hafens von Israels südlicher Hafenstadt Aschkelon. Spezialkräfte setzen ein Boot mit Militanten in Brand und feuern mit Maschinengewehren auf diejenigen, die schwimmend zu entkommen versuchen. Sie werfen Handgranaten ins Wasser, um Terroristen auszuschalten. Die leidgeprüfte Stadt Aschkelon hat ein Viertel aller aus dem Gazastreifen abgefeuerten Raketen abbekommen. In den Außenbezirken der Stadt sind regelmäßig Maschinengewehrsalven zu hören.

Aschkelon, das relativ nahe am Gazastreifen liegt, gleicht einer Geisterstadt. Es gibt keine Fußgänger und keine Autos auf den Straßen. Hier fürchtet man Hamas-Terroristen, die versuchen, im Industriegebiet zu landen, und Luftangriffe und Drohnen. Hier sind ausgebrannte Autos, zerstörte Häuser und zerbrochene Fenster, Verletzte und Tote. In Aschkelon, Aschdod, Rishon le Tzion – im ganzen Land – wurden Schutzräume eingerichtet. Der Schulunterricht wurde abgesagt.

Arbeiter, Rettungskräfte und Feuerwehrleute arbeiten daran, die Trümmer eines Wohnhauses zu beseitigen, das am Vortag von einer palästinensischen Qassam aus dem Gazastreifen getroffen wurde. Dies ist das Zentrum von Tel Aviv, nicht weit von hier befindet sich die russische Botschaft.

Die Zahl der Autos auf den Straßen hat auf einen Schlag abgenommen. Die Strände und Parks sind leer. Aber alle Krankenhausparkplätze sind voll und die Menschen stehen stundenlang in endlosen Schlangen, um Blut für die Verwundeten zu spenden. Tausende von Menschen sammeln, was die Soldaten, die betroffenen Familien und die Evakuierten brauchen. Tausende von Einwohnern Tel Avivs nehmen sich ein paar Minuten Zeit, um an der Uferpromenade der Stadt, im Hafenhangar, wo früher Rockkonzerte und Ausstellungen stattfanden, Hilfsgüter für die Soldaten zu sammeln. Heute brauchen sie alles: Lebensmittel, Kleidung, Medikamente, zumal mehr als 300.000 Menschen zum Dienst als Reservisten einberufen wurden.

Ein riesiges Truppenkontingent bewegt sich auf die palästinensische Enklave zu. Alle rechnen mit einer Bodenoperation. Eine amerikanische Flugzeugträgergruppe ist vor der Küste Israels aufgetaucht. Der größte, stärkste und am besten ausgerüstete Flugzeugträger, die Gerald Ford, ist bereit, diejenigen zu vernichten, die versuchen, eine dritte Partei in diesem Konflikt zu werden. Mit dieser Andeutung bezog sich Joe Biden vor allem auf die schiitische Hisbollah, die sich seit einigen Tagen entlang der libanesischen Grenze Raketenangriffe mit Israel liefert.

Nach dem Flugzeugträger traf US-Außenminister Biden in Israel ein, einen Tag später folgte Pentagon-Chef Lloyd Austin. Aber selbst bei diesen tragischen Ereignissen der vergangenen Woche fand der US-Außenminister die Möglichkeit, Russland zu beschuldigen, diesmal allerdings für Ereignisse vor 120 Jahren. Das jüdische Dorf, über dessen Pogrome zu Beginn des letzten Jahrhunderts er sprach und in dem Blinkens Großvater damals lebte, lag allerdings auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, in Perjaslawl in der Provinz Kiew.

In diesen tragischen Tagen flogen sowohl der Vorsitzende des Europäischen Parlaments als auch die Präsidentin der EU-Kommission nach Israel, denn der Flughafen wurde nur gelegentlich und für kurze Zeit geschlossen, nur während des Beschusses aus dem Gazastreifen.

Das Fliegen aus Israel ist schwierig geworden. Nicht nur, weil es keine Abflugtickets mehr gibt und die, die noch übrig sind, sagenhaft viel Geld kosten, sondern auch, weil die meisten internationalen Fluggesellschaften den Flugverkehr in das Land im Krieg eingestellt haben. In Ben Gurion kreuzen sich die beiden Ströme nicht. Es gibt diejenigen, die ins Land kommen, um in schwierigen Zeiten zusammen zu sein, und diejenigen, die aus Angst vor Krieg, Beschuss der Hamas und den Drohungen der Hisbollah das Land verlassen.

(Nun folgt der Bericht von der anderen Seite des Konfliktes)

Die Führer der anti-israelischen Kräfte sind entschlossen

Die Geografie der Konfrontation hat sich im Laufe der Woche ausgeweitet, denn die israelische Armee hat begonnen, Nachbarländer anzugreifen. Auch der Süden des Libanon steht unter israelischem Beschuss. Hier befinden sich militante Abteilungen der libanesischen schiitischen Partei Hisbollah. Die israelische Armee hat begonnen, libanesische Siedlungen mit Artillerie zu beschießen. Die Hisbollah-Kämpfer antworten auf die israelischen Aktionen mit dem Beschuss aus Mörsern und Panzerabwehrraketensystemen. Israel und der Norden verlieren gepanzerte Fahrzeuge und Soldaten.

Das israelische al-Rahab befindet sich auf dieser Anhöhe. Heute haben Hisbollah-Kämpfer einen israelischen Merkava-Panzer mit einem Panzerabwehrraketensystem zerstört. Die Kämpfer hissten direkt am Eingang des Stützpunkts auch die Flagge der libanesischen Bewegung. Das ist militärische Provokation, die Hisbollah hatte natürlich nicht die Absicht, die Kontrolle über den Militärstützpunkt zu übernehmen. Das israelische Militär hat die Flagge umgehend entfernt.

Das Dorf Aita al-Shaab liegt direkt an der libanesisch-israelischen Grenze. Die nächstgelegenen Stellungen der israelischen Streitkräfte sind zwei Kilometer entfernt. Seit zwei Tagen beschießen die israelischen Streitkräfte das Dorf in regelmäßigen Abständen mit Panzern und Artilleriegeschützen. Hisbollah-Kämpfer nutzen das hügelige Gelände, um mit Lenkraketen zuzuschlagen. Die israelischen Kräfte werden auch hier verstärkt. Für den Fall, dass es zu Kämpfen am Boden kommt.

Der Gazastreifen steht seit einer Woche unter massiven israelischen Luft- und Artillerieangriffen. Als Reaktion auf den Angriff militanter Hamas-Kämpfer löscht die israelische Armee die palästinensische Enklave buchstäblich vom Angesicht der Erde. Die israelischen Luftangriffe und die vollständige Blockade des Gaza-Streifens haben eine humanitäre Katastrophe ausgelöst. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza sind bereits mehr als 2.000 Palästinenser durch israelische Luftangriffe getötet worden, 60 Prozent der Toten sind Frauen und Kinder. Fast 9.000 Menschen sind verwundet. In den Leichenhallen der Enklave ist nicht genug Platz, die Leichen werden in Kühlwagen und Zelten gelagert. Unter den Trümmern könnten sich noch Hunderte von Toten befinden. Rettungskräfte und Anwohner entfernen die Betonhaufen von Hand, denn es gibt keinen Treibstoff für Maschinen. Hier versuchen sie einem Kind, dass seit mehreren Tagen unter einer Betonplatte feststeckt, Wasser zu geben.

Dies ist ein Angriff für eine Flüchtlingskolonne, die aus dem nördlichen Teil des Gazastreifens in den südlichen Teil zieht. Tel Aviv hat die Palästinenser im Gazastreifen aufgefordert, zur ägyptischen Grenze zu fliehen, aber Flugzeuge der israelischen Streitkräfte haben Fahrzeuge mit Zivilisten beschossen. Auch die Umgebung des Kontrollpunkts Rafah an der Grenze zu Ägypten, im Grunde der einzige Fluchtweg aus dem Kriegsgebiet, steht unter Beschuss.

Israel könnte bereits heute eine Invasion des Gazastreifens starten. Die Armee hat sich die ganze Woche über auf die Bodenoperation vorbereitet. Dutzende von Verbänden, Spezialeinheiten, Panzer und Artillerie wurden an der Grenze zur Enklave stationiert. Doch die Hamas hatte sich schon lange vor dem Angriff auf die Konfrontation vorbereitet. Die israelische Luftwaffe zerstörte bei ihren Angriffen mehr als 3.000 Gebäude im Gazastreifen, doch die militärischen Kapazitäten des militanten Flügels der Islamischen Widerstandsbewegung wurden nicht vernichtet. Palästinensische Einheiten haben unterirdische Bunker, Munitionsdepots und Kommunikationsleitungen unter der Enklave gebaut.

Das sind Aufnahmen von einer Übung. Die militanten Hamas-Kämpfer bereiten sich auf ein Zusammentreffen mit israelischen Armeeeinheiten im Gazastreifen vor. Die ganze Woche über haben sie Raketen auf Süd- und Zentralisrael abgefeuert. Sie schlugen in Sderot, Aschkelon und Aschdod ein, auch in Tel Aviv waren Explosionen zu hören. Das Luftabwehrsystem Iron Dome erwies sich als machtlos, und die palästinensischen Gruppen fanden einen Weg, Israels Raketenabwehr zu überwinden, indem sie massenhaft billige Raketen abfeuerten. Auch militante Hamas-Gruppen haben Angriffe durchgeführt, nachdem die israelische Armee die Kontrolle über die Siedlungen zurückgewonnen hatte, die am ersten Tag des Angriffs auf Israel von Palästinensern eingenommen worden waren.

Doch nun haben sich Einheiten der Islamischen Widerstandsbewegung in der Enklave konzentriert, wo alles für eine aktive Verteidigung vorbereitet ist. Der iranische Außenminister führte Konsultationen mit Führern der Hisbollah und des Islamischen Dschihad und traf in Katar mit Vertretern der Hamas zusammen. Teheran warnte Tel Aviv über die UNO, dass die Situation außer Kontrolle geraten könnte, wenn der „Genozid in Gaza“ weitergeht – mit „weitreichenden Folgen“. Das heißt, wenn israelische Armeeeinheiten in den Gazastreifen eindringen, könnten pro-iranische Kräfte eine zweite Front im Norden Israels eröffnen. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Warnungen Tel Aviv aufhalten werden. Aber auch die Führer der anti-israelischen Kräfte in der Region sind entschlossen.

Ende der Übersetzung

