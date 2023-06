Wie China darauf reagiert, dass Biden Xi Jinping als „Diktator“ bezeichnet hat

USA vs. China

Der senile US-Präsident ist letzte Woche seinen Außenminister in den Rücken gefallen. Nachdem Blinken in China nach einem demütigenden Besuch zumindest die Chance auf eine gewisse Entspannung erreicht hatte, bezeichnete Biden den chinesischen Präsidenten als "Diktator" und machte damit alle Erfolge zunichte.

Bidens Senilität wird mehr und mehr zu einem Problem. US-Außenminister Blinken hatte gerade einen recht demütigenden China-Besuch absolviert, bei dem er von Xi Jingping nur ein 35-minütiges Treffen bekommen hatte, dessen Sitzordnung Blinken auch noch als Untergebenen einordnete. Um einer leichten Entspannung willen hat Blinken all das ertragen, nur damit sein Chef Biden alles innerhalb von Sekunden mit seiner Erklärung, Xi Jingping sei ein „Diktator“, wieder zerstört hat.

In seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick hat das russische Fernsehen über die chinesische Reaktion auf diesen Affront berichtet und ich habe den russischen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

In Amerika haben sich alle an die bizarren, manchmal unangemessenen Eskapaden ihres Präsidenten gewöhnt. Aber jetzt schaden Bidens Geschwätzigkeit und seine ständigen Versprecher dem Land wirklich, zum Beispiel den Bemühungen der amerikanischen Diplomaten. Außenminister Anthony Blinken reiste diese Woche nach China, um die angespannten Beziehungen zu verbessern. Er wurde nicht mit offenen Armen empfangen. Hier ist ein Bild des Händedrucks zwischen dem amerikanischen Außenminister und dem chinesischen Führer. Die Körpersprache spricht Bände. Blinken in Bettlerpose, mit gesenktem Blick, und ein unerschütterlicher Xi Jinping, der sich halb von seinem Gast abwendet, die Hand ausstreckt, aber in die andere Richtung schaut. Man sieht, dass Blinken dieses Treffen viel dringender braucht als der chinesische Führer.

Doch kaum hatte US-Außenminister Blinken das Flugzeug nach Hause bestiegen, nannte Biden Xi Jinping sofort einen „Diktator“. Ganz nebenbei. Und dann erklärte er vor Journalisten noch, dass er in naher Zukunft ein Treffen mit Xi erwarte. Wie wurde Bidens Auftritt in China aufgenommen und welche Folgen könnte das haben? Ein Bericht unseres China-Korrespondenten.

Der fünfte Tag des fünften Monats des Mondkalenders, der in diesem Jahr auf die Mitte dieser Woche fällt, ist nicht nur der erste Tag des Sommers in China, sondern auch das beliebte Duanu, das Drachenbootrennen. Der Drache ist in China wohl das wichtigste mythische Symbol und Schutzpatron. Dem Drachenkopf am Boot die Augen zu reiben, bevor man losfährt, ist ein Muss. Die Tradition, die mehr als zweitausend Jahre zurückreicht, vereint ganz China. Und Taiwan sitzt hier buchstäblich im selben Boot. In Taipeh sind Zongzi – Umschläge aus Blättern und klebrigem Reis – ebenfalls die wichtigste Leckerei des Festes.

Während die Chinesen in Seen und Flüssen auf den Drachen paddelten, waren die Amerikaner wieder einmal in der Taiwanstraße unterwegs. Und zwar gleich am nächsten Tag, nachdem Blinken Xi Jinping in die Augen gesagt hatte, dass Washington die Idee der Unabhängigkeit Taiwans nicht unterstützt. Und dann wieder eine Provokation.

Der US-Außenministeriums hat bei den Gesprächen in Peking überhaupt ziemlich viel gesagt, denn das Wichtigste, worauf man sich in China geeinigt hat, ist die Wiederaufnahme des Dialogs. Aber natürlich nicht der, den Biden 24 Stunden später begonnen hat, als er erzählte, wie er persönlich den Abschuss des chinesischen Ballons befahl und hinzufügte: „Das ist sehr peinlich für Diktatoren, wenn sie nicht wissen, was passiert ist.“

Bidens provokante Äußerung, der letzte Woche von Fox News selbst als „Diktator“ bezeichnet wurde – der Redakteur wurde wegen dem Rowdytum auf Sendung gefeuert -, erfolgte auf einer Wahlkampfspendenveranstaltung, richtete sich also an den amerikanischen Wähler, was aber keine Rechtfertigung ist.

„Die Erklärungen der USA sind äußerst absurd und unverantwortlich, widersprechen völlig den Tatsachen und stellen eine schwerwiegende Verletzung des diplomatischen Protokolls sowie eine ernsthafte Beeinträchtigung der politischen Würde Chinas dar. Das ist eine eklatante politische Provokation. China protestiert aufs Schärfste“, sagte Mao Ning, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums.

In US-Medien wird nun diskutiert, ob Biden wie üblich nicht nachgedacht hat, weil er in derselben Rede auch Blinken für seine gute Arbeit bei der Wiederherstellung der Beziehungen dankte, oder ob er das aus Verärgerung über den „kalten Empfang von Blinken“ sagte, dem Xi nur 35 Minuten für die Audienz gegeben hatte.

„Die Sitzordnung des Treffens sollte die vorherrschende Macht des chinesischen Staatschefs demonstrieren. So saß der chinesische Präsident Xi Jinping am Kopf des ovalen Tisches, während sich die Mitglieder der chinesischen und der US-amerikanischen Delegation an den Seiten gegenüber saßen. Auf diese Weise schuf der chinesische Staatschef eine Inszenierung, um seine Macht zu demonstrieren“, so asiatische Medien.

Die Chinesen sind in der Tat Meister der subtilen Andeutungen, die es zu entschlüsseln gilt. So hat die chinesische Presse sogar in den Lotusblumen eine Botschaft gesehen, die nicht zufällig auf dem Verhandlungstisch platziert wurden. Im Chinesischen ist das Wort „Lotos“ selbst dicht am Wort „Harmonie“. Die Schriftzeichen sind unterschiedlich, aber der Klang ist ähnlich. Es scheint, dass die Chinesen einen Hinweis geben wollten: Es ist an der Zeit, über Harmonie in den Beziehungen zu sprechen. Allerdings ist die Zeit der Lotusblüte sehr kurz. Eine weitere Symbolik. Das Zeitfenster für Verhandlungen kann sich nämlich so plötzlich schließen, wie es sich geöffnet hat.

„Ich denke, wir haben eine große Stabilität erreicht. Wir haben jetzt einen Weg der Interaktion zwischen unseren jeweiligen Regierungen gefunden“, sagte Blinken. Und das, obwohl er in Peking auch deutlich machte, dass die USA China weiterhin so handeln werden wie in der Vergangenheit.

„Die USA werden die Vision für die Zukunft vorantreiben, die wir mit vielen anderen teilen: eine freie, offene, stabile und wohlhabende Welt mit Ländern, die die regelbasierte Ordnung aufrechterhalten und erneuern, die seit vielen Jahren Frieden und Sicherheit auf der ganzen Welt garantiert“, sagte Blinken.

Also die Ordnung nach streng amerikanischen Regeln. Blinken begann seinen Besuch – wie in sozialen Medien gescherzt wurde – mit dem Überschreiten der roten Linie.

Es ist klar, dass das eine Markierung auf dem Flugplatz war, aber es war zu symbolisch: Die Amerikaner versuchen immer, die chinesischen Grenzen des Erlaubten zu übertreten. Und Xi Jinping wies gegenüber Blinken darauf hin: „China respektiert die Interessen der USA und wird sie nicht herausfordern. Ebenso müssen die USA China respektieren und dürfen Chinas legitime Rechte und Interessen nicht verletzen. Keine Seite kann die andere nach ihren eigenen Wünschen formen, geschweige denn der anderen ihr legitimes Recht auf Entwicklung vorenthalten.“

„Der Grund, warum die Beziehungen zwischen China und den USA seit einiger Zeit in der Sackgasse sind, liegt in der falschen Wahrnehmung Chinas durch die USA. Die USA sollten China nicht durch eine getönte Brille mit der Haltung ‚ein starkes Land muss nach Hegemonie streben‘ betrachten. Die USA sollten die Kerninteressen Chinas im Auge behalten, und das wichtigste davon ist die Taiwan-Frage. Die USA sollten aufhören, Taiwan zu benutzen, um China einzudämmen“, sagte Diao Damin, stellvertretender Direktor des Zentrums für Amerikastudien an der Renmin-Universität in China.

Hongkonger Zeitungen schreiben, dass die USA nicht an einer Verbesserung der Beziehungen zu China interessiert sind und berufen sich auf einen Bericht einer in New York ansässigen Denkfabrik, in dem die schnelle Bewaffnung Taiwans gefordert wird. Aber auch ohne diesen Ratschlag schreibt der Ausschuss für Streitkräfte des US-Senats, der dem Pentagon einen Haushaltsplan in Höhe von 886 Milliarden Dollar zur Genehmigung vorlegt, in demselben Dokument, Taiwan Waffen zu liefern habe Priorität und er will spezielle Programme zur Ausbildung taiwanesischer Soldaten auflegen. Die taiwanesische Regierung hat bereits Flugzeuge und gepanzerte Fahrzeuge zu den Penghu-Inseln entsandt, die Taipeh als Frontlinie einer möglichen Schlacht um Taiwan bezeichnet. Das amerikanische CNN wurde zur Beobachtung der Manöver hinzugezogen.

Auch die chinesische Armee reagierte. Sie übte weiterhin an der Küste die Zerstörung feindlicher Drohnen, die einen Angriff auf China von der Straße von Taiwan aus simulieren. In der Meerenge selbst setzt China sein größtes Kapital ein. Der Flugzeugträger Shandong und vier weitere Schiffe haben die so genannte Mittellinie der Meerenge nicht überquert, sondern sind an ihr entlanggefahren, wie auf Satellitenbildern zu erkennen ist.

China hingegen sieht militärische Gewalt nicht als das wichtigste Mittel zur Wiedervereinigung mit Taiwan an. Und es fördert die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen. Das Straits Forum in Xiamen zog Geschäftsleute und Künstler an. Hier lässt sich ein berühmter taiwanesischer Rapper mit chinesischen Pionieren fotografieren. Aber auch einige Politiker aus Taipeh waren angereist: Andrew Xia, stellvertretender Vorsitzender der Kuomintang-Partei und die Führer der Arbeiterpartei und der Neuen Partei.

„Wir müssen tun, was für uns richtig ist, nicht für die USA. Deshalb müssen wir manchmal Weisheit erlangen, anstatt nach einer fremden Melodie zu singen und zu tanzen. Dann wird die chinesische Nation ihre Verjüngung erreichen und beide Seiten der Meerenge werden wiedervereint sein“, sagt Wu Cheng-Tian, Vorsitzender der Neuen Taiwanesischen Partei.

In sechs Monaten finden in Taiwan Wahlen statt. Und viele politische Kräfte auf der Insel gehen davon aus, dass sie die derzeitige taiwanesische Regierung, die von Washington unterstützt wird, besiegen werden. Der rituelle Trommelschlag allein, mit dem die Chinesen böse Geister abwehren wollen, reicht da nicht aus.

Ende der Übersetzung

