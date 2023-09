Westliche Werte

Die EU-Kommission hat die Anweisung gegeben, keine in Russland zugelassenen Autos mehr einreisen zu lassen. Auch die Konfiszierung bereits in der EU befindlicher Autos ist möglich. Hier zeige ich, was über die Umsetzung der Maßnahmen bisher bekannt ist.

Vor drei Tagen habe ich darüber berichtet, dass die EU keine in Russland zugelassenen Autos mehr einreisen lässt und dass auch die Konfiszierung von in der EU befindlichen in Russland zugelassener Autos droht. Die Regelung gilt nicht nur für Autos, sondern für insgesamt 180 Warengruppen, darunter Mobiltelefone und Audio- und Videoaufnahmegeräte, Koffer, Portfolios, Kleidungsstücke, Zahnpasta, Shampoo und andere Hygieneprodukte.

Da die EU-Staaten die Regelung immer noch in Details unterschiedlich umsetzen, zeige ich hier den aktuellen Stand der Umsetzung auf. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat zusammengefasst, wie das derzeit in welchem Land umgesetzt wird und ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Was über die Einreisesperren für Autos mit russischen Kennzeichen in EU-Ländern bekannt ist

Alle EU-Staaten, die an Russland grenzen, haben die Einreise von Autos mit russischen Kennzeichen verboten. Außerdem steht die Beschlagnahmung von Autos mit russischer Registrierung zur Debatte, die vor Beginn der Beschränkungen in die EU-Länder eingereist sind.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Situation im Zusammenhang mit dem Einreiseverbot für russische Autos zusammengestellt.

Einreiseverbot

Die EU-Kommission hat am 8. September Erklärungen zu den Sanktionen veröffentlicht, die die Einfuhr von Waren in die EU verbieten, einschließlich der Einreise von Autos „mit einer Gesamtzahl von weniger als 10 Sitzen“.

Wie die EU-Kommission betonte, spielt es keine Rolle, „ob die Fahrzeuge privat oder kommerziell genutzt werden“. Die Liste enthält eine breite Palette von Waren: von Mobiltelefonen und Audio- und Videoaufnahmegeräten bis hin zu Koffern, Plaidhüllen, Kleidungsstücken, Zahnpasta, Shampoo und anderen Hygieneartikeln.

Die EU-Kommission betonte später in einem erläuternden Dokument, dass die EU-Länder jeden Fall der Einreise von Russen in die EU gesondert prüfen und die Sanktionen bei der Kontrolle von Hygieneartikeln und Kleidung in „angemessener Weise“ anwenden sollten.

Allerdings haben alle fünf EU-Länder, die eine gemeinsame Grenze mit Russland haben, die Einreise für Autos mit russischen Kennzeichen verboten.

Litauen

Die litauische Regierung hat in der vergangenen Woche 58 Autos aus Russland am Grenzübertritt gehindert, berichtet das Portal des staatlichen Rundfunks LRT unter Berufung auf Daten des litauischen Zolls. Es wird darauf hingewiesen, dass während des Zeitraums der Sanktionen der Strom von Autos mit russischen Kennzeichen zurückgegangen ist. Russen werden an den Grenzkontrollstellen gewarnt, dass sie diese nicht durchfahren dürfen: Im Falle eines zweiten Versuchs der Einreise nach Litauen wegen Verstoßes gegen die europäischen Sanktionen können Russen mit einer Geldstrafe bestraft und die Fahrzeuge beschlagnahmt werden.

Litauen lässt Autos mit russischen Kennzeichen aus dem Kaliningrader Gebiet, deren Besitzer mit einem Schengen-Visum in andere Regionen der Russischen Föderation reisen, nicht über die Grenze fahren. Bei Reisen mit einem vereinfachten Transitdokument, das zur Durchreise durch Litauen in das Kernland der Russischen Föderation innerhalb eines Tages berechtigt, werden verstärkte Kontrollen durchgeführt, so der Senator des Kaliningrader Gebiets Alexander Shenderjuk-Zhidkow.

Finnland

Der finnische Zoll hat am Wochenende 37 in Russland registrierte Autos an der Einreise gehindert. Es wird auch über den Rückgang der Verkehrsintensität an der Grenze berichtet. Früher reisten täglich etwa 600-700 Menschen nach Finnland ein, jetzt ist diese Zahl auf 95 am Samstag und 40 am Sonntag gesunken.

Gleichzeitig hat der Busverkehr an Intensität zugenommen. Es wird betont, dass sich die Sanktionen auf Fahrzeuge und nicht auf Personen beziehen. Russische Staatsbürger, die einen Grund für die Einreise nach Finnland haben, können ihr Auto auf der russischen Seite der Grenze stehen lassen und mit dem Bus weiterreisen.

Estland

Estland, das ebenso wie andere baltische Staaten die Einreise für Fahrzeuge mit russischer Registrierung verboten hat, hat die Kosten für die Buchung eines bestimmten Zeitfensters für die Grenzkontrolle zur Ausreise in die Russische Föderation erhöht. Der Preis wurde von 5 auf 9 Euro für Pkw und von einem auf 16 Euro für Busse angehoben. Der Preis für Lastkraftwagen bleibt unverändert bei 16 Euro. Für Lastkraftwagen wird die kostenlose Einreise beibehalten und alle Fahrer können die Grenze in der Reihenfolge der allgemeinen Warteschlange kostenlos überqueren.

Lettland

Lettland hat am 12. September die Grenze für Autos mit russischer Registrierung geschlossen. Gleichzeitig erklärte das staatliche Grenzkomitee von Weißrussland, dass Litauen und Lettland im Gegensatz zu Polen Weißrussland nicht über das Einreiseverbot für Autos mit russischer Registrierung in ihr Territorium informiert hätten.

Polen

Polen war das letzte der an Russland angrenzenden EU-Länder, das dieses Verbot verhängte. Die Beschränkung trat am 17. September in Kraft. Der polnische Innenminister Mariusz Kaminski wies darauf hin, dass das Verbot für russische Lastkraftwagen bereits zuvor in Kraft war, nun aber „kein russisches Auto mehr nach Polen einreisen wird“.

Androhung der Beschlagnahme von Autos

Finnland beabsichtigt nicht, Autos mit russischen Kennzeichen, die sich bereits in Finnland befinden, zu beschlagnahmen, verpflichtet sich aber, sie bis zum 16. März 2024 aus dem Land zu bringen.

Litauen wartet darauf, dass die EU-Kommission die Notwendigkeit der Beschlagnahmung von Autos mit russischen Kennzeichen klärt, und befürwortet ein gemeinsames Vorgehen in dieser Frage auf EU-Ebene.

Zuvor hatten sich Litauen, Lettland und Estland nicht auf ein gemeinsames Vorgehen bei der Beschlagnahmung von Autos mit russischer Registrierung auf ihrem Territorium einigen können.

Reaktionen in der EU

Das österreichische Finanzministerium erklärte gegenüber der Presse, dass systematische Zollkontrollen nur direkt an der EU-Außengrenze durchgeführt werden können, während innerhalb der EU auf den Hauptverkehrsrouten Stichprobenkontrollen durchgeführt werden, um Risiken zu erkennen. Und wenn russische Staatsbürger kontrolliert werden, geschieht das in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen der EU, einschließlich der Embargobestimmungen.

Die russische Botschaft in Frankreich erklärte gegenüber der Zeitung „Iswestija“, dass man nicht beabsichtige, ein offizielles Verbot des Grenzübertritts von Autos mit russischer Registrierung auszusprechen. Der erste stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister der Tschechischen Republik Vit Rakusan nannte als Analogie zum Verbot von Autos mit russischen Kennzeichen die Schließung von Flugverbindungen in die Russische Föderation.

Eine Ausnahme von der allgemeinen Reihe bildete Deutschland, das keine Grenzen zur Russischen Föderation hat und bereits vor der Veröffentlichung der Erklärung zu den Sanktionen damit begonnen hat, russische Autos zu beschlagnahmen.

Die Reaktion der Russischen Föderation

Das russische Außenministerium forderte russische Bürger auf, sich im Falle der Beschlagnahme von Fahrzeugen in der EU an das Lage- und Krisenzentrum des Ministeriums zu wenden.

Das Außenministerium erklärte außerdem, dass es die Umsetzung des Verbots der Einfuhr von Waren russischen Ursprungs in die EU überwachen und die Reaktion in Bezug auf jedes Land festlegen werde.

Dem bleibt nur hinzuzufügen, dass die EU mit diesen Sanktionen erneut einfache Russen bestraft, unabhängig davon, welche politischen Einstellungen sie haben. Damit beweist die EU wieder, dass es ihr bei den Sanktionen und ihrer anti-russischen Politik nicht darum geht, der Ukraine zu helfen oder Putin oder die russische Regierung zu bestrafen. Die EU-Sanktionen richten sich stattdessen gegen jeden einzelnen Russen, was die Aussage der russischen Regierung bestätigt, dass der Westen einen Krieg gegen alles Russische führt.

Man kann jedem Russen daher nur raten, auf Reisen in die EU zu verzichten, weil die Gefahr besteht, dass Russen an der Grenze vom europäischen Zoll buchstäblich ausgeraubt werden und man ihnen Computer, Telefone, Reisekoffer, Schmuck (auch Gold ist sanktioniert) und so weiter abnimmt.

