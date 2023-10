Wie der Nahostkonflikt die USA spaltet

USA

Die Gesellschaft in den USA ist in der Frage des Nahostkonfliktes sehr gespalten. Das ist neu und daher sehr interessant. Darum war es ein Thema im russischen Fernsehen.

Der Bericht der russischen USA-Korrespondenten zeigt die USA immer in einem anderen Licht als die deutschen Medien. Das war auch an diesem Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens wieder so, weshalb ich den Bericht auch diese Woche wieder übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Amerikanischer Zugzwang: Die USA treiben sich selbst in die Enge

Aus Afghanistan sind in Schande abgezogen, das Land ist verwüstet. Im Irak gab es als Folge der anglo-amerikanischen Invasion Hunderttausende Tote. In Syrien sind illegal, und wenn Russland nicht wäre, würde die schwarze Flagge des IS würde bereits über Damaskus wehen.

In der Türkei war der US-Stützpunkt Incirlik das Rückgrat des gescheiterten Staatsstreichs gegen Erdogan. In Ägypten haben die Amerikaner den staatsfeindlichen Wahnsinn der Muslimbruderschaft gefördert. Die wahrscheinlich einzige erfolgreiche Operation war Desert Storm gegen die irakische Aggression, aber das ist schon lange her, über 30 Jahre. In unserer Zeit gab es nichts Gutes. Daher auch das Verhältnis zu ihnen. Allein in dieser Woche wurden amerikanische Stützpunkte in der Region 15 Mal beschossen.

In Syrien wurde zum Beispiel der amerikanische Stützpunkt in Deir ez-Zor in der Nähe des Koniko-Gasfeldes und am Tag zuvor der amerikanische Stützpunkt in al-Shadadi in der südlichen Provinz Hasakeh angegriffen. Beides waren Raketenangriffe. Der irakische Zweig der Hamas bekannte sich dazu. Am Donnerstag schlug eine Drohne auf dem US-Stützpunkt Ain al-Asad in der irakischen Provinz Anbar ein.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin spricht von einer Aufstockung der US-Luftabwehr in der Region. Zusätzliche Patriot- und THAAD-Systeme sollen im Rahmen einer „Planung für den Notfall“ dorthin geliefert werden. Natürlich werden auch die Bedienungsmannschaften dieser Luftabwehrsysteme in die Region kommen. Berichten zufolge sollen es insgesamt etwa tausend Personen sein.

Aber schon nach den Daten für 2020 – es gibt einfach keine neuen Daten in öffentlichen Quellen – gibt es 13.000 US-Soldaten auf US-Basen in Kuwait und 13.000 in Katar. Dort ist auch El Udeid, der größte US-Luftwaffenstützpunkt in der Region. In Bahrain sind es 7.000. Im Irak sind es gegen den Willen der Regierung 6.000. In Syrien sind, auch illegal, 800 US-Soldaten. In den Emiraten sind 5.000, in Saudi-Arabien 3.000. In Jordanien sind auch 3.000. In der Türkei sind etwa 2.500. In Oman sind 600. Außerdem ist die 6. US-Flotte permanent im Mittelmeer und an die Küsten von Israel haben die USA zwei zusätzliche Flugzeugträgergruppen gebracht. All dies kommt nun in Bewegung und bereitet sich vor.

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Am Mittwoch ist es in den USA im vierten Anlauf doch noch gelungen, einen neuen Sprecher des Repräsentantenhauses des Kongresses zu wählen. Es ist der Republikaner Mike Johnson. Diese Konstellation verheißt nichts Gutes für die Regierung Biden, denn Johnson wird als Trumps Mann bezeichnet. In seinem ersten Interview als Sprecher des Repräsentantenhauses mit Fox News sagte Johnson, er sehe Anzeichen für geistigen Verfall bei Präsident Biden. Und auf die Frage nach der Bereitstellung von 100 Milliarden Dollar für Israel und die Ukraine in einem Paket schlug Johnson sofort vor, dass dieser Antrag aufgeteilt werden sollte. Für die Ukraine ist die Zeit des leichten amerikanischen Geldes also vorbei und die Kontrolle über Geld und Waffenlieferungen wird verstärkt.

Der urlaubsfreudigste Präsident in der Geschichte der USA ändert seine Gewohnheiten nicht – er flieht aus dem Weißen Haus. Biden fährt das ganze Wochenende ans Meer, um Seeluft zu schnuppern, während die ganze Welt angespannt den Atem anhält.

„Ich denke, wir wollen vor allem, dass sich dieser Konflikt nicht ausweitet und nicht vertieft“, antwortet der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, auf eine Frage nach der Möglichkeit eines Krieges zwischen den USA und dem Iran. „Wir senden weiterhin eine klare Botschaft an die Akteure in der Region, einschließlich des Irans: Wenn ihr darüber nachdenkt, einen Konflikt zu beginnen, ihn zu vertiefen und zu eskalieren, dann tut es nicht.“

Ein weiteres Signal ging von Flugzeugen der US-Luftwaffe aus. Sie haben in Syrien mehrere Ziele von Gruppen bombardiert, von denen das Pentagon annimmt, dass sie mit dem Iran in Verbindung stehen. Die Amerikaner reagierten damit auf die unerbittlichen Angriffe auf ihre Stützpunkte im Irak und in Syrien. Bislang gab es etwa zwei Dutzend Angriffe, und ebenso viele Pentagon-Soldaten wurden verwundet. Einer ist tot.

Der iranische Außenminister hat erklärt, dass die Gruppen, die die Amerikaner angreifen, keine Verbindung zu Teheran haben. Das sagte Hosein Abdollahian in einem Interview mit Bloomberg, und zwar nicht irgendwo, sondern in New York. Der Vertreter des Regimes, das Amerika als seinen Feind betrachtet, ist in die USA gereist, um bei der Dringlichkeitssitzung der UN-Generalversammlung zu sprechen.

„Heute in New York sage ich den amerikanischen Staatsmännern, die den Völkermord in Palästina lenken, ganz offen: Wir begrüßen keine Ausweitung des Krieges in der Region. Ich warne, dass sie von diesem Feuer nicht verschont bleiben werden, wenn der Völkermord in Gaza weitergeht. Das ist unsere Heimat, und Westasien ist unsere Region. Wir gehen mit keiner Seite Kompromisse ein und es gibt für uns keine Ausreden, wenn es um die Sicherheit unserer Heimat geht. Der Völkermord in Gaza muss sofort aufhören“, sagte Hosein Abdollahian bei der UN-Generalversammlung.

Dieser Teil der Rede hat er auf Englisch gehalten, damit diejenigen, an die er sich wendet, ihn auch wirklich hören, danach sprach er auf Farsi. In den USA reagierte man verärgert auf diese Worte. Man empörte sich darüber, dass er ein Visum erhalten hat, und es wurde vorgeschlag, ihn nicht aus dem Land zu lassen, bis die Hamas die Geiseln freigibt. Die Verzweifeltsten, so die Washington Post, flüsterten Biden zu, er solle die iranische Führung liquidieren.

Der republikanische Senator Lindsey Graham sagte: „Sie müssen sich im Klaren sein, Herr Präsident: Der Iran wird von der US-Armee angegriffen werden, wenn er weiter eskaliert. Verstärken Sie Ihre Bemühungen, den Iran einzudämmen, bevor es zu spät ist. Wir werden hinter Ihnen stehen, Herr Präsident, wenn Sie das tun.“

Der ehemalige Pentagon-Berater Douglas McGregor sagte bei Tucker Carlson: „Es scheint, dass ihr ultimatives Ziel ein Armageddon ist. Aber die Amerikaner müssen verstehen: Wenn wir den Iran aufgrund von Spekulationen über die Absicht der Hisbollah angreifen, Israel anzugreifen, und wenn Israel in den Gazastreifen einmarschiert, werden wir in eine offene Konfrontation mit Russland geraten. Russland wird nicht einfach zusehen, wie das US-Militär den Iran aus der Luft und von der See zerstört. Sobald Russland in diesen Konflikt eintritt, wird die Reichweite des Konflikts sofort über die Region hinausgehen. Im östlichen Mittelmeer werden Sie von Kinzhal-Raketen getroffen werden. Israel wird gezwungen sein, in einem Wolkenbruch, wenn nicht gar in einem Hagel aus Raketen zu operieren, was die Sache nicht einfacher macht.“

Der ehemalige Pentagon-Berater erinnerte auch an die chronischen Probleme der US-Armee bei Rekrutierungen, denn immer weniger Menschen sind bereit zu dienen. Auch seien die USA nicht in der Lage, schnell ein 100.000 Mann starkes Kontingent in den Nahen Osten zu entsenden.

„Ein weiterer Krieg wird unsere Wirtschaft endgültig zerstören“, betont McGregor. „Wir sind wegen unserer unüberlegten Intervention in der Ukraine, mit der wir versuchen, Russland zu zerstören, schon jetzt in einer schwierigen Lage. Wir haben bereits den größten Teil unserer militärischen Vorräte in der Ukraine verbraucht und das Land in Trümmern zurückgelassen, ohne dass es in der Lage wäre, sich selbst am Leben zu erhalten. Eine halbe Million Menschen sind dort gestorben. Und wir haben Russland militärisch so stark gemacht wie seit den 80er Jahren nicht mehr, und es ist bereit, sich auf die Seite des Iran zu stellen. Darüber sollten wir alle ernsthaft nachdenken.“

Zwei Drittel der US-Bürger sind mit dem Kurs der US-Regierung nicht einverstanden. Bidens Umfragewerte werden von Tag zu Tag schlechter. Auch unter seinen treuesten Anhängern, seinen Parteifreunden, verliert er an Unterstützung. Vor dem Krieg im Nahen Osten waren 86 Prozent der Demokraten mit der Leistung des Präsidenten einverstanden, jetzt sind es 75 Prozent.

Ein republikanischer Senator wird an den demokratischen Präsidenten deutlich. Der alte Mann im Weißen Haus wird benutzt, sind Beobachter überzeugt. Die amerikanischen Medien stellen fest, dass der Anteil der Demokraten, die mit den Palästinensern sympathisieren, die Zahl derer, die auf der Seite Israels stehen, zum ersten Mal übersteigt.

Ein normaler Tag in Los Angeles. Ein Fanatiker kam in der Nacht, um eine jüdische Familie mit vielen Kindern zu töten. Sie hatten Glück, dass sie entkommen sind. In Detroit endete es noch tragischer, eine Rabbinerin wurde in der Nähe einer Synagoge erstochen. Und in Illinois wurde auf eine pro-palästinensische Demonstration geschossen.

Der palästinensisch-israelische Konflikt auf amerikanische Art ist auch ein Marsch der Universitäten, der in ein Streit ausartet. Arabische Studenten setzen sich emotional für die Bewohner des Gazastreifens ein. Progressive Professoren mit nahöstlichen Wurzeln sind auf ihrer Seite, ein Professor der Columbia University nennt den Angriff der Hamas auf Israel „hervorragend“.

„Ich glaube, diese Studenten haben Scheiße statt Hirn im Kopf. Unser einziger zuverlässiger Verbündeter in der Region ist Israel. Ich habe die Universitätsleitung gebeten, den Professor zu entlassen, der das gesagt hat. Ich schäme mich, dass ich 50 Millionen Dollar in die Columbia University investiert habe. Ich werde meine Überweisungen aussetzen und lieber in andere Organisationen investieren“, sagte der Milliardär Leon Cooperman.

Vor den Ereignissen war er einer der größten Geldgeber der Columbia University. Seinem Beispiel folgten viele wohlhabende Juden, die Geld an die Hochschulen gespendet haben, die jetzt in Aufruhr sind. Große amerikanische Unternehmen weigern sich, Studenten einzustellen, die sich für Palästina geäußert haben. Präsidentschaftskandidaten gehen sogar noch weiter und schlagen vor, Ausländern, die Israel kritisieren, das Visum zu entziehen.

„Ich werde eine strenge ideologische Überprüfung aller Einwanderer durchführen. Wenn Ihr Amerika hasst, wenn Ihr Israel abschaffen wollt, wenn Ihr unsere Religion nicht mögt, wenn Ihr mit Dschihadisten sympathisiert, dann wollen wir Euch nicht in unserem Land haben“, sagte Donald Trump.

„Lasst Gaza leben“ ist die Forderung der jüdischen Organisationen, die die Grand Central Station in New York blockierten. Diese Hunderten von Demonstranten sind nicht für Israel, nicht für Palästina, sie sind für den Frieden.

Aber die Juden und Araber, die sich gemeinsam gegen Israel stellen, laufen an der New Yorker Börse vorbei, wo die Aktien amerikanischer Waffenhersteller vor dem Hintergrund des Krieges in die Höhe schießen.

Ohne zu bemerken, was vor ihrer Nase geschieht, steckt die amerikanische Regierung ihre Nase in die Angelegenheiten des Nahen Ostens. Dort gibt es Ströme von Blust, aber Biden versucht, die Konturen der zukünftigen Welt zu erahnen: „Es kann keine Rückkehr zum Status quo geben, der vor dem 6. Oktober herrschte. Das heißt, die Hamas wird nicht mehr in der Lage sein, Israel zu terrorisieren und palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Es muss eine Vision geben, was danach kommt. Und unserer Meinung nach muss es eine Zwei-Staaten-Lösung sein. Es gibt eine echte Hoffnung auf eine bessere Zukunft in der Region. Wir müssen uns für eine stärkere Integration Israels einsetzen und darauf bestehen, dass die Bestrebungen des palästinensischen Volkes ebenfalls Teil dieser Zukunft sind“, sagte Biden.

Um den Aufbau der neuen Ordnung zu erleichtern, sind 15.000 Soldaten in den Nahen Osten verlegt worden. Das Pentagon hat Flugzeugträger, Zerstörer, Luftabwehrsysteme sowie Kampfflugzeuge und Bomber in die Region entsandt.

Einer der reichsten Männer Amerikas, der Milliardär Elon Musk, trollt sein Vaterland mit einer Landkarte, auf der der Iran von US-Basen umgeben ist: „Der Iran will Krieg, seht euch an, wie nah an unseren Militärstützpunkten sie ihr Land platziert haben.“

Der Geschäftsmann äußerte sich auch zu dem anderen Konflikt in der Ukraine, in den die Regierung Biden noch stärker verwickelt ist: „Wir sollten aufhören, die ukrainische Jugend unnötig in den Schützengräben zu opfern, einen Waffenstillstand schließen und den Prozess der Normalisierung der Beziehungen zu Russland einleiten. Russland und die Ukraine sind buchstäblich Cousins. Sie sind seit vielen Jahren Teil desselben Landes. Sie sind keine natürlichen Feinde. Sie hegen einen gewissen Groll, aber sie sind buchstäblich eine Familie. Und ich denke, dass wir im Westen sie gewissermaßen dazu drängen, ihre Söhne zu töten, und ich halte das für falsch. Und zu der regionalen Tragödie kommt noch das zivilisatorische Risiko hinzu, das wir eingehen, indem wir Russland zu einem Paria für den Westen machen, indem wir keine internationalen Geschäfte mit Russland zulassen, indem wir im harte Sanktionen verhängen.“

Das offizielle Washington hat seine Prioritäten in Dollar gesetzt. Es bittet um weniger Geld für die Sicherung der eigenen Grenzen als für die Ukraine und Israel. Von den 106 Milliarden Dollar gehen 61 an Kiew und 14 an Tel Aviv. Aber für die US-Regierung wird es immer schwieriger, die Finanzierung der Ukraine zu erreichen. Im sicherzustellen, dass der Gesetzentwurf den Kongress auf jeden Fall passiert, will Biden die Ausgaben für alle in ein Paket packen.

Aber Michael Johnson, der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, sieht das anders: „Ich habe den Mitarbeitern des Weißen Hauses heute gesagt, dass wir diese Themen voneinander trennen müssen. Ich stimme mit den Einschätzungen der Vorgänge in der Ukraine überein, und die Amerikaner verlangen eine Art Rechenschaftspflicht für die Verwendung dieser Gelder. Der Kongress ist dafür verantwortlich, die Finanzen des amerikanischen Volkes zu verwalten, und wir wollen wissen, was das Ziel der USA im Konflikt in der Ukraine ist. Das Weiße Haus stellt diese Informationen nicht zur Verfügung. Wir müssen sicherstellen, dass das Weiße Haus diese Gelder verantwortungsvoll ausgibt.“

Mike Johnson ist der neue Sprecher des Repräsentantenhauses. Als er noch ein einfacher Kongressabgeordneter war, bezeichnete er die Finanzierung der ukrainischen Streitkräfte als schrecklichen Fehler. Bei sieben Abstimmungen über die ukrainische Frage hat er sechsmal dagegen gestimmt. In seiner ersten Rede in seinem neuen Amt – und der Sprecher des Kongresses ist die dritthöchste Person in der amerikanischen Regierung – hat er kein Wort über die Ukraine verloren. Die Journalisten quälten ihn deswegen. Sie fragten ihn auch nach seiner Einstellung zu Biden.

„Ich denke, Bidens Präsidentschaft ist gescheitert. Das hat mit dem Alter und dem Verstand zu tun. Jeder Mensch altert anders. Aber wir sind besorgt, dass jetzt nicht die Zeit ist, unsere Schwäche auf der Weltbühne zu zeigen“, sagte Johnson. „Dies ist eine gefährliche Zeit. Die Welt ist ein Pulverfass.“

Der neue Sprecher räumt der Unterstützung Israels Priorität ein und hat Netanjahu bereits angerufen. Das offizielle Washington verspricht Tel Aviv Unterstützung, einschließlich, wie es scheint, mediale Unterstützung. Die israelische Armee macht den Gazastreifen dem Erdboden gleich, während das Außenministerium nicht weiß, ob Israel Kriegsverbrechen begeht oder nicht.

Ein Journalist fragte den Sprecher des US-Außenministeriums: „Der UN-Generalsekretär hat erklärt, dass eindeutig Verstöße gegen das Völkerrecht gibt.“

„Das ist keine Einschätzung der US-Regierung“, war die Antwort.

Daraufhin legte ein anderer Journalist nach: „Ja, aber bei Russland waren Sie schnell mit solchen Erklärungen. Wenn man bedenkt, wie lange die Bombardierungen in Gaza schon andauern, dann hatten Sie genug Zeit.“

Indem sie sich kopfüber in einen Zweifrontenkrieg stürzen, treiben die USA sich selbst in die Enge. Weder Israel noch die Ukraine geizen mit amerikanischen Patronen. The Hill schreibt: Die Munition der USA wird so schnell verschossen, dass die USA keine Zeit haben, sie wieder aufzufüllen. Wenn die USA mit ihren eigenen Händen und nicht mit den Händen anderer kämpfen müssten, gäbe es vielleicht nichts mehr, womit sie kämpfen könnten.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



