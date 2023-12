Wie der Spiegel über Putins Aussagen berichtet

Propagandatechniken

Putin hat am 29. November gesagt, die ganze Welt lache über die Bundesregierung. Das war dem Spiegel einen kurzen Artikel wert, wobei interessant ist, wie der Spiegel darüber berichtet hat.

Ich habe bereits über die Aussagen des russischen Präsidenten Putin berichtet, in der er sagte, die ganze Welt lache über die Bundesregierung, weil sie so inkompetent ist. Putin sagte dabei auch, dass „einige Regierungsmitglieder offensichtlich nicht über eine ausreichende berufliche Ausbildung verfügen, um qualitativ hochwertige professionelle Entscheidungen zu treffen“.

Psychologische Propagandatricks

Diese Aussage war dem Spiegel einen Artikel mit der Überschrift „Russlands Machthaber – Putin soll über deutsche Politiker gelästert haben“ wert, der es wert ist, einen näheren Blick darauf zu werfen. Der Artikel begann wie folgt:

„Der russische Präsident Wladimir Putin hat offenbar mächtig gegen die deutsche Regierung ausgeteilt. Nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass sprach Putin vor jungen Wissenschaftlern davon, Deutschland müsse Anweisungen der eigenen Verbündeten schlucken und könne keine eigenen Entscheidungen treffen. Die europäischen Staaten hätten sich selbst vom billigen Gas aus Russland abgeschnitten.

Putin soll auch den Anschlag auf die Gaspipeline Nord Stream und die Blockade russischer Gaslieferungen durch Polen und die Ukraine angesprochen haben.“

Interessant sind hier die Formulierungen, denn durch die Einstreuung von Worten wie „Putin hat offenbar“ etwas gesagt oder „Putin soll“ etwas angesprochen haben, werden die Aussagen in Zweifel gezogen. Der Spiegel-Leser soll den Eindruck bekommen, in Russland sei alles intransparent, als Quelle gäbe es nur die „staatliche Nachrichtenagentur“ und ob man der glauben kann, ist natürlich ungewiss.

Russland wird in Deutschland generell als Land dargestellt, in dem die Regierung alles im Verborgenen tut. Darüber habe ich schon 2020 berichtet, als der Spiegel eine Tonaufnahme mit Aussagen des Kremlsprechers so manipuliert hat, dass sie wie eine heimlich aufgenommene Aufnahme wirkte, dabei war es eine offizielle Erklärung, die im russischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, die der Spiegel selbst manipuliert hat.

Diese kleinen Manipulationen sind Mittel der psychologischen Propaganda, denn sie formen im Unterbewusstsein der Leser den falschen Eindruck, in Russland sei alles dubios und die Regierung arbeite vollkommen intransparent. Informationen könne man in Russland nur bekommen, wenn heimlich aufgenommene Tonbänder öffentlich werden, und was die staatliche Nachrichtenagentur TASS verbreitet, könne man eh nicht glauben. Diesen Eindruck brennen diese kleinen psychologischen Tricks in das Unterbewusstsein der Leser.

Das Problem ist, dass das schlicht unwahr ist. Der Spiegel hätte sich nicht auf die „staatliche russische Nachrichtenagentur“ berufen müssen, denn es gibt eine Originalquelle für Putins Aussagen. Sie wurden, wie jeder Auftritt Putins, auf der Seite des Kreml veröffentlicht. Dort werden immer Videos und der komplette Text solcher Veranstaltungen veröffentlicht.

Und da die Spiegel-Redaktion zu den treuen Lesern des Anti-Spiegel gehört, hätte sie die Quelle für Putins Aussagen nicht einmal suchen müssen, denn ich habe sie in meinem Artikel darüber verlinkt.

Der Spiegel hätte also all die eingestreuten Formulierungen, Putin solle angeblich etwas gesagt haben, weglassen können, denn Putin hat es gesagt, wie man sowohl in dem Video als auch im Transkript des Treffens, die der Kreml veröffentlicht hat, sehen kann. Aber wenn der Spiegel sachlich korrekt berichten würde, würde die Geschichte weit weniger dubios klingen.

Unklar, welche Politiker Putin meint?

Lustig wird der Spiegel-Artikel am Ende, ich zitiere die letzten beiden Absätze:

„Weiter zog der russische Präsident über deutsche Politiker her, von denen einige hochrangige Vertreter keine ausreichende Ausbildung hätten, um professionelle Entscheidungen zu treffen. »Sie sind bekannt, und die ganze Welt lacht über sie. Ich sage keine Namen«, wird Putin zitiert.

Immer wieder verbreitet der Kreml die Propaganda, Deutschland erhalte angeblich Anweisungen aus den USA. Eine Grundlage gibt es für diese Behauptung nicht. Welchen deutschen Politikern Putin eine ausreichende Ausbildung abspricht, ist unklar. Vizekanzler Robert Habeck etwa hat promoviert in Philosophie, Bundeskanzler Olaf Scholz ist Volljurist. „

Laut dem Spiegel ist es also „unklar, welchen deutschen Politikern Putin eine ausreichende Ausbildung abspricht“. Das ist lustig, denn der Spiegel gibt die Antwort danach selbst, wenn er schreibt, dass der Bundeskinderbuchautor Robert Habeck in Philosophie promoviert hat, schließlich bestätigt der Spiegel damit, dass Habeck keine „ausreichende Ausbildung“ in Fragen der Wirtschaft hat, aber er darf aus irgendwelchen Gründen den deutschen Wirtschaftsminister spielen, obwohl er nicht einmal weiß, was eine Insolvenz ist.

Man könnte noch mehr Beispiele anführen. Der deutsche Landwirtschaftsminister ist Sozialpädagoge, der Finanzminister hat Politikwissenschaft und Philosophie studiert und nie im Bereich der öffentlichen Finanzen oder der Steuerbehörden gearbeitet. Fast keiner der deutschen Bundesminister hat je in dem Bereich, für den sie als Minister Verantwortung tragen, gearbeitet. Und was die intellektuellen Fähigkeiten der Außenministerin angeht, so sind die weltweit bekannt und sorgen außerhalb der westlichen Medienblase für internationales Gelächter. Hinzu kommen die Fragezeichen, die es bei ihrem Diplom gibt, die oft genug öffentlich thematisiert worden sind.

Dass der Spiegel meint, es sei „unklar, welchen deutschen Politikern Putin eine ausreichende Ausbildung abspricht“, ist daher ziemlicher Unsinn, der Spiegel könnte stattdessen ja mal die Frage beantworten, welchem deutschen Politiker er eine ausreichende Ausbildung für sein Amt zubilligt.

Keine Grundlage?

Lustig ist auch, dass der Spiegel schreibt, es gäbe keine Grundlage die Behauptung, dass Deutschland Anweisungen aus den USA nicht nur erhält, sondern auch umsetzt. Dass Deutschland kein souveräner Staat ist, wird von den deutschen Medien bestritten, obwohl es offensichtlich ist. Oder wie war das, als die NSA das Telefon von Kanzlerin Merkel abgehört hat, was aber keine Folgen hatte? Ob das auch so folgenlos geblieben wäre, wenn es Russland oder China gewesen wären, die Merkels Telefon abhören?

Oder was ist mit der Tatsache, dass auf US-Stützpunkten in Deutschland und sogar für US-Soldaten deutsches Recht nicht gilt? Ende August haben US-Soldaten in einer deutschen Stadt einen Deutschen abgestochen, aber zuständig sind US-Behörden, nicht der deutsche Staatsanwalt. Würde umgekehrt ein Bundeswehrsoldat während eines Aufenthalts in den USA einen US-Bürger abstechen, müsste er sich vor einem US-Gericht verantworten. Dieser juristische Zustand ist ein Bestandteil des immer noch geltenden, nur anders genannten, Besatzungsrechts, das in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt wurde.

Oder warum sind US-Atomwaffen immer noch in Deutschland stationiert, obwohl der deutsche Bundestag schon 2010 mit großer Mehrheit den Abzug der amerikanischen Atomwaffen gefordert hat? Wenn Deutschland ein souveräner Staat wäre, müsste diese Entscheidung des deutschen Parlaments umgesetzt werden.

Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen, aber der Spiegel behauptet, dass Deutschland Anweisungen aus den USA erhält, sei russische Propaganda, für die es keine Grundlage gäbe.

Das ist natürlich Unsinn, denn Deutschland ist kein souveräner Staat und muss daher Anweisungen aus dem Ausland ausführen. Das ist keine russische Propaganda, sondern das bestätigen auch deutsche Politiker. Allerdings stellen die das als etwas Gutes dar.

Wolfgang Schäuble zur Souveränität Deutschlands Frankfurt 18.11.2011

Dieses Video auf YouTube ansehen

Bei den russischen Aussagen über die deutsche Souveränität handelt es sich also nicht um russische Propaganda, vielmehr ist das eine schliche Tatsachenfeststellung. Ob es vielleicht umgekehrt der Spiegel ist, der anstelle von Tatsachen pro-amerikanische Propaganda verbreitet?

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen