Im Kampf um Einfluss auf Afrika kämpft der Westen mit harten Bandagen, macht sich damit in Afrika allerdings keine Freunde.

Denis Sassou-Nguesso, der Präsident der Republik Kongo, hat bei einem Treffen mit Putin erzählt, wie der Westen versucht hat, afrikanische Delegationen an der Teilnahme am Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg zu hindern. Laut dem vom Kreml veröffentlichten Protokoll des Treffens sagte Präsident Sassou-Nguesso:

„Dieser Gipfel fand in einem schwierigen internationalen Umfeld statt und erforderte große Anstrengungen. Viele wollten, dass dieser Gipfel scheitert, und auch wir hatten große Schwierigkeiten bei der Anreise. Das Flugzeug, das wir gechartert hatten, landete in Dubai, weil die Versicherungsgesellschaften im Westen dagegen waren, dass das Flugzeug nach St. Petersburg kommt. Also mussten wir in Dubai ein neues Flugzeug chartern und sind mit einem kleinen Jet hierher geflogen. Das war nicht einfach, es war ein fünfstündiger Flug. Ich weiß auch, dass andere Delegationen ebenfalls mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, insbesondere im Hinblick auf das Recht, bestimmte Länder zu überfliegen.“

Die Verzweiflung des Westens

Wäre es so, wie die westlichen Medien stets behaupten, dass der Großteil der Länder weltweit die Politik des Westens gegenüber Russland und in Sachen Ukraine unterstützen würde, dann hätte der Westen solche Methoden, wie die Schließung des Luftraums für Flugzeuge von Teilnehmern am Russland-Afrika-Gipfel, nicht nötig. Entweder würden diese Staatschefs den Gipfel boykottieren und gar nicht erst anreisen, oder sie würden Putin auf dem Gipfel „den Marsch blasen“. Weder das Eine, noch das Andere ist passiert.

Dass der Westen daher zu solchen Methoden greifen muss, zeigt die ganze Verzweiflung der westlichen Länder.

Hinzu kommt, dass solche Methoden kaum dazu angetan sind, die Beliebtheit des Westens in Afrika zu erhöhen. Dabei ist das doch das wichtigste Anliegen des Westens: Seinen Einfluss in Afrika zu erhöhen und den Einfluss von Russland und China in Afrika zurückzudrängen. Der Westen muss sehr verzweifelt sein, wenn er zu Methoden greifen muss, die ihm in Afrika sicher keine Sympathiepunkte einbringen und für sein eigentliches Ziel kontraproduktiv sind.

Oder der Westen hat sich in den letzten 30 Jahren so sehr daran gewöhnt, die Staaten der Welt mit Drohungen und Erpressungen (siehe die Sanktionen und sogar Kriege der letzten drei Jahrzehnte) dazu zu zwingen, den Anweisungen des Westens zu folgen, dass es den westlichen Entscheidungsträgern gar nicht mehr bewusst ist, wie unbeliebt sie sich mit ihren Methoden im Rest der Welt gemacht haben und weiterhin machen.

Um nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, ich würde etwas aus dem Zusammenhang reißen, übersetze ich auch noch den Rest der Erklärung von Denis Sassou-Nguesso.

Beginn der Übersetzung:

Letztendlich war das Forum also ein Erfolg. Abgesehen von ein paar Ländern waren alle afrikanischen Delegationen hier. Es war ein großer Erfolg.

Und ich muss sagen, dass wir die Art und Weise, wie Sie diese Treffen durchgeführt haben, wirklich bewundern. Viele Stunden lang haben Sie allen Rednern zugehört, haben die einzelnen Vorträge zusammengefasst und kommentiert. Dann haben wir uns bis spät in die Nacht getroffen, und heute Morgen haben Sie wieder gearbeitet. Wir haben vor allem über den russisch-ukrainischen Konflikt gesprochen.

Ich möchte Sie noch einmal zum Erfolg dieses Gipfels beglückwünschen, der sicherlich Auswirkungen auf die internationale Bühne haben wird. Dieser Gipfel fand vor dem Hintergrund internationaler Spannungen statt, aber wir freuen uns über seinen Erfolg. Wir freuen uns über den Erfolg des Russland-Afrika-Gipfels.

Ich denke, dass der Abschluss dieses Gipfels gigantische Perspektiven für die Zusammenarbeit zwischen der Russischen Föderation und dem afrikanischen Kontinent eröffnet. Es ist viel über diese Zusammenarbeit gesagt worden. Wir alle sind uns darüber im Klaren, dass weitere konkrete Schritte erforderlich sind.

Unsere diplomatischen Beziehungen jähren sich, wie Sie so schön sagten, im nächsten Jahr zum 60. Mal seit ihrer Aufnahme.

Ich bin mehrmals hierher gekommen. Nicht immer als Staatsoberhaupt, einige Male als Verteidigungsexperte oder als Verantwortlicher unserer Partei für die Beziehungen zur Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Ich hatte also schon damals die Gelegenheit, Moskau und auch Kiew zu besuchen: Damals konnte man von Moskau aus nach Kiew fahren und es gab dort viele Studenten. Auch hier gab es viele Studenten. Wir haben uns immer mit ihnen getroffen. Wir sind nach Kiew und dann nach St. Petersburg gefahren, damals war es Leningrad. Ich bin sehr froh, dass ich sogar mal im Juni bei den Weißen Nächten hier in St. Petersburg sein konnte. Ich kann also noch einmal sagen, dass dies alles in unsere lange Tradition der Freundschaft und Zusammenarbeit passt.

Viele Aspekte der Beziehungen zwischen unseren Ländern sind hier entstanden und werden jetzt in diesem Saal gestaltet. Das ist für unser Land sehr wichtig.

Verschiedene andere Projekte sind bereits verwirklicht worden. Im Jahr 2019 haben wir versucht, sie zu vertiefen. Wir kooperieren im Bereich der fossilen Energieträger mit russischen Unternehmen, die in unserem Land tätig sind.

Gestern hatte ich ein sehr interessantes Treffen mit einem Vertreter eines Unternehmens für Kernenergie, für Elektrizität. Sie sind bereits vor Ort und arbeiten in Brazzaville. Mit ihrer Hilfe konnten wir eine Entscheidung treffen: Wir wollen versuchen, den Bau von 36 verschiedenen Anlagen, von Umspannwerken, zu realisieren.

In meiner gestrigen Rede habe ich die Bedeutung der Elektrizität für Afrika hervorgehoben. 600 Millionen Menschen in Afrika haben keinen Zugang zu Elektrizität. Unser Land möchte sich in dieser Richtung entwickeln und dieses Unternehmen hat sich bereit erklärt, die kurzfristige Umsetzung der Projekte zu gewährleisten. Übrigens haben wir gestern über die friedliche Nutzung der Atomenergie gesprochen. Daran arbeiten wir.

Ende der Übersetzung

