Die USA und der Krieg in Gaza

Die US-Demokraten sind in der Frage der Unterstützung Israels im Krieg in Gaza gespalten und streiten öffentlich.

Die Spaltung der US-Demokraten in der Frage der Unterstützung Israels im Krieg in Gaza wird in deutschen Medien nur nebenbei behandelt, weshalb ich es interessant fand, dazu eine Analyse der russischen Nachrichtenagentur TASS vom 8. November zu lesen, die ich daher übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

„Wir sind nicht die, die keine Seele haben“: Wie die Nahost-Frage die US-Demokraten spaltet

Der Krieg im Nahen Osten spaltet die Demokraten. Streitigkeiten zwischen Politikern mit polaren Meinungen sind bereits öffentlich geworden und haben die generationsbedingte und politische Divergenz in den Reihen der Partei deutlich gemacht. Warum die Demokraten keine gemeinsame Basis finden können und wie sich das auf ihre Arbeit auswirkt hat die TASS zusammengestellt.

Spaltung wegen des Krieges

Die Demokratische Partei spaltet sich erneut. Erhebliche Widersprüche sind für diese politische Kraft nicht neu, aber der Konflikt im Nahen Osten hat sie erheblich verschärft.

Das Weiße Haus hat regelmäßig erklärt, dass es Forderungen nach einem „allgemeinen Waffenstillstand“ im palästinensisch-israelischen Konflikt ablehnt, da es das für „unpraktisch“ hält. John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation beim Nationalen Sicherheitsrat im Büro des US-Präsidenten, erklärte, dass eine vollständige Einstellung der Kampfhandlungen in der gesamten Region zum jetzigen Zeitpunkt eine aussichtslose Lösung darstellen würde. Die USA bestehen jedoch auf einer „zeitlich und örtlich begrenzten Waffenruhe für humanitäre Zwecke“.

Einige Mitglieder des Teams von Präsident Joe Biden sagen, das Weiße Haus dulde einen „unmoralischen Angriff“ auf die Palästinenser. Andere Demokraten sind überzeugt, dass der US-Präsident moralische Klarheit zeigt, indem er Israel gegen Kämpfer der radikalen Palästinenserbewegung Hamas verteidigt, schreibt das Portal Axios unter Berufung auf seine Quellen.

Einige Mitarbeiter des Demokratischen Nationalkomitees (DNC), auf das sich Biden in seinem Wahlkampf stützt, sind verzweifelt über das Ausmaß des Konflikts und die Zahl der Todesopfer infolge der israelischen Gegenmaßnahmen im Gazastreifen. Ein DNC-Mitglied erwägt sogar, wegen Bidens Haltung zu dem Konflikt auszutreten, wie Axios berichtet.

Vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts sind die generationsbedingten und politischen Spaltungen innerhalb der DNC besonders deutlich geworden. Israel wird vor allem von der älteren Generation der Demokraten unterstützt, während die jüngeren Mitglieder des Komitees eher Verständnis für die Notlage der Palästinenser haben, schreibt das Portal.

Letzte Woche unterzeichneten 51 DNC-Mitarbeiter (von etwa 300) einen Brief an die Führung des Ausschusses, in dem sie es als „moralische Verpflichtung“ der DNC bezeichneten, Biden davon zu überzeugen, öffentlich zu einem Waffenstillstand aufzurufen, schreibt die Huffington Post.

Die Spaltung ist offensichtlich

Die Verschärfung des Konflikts ist heute für viele offensichtlich, da sich die Demokraten bereits im Repräsentantenhaus streiten. Am 25. Oktober verabschiedete es eine Resolution zur Unterstützung Israels. Sie bekräftigte „das Engagement der USA für die Sicherheit Israels, auch durch Sicherheitshilfe“ und forderte alle Länder auf, „den brutalen Krieg der Hamas unmissverständlich zu verurteilen“.

410 Parlamentarier stimmten für die Resolution, zehn dagegen und sechs enthielten sich. Unter den Abgeordneten, die die Resolution ablehnten, waren neun Demokraten. Das führte zu öffentlichen Streitigkeiten innerhalb der Partei. Einer der bemerkenswertesten Konflikte entstand zwischen den Parteimitgliedern Josh Gottheimer und Andre Carson.

Gottheimer schrieb auf X (früher Twitter), dass seine demokratischen Parteikollegen, die gegen „die Unterstützung unseres Verbündeten Israel und die Verurteilung der Hamas-Terroristen“ stimmten, „verachtenswert sind und nicht für unsere Partei sprechen“.

Carson, ein Muslim, nannte Gottheimer „feige“ und „nicht geeignet, ein Mitglied des Kongresses zu sein“, so CNN.

Der andere Konflikt entstand, nachdem die Demokratin Debbie Wasserman-Schultz gesagt hatte, dass Menschen, die die Aktionen der Hamas nicht verurteilen, „keine Seele haben“, berichtete die New York Times. Ihre Kollegin Summer Lee warf daraufhin die Frage auf, warum Wasserman-Schultz keine ähnliche Empörung über die palästinensischen Todesopfer zum Ausdruck gebracht habe. Eine solche Reaktion stehe nicht in der Resolution, bemerkte sie.

„Um jemand anderen zu entmenschlichen, muss man selbst etwas von seiner eigenen Menschlichkeit aufgeben. Wir sind nicht die, die keine Seele haben. Ich würde sagen, dass sie (Wasserman-Schultz – Anm. TASS) vielleicht eine Selbstanalyse durchführen sollte“, so Summer Lee.

Mitglieder der so genannten „Squad“, einer prominenten Gruppe progressiver Abgeordneter, warfen dem Weißen Haus vor, Israel einen Gegenschlag erlaubt zu haben, der das Leben von Zehntausenden Palästinensern im Gazastreifen gefährdet habe, so Axios.

„Wir sehen buchstäblich immer noch zu, wie Menschen Völkermord begehen und eine große Anzahl von Menschen töten, und wir stehen immer noch daneben und sagen nichts“, sagte die Demokratin Rashida Tlaib, die erste palästinensisch-amerikanische Frau im Kongress, bei einer kürzlich abgehaltenen Kundgebung.

In ihrer Rede im Repräsentantenhaus sagte sie, dass die Vorstellung, Kritik an der israelischen Regierung sei Antisemitismus, einen sehr gefährlichen Präzedenzfall darstellt und dazu benutzt wird, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die sich im ganzen Land für die Menschenrechte einsetzen.

„Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss, aber das palästinensische Volk ist kein Verbrauchsmaterial“, sagte sie.

Am Abend des 7. November stimmte das Repräsentantenhaus für ein Misstrauensvotum gegen Tlaib (234 zu 188). Ein Misstrauensvotum ist eine Strafe, die eine Stufe vor dem Ausschluss aus dem Repräsentantenhaus liegt.

Pramila Jayapal, die Vorsitzende der progressiven Gruppe der Demokraten im Unterhaus, die die Resolution zu Israel eingebracht hatte, sagte, sie habe sie ursprünglich unterstützt, aber als sich der Konflikt ausweitete, wollte sie eine Formulierung einfügen, die den Tod unschuldiger Palästinenser anerkennt und den Mangel an humanitärer Hilfe für den Gazastreifen verurteilt.

„Ich denke, wir sprechen hier von mehr als 6.000 toten Palästinensern, von humanitärer Hilfe, die nicht geliefert wird, von Treibstoff, der nicht ins Land gelassen wird. Und ich denke, wir müssen den Schmerz und das Leiden des israelischen und des palästinensischen Volkes anerkennen“, zitierte CNN sie.

Langjährige Kontroversen

Israel war für die Demokraten schon vor dem Hamas-Angriff im Oktober ein Streitpunkt. Im Juli schrieb die New York Times, dass im Vorfeld des Besuchs des israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog in Washington eine tiefe Spaltung unter den Demokraten im Kongress darüber herrschte, wie viel Unterstützung für Israel nötig war und ob sie überhaupt nötig war.

Die Debatte über dieses Thema wurde auch öffentlich, nachdem Pramila Jayapal Israel öffentlich einen „rassistischen Staat“ genannt hatte. Das führte zu einer scharfen Verurteilung durch führende Vertreter der Demokraten im Repräsentantenhaus. Eine Gruppe von mehr als 40 ihrer demokratischen Kollegen, angeführt von Josh Gottheimer, veröffentlichte einen Brief, in dem sie ihre Äußerung verurteilte und als „inakzeptabel“ bezeichnete.

„Israel ist das rechtmäßige Heimatland des jüdischen Volkes und Versuche, es zu delegitimieren und zu dämonisieren, sind nicht nur gefährlich und antisemitisch, sondern untergraben auch die nationale Sicherheit der USA“, heißt es in dem Brief.

Aufgrund der harschen Kritik musste sie ihren Kommentar zurückziehen, nicht aber ihre Einschätzung der Situation, die ihn ausgelöst hatte. Ihrer Meinung nach verfolgt die rechtsextreme Regierung des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu eine diskriminierende und offen rassistische Politik.

Ihre Kollegin wurde von Rashida Tlaib unterstützt, die in X schrieb, dass „die israelische Regierung das Verbrechen der Apartheid begeht“.

Die daraus resultierende Auseinandersetzung veranschaulichte einen seit langem bestehenden Konflikt innerhalb der Demokratischen Partei darüber, ob der Rechtsruck der israelischen Regierung die USA dazu zwingen sollte, Elemente ihres Bündnisses mit Israel zu überdenken, schreibt die New York Times. Wie die Zeitung feststellt, zeigt sich der Rechtsruck der israelischen Regierung sowohl in ihrer Haltung gegenüber den Palästinensern als auch in ihren Versuchen, rechtliche Änderungen durchzusetzen, die weithin als undemokratisch kritisiert werden.

Die wachsende Gruppe progressiver Abgeordneter wird immer lauter, wenn es darum geht, Israel für seine Politik zu verurteilen, und sieht sich dabei häufig mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert, und zwar sowohl von den Republikanern als auch von den Demokraten im Kongress, die lange Zeit praktisch jede Kritik an Israel vermieden haben, außer bei engen Meinungsverschiedenheiten über politische Fragen.

„Jedes Mal, wenn jemand Israel kritisiert, wird er wahrscheinlich als antisemitisch oder antiisraelisch eingestuft, was nicht stimmt. Es ist wichtig, Israel zur Rechenschaft zu ziehen, damit sie besser werden und wir Verbündete bleiben können“, so der Demokrat Jamaal Bowman.

Die Ukraine-Frage

Während die Demokraten über die ethischen und politischen Aspekte des Umgangs mit und der Unterstützung für Israel streiten, zeichnet sich nicht nur unter den Parteimitgliedern, sondern auch im Kongress insgesamt eine Spaltung ab. Anfang dieses Monats unterstützte das Repräsentantenhaus mit überwältigender Mehrheit einen von den Republikanern eingebrachten Gesetzentwurf, mit dem Israel 14,3 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt werden sollen, indem die Mittel für die US-Steuerbehörde (Internal Revenue Service, IRS) gekürzt werden. Finanzmittel für Kiew sind in der Initiative nicht enthalten. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, stellte klar, dass das Unterhaus des Kongresses beabsichtigt, die Bereitstellung möglicher weiterer Hilfen für die Ukraine mit einer strengeren Kontrolle der südlichen US-Grenze zu verbinden.

Der Senat lehnte die Idee des Repräsentantenhauses jedoch ab. Am 7. November blockierten die Demokraten im Oberhaus die Prüfung eines Gesetzentwurfs zur Hilfe für Israel. Der Senat erklärte, dass sie es für notwendig hielten, nicht nur Israel, sondern auch die Ukraine zu unterstützen, und lehnte es ab, dass die Finanzmittel für Israel auf Kosten der Kürzung der Mittel für die IRS beantragt wurden.

Chuck Schumer, der Mehrheitsführer der Demokraten im Oberhaus des Kongresses, nannte den Vorschlag der Republikaner „zutiefst mangelhaft“.

Auch der Präsident selbst lehnte ihn ab. Wie das Weiße Haus warnte, wird Biden sein Veto gegen den Gesetzentwurf einlegen, der keine Hilfe für die Ukraine vorsieht, falls beide Häuser des Kongresses zustimmen.

Der Antrag auf zusätzliche umfangreiche Haushaltsmittel für das am 1. Oktober 2024 beginnende US-Haushaltsjahr, vor allem für die Unterstützung der Ukraine und Israels sowie für die Bekämpfung Chinas und Russlands in der asiatisch-pazifischen Region, wurde vom Weißen Haus an den Kongress übermittelt. Insgesamt möchte die Präsidialverwaltung rund 106 Milliarden Dollar für diese Zwecke erhalten. All das geschieht in einer Zeit, in der der Kongress versucht, einen Haushalt für das neue Haushaltsjahr zu verabschieden, während ein neuer drohender Shutdown am Horizont auftaucht.

Die Spaltung in den Reihen der Demokratischen Partei auf dem Capitol Hill wird von den Republikanern noch verschärft, die versuchen, sie für ihre eigenen Zwecke zu nutzen, schreibt die New York Times. Nach Ansicht einiger linker Demokraten hätte Biden im vorgeschlagenen Nothilfeplan mehr humanitäre Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung beantragen sollen, so die Zeitung.

Unterdessen wächst die Zahl der Demokraten im Kongress, die einen Waffenstillstand fordern, und die Kritiker Israels werden mutiger, so die Zeitung.

„Die USA müssen aufhören, diese Gräueltaten gegen die Palästinenser zu finanzieren“, schrieb der Demokrat Cory Bush auf X.

Spaltung und Wahlen

Der Wahlkampf 2024 „verspricht, lang und zermürbend zu werden und der Präsident macht ihn noch schwieriger“, zitiert Axios einen hochrangigen DNC-Mitarbeiter.

Die Medien weisen darauf hin, dass die derzeitige Situation an die interne Auseinandersetzung über den Vietnamkrieg erinnere, die 1968 die Wiederwahl von Präsident Lyndon Johnson verhinderte. Damals machte ihn die zunehmende Beteiligung der USA am Krieg sowie die steigende Zahl amerikanischer Opfer in Vietnam äußerst unpopulär. Nachdem die Senatoren Eugene McCarthy und Robert Kennedy ihre Absicht bekundet hatten, für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten zu kandidieren, kündigte Johnson an, dass er nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren und abtreten würde.

Wegen seiner Haltung zu Israel verliert Biden bereits jetzt an Beliebtheit bei den arabischen Amerikanern: Nach Angaben des Arab American Institute ist sie um 42 Prozentpunkte auf ein Rekordtief von 17 Prozent gefallen. Noch im Jahr 2020 lag der Wert bei 59 Prozent.

Arabische Amerikaner bilden Hunderttausende von Wählern in einer Reihe von Schlüsselstaaten wie Michigan, Ohio und Pennsylvania, so das Arab American Institute.

Nur 23 Prozent der in den USA lebenden Araber unterstützen laut der Umfrage die Demokratische Partei. Nach Angaben des Instituts war die Umfrage die erste in 26 Jahren, in der sich eine Mehrheit nicht für die Demokraten ausgesprochen hat.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen