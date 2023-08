Geopolitik

Die USA versuchen derzeit, im indo-pazifischen Raum Bündnisse gegen China zu schmieden und das im Idealfall mit der NATO zu verbinden. Das russische Fernsehen berichtete in diesem Zusammenhang über das gemeinsame Treffen der Regierungschefs der USA, Japans und Südkoreas in Camp David.

Die USA intensivieren ihre Bemühungen, im Fernen Osten eine Art NATO gegen China zu schmieden, die sich im Idealfall mit der NATO verbinden soll. Diese Versuche unternehmen die USA seit Jahrzehnten, jetzt scheinen sie aber erfolgreicher zu sein, als bei früheren Anläufen.

Nachdem das Bündnis QUAD eher weniger effektiv ist, war die Gründung des Militärbündnisses AUKUS bestehend aus den USA, Großbritannien und Australien ein offener erster Schritt zur Gründung einer fernöstlichen NATO und vieles deutet darauf hin, dass die USA auch Japan und Südkorea darin aufnehmen und die NATO mit AUKUS verbinden wollen.

Es war immer schwierig, Japan und Südkorea, die sich beide als Verbündete der USA sehen, untereinander aber traditionell Spinne Feind sind, was historische Gründe hat, auf eine gemeinsame Linie zu bringen. Aber auch dabei scheinen die USA nun Fortschritte zu machen, wie der aktuelle Dreiergipfel der USA mit Japan und Südkorea in Camp David zeigt.

Das russische Fernsehen hat am Sonntag über den Dreiergipfel und die Versuche der USA, Japan und Südkorea zu einer „asiatischen NATO“ zu vereinen, berichtet und ich habe den russischen Bericht übersetzt.

Wie Japan zu einem Flügel der NATO wird

„Peking wird sich den Versuchen Washingtons widersetzen, in Asien Militärblöcke zu schaffen, und erwartet die gleiche Haltung von anderen Ländern in der Region.“ So reagierte die chinesische Botschaft in den USA auf die Ergebnisse des trilateralen Gipfels der amerikanischen, japanischen und südkoreanischen Regierungschefs. Entsprechend der Tagesordnung der Gespräche fand das Treffen in der besonders geschützten Präsidentenresidenz von Camp David statt, wo Biden versuchte, seine eigene Vergesslichkeit einer höheren Macht zuzuschreiben.

Biden begrüßte die Gäste mit den Worten: „Ich kann es kaum erwarten, mit Ihnen die Arbeit aufzunehmen. Nun übergebe ich das Wort an… An wen übergebe ich das Wort?“

Ein Organisator der Protokollabteilung half: „Dem verehrten Gast, dem Präsidenten der Republik Korea.“

Darauf sagte Biden: „Wir brauchten Gott, damit er uns das vorsagt.“

Im Anschluss an die Konsultationen einigten sich die Parteien darauf, gemeinsam Sanktionen gegen Russland zu verhängen, Cyber-Bedrohungen aus Nordkorea zu bekämpfen, mindestens einmal im Jahr die Kontakte auf höchster Ebene zu pflegen und große Armeemanöver abzuhalten. Mit anderen Worten: Sie festigten den Kurs der Eskalation der Spannungen, vor dem Wladimir Putin wiederholt gewarnt hatte.

Putin sagte schon im März: „Im letzten Jahr hat die NATO ein neues Strategiekonzept des Blocks beschlossen. Da steht geschrieben, dass sie neue Beziehungen mit den Staaten des indo-pazifischen Region beginnen wollen. Und sie nennen die Staaten: Neuseeland, Australien, Südkorea und so weiter. Und sie erklären, dass sie eine globale NATO gründen wollen. Was ist das? Großbritannien und Japan haben dazu einen Vertrag geschlossen. Darum sagen westliche Analysten, nicht wir, dass sie eine neue Achse bilden wollen, die der aus den 30er Jahren zwischen Italien, Deutschland und Japan ähnelt.“

Und als weitere Bestätigung hat das US-Außenministerium gerade den Verkauf von 22 HIMARS-Raketenwerfern im Wert von fast einer Milliarde Dollar an Australien genehmigt. Nun, Japan steht kurz davor, sich in die Taiwan-Frage einzumischen, wie unser Japan-Korrespondent berichtet.

Der Marinestützpunkt Yokosuka ist der Tokio am nächsten gelegene Militärhafen, in dem Zerstörer der so genannten Japanischen Selbstverteidigungskräfte mit dem Aegis-Raketenabschusssystem stationiert sind. Diese Schiffe sollen mit amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern mit einer Reichweite von 1.600 Kilometern ausgerüstet werden, um Ziele außerhalb Japans zu treffen. In Yokosuka befinden sich zwei solcher Schiffe. Eines ist von hier aus zu sehen, es liegt in der zweiten Reihe. Die beiden anderen liegen in Maizuru im Japanischen Meer. Vier weitere befinden sich auf dem Stützpunkt Sasebo in der Präfektur Nagasaki.

Der Kauf von 400 dieser Raketen von den Amerikanern ist ein Posten im Fünfjahresplan für Militärausgaben, den das Kabinett von Fumio Kishida im Rahmen des japanischen Militärhaushalts in Höhe von 315 Milliarden Dollar genehmigt hat. Bis 2027 sollen die Verteidigungsausgaben auf den NATO-Standard von zwei Prozent des BIP angehoben werden, derzeit beträgt er ein Prozent. Kishida informierte Biden über all das bei dem kürzlichen Treffen in Camp David, bei dem er und der südkoreanische Präsident übereinkamen, das Bündnis zu stärken, um, wie es hieß, Sicherheitsbedrohungen zu begegnen, womit nicht nur Nordkorea gemeint war.

„Vor allem heben wir unsere trilaterale Verteidigungszusammenarbeit in Bezug auf den indopazifischen Raum, einschließlich jährlicher Manöver auf mehreren Ebenen, auf ein noch nie dagewesenes Niveau“, sagte Biden.

Dies ist bereits der zweite Besuch Kishidas in den USA in diesem Jahr, und es gab weitere Treffen mit Biden im Mai und Juni am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima und des NATO-Gipfels in Vilnius, und immer sprachen sie über die Schaffung des sogenannten Systems der indopazifischen Partnerschaft. Damit meinen die USA eine neue Struktur, natürlich mit sich selbst an der Spitze, die sich gegen China richtet. Und Japan wird darin offensichtlich eine besondere Rolle zugewiesen.

Es basiert auf bestehenden Verteidigungsformaten wie QUAD bestehend aus den USA, Japan, Indien und Australien oder AUKUS bestehend aus den USA, Großbritannien und Australien. Manche nennen das ein asiatisches Pendant zur NATO. In diesem Jahr hat Japan übrigens bestätigt, dass es bereit ist, das erste Land in Asien zu werden, in dem die NATO eine Vertretung eröffnen wird.

In einem Bericht eines der wichtigsten japanischen Fernsehsender wird darüber spekuliert, wie lange es dauern würde, Kampfjets von dem Stützpunkt auf der Insel Okinawa zu den mit Peking umstrittenen Senkaku-Inseln nahe der Seegrenze zu Taiwan zu verlegen, falls es zu einem bewaffneten Zusammenstoß zwischen der Insel und China käme. Im Falle von Feindseligkeiten würde der zivile Flugplatz auf der japanischen Insel Miyako östlich von Taiwan in einen Luftwaffenstützpunkt umgewandelt werden. Alle Pläne zur Militarisierung Japans sind auf 5 bis 10 Jahre angelegt, und das gilt nicht nur für den Kauf von offensiven Raketen aus den USA.

„Der japanische Premierminister Kishida und US-Präsident Biden vereinbarten bei ihrem Treffen in Camp David am 18. August, gemeinsam einen neuen Raketentyp zu entwickeln, um Hyperschallwaffen abzufangen, die von China, Russland und Nordkorea entwickelt werden“, schreibt die japanische Zeitung Yomiuri.

Ende letzten Jahres erhielt die Regierung Kishida die Zustimmung zu einer neuen Verteidigungsstrategie, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. Es geht um das Recht auf einen Präventivschlag gegen einen anderen Staat, obwohl Artikel 9 der japanischen Verfassung ganz klar lautet: „Das japanische Volk verzichtet für immer auf Krieg als souveränes Recht der Nation sowie auf die Androhung oder Anwendung von Waffengewalt als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten“.

Die japanische Regierung sieht darin jedoch keinen Widerspruch. Sie hat einfach ein Dokument verabschiedet, in dem es heißt, dass das „Recht auf einen Präventivschlag“ im Einklang mit der Verfassung steht.

Der neben dem Kaiserpalast gelegene Yasukuni-Schrein wird in den Ländern, die unter der japanischen Aggression gelitten haben, als Symbol des Militarismus bezeichnet, nicht nur, weil er, wie es heißt, die Seelen der für den Kaiser gefallenen Krieger beherbergt, sondern auch, weil darunter Kriegsverbrecher der Klasse A sind, die vom Tokioter Tribunal gehängt wurden.

Das Museum in Yasukuni, das zusammen mit dem Tempel im 19. Jahrhundert zur Ehre der japanischen Waffen errichtet wurde, war nach dem Krieg geschlossen, wurde aber Mitte der 80er Jahre mit Hilfe privater Spenden restauriert. Die Ausstellung, die der Heroisierung der Teilnahme Japans am Zweiten Weltkrieg gewidmet ist, ist die umfangreichste. In der Halle sind bemannte Torpedos, in denen Kamikaze-Kämpfer saßen, die gegen feindliche Schiffe eingesetzt wurden. An den Wänden sind Tausende von Schwarz-Weiß-Fotos von Menschen in Militäruniformen. In einer Ecke schaut der General und ehemalige Premierminister Hideki Tojo die Besucher unauffällig an, der für Kriegsverbrechen hingerichtet. Übrigens könnte man den japanischen Angriff auf die USA vor rund 80 Jahren auch als „Präventivschlag“ bezeichnen. Mit Hilfe von Zero-Jägern zerstörten japanische Flugzeugträgerstaffeln am 7. Dezember 1941 die amerikanische Flotte in Pearl Harbor.

Am 15. August 1945 verkündete Kaiser Hirohito in einer Rundfunkansprache die Kapitulation, Japan wurde bald darauf von den Amerikanern besetzt, und das Ziel Washingtons war zu diesem Zeitpunkt, dass das Land nie wieder eine Bedrohung für die USA darstellen konnte. Daher auch Artikel 9 mit der Weigerung, die Streitkräfte aufzubauen. Aber jetzt haben die USA andere Ziele, Rivalen und Verbündete in der Region.

Am Jahrestag der Kapitulation – in Japan „Tag des Kriegsendes“ genannt – ist das Waffenmuseum Yasukuni laut und überfüllt. Menschen in den Uniformen japanischer Soldaten und rechtsextreme Gruppen stolzieren mit militaristischen Bannern herum. Der Rest macht bereitwillig mit. Ein Mann in deutscher Uniform mit Hakenkreuz gibt Interviews und erkundigt sich wohlwollend, ob wir aus Deutschland kommen, geht aber schnell weg, als er erfährt, dass wir aus Russland sind. Ein älterer Herr mit gefärbten Haaren, dem freundlicherweise ein Helfer von hinten mit einem Mini-Ventilator anbläst, denn im August ist es in Japan brütend heiß, entpuppt sich als ein ziemlich prominenter Vertreter der größten rechtsextremen Organisation Japans.

„Hier ist das Grab derer, die sich um das Land verdient gemacht haben. Deshalb bin ich gerne hierher gekommen, um sie zu ehren. Leider ist hier so viel Lärm. Als Japaner tut es mir leid, dass eine Situation entstanden ist, in der Parlamentsmitglieder nicht in aller Ruhe hierher kommen können“, sagte Kesuke Oishi, der Vertreter der All Japan Conference of Patriotic Organisations.

Einige sind dann doch gekommen. Mehrere prominente Persönlichkeiten pilgerten in dieser Woche zum Schrein, darunter ein amtierender Minister und der Vorsitzende des Rates der regierenden Liberaldemokratischen Partei. Der Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei, der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida, wagte es nicht, persönlich nach Yasukuni zu kommen, ließ aber einen Vertreter in seinem Namen einen symbolischen Umschlag mit Spenden überreichen.

