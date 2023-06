Wie es zu dem Putschversuch kam und wie die aktuelle Lage ist

Umsturzversuch

In der Nacht zum Samstag hat Wagner-Chef Progoschin seine Soldaten in Marsch gesetzt und faktisch zu einem Machtwechsel in Russland aufgerufen. Hier fasse ich zusammen, was bekannt ist.

Dass es zwischen Wagner-Chef Progoschin und Verteidigungsminister Schoigu viel Streit gab, ist bekannt. Ich habe darüber wenig geschrieben, weil ich über die Einzelheiten nicht spekulieren wollte. Jeder, der in den letzten Monaten im Donbass war, weiß, dass es dort viel Kritik am Verteidigungsministerium und an Minister Schoigu gibt. Fakt ist aber auch, dass man dort aus Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, wie die erfolglose ukrainische Offensive zeigt.

Wagner ist nicht die einzige Freiwilligen-Truppe, die im Donbass kämpft. Ich zum Beispiel war bei meinen letzten Reisen in den Donbass bei der Freiwilligen-Einheit „Zarenwölfe“, die vom ehemaligen Roskosmos-Chef Rogosin geleitet wird, mit dem ich auch einige Interviews geführt habe. Aus meinen Gesprächen vor Ort habe ich natürlich auch einige Hintergrundinformationen, über die ich jedoch nicht berichten kann.

Rogosin hat Schoigu und das Verteidigungsministerium auch kritisiert, aber zu dem Wagner-Putsch hat er sich auf Telegram klar positioniert:

„Ich kenne die Lage an der Front nicht schlechter als Progoschin und habe meine Position nie verheimlicht, aber was auch immer die Erklärung für den bewaffneten Aufstand sein mag, es bleibt ein bewaffneter Aufstand im Hinterland der kämpfenden Armee.

Im Krieg muss man sich seine politischen Ambitionen in den Arsch schieben und die Front mit aller Kraft unterstützen. Jeder Versuch, sie zu schwächen, ist nichts anderes als Unterstützung des Feindes.“

Die Vorgeschichte

Die russische Regierung wollte die privat organisierten Freiwilligenverbände unter Kontrolle bekommen. Dazu sollten sie einen Vertrag unterschreiben, in dem sie sich dem Verteidigungsministerium unterordnen. Begründet wurde das offiziell damit, dass die freiwilligen Soldaten nur auf diese Weise von den sozialen Garantien (Veteranenpension, finanzielle Unterstützung für Verwundete und Hinterbliebene etc.) profitieren können, die für reguläre Soldaten gelten.

Progoschin hat sich geweigert, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Es gibt Gerüchte, dass das Verteidigungsministerium allen Einheiten, die den Vertrag nicht unterzeichnen, im Juni keinen Sold mehr ausgezahlt hat.

Das zeigt, dass hinter den Kulissen ein wesentlich heftigerer Machtkampf getobt hat, als man es in den Medien und an Prigozhins veröffentlichten Videos mit Schimpftiraden sehen konnte.

Der Umsturzversuch

Am Freitag hat Progoschin gemeldet, die russische Armee habe ein Wagner-Lager angegriffen:

„Es gab einen Raketenangriff auf die Stellungen der Gruppe Wagner. Es gab viele Verletzte. Augenzeugen zufolge wurde der Angriff von hinten ausgeführt, das heißt von Soldaten des russischen Verteidigungsministeriums.“

Außerdem erhob Progoschin schwere Vorwürfe:

„Sie vernachlässigen das Leben der Soldaten, sie haben das Wort ‚Gerechtigkeit‘ vergessen, und wir werden sie zurückbringen. Diejenigen, die heute unsere Jungs und Zehntausende russische Soldaten eliminiert haben, werden bestraft.“

Das Verteidigungsministerium hat das umgehend dementiert:

„Alle von Progoschin in sozialen Netzwerken verbreiteten Nachrichten und Videos über den angeblichen „Schlag des russischen Verteidigungsministeriums gegen die rückwärtigen Lager der privaten Militärfirma Wagner“ sind unwahr und stellen eine mediale Provokation dar.“

Daraufhin verkündete Progoschin einen „Marsch der Gerechtigkeit“ und setzte seine Truppen in Richtung der Stadt Rostow am Don in Marsch. Er dementierte, dass es sich dabei um einen Staatsstreich handelte. Der russische Geheimdienst FSB hat aber ein Verfahren wegen bewaffnetem Aufstand gegen Progoschin und seine Mitstreiter eröffnet.

Am Samstagmorgen ist die Stadt Rostow kampflos von den Wagner-Truppen übernommen worden, deren Soldaten dort nun die strategisch wichtigen Orte kontrollieren. Meine Freundin Alina Lipp ist in Rostow und berichtet in ihrem Telegram-Kanal live über die Lage in der Stadt.

In St.Petersburg wurde die Firmenzentrale der Firmenzentrale von Wagner vom FSB durchsucht.

Reaktionen

Präsident Putin hat am Samstagmorgen eine Rede an die Nation gehalten und die Wagner-Soldaten aufgefordert, sich den Befehlen der russischen Armee zu fügen. Putin sprach von Verrat und drohte den Putschisten harte Strafen an.

Progoschin verweigerte den Befehl und verkündete, dass er seinen Putschversuch nicht abbricht:

„Wir haben gekämpft und kämpfen weiter. Das ganze PMC Wagner. Und niemand wird sich auf Verlangen des Präsidenten, des FSB oder von sonst jemandem stellen, denn wir wollen nicht, dass das Land weiterhin in Korruption, Betrug und Bürokratie lebt.“

Der tschetschenische Präsident Kadyrow hat sich gegen Prigoschin gestellt und angekündigt, seine Truppen gegen Wagner in Richtung Rostow zu schicken. Er erklärte, die Einheit Russland sei das Wichtigste.

Die Lage

In Rostow war die Lage zunächst ruhig, jedoch wurde inzwischen gemeldet, dass Schüsse und Explosionen zu hören sind. In sozialen Netzwerken zeigen Menschen Straßensperren und Kontrollpunkte, sogar Minen sind auf den Straßen zu sehen. Die Stadt Rostow ist offenbar abgeriegelt.

Da Wagner in Russland sehr populär war, gibt es auf den Straßen in Rostow auch Leute, die Wagner unterstützen. Die große Mehrheit scheint aber gegen das Vorgehen von Wagner zu sein.

Die Autobahn M4 Rostow-Moskau ist stellenweise gesperrt, aus dem Gebiet Woronesch gibt es widersprüchliche Meldungen, ein Öllager soll explodiert sein.

Laut den verfügbaren Meldungen bewegen sich die Kolonnen der Wagner-Truppen am Samstag auf der Autobahn Richtung Moskau.

Die entscheidende Frage wird sein, was passiert, wenn sich die Wagner-Kolonnen Moskau nähern.

