Gipfeltreffen

Der Besuch von Kim Jong-un in Russland hat international für viele Spekulationen gesorgt. Hier zeige ich, wie in Russland darüber berichtet wurde.

Das Treffen von Kim Jong-un und Wladimir Putin hat im Westen für Besorgnis gesorgt, denn worüber die beiden gesprochen haben und was besprochen wurde, ist nicht bekannt. Da über den Besuch so wenig bekannt wurde, zeige ich hier, wie das russische Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick darüber berichtet hat.

Beginn der Übersetzung:

Das wichtigste Ereignis im internationalen Leben war natürlich der Besuch des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong-un in Russland, im Fernen Osten, wobei das Wort „Ferner Osten“ längst hätte gestrichen werden müssen, es ist der Osten unseres Landes. Kim ist 42 Jahre alt und die dritte Generation der Herrscherdynastie. Er hat die höchsten Ämter im Staat inne: Vorsitzender der Arbeiterpartei Koreas, Regierungschef und Oberbefehlshaber. Mit 30 war Kim Marschall, mit 40 Generalissimo. Und das ist kein Witz: die nordkoreanischen Armee umfasst bei einer Bevölkerung von 26 Millionen 1,2 Millionen Menschen. Kim kam mit einem gepanzerten Zug nach Russland. Er hat eine technische Ausbildung. Sein besonderes Interesse gilt der Raketentechnologie.

Es ist klar, dass es gewisse Beschränkungen gibt. Zum Beispiel die internationale Regelung zur Nichtverbreitung ballistischer Raketen, bekannt als Haager Kodex, die Russland anerkannt hat, und die vom UN-Sicherheitsrat unterstützten Sanktionen gegen Nordkorea. Putin weiß das natürlich alles, weshalb er vor dem Besuch sagte: „Es gibt gewisse Beschränkungen. Russland hält sich an all diese Beschränkungen, aber es gibt Dinge, über die wir sicherlich reden, diskutieren und nachdenken können, und es gibt hier auch Perspektiven. Russland ist ein autarkes Land. Im Rahmen der geltenden Regeln haben wir Möglichkeiten, auf die wir aufmerksam machen und über die wir diskutieren.“

Russland ist ein autarkes Land. Das hat viele Bedeutungen. Und was soll ein autarkes Land tun, wenn unfreundliche Staaten das Völkerrecht selektiv gegen Russland einsetzen? Das heißt, hier spielen wir, hier aber nicht? Und alles immer zu unseren Ungunsten? Was dann? Werden wir uns an das Völkerrecht halten, das andere über Bord geworfen haben, koste es, was es wolle? Es ist klar, dass die Frage, wie man sagt, „schwierig“ ist. Und gleichzeitig ist klar, dass wir angesichts des drohenden Weltkriegs unsere eigene und die globale Sicherheit auf der Grundlage von etwas starkem verteidigen müssen.

Und ob es jemandem gefällt oder nicht, Nordkorea hat de facto eine absolut feste, kompromisslos mit Russland verbündete Position. Die Worte, auf die ich hinweisen möchte, wird Kim Jong-un ablesen. Manchen mag es nicht gefallen, wenn es von einem Stück Papier abgelesen wird, aber in diesem Fall macht es das noch bedeutungsvoller. Die Worte wurden im Voraus ausgewählt, abgewogen und aufgeschrieben, damit sie präzise formuliert vorgetragen werden können. Kim Jong-un sagte:

„Wir sind sicher, dass die russische Armee und das russische Volk definitiv einen großen Sieg im heiligen Kampf erringen werden, um die Ansammlung des Bösen zu bestrafen, die Hegemonieansprüche erhebt und expansionistische Illusionen nährt, und ein stabiles Umfeld für die Entwicklung schaffen wird“

„Der heilige Kampf zur Bestrafung der Ansammlung des Bösen“, besser kann man es nicht sagen. Mir ist klar, dass Nordkorea für viele Menschen immer noch sehr exotisch ist – sowohl seine Kultur als auch sein Gesellschaftsmodell. Aber wenn wir für eine multipolare Welt, eine bunte Welt sind, dann sind wir zwangsläufig auch für eine Vielfalt der Modelle. Wie sonst? Die Nordkoreaner sind uns gegenüber aufrichtig, sie drängen uns nichts auf. Also drängen wir ihnen auch nichts auf.

Über den Besuch des nordkoreanischen Staatschefs berichten unsere Korrespondenten.

Kim Jong-un überquerte am frühen Morgen die Grenze zwischen Russland und der Demokratischen Volksrepublik Korea und fuhr direkt in die Amur-Region. Etwas mehr als einen Tag später trifft der Zug Nummer Eins des nordkoreanischen Staatsführers auf dem Bahnhof des Kosmodroms Wostotschny ein. Der Zug wird von einer russischen Diesellokomotive gezogen und fährt sehr langsam in den Bahnhof ein, mit einer Geschwindigkeit von etwa fünf Kilometern pro Stunde, weil das sicherer ist, obwohl es nicht so sehr um Sicherheit geht. Bevor der wichtigste Fahrgast aussteigt, muss eine Limousine für ihn vorbereitet werden. Zwei schwarze Maybachs rollen aus dem dritten Wagon, dem Garagenwagon, über eine eigens gebaute Rampe.

Und Alexander Koslow, Minister für Bodenschätze und Umwelt, steigt aus dem Anhängerwagen. Er ist mit Kim Jong-un direkt aus Hassan gekommen. Aber auch hier muss er den hohen Gast empfangen, so will es das Protokoll. Allerdings muss der Wagon genau vor der Treppe anhalten, das gelingt erst beim zweiten Versuch. Noch ein paar Minuten träges Warten – die Leibwächter des nordkoreanischen Staatschefs prüfen, ob alles für das Treffen bereit ist – und dann steigt Genosse Kim aus dem gepanzerten Wagon aus.

Die Ehrengarde des sibirischen Militärbezirks empfängt den hohen Gast. Vor einem Tag haben sie ihn an der Grenze getroffen. Jetzt sind sie zum Kosmodrom gebracht worden. Kim selbst trägt wieder einen zivilen Anzug, nicht die halbmilitärische Uniform, an die viele Menschen gewöhnt sind. Schon 15 Minuten später inspiziert der nordkoreanische Staatspräsident zusammen mit Wladimir Putin den Montage- und Testkomplex. Hier werden aus Blöcken und Stufen die Raketen zusammengesetzt. Von hier aus gehen sie in ihrer fertigen Form zur Starttisch. Die Magie des Raketenbaus hat den Gast in ihren Bann gezogen.

Hier ist er bei der schweren Trägerrakete Angara, da gibt es viel zu bestaunen. Das Startgewicht der A5-Modifikation beträgt mehr als 770 Tonnen. 24 davon sind Nutzlasten, die in den Referenzorbit in etwa 200 Kilometern Höhe über der Erde gebracht werden. Die Angara kann bis zu 4,5 Tonnen in die geostationäre Umlaufbahn bringen. Das ist ein beachtliches Gewicht, das es ermöglicht, im Weltraum die anspruchsvollsten Aufgaben zu lösen. Natürlich wird dem Gast auch der Angara-Startkomplex gezeigt.

Dieses monumentale Bauwerk ist der Wartungsturm des Startkomplexes für die Schwerlastträgerrakete Angara-5, es ist das wichtigste Gebäude für die zweite Stufe des Kosmodroms Wostotschny. Die Bauarbeiten sind hier noch im Gange, so dass man einen Helm tragen muss, aber im Prinzip ist alles fertig. Die Anlage ist für 10 Starts pro Jahr ausgelegt. Die ersten Starts finden im automatischen Modus statt, dann kommen bemannte. Hier wird die Angara installiert werden. Nennen wir dieses Gerät ihr Bett. Es gibt insgesamt 12 Starkstromanschlüsse. Es ist eine mächtige Metallstruktur.

Der Sojus-Startkomplex ist nicht weniger beeindruckend. Die Trägerrakete ist ein echter Veteran der Weltraumforschung. Sie wurde von dem großen Koroljow entwickelt und konstruiert. Ihr Standort 1C ist das erste Objekt des Kosmodroms Wostotschny. Es ist der Starttisch für Sojus-2-Trägerraketen der mittleren Klasse. Vor allem die Sojus mit der Fregat-Oberstufe wird von hier aus gestartet. Seit 2016 waren es 15 Starts und alle waren erfolgreich, vor allem dank dieser zuverlässigen Struktur, und sie ist mehr als 60 Jahre alt. Die Rakete scheint an den Stützen zu hängen und sie scheinen sie an ihrer Taille zu stützen. Wenn die Triebwerke gestartet werden, wird der Impuls gegeben und die Rakete hebt ab. Dank der Gegengewichte gehen die Traversen auseinander und die Rakete kann frei nach oben fliegen. Der nächste Start der Sojus-2.1-Rakete wird voraussichtlich mit dem Ionosphären-Raumschiff erfolgen.

Kim Jong-un ist in seinem gepanzerten Zug unterwegs, um weiter durch Russland zu reisen. Genauer gesagt, in den fernöstlichen Teil Russlands. Vom Weltraum zur Luftfahrt. In Komsomolsk am Amur studiert er in einer Flugzeugfabrik die Montage der russischen Kampfflugzeuge Su-35 und Su-57. Auch sein Vater war hier zu Besuch. Ihm hat es hier auch gefallen. Die Su-35 wurde dem Gast dieses Mal in Aktion vorgeführt.

Die zivile Abteilung der Vereinigten Luftfahrt Kooperation zeigt einen ohne Importe gebauten Superjet mit russischen PD-8-Triebwerken. Keine schlechte Option für die Erneuerung der Flotte der staatlichen Fluggesellschaft Air Koryo, denn sie fliegt noch alte TUs, ANs und Ils.

Samstag. Der nordkoreanische Panzerzug Nummer Eins kommt im Bahnhof Artem an. Dann geht es nach Wladiwostok, zum Flughafen Knevichi. Der Oberbefehlshaber der Koreanischen Volksarmee wird von Verteidigungsminister Sergej Schoigu empfangen. Es geht um den strategischen Überschallbomber und Raketenträger Tu-160. Aber es scheint, dass Kim Jong-un unsere Tu-95MS und ihr Raketenstartmechanismus besser gefallen haben. Der lange Ausflug in Knevichi endet bei der Hyperschallrakete Kinschal, wo ein Absolvent der Fernöstlichen Föderalen Universität für Kim Jong-un übersetzt.

Vom Flugplatz geht es zum Meer. Die Delegation aus Nordkorea wird von der Besatzung der Fregatte „Marschall Schaposchnikow“ empfangen. Ein Eintrag in das Buch der Ehrengäste, und der Generalsekretär des Zentralkomitees der Arbeiterpartei Koreas eilt zum Theater – im Mariinsky-Theater wird das Ballett „Dornröschen“ aufgeführt.

Ende der Übersetzung

