Wie in Russland über den Versuch, Trump von den Wahlen auszuschließen, berichtet wird

Im US-Bundesstaat Colorado hat ein Gericht Donald Trump verboten, bei den Präsidentschaftswahlen zu kandidieren. Das macht auch in Russland Schlagzeilen.

Dass ein nur aus pro-demokratischen Richtern bestehendes Gericht im US-Bundesstaat Colorado entschieden hat, Trump von der Wahl auszuschließen, ist ein nie dagewesener Vorgang, der einen Vorgeschmack auf den nächsten US-Wahlkampf gibt. Das und andere Ereignisse der letzten Woche waren die Themen im Bericht des USA-Korrespondenten, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat und den ich, wie jede Woche, übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Trump abräumen: In den USA wird Bidens Konkurrent „gecancelt“

Joe Biden erlebte vor Weihnachten eine unerwartete Überraschung. Der unbeliebteste der sieben letzten US-Präsidenten hat einen populären Fan. Mariah Carey, die Sängerin des Hits „All I need for Christmas is you“, besuchte mit ihrer Tochter Monroe und ihrem Sohn Morokkan das Weiße Haus. Der Dialog der PR-Abteilung war vorhersehbar:

„Hallo, Mariah! Wie geht’s Ihnen?“

„Hallo, Sir!“

„Ich bin ein Fan von Ihnen!“

„Ich bin ein Fan von Ihnen!“

Hunter, der in mehreren Strafsachen angeklagt ist, aus den inneren Kammern zu holen, wäre überhaupt nicht komisch geworden, also rief Biden Kamala Harris und ihren Ehemann hinzu, denn sie hat es verdient. Die Vizepräsidentin ist im Vergleich zu ihrem Chef jetzt fast ein politisches Schwergewicht. Welche Wunder geschehen nicht zu Weihnachten.

„Und wir haben wieder schlechte Nachrichten für Präsident Biden“, berichtet ein Fox-Business-Moderator. „Eine Umfrage der Monmouth University zeigt, dass die Zustimmung zu Vizepräsidentin Kamala Harris höher ist als die zu Joe Biden. Sie hat mit 35 Prozent Zustimmung etwas mehr als Präsident Biden, der gerade einen neuen Anti-Rekord von 34 Prozent aufgestellt hat. Das ist das bei weitem niedrigste Umfrageergebnis während seiner Amtszeit.“

Die schlechte Nachricht Nummer zwei ist Trump. Er hat Biden in nationalen Umfragen mit 52 zu 48 Prozent überholt und führt in fünf von sechs Schlüsselstaaten.

„Denken Sie mal über diese Zahlen nach: Einer von drei Amerikanern billigt die Handlungen des Präsidenten und der Vizepräsidentin. Das heißt, zwei von drei Amerikanern missbilligen sie!“, sagte Lee Carter, Präsident des Beratungsunternehmens Maslansky + Partners. „Noch auffälliger ist die Ablehnung des Präsidenten innerhalb seiner eigenen Partei. Zur Erinnerung: Als Donald Trump Präsident war, lag seine Zustimmungsrate bei den Republikanern stets über 90 Prozent. Und hier liegt die Zustimmung unter den Demokraten bei 60 Prozent.“

Die Demokraten sind hysterisch. Die Wahl ist inzwischen weniger als ein Jahr entfernt. Die Vorwahlen der Republikaner in Iowa sind in weniger als einem Monat. Und hier kommt die Justiz von Colorado ins Spiel.

„Wir haben eine Eilmeldung. Amerika ist Zeuge einer eklatanten Wahleinmischung geworden: Vier nicht gewählte Richter, die von demokratischen Gouverneuren ernannt wurden, haben entschieden, dass Donald Trump von der Wahl im nächsten Jahr gestrichen werden muss“, teilte Fox News mit.

Der Versuch, Trump aus dem Rennen zu nehmen, erfolgte über den 14. Zusatzartikel der US-Verfassung. Der Zusatzartikel, der auf den US-Bürgerkrieg zurückgeht, wurde aus der Mottenkiste geholt. Er wurde geschrieben, um ehemalige Sklavenhalter der Konföderierten den Weg zur Macht zu versperren. Heutzutage setzen amerikanische Liberale die Erstürmung des Kapitols am 6. Januar mit den Ereignissen von vor anderthalb Jahrhunderten gleich.

„Dem Präsidenten wird vorgeworfen, einen gewalttätigen Aufstand im Kapitol angezettelt zu haben“, berichtet CNN.

„Der gewaltsame Angriff auf das Kapitol war ein Akt der Aufwiegelung“, sagt der US-Kongressabgeordnete Hakeem Jeffries.

„Der Präsident hat gegen den Kongress gemeutert, um eine friedliche Machtübergabe zu verhindern“, sagte Adam Schiff, ein anderer Abgeordneter.

„Ein rassistischer Präsident, der einen rassistischen Aufstand anzettelt!“, sagte der Kongressabgeordnete Corey Bush.

Und so geht es seit fast drei Jahren.

„Warum also haben uns die Leute im Fernsehen erzählt, dass Trump gemeutert hat?“, fragte TV-Moderator Tucker Carlson. „Das war natürlich eine Lüge. Und eine sehr offensichtliche noch dazu. Zwar hat kein Gericht Donald Trump der Aufwiegelung für schuldig befunden und der 14. Verfassungszusatz gilt nicht speziell für den Präsidenten, aber Donald Trump kann nicht für das Präsidentenamt kandidieren, weil er ein Rebell ist. Das klingt unsinnig, weil es Unsinn ist!“.

Aber der Unsinn breitet sich rasch aus. Auch Kalifornien beschreitet den Weg von Colorado. Maine, Michigan und Minnesota sind startbereit. In all diesen Staaten wurden ähnliche Klagen eingereicht. Auch dort wird versucht, Trumps Namen von den Stimmzetteln zu streichen. Biden möchte die Emotionen dämpfen, aber er heizt sie nur an.

„Herr Präsident, was halten Sie von der Entscheidung des Gerichts in Colorado zu Trump?“, fragten ihn Journalisten.

„Ich werde mich dazu nicht äußern. Das ist eine Angelegenheit des Gerichts. Es ist Sache des Gerichts, darüber zu entscheiden, mehr kann ich nicht sagen“, war seine Antwort.

„Ist Trump ein Aufständischer?“

„Ich denke, das ist offensichtlich. Sie haben es alle gesehen. Muss jetzt der 14. Verfassungszusatz angewendet werden? Ich lasse das Gericht entscheiden, aber er hat den Aufstand definitiv unterstützt. Daran besteht kein Zweifel. Null.“

Das muss letztlich der Oberste Gerichtshof entscheiden. Dort haben die Konservativen die Mehrheit, also haben die Demokraten logischerweise keine große Chance. Aber sie haben das System bereits ins Wanken gebracht. Die Republikaner in Arizona, Georgia und Pennsylvania bereiten Gegenklagen vor, um Biden von den Wahllisten zu streichen.

Vor diesem Hintergrund erscheint der Streit von vor vier Jahren um die Briefwahl durch Tote bereits wie eine leichte Aufwärmübung. Das gesamte US-Wahlsystem steht auf der Kippe.

„Nach jeder weiteren Verhaftung wird Trump in den Augen der Wähler nur noch stärker. Was wird passieren, wenn er aus den Wahllisten gestrichen wird? Sie werden Trump zum mächtigsten politischen ‚Underdog‘ in der amerikanischen Geschichte machen. Sie sagen, sie würden uns vor Gefahren schützen, aber Trump ist nur für sie gefährlich, nicht für uns. Die Linke scheint Gewalt zu wollen, und genau darauf läuft es hinaus“, bemerkt Fox-Moderator Jesse Watters.

Ein Live-Bericht von der mexikanischen Grenze zeigt eine humanitäre Apokalypse. Jede Unterkunft, die ein Dach hat, ist mit Illegalen gefüllt. Die Menschen werden unter freiem Himmel untergebracht. Die einzige Annehmlichkeit sind Einweg-Decken. Es wird immer kälter an der Südgrenze der USA. Wenn man das eine Grenze nennen kann.

Es wurde ein neuer Rekord von 12.000 Menschen in 24 Stunden erreicht. Manche kamen auf dem Landweg, manche schwimmend. Im Oktober waren es 188.000. Im November, 192.000. Im Dezember werden es über 200.000 sein. Der Zustrom ist kontinuierlich. Die Nachfrage erzeugt das Angebot. Und umgekehrt.

„Wir sehen einen der Schmuggler hinter dem Zaun. Er zuckt mit den Schultern und grüßt uns, und dann kommt er später mit einer weiteren Gruppe von Menschen zurück, die ihm Tausende von Dollar zahlen, um hierher zu kommen“, sagt die Fox News-Moderatorin.

Sie haben nicht einmal Zeit, die Migranten zu befragen, denn die Grenzschutzbeamten haben nicht die Mittel dazu. Die Migranten werden einfach auf den Straßen der Städte an der Grenze ausgesetzt und die örtlichen Behörden schicken sie weiter. Zum Beispiel nach Illinois, wohin der texanische Gouverneur Abbott vor kurzem ein ganzes Flugzeug voller Mittelamerikaner zu den dortigen Liberalen geschickt hat. Und so geht es in jedem Bundesstaat.

„Bidens absichtliche Untätigkeit zwingt uns, auf eigene Faust zu kämpfen“, sagte Abbott.

„Sie laden die Leute ab, wo immer sie wollen, ist Ihnen klar, was Sie da anrichten?“, fragt Brandon Johnson, der Bürgermeister von Chicago.

Trump kommt und schafft Ordnung. Jetzt hört man diesen Gedanken sogar in der Sitzung des Chicagoer Stadtrats. Ein alter schwarzer Aktivist hat den Liberalen im Präsidium die ganze Wahrheit ins Gesicht gesagt: „Ich kämpfe für die Schwarzen! Trump, komm und schaff Ordnung in dieser korruptesten Stadt der USA!“

Trump, der einfache Wähler, hörte ihn. „Sie haben 15, 16 Millionen Menschen in unser Land gelassen, ich denke, die wirkliche Zahl ist 15, 16 Millionen Menschen. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns“, sagte er. „Sie vergiften das Blut unseres Landes, das ist es, was sie tun. Sie haben psychiatrische Einrichtungen und Gefängnisse in der ganzen Welt vergiftet, nicht nur in Südamerika, nicht nur in den vier Ländern, an die wir denken, sondern in der ganzen Welt. Sie kommen aus Afrika, aus Asien, von überall her in unser Land.“

Mit Trumps öffentlichen Auftritten ist es wie mit dem „Miranda“-Gesetz. Was immer er sagt, kann gegen ihn verwendet werden.

„Der ehemalige Präsident Donald Trump benutzt weiterhin die Sprache der Faschisten, um Einwanderer zu entmenschlichen“, so NBC. „Das ist, was Hitler über das vergiftete Blut des Landes gesagt hat. Die Parallelen sind schockierend.“

Jetzt fehlt nur noch, dass Trump einen Schnurrbart bekommt. Nun, das kommt wohl noch.

Nach Angaben des Weißen Hauses war der republikanische Kandidat schon früher ein Agent des Kreml. Jetzt ist er auch ein Agent Nordkoreas geworden. „Donald Trump hat seine Vorbilder demonstriert, indem er Adolf Hitler nachredet, Kim Jong-un lobt und Wladimir Putin zitiert. Er kandidiert mit dem Versprechen, wie ein Diktator zu regieren und die amerikanische Demokratie zu bedrohen“, so Ammar Moussa, der Wahlkampfsprecher von Biden und Harris.

Die löchrige Grenze und die hohe Inflation sind die beiden wichtigsten Vorwürfe gegen Biden als Präsident. Eine Einigung mit den Republikanern über die Hilfe für die Ukraine hat nicht geklappt. Selensky bekommt keine 60 Milliarden.

„Wir haben keine magische Finanzierungsquelle, die wir anzapfen können, wenn der Kongress dieses Gesetz nicht verabschiedet. So funktioniert die Regierungsfinanzierung nicht“, sagt Matthew Miller, der Sprecher des US-Außenministeriums.

Der Rekordverteidigungshaushalt der USA für das Jahr 2024 in Höhe von 886 Milliarden Dollar, den Biden am Vortag unterzeichnet hat, enthält nur 300 Millionen Dollar für die Ukraine. Was die Lieferungen des Pentagons betrifft, so läuft das Geld für die Unterstützung Kiews offiziell am 30. Dezember aus.

Ende der Übersetzung

