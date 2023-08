Wiederaufbau

Letztes Jahr hat Mariupol die Schlagzeilen beherrscht, als die Stadt bei Kämpfen zerstört wurde. Vor allem in westlichen Medien ist es danach ruhig um Mariupol geworden. Den Wiederaufbau verschweigen die westlichen Medien.

Meine gute Freundin Alina Lipp war endlich mal wieder in Mariupol, wo auch ich schon lange mal wieder hinfahren wollte. Ich war zuletzt im letzten Sommer in der Stadt und war schon damals davon beeindruckt, wie schnell die Stadt wieder aufgebaut wird.

Nun hat Alina ein Video über ihre aktuelle Fahrt nach Mariupol veröffentlicht, den Fortschritt deutlich zeigt. Überhaupt habe ich im Donbass und den neuen russischen Regionen festgestellt, wie schnell Russland dort wieder aufbaut.

Das betrifft nicht nur Mariupol und andere zerstörte Städte, es betrifft auch den Wiederaufbau der Infrastruktur, die in der Ukraine 30 Jahre lang nicht in Stand gehalten wurde. Ein Beispiel: Vor einem Jahr dauerte die Fahrt von Donezk nach Mariupol (120 Kilometer) etwa drei Stunden. Der Grund dafür waren nicht etwa Kriegsschäden, sondern der Zustand der ukrainischen Straßen, die so schlecht waren, dass selbst ein großer Reisebus immer wieder im Schritttempo fahren musste.

Inzwischen ist die Straße komplett renoviert und die gleiche Fahrt dauert nur noch etwas über eine Stunde. Überall im Donbass und in den neuen russischen Gebieten kann man das beobachten: Die wichtigen Verbindungsstraßen sind bereits repariert oder werden gerade repariert. Das Tempo, in dem diese Peparaturarbeiten voran gehen, ist beeindruckend. Und ich wiederhole: Dabei geht es nicht einmal um Kriegsschäden, sondern darum, dass die Ukraine 30 Jahre nichts in ihre Infrastruktur investiert hat.

Hier nun Alinas Bericht aus Mariupol.

