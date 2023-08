Die Welt hat sich verändert

Deutsche Medien erwecken den Eindruck, als sei die Erweiterung der BRICS um sechs Länder keine große Sache. Medien außerhalb der westlichen Medienblase sehen das ganz anders.

Westliche – und ganz besonders deutsche – Medien berichten nur sehr ungern darüber, wenn es für den US-kontrollierten Westen schlecht läuft. Die Erweiterung der BRICS ist dafür ein klassisches Beispiel, denn die deutschen Medien veröffentlichen über den BRICS-Gipfel zwar viele Artikel, aber die geopolitische Bedeutung der BRICS-Erweiterung erklären sie ihren Lesern nicht.

Auch wenn die Staats- und Regierungschefs sich in ihren Erklärung mit frontalen Attacken gegen den Westen zurückgehalten haben (siehe zum Beispiel Putins Rede) und Indien und Brasilien in ihren Erklärungen Wert darauf legen, dass die BRICS gegen niemanden gerichtet sind, zeigen die Ziele der BRICS, dass die Realität eine andere ist. Die BRICS sprechen sich für Ziele aus, die den Interessen des Westens konträr entgegenstehen, zum Beispiel lehnen sie die vom Westen propagierte „regelbasierte Weltordnung“ ab und sind für eine Stärkung des geltenden Völkerrechts oder sprechen sich für eine Abkehr vom Dollar (und Euro) im internationalen Handel aus, wenn sie mehr Handel in ihren nationalen Währungen fordern und sogar eine eigene „BRICS-Währung“ für den internationalen Handel einführen wollen.

Um aufzuzeigen, wie anders außerhalb der westlichen Medienblase über die BRICS-Gipfel berichtet wird, veröffentliche ich hier eine Zusammenfassung von Presseberichten über den BRICS-Gipfel, die in aller Weit veröffentlicht wurden. Die Zusammenfassung hat die russische Nachrichtenagentur TASS verfasst. Sie ist deshalb interessant, weil russische Medien – im Gegensetz zu westlichen – aus weltweiten Medien (darunter auch westlichen) zitieren und so einen besseren Überblick über weltweite Meinungen Trends und Berichte geben, als es deutsche Medien tun. Daher ich habe die Presseschau der TASS übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

„Die Welt wird nicht mehr dieselbe sein“: Ausländische Medien über die Ergebnisse des BRICS-Gipfels

Sechs neue Mitglieder werden der internationalen Organisation beitreten

Das 15. BRICS-Forum endete am 24. August in Pretoria. Gemäß dem Beschluss der Teilnehmer werden sechs neue Mitglieder – Saudi-Arabien, Argentinien, Iran, Äthiopien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten – der Vereinigung am 1. Januar 2024 beitreten. Die derzeitigen Mitglieder – Russland, China, Indien, Brasilien und Südafrika – verabschiedeten eine 94 Punkte umfassende gemeinsame Erklärung.

SÜDAFRIKA

SABC Radio: „Die Welt wird nach dem BRICS-Gipfel in Johannesburg nicht mehr dieselbe sein. Mit der Aufnahme von sechs neuen Ländern wird BRICS zu einem neuen geopolitischen Pol der Welt, um den sich eine neue Kraft herauskristallisiert – der Globale Süden mit über 100 Nationen. Diese mächtige Struktur, die die BRICS und ihre Partner repräsentieren, wird zunehmend eine Kraft sein, mit der die Länder des Westens rechnen müssen.“

City Press: „Etwa 65 Staatsoberhäupter, die an dem Gipfel teilnahmen, darunter auch Führungskräfte des Globalen Südens, erklärten, sie sähen in den BRICS eine wirtschaftliche und politische Alternative für die Zukunft… In ihren Reden während des Gipfels warnten viele Staatsoberhäupter die BRICS jedoch davor, dass ihre Expansion zu Widersprüchen innerhalb der Gruppierung führen sollte.“

CHINA

Xinhua: „Die Zusammenarbeit zwischen den BRICS-Mitgliedsländern befindet sich in einer Schlüsselphase, in der es darum geht, Kontinuität zu wahren, auf Traditionen aufzubauen, nach der Zukunft zu streben und Frieden und Ruhe zu gewährleisten. Sie bezieht sich sowohl auf die Stärkung der humanitären Zusammenarbeit, den Austausch von Erfahrungen der Zivilisationen als auch auf die Gewährleistung von Gleichheit, Gerechtigkeit und globaler Führung. Eine Reihe von Positionen, die auf dem Gipfel dargelegt wurden, tragen dem Kern der (chinesischen) Initiativen zu globaler Entwicklung, Sicherheit und dem zivilisatorischen Faktor Rechnung. Das bedeutet, dass sich die Zusammenarbeit (der BRICS-Länder) ständig vertieft und immer solider wird, was den stabilen und langfristigen Charakter der Vereinigung gewährleistet.“

Renmin Ribao: „BRICS wurde in der Ära des Aufstiegs der Schwellen- und Entwicklungsländer gegründet. In den letzten 17 Jahren hat der BRICS-Kooperationsmechanismus eine wichtige historische Entwicklung durchlaufen und seine starke Lebensfähigkeit bewiesen. Die Vereinigung hat sich zu einer zunehmend konstruktiven Kraft für das Wachstum der Weltwirtschaft, die Verbesserung der Global Governance und die Demokratisierung der internationalen Beziehungen entwickelt.“

INDIEN

Indian Express: „Der Beitritt des Irans, der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabiens, Argentiniens, Ägyptens und Äthiopiens zu den BRICS könnte einerseits den Anspruch der BRICS stärken, die ‚Stimme des globalen Südens‘ zu sein, und andererseits Besorgnis über die wachsende Dominanz Chinas auf der internationalen Bühne auslösen. Die Aufnahme der neuen Mitglieder stärkt das Gewicht der Gruppe als Vertreterin der Entwicklungsländer. Die BRICS repräsentieren nun etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung und mehr als ein Viertel des globalen BIP. Nach der Erweiterung werden die BRICS fast die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentieren und die drei größten Ölproduzenten der Welt, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und den Iran, umfassen.“

BRASILIEN

O Globo: „Die Form, die BRICS ab 2024 annehmen wird, ist für seine Mitglieder sehr wichtig. Zu dem Block, zu dem die größten Produzenten von Nahrungsmitteln und Industriegütern, Brasilien und China, gehören, wird sich der weltweit größte Ölproduzent, Saudi-Arabien, gesellen.“

ÄGYPTEN

Al Kahira 24: „BRICS ist eine Alternative zum Internationalen Währungsfonds und zur Weltbank, wenn es darum geht, wirtschaftliche Unterstützung zu leisten. Sie wird es Ägypten ermöglichen, seine Abhängigkeit vom Dollar im Handel mit den Ländern der Vereinigung zu beenden. Die Abrechnungen im Handel werden in den Landeswährungen erfolgen. Der Handel mit den wichtigsten Schwellenländern der Welt wird zunehmen und den Weg für ein rasches Wirtschaftswachstum und die Überwindung von Krisen ebnen.“

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Asharq Al-Awsat: „In Anbetracht der unterschiedlichen Ziele der fünf Länder, ihrer unterschiedlichen demografischen Situation, ihrer unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen und ihrer unterschiedlichen Bestrebungen hat jedes von ihnen ein anderes Interesse am Erfolg dieses Zusammenschlusses und an seiner Ausweitung, um noch mehr Gewicht zu erlangen. Und während die BRICS-Länder heute 40 Prozent der Weltbevölkerung repräsentieren, sind es in der G7 nur 10 Prozent. Hinzu kommt die Wirtschaft, die ein Viertel des weltweiten BIP ausmacht“.

Al Khaleej: „Der Beitritt der Vereinigten Arabischen Emirate zu den BRICS stellt eine wichtige Entwicklung auf der Bühne der Weltwirtschaft dar, da er die Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate als globale Wirtschaftsmacht stärkt und neue Horizonte für die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und vielen Ländern der Welt eröffnet, insbesondere Brasilien, Indien, China, Russland und Südafrika, die eine Gruppe von vielversprechenden und größten Volkswirtschaften der Welt darstellen.“

SAUDI ARABIEN

Arab News: „Der Wunsch, ein Gegengewicht zum gegenwärtig wahrgenommenen Monopol des Westens zu bilden, mag ein Schlüsselfaktor für die BRICS gewesen sein. Das kann jedoch nur durch die Entdollarisierung der Weltwirtschaft durch die Verwendung nationaler Währungen und möglicherweise die Schaffung einer neuen Einheitswährung oder sogar durch das Experimentieren mit alternativen Instrumenten wie Blockchain und Bitcoin beginnen… Die Chancen des Blocks, ein globaler politischer und wirtschaftlicher Akteur zu werden, sind aufgrund des Fehlens einer kohärenten Vision und konkreter Ergebnisse und Meinungsverschiedenheiten begrenzt.“

ÄTHIOPIEN

Ethiopian Radio and Television Agency: „Ministerpräsident Abiy Ahmed erklärte, der Beitritt zu BRICS sei ein großer diplomatischer Sieg für alle Afrikaner. Er sagte, dass Äthiopien durch seine Teilnahme an den BRICS daran arbeiten wird, eine gemeinsame Lösung für die Probleme des Kontinents zu finden und die multilaterale Zusammenarbeit zu fördern.“

ANGOLA

Jornal de Angola: „Das Bruttoinlandsprodukt der BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) wird mit dem Beitritt von sechs neuen Mitgliedern von derzeit 23 Prozent auf 36 Prozent des weltweiten Gesamtprodukts steigen. Alle Länder, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Stärke, werden mit einem solchen Zusammenschluss rechnen müssen.“

SAMBIA

Lusaka Times: „Der BRICS-Zug ist unaufhaltsam. Die Flut von Investitions- und Handelsabkommen, die die Mitgliedsstaaten, insbesondere China, auf dem Gipfel abschließen, ist der beste Beweis für die Einigkeit der Ziele. Aus diesem Grund fordern zahlreiche afrikanische Länder einen Platz in diesem Handelsverband. Die BRICS-Gruppe setzt sich aus gleichgesinnten Wirtschaftsnationen zusammen, deren Ziel es ist, ihre Position bei Investitionen und Handel zu stärken.“

MAROKKO

Maghreb Arabe Presse: „Die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten haben bei ihrem Treffen in Johannesburg eine Erklärung verabschiedet, in der sie ihr Engagement für den Multilateralismus im Einklang mit den Grundsätzen der UN-Charta bekräftigen, die die territoriale Integrität, die Nichteinmischung in die Angelegenheiten von Staaten und die friedliche Beilegung von Streitigkeiten schützen.“

TANSANIA

Citizen: „Die Staats- und Regierungschefs der BRICS kündigten am Donnerstag die „historische“ Aufnahme von sechs neuen Ländern in die Gruppe an. Mit diesem Schritt versuchen die BRICS, die bestehende Weltordnung zu verändern. Etwa 50 Staats- und Regierungschefs aus dem Globalen Süden nahmen an dem Gipfel teil, der nach Ansicht der Staats- und Regierungschefs der BRICS die Attraktivität ihrer Politik und die wachsende Bedeutung der Vereinigung auf der Weltbühne unterstreicht.“

USA

The Wall Street Journal: „Die BRICS, eine Gruppe von Entwicklungsländern, hat sechs weitere Länder eingeladen, dem Block beizutreten, um ihren globalen Einfluss zu vergrößern und die Fähigkeit zu erlangen, den Westen in wichtigen politischen und wirtschaftlichen Fragen herauszufordern. …. Die BRICS-Erweiterung ist ein Sieg für den chinesischen Präsidenten Xi Jinping und den russischen Präsidenten Wladimir Putin, die angesichts des wachsenden geopolitischen und wirtschaftlichen Wettbewerbs mit dem Westen auf die Erweiterung des Blocks gedrängt haben… Der Beitritt neuer Länder könnte die einheitliche Vision und den politischen Entscheidungsprozess des Blocks untergraben, dessen derzeitige Mitglieder bereits sehr unterschiedliche Wirtschafts- und Regierungssysteme, Ideologien und Ansätze für die Beziehungen zu den USA vertreten.“

Newsweek: „Was aus BRICS+ werden könnte, bleibt unklar, ebenso wie die Fähigkeit des Blocks, mit den erheblichen internen Spaltungen zwischen den Mitgliedsländern umzugehen. Was jedoch immer deutlicher wird, ist die sich abzeichnende gemeinsame Vision, alternative, vom Westen unabhängige Finanz- und Handelsinstitutionen zu schaffen. Diese Bestrebungen sind vor dem Hintergrund eines vorherrschenden Klimas der Desillusionierung über die verfügbaren Optionen zur Unterstützung der Entwicklung im globalen Süden und, was die Außenpolitik Washingtons betrifft, über den Einsatz von Sanktionen entstanden.“

GROSSBRITANNIEN

The Guardian: „Die BRICS-Gruppe der großen Schwellenländer (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) hat die Aufnahme von sechs neuen Mitgliedern in das Bündnis angekündigt, um zu versuchen, die globale Weltordnung neu zu gestalten und ein Gegengewicht zu den USA und ihren Verbündeten zu schaffen. Es ist jedoch unklar, wie die Erweiterung der Union ihren Einfluss auf der Weltbühne erhöhen wird. Das wird von der Fähigkeit der BRICS-Länder abhängen, zusammenzuarbeiten, so Analysten.“

DEUTSCHLAND

Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Auf dem dreitägigen (BRICS-)Treffen wurde viel über die „Stimme des Globalen Südens“ und die „multipolare Weltordnung“ gesprochen, zu der die Staats- und Regierungschefs der Schwellenländer nach eigenen Angaben beitragen wollen. Im Hintergrund wurde versucht, ein Gegengewicht zu den bisherigen westlich dominierten Institutionen zu schaffen, wobei sich China und Russland am lautesten äußerten… Die Gruppe von Staaten nutzte die internationale Unzufriedenheit mit dem Westen. Die Entwicklungsländer haben sich zusammengeschlossen und die Ansicht vertreten, dass der Westen für den mangelnden Fortschritt in ihrer Entwicklung verantwortlich ist. Es herrscht auch eine tiefe Enttäuschung über das internationale Finanzsystem, das nach Ansicht der Mitgliedsstaaten der Gruppe nicht ihren Interessen dient.“

FRANKREICH

La Tribune: „Die BRICS-Erweiterung ist eine Herausforderung für die westlichen Länder. Sie dürfte in den kommenden Monaten stattfinden und einen Block schaffen, der stark genug ist, um die internationale Politik zu beeinflussen und die Interessen der Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft zu verteidigen. Ob das zu einem historischen Wendepunkt wird, wird die Zeit zeigen. Das ist ein Sieg für Peking und Moskau, die die Erweiterung gegenüber den anderen drei Mitgliedern – Indien, Brasilien und Südafrika – favorisiert haben. Die Entwicklungsländer wissen jetzt, dass sie sich nicht an die Weltbank oder den Internationalen Währungsfonds (IWF) wenden müssen, sondern an eine andere Organisation – die BRICS – wenden können, um ihre Entwicklung zu finanzieren.“

UNGARN

Magyar Nemzet: „Die Erweiterung der BRICS-Gruppe könnte den Weg für viele andere Länder ebnen, sich um den Beitritt zu der Organisation zu bewerben – zu einer Zeit, in der die geopolitische Polarisierung Peking und Moskau dazu zwingt, ein Gegengewicht zum Westen zu schaffen… Die Länder, die der Gruppe beitreten wollen, werden von dem Wunsch angetrieben, das globale Spielfeld zu stabilisieren, nicht zuletzt aufgrund des Versprechens der BRICS, die Weltordnung auszugleichen.“

JAPAN

NHK TV: „China und Russland sind sehr daran interessiert, BRICS zu stärken, damit die Organisation ein Gegengewicht zum Westen bilden kann. Indien und Brasilien befürchten jedoch, zu antiwestlich zu werden. Aus diesem Grund wird sich die Aufmerksamkeit bald darauf richten, welche Richtung die BRICS verfolgen werden, zu denen auch der Iran, der sich in Konfrontation mit den USA befindet, und Saudi-Arabien, das sich in letzter Zeit China angenähert hat, gehören werden.“

ISRAEL

Calcalist: „Die Tatsache, dass vier der beitretenden Länder aus der Region des Nahen Ostens stammen, könnte darauf hindeuten, dass sie, mit Ausnahme des Irans, angesichts des nachlassenden Interesses der USA an der Region nach einer Alternative suchen. Von allen Ländern ist der Beitritt von Saudi-Arabien am dramatischsten. Es ist die größte arabische Volkswirtschaft mit einem BIP von mehr als einer Billion Dollar, einer der wichtigsten Akteure auf dem globalen Ölmarkt und es verfügt über etwa 15 Prozent der weltweiten Ölreserven. Der Beitritt Saudi-Arabiens wird sicherstellen, dass die Finanzkraft der BRICS gestärkt wird.“

LIBANON

Al Akhbar: „Das Interesse, das der BRICS-Gipfel in Johannesburg hervorgerufen hat, zeigt, dass die Vereinigung genügend politisches Gewicht erlangt hat, um auf der internationalen Bühne einen Durchbruch zu erzielen, und dass sie in der Lage ist, die geopolitischen und wirtschaftlichen Ziele Washingtons durch ihren Zusammenhalt herauszufordern. Vor dem Gipfel glaubte man, dass Unstimmigkeiten zwischen den Mitgliedsstaaten die BRICS daran hindern würden, ihre erklärten Ziele, wie die Schaffung einer gemeinsamen Währung, zu erreichen. Die Vereinigung hat jedoch bewiesen, dass sie in der Lage ist, Krisen zu überwinden.“

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

