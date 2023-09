Will „Always“ die Worte „Frau“ und „Mädchen“ verbieten?

Der Westen wird immer irrer

Britische Medien melden, dass die Firma "Always" auf ihrer Website die Worte "Frau" und "Mädchen" verbieten will, weil "Always" eine "inklusivere Sprache" verwenden möchte und "nicht jeder, der seine Periode hat, sich mit der Bezeichnung Mädchen/Frau identifiziert".